Уличный Иисус против плейбоя-патриота: Ковингтон и Масвидаль были лучшими друзьями, а теперь ненавидят друг друга

Громкое противостояние в UFC – уже этим утром.

Утром 6 марта в UFC пройдет большой бой: Хорхе Масвидаль подерется с Колби Ковингтоном. Это одно из самых принципиальных противостояний года. И хотя на кону не стоит титул, победа для обоих бойцов крайне важна.

Когда-то Ковингтон и Масвидаль были лучшими друзьями. Они вместе пришли покорять UFC, но потом их отношения испортились. Сейчас бойцы признаются, что ненавидят друг друга. Они долго поливали друг друга грязью и, наконец, встретятся в октагоне.

Бой Ковингтона и Масвидаля возглавит главный кард UFC 272, который стартует в 6 утра. На турнире пройдет много других интересных боев: в том числе поединки россиян Тагира Уланбекова и Умара Нурмагомедова – двоюродного брата Хабиба. А также русскоязычного тяжеловеса из Молдавии Сергея Спивака, который встретится с бывшим американским футболистом Грегом Харди.

Ковингтон и Масвидаль были лучшими друзьями, но теперь – враги. Колби называет соперника иудой, а Хорхе обвиняет его в воровстве

Ковингтон и Масвидаль вместе начинали свой путь в UFC: в первой половине 2010-х они были бедными бойцами, которые жили в одном доме и усердно тренировались. Масвидаль до UFC много выступал в региональных лигах и даже дрался в подпольных кулачных боях. Ковингтон же был крепким борцом из колледжа, который лишь пытался запустить карьеру в спорте.

Когда бойцы пришли в UFC, казалось, что они неразлучны. Ковингтон и Масвидаль вдвоем появлялись на всех мероприятиях и секундировали друг друга в поединках. Было заметно, что парни разные – Колби был более молчаливый, а Хорхе всегда шутил и поддевал друга. Но бойцы называли друг друга братьями, ведь даже быт у них был общий.

Но со временем в отношениях Масвидаля и Ковингтона что-то сломалась. Они оба достигли успеха в UFC, были в шаге от титула, но перестали общаться. А недавно признались, что ненавидят друг друга. При этом у обоих бойцов разные версии, что разрушило их отношения.

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По мнению Ковингтона, Масвидаль завидовал тому, что Колби стал успешнее него выступать в UFC. Вероятно, речь идет о 2017-м: тогда Масвидаль потерпел два поражения подряд, а Колби, наоборот, продлил серию до 5 побед без поражений. При этом в мае Масвидаль проиграл Демиану Майе, а уже в октябре Колби – победил бразильца.

«В зале стало слишком много драмы и негативной энергии. Каждый раз, когда я проходил тренировочный лагерь, я чувствовал зависть. Я чувствовал ненависть и негативную энергию. Это изнашивает тебя, и ты не можешь быть в лучшей форме, когда тебе приходится чувствовать это каждый день», – рассказывал позже Колби.

По версии Масвидаля, разрыв произошел из-за непорядочности Ковингтона. Хорхе считает, что Колби отказался платить тренеру процент с победы над Рафаэлем Дос Аньосом в 2018-м. Масвидаль заявил, что Ковингтон не заплатил Паулино Эрнандесу — тренеру в зале АТТ (American Top Team) 12,5 тысяч долларов, после чего их отношения навсегда испортились.

Но Ковингтон считает, что ни в чем не виноват. А Масвидаля просто дезинформировали:

«У нас в ATT было правило — мы платим 5% залу с боев, на этом все. Я платил свои 5% и платил Паулино со своего кармана. Потом произошла ситуация, когда им кто-то вбросил дезинформацию, что я заработал за бой Дос Аньосом 380 тысяч долларов.

Я называю вам конкретную цифру, хотя не имею права этого делать. Но дело в том, что это была ненастоящая цифра. В реальности я заработал за бой 200 тысяч. Вот правда. Но все эти левые блогеры, живущие с мамами, рассказывали, что я заработал 380 тысяч, и Паулино им поверил».

Из-за сложившейся ситуации Колби попросили уйти из зала ATT. Тренеры приняли такое решение из-за начавшейся вражды между Колби и Масвидалем. А также другими членами зала — Йоанной Енджейчик и Дастином Порье, что делало атмосферу в зале невыносимой.

Масвидаль стал звездой UFC, но Ковингтон — выше в рейтингах. Хорхе считают андердогом, но он уверен, что вырубит бывшего друга

Ковингтон ушел из АТТ, после чего за несколько лет стал лучшим полусредневесом UFC после Камару Усмана. Даже Дэйна Уайт признал это, сказав, что если бы в дивизионе не было Усмана, то Ковингтон стал бы чемпионом. Это отражает и рейтинг: сейчас Колби первый номер полусреднего веса, а Масвидаль – лишь шестой.

Ковингтон дважды встречался с Усманом и оба раза проиграл. Но бои были конкурентными, и Ковингтон забирал у чемпиона несколько раундов по судейским карточкам (против Усмана это нечасто кому-либо удается). Свою роль в этих поражениях сыграли габариты — Камару крупный боец для полусредневеса, а Ковингтон, наоборот, не любит жесткие весогонки. Из-за этого Колби часто оказывается меньше своих соперников, но гонять до легкого веса не хочет – за что раскритиковал в свое время Хабиба.

«Хабиб не хочет драться с бойцами своего размера. Каждый знает, что между боями он весит около 86 кг. Да он больше меня! Но я – настоящий мужчина, который дерется в своей весовой. Я готов драться с соперником любого размера. А Хабиб хочет бить только карликов.

