«Я боюсь зверя, который живет во мне». Как голуби спасли Майка Тайсона и помогли ему стать новым человеком

Из-за птиц боксер впервые подрался – они же привели его к смирению.

В Майке Тайсоне было много ненависти. Возможно, она и сделала его столь свирепым нокаутером. Когда Майк выбрасывал удар, казалось, он хочет убить соперника – настолько вкладывался в каждое попадание. Темнокожий боксер из криминального Бруклина сводил зрителей с ума, но мало кого волновало, откуда в молодом парне столько злости.

В детстве Тайсон пережил нищету и травлю сверстников, а его главными друзьями стали голуби. Школьником он забирался на крышу, где разговаривал с птицами и жаловался им на свои обиды. Повзрослев, Тайсон стал звездой бокса, но часто оступался: сидел в тюрьме, бил женщин и употреблял наркотики. Майк сам категорично прозвал себя «животным» и долго боролся с внутренними демонами.

Тайсон всегда держал рядом голубей, которые напоминали боксеру о его светлой стороне. Майк верит, что птицы способны стать примером для людей – научить нас состраданию и любви. Сейчас Тайсону 55 лет, и он сильно изменился: в чемпионе больше нет прежней агрессии, и он уверен, что стал новым человеком.

У Тайсона было трудное детство: он вырос в гетто, а в школе страдал от травли. Лучшими друзьями Майка стали голуби – из-за них он впервые избил человека

Тайсон родился в неблагополучной семье в Бруклине, а его отец Джимми Киркпатрик ушел, когда Майку было всего два года. О том, что его биологический отец был простым таксистом, Тайсон узнает намного позже. В детстве же Майк гордился тем, что был сыном сутенера – это считалось почетным среди сверстников.

Лорна Смит, мать Тайсона, по некоторым сведениям, работала проституткой и изо всех сил пыталась прокормить троих детей. Семья жила в ужасной нищете: в квартире пахло канализацией, мать часто била детей, а когда те плакали – давала им алкоголь или марихуану. Новые любовники, которые регулярно приходили в квартиру, кричали на детей и выгоняли их на улицу.

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В школе Тайсон был изгоем: сейчас трудно поверить, но одноклассники издевались над Майком. В детстве он был стеснительным мальчиком, который носил очки и паталогически не мог постоять за себя. Главными друзьями Майка в ту пору стали голуби – с ними он мог позабыть о жестокости сверстников. «Они были моим спасением. В детстве я был толстым и уродливым. Сверстники все время дразнили меня. И единственной моей радостью были голуби», – вспоминал Тайсон.

Одноклассники не общались с Майком, поэтому после школы он приходил на голубятню, где разговаривал с птицами:

«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Внезапно этим «кем-то» стали голуби. Я каждый вечер поднимался на крышу, усаживался на тряпку, которую сам же приволок из дома, и разговаривал с голубями. Я часто подкармливал их, поэтому они постоянно толпились возле меня».

Майк не был бойцом от природы, но жизнь в гетто закалила его. Будущий чемпион ожесточился и стал другим человеком – он больше никому не верил и в каждом видел врага.

Этому способствовал случай в школе: однажды сверстники узнали, что Тайсон все время ходит на голубятню и болтает там с птицами. Подростки забрались на крышу и украли несколько голубей. Когда они встретили Майка, один из воров демонстративно показал ему птицу и свернул ей