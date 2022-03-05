Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля: бой бывших друзей на UFC 272. Онлайн-трансляция турнира

Начало в 06:00 по московскому времени.

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль не просто топовые полусредневесы. Они бывшие друзья и одноклубники, которые со временем превратились в непримиримых врагов. Противостояние долго настаивалось в медиа – со взаимными выпадами и трэштоком, и в итоге дошло до реального боя. Поединок пройдет в рамках главного события UFC 272, так что помимо спортивной составляющей в нем есть очень много личного.

В со-главном событии подерутся Рафаэль Дос Аньос и Ренато Мойкано, также на турнире выступят Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Мы не пройдем мимо такого события и проведем прямую онлайн-трансляцию: начало ровно в 06:00 по московскому времени!

До боев

Раньше Масвидаль и Ковингтон вместе тренировались в American Top Team – одном из главных залов мира. Хорхе и Колби постоянно были друг у друга секундантами, спарринговали и дружили. Оба были с потенциалом звезды в масштабах UFC (что в итоге и произошло), но в какой-то момент их отношения испортились.

Дошло до того, что в 2020-м Колби ушел из ATT, хотя признался, что до смерти будет благодарен владельцу зала Дэну Ламберту. Ковингтон утверждал, что никаких проблем с командой у него нет (хотя непростой контакт у него сложился еще и с Дастином Порье), но Ламберт рассказал о токсичности взаимоотношений Хорхе и Колби.

«Их отношения стали токсичными. И дошло до того, что это повлияло на тренажерный зал. За последние 25 лет у нас было много бойцов. У нас были люди, которые любили друг друга, у нас были люди, которые не любили друг друга. Но мы всегда могли контролировать это, сохранить некоторый профессионализм в зале и не позволить личному повлиять на команду.

Но их ситуация дошла до того, что это повлияло на людей в зале, и я не мог держать это под контролем. В какой-то момент нам пришлось сказать им обоим, чтобы они ушли», – говорил Ламберт.

Уход Ковингтона сопровождался трэштоком в медиа. Противостояние с Масвидалем он воспринимает максимально близко:

«Это кровная вражда, которая уходит своими корнями в братство. Мы были вместе каждый день на протяжении 8 лет. Мы были плечом к плечу, были как лучшие друзья, вообще не расставались. А сейчас мы злейшие враги. Он единственный человек на Земле, при встрече с которым я бы попытался отправить его прямиком в ад».

Масвидаль, конечно, не молчит.

«UFC хорошо прячут от меня эту сучку, мелкую сучку. «Хорхе Масвидаль – мой лучший друг, я люблю его больше себя», – 8 месяцев назад он говорил это. Заткнись, просто заткнись, сучка. Этот чувак – необразованный болван. Он даже школу не окончил. Он пытается считать какие-то проценты. Колби, ты же считать не умеешь. Я должен вырубить Ковингтона, чтобы он опять вернулся в казино, в игорные дома», – отвечает Масвидаль.

Вражда Масвидаля и Ковингтона подкрепляется бойцовским стилем, который делает противостояние еще интереснее. Борец Колби против яркого ударника Хорхе – в этом поединке очень много интриг.

Помимо классного мейн-ивента на UFC 272 Рафаэль Дос Аньос подерется с Ренато Мойкано (Рафаэль Физиев выбыл из-за коронавирус), Сергей Спивак встретится с Грэгом Харди, а в предварительных боях выступят Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Так что событие будет насыщенным – не пропустите нашу прямую онлайн-трансляцию, которая начнется ровно в 06:00 по московскому времени!

Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Steven Ryan, Alex Menendez