Круто, Хабиб, ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но он никогда не будет драться в весе настоящих мужчин. Он знает, кто дерется в полусреднем весе, и тут у него нет ни шанса сохранить свой непобежденный рекорд», – заявлял Ковингтон.

Что касается Масвидаля, то он тоже дважды дрался с Усманом, но проигрывал менее конкурентно. Многие считают, что Хорхе не боец топового уровня, а прославился лишь по стечению обстоятельств — благодаря хайповому нокауту Бена Аскрена летящим коленом.

У Масвидаля 15 поражений в карьере, а в прошлом году он впервые в жизни улетел в глухой нокаут — от сокрушительного удара Камару Усмана. После этого казалось, что карьера Масвидаля пойдет по нисходящей. Так считают и букмекеры, которые видят Ковингтона однозначным фаворитом.

И это справедливо: Колби намного лучше борется, у него отличное кардио (боец заверяет, что развил выносливость, регулярно занимаясь сексом) и крепкая челюсть. Усману удалось ее сломать в первом поединке, что не помешало Колби почти весь бой конкурентно сражаться с чемпионом. Трудно сказать, за счет чего Масвидаль может победить Ковингтона – не зря многие считают Колби стилистическим кошмаром для Хорхе.

В молодости Ковингтон и Масвидаль регулярно спарринговали, поэтому знают слабые стороны друг друга. Но вряд ли это поможет Масвидалю, ведь даже в спаррингах было заметно, что Ковингтон намного лучше работает в партере. Конечно, прошли годы, и Хорхе стал более совершенным бойцом, в том числе прокачав защиту от тейкдаунов. Но и Ковингтон не стоял на месте и постоянно развивался — недаром именно он стал единственным, кто конкурировал с непобежденным в UFC Камару Усманом.

Сейчас Ковингтон и Масвидаль — враги, и это не похоже на искусственный конфликт. По крайней мере со стороны Масвидаля — на пресс-конференции было заметно, как он нервничает. А еще больше – на стердауне, где он с трудом сдерживал гнев, глядя на кривляющегося Ковингтона.

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Колби издевается над прозвищем Масвидаля – вместо Уличного Иисуса называет его Иудой. А еще называет Хорхе тупым уголовником, который не закончил школу, отсидел в тюрьме и бросил жену с детьми. Ковингтон не стесняется в выражениях, ведь его цель – вывести соперника из себя. То же самое он делал перед боем с Усманом. А после поединка – признался чемпиону, что просто пытался раскрутить бой, чтобы заработать денег.

Раньше Ковингтона считали скучным, а Уайт хотел выгнать из UFC. Чтобы остаться, Колби создал образ плейбоя-патриота – теперь его ненавидят даже коллеги

Последнее время Колби откровенно копирует образ Конора: боец надевает яркие костюмы, оскорбляет соперников и пытается залезть им под кожу. Но все, кто общаются с Ковингтоном, заверяют, что в жизни он другой. Когда камеры выключаются, Колби становится скромным и молчаливым, вежливым и даже интровертным.

Ковингтон был таким и на заре карьеры в UFC — обычный борец из США, который делал свое дело и уходил из октагона. Но в 2017-м UFC сообщил Ковингтону, что его собираются уволить (несмотря на рекорд в промоушене 7-1). Уайт посчитал, что Колби скучный, его бои плохо продаются, и он не нужен зрителю.

И тогда Ковингтон решил измениться: он стал использовать трэшток, оскорблять соперников и устраивать перфомансы перед боями. Колби хотели уволить сразу после боя против Демиана Майи в Бразилии – независимо от его исхода. Ковингтон победил, после чего под гул фанатов, которым не понравилось поражение соотечественника, назвал Бразилию помойкой, а всех бразильцев — грязными животными.

Позже Ковингтон рассказал, что еще до боя бразильцы оскорбляли его, угрожали и пытались отнять американский флаг. Но многие даже на родине осудили слова Колби и заклеймили бойца расистом. Но именно этот скандал спас его карьеру в ММА.

«Перед боем моему менеджеру сказали, что этой мое последнее выступление в UFC. Сказали, что я им не нравлюсь как персонаж, им не нравится мой стиль, то что я не развлекаю публику. И тогда я сделал это заявление. Я не должен был остаться в UFC, но из-за моих слов поднялся шум в интернете, и они решили меня оставить. Это спасло мою карьеру и стало поворотной точкой. А остальное уже история», – рассказывал Ковингтон.

В промоушене Колби создал себе новый образ – плейбоя и американского патриота. Ковингтон – фанат Дональда Трампа (он дважды был у него в Белом доме) и ратует за консервативную Америку. Колби долгое время носил красную бейсболку с надписью Make America Great Again. И не раз выступал против движения BLM, поддерживая американских полицейских и военных.

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Несмотря на славу и повысившиеся гонорары, вне клетки Ковингтон так и остался фанатиком спорта. Колби старается постоянно совершенствоваться, без конца тренируясь. И это дает плоды – сейчас Ковингтона можно назвать одним из лучших бойцов UFC, которые еще не были чемпионами.

«Этот парень не пьет ничего крепче воды. Он тренируется так, как никто другой. Ковингтон никогда не ходит на вечеринки, он очень предан работе. Его образ — это плод отчаяния. Он выдумал этот образ. Если вы поговорите с ним в реальной жизни, то поймете: он вообще не такой. Ковингтон словно плохой парень из рестлинга», — считает комментатор UFC Джо Роган.

Как же сложится бой старых друзей, мы узнаем уже утром — на UFC 272. Помимо Ковингтона там будет еще много интересных поединков, которые нельзя пропустить.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Menendez, Steve Marcus; globallookpress.com/Christopher Khoury/Keystone Press Agency, Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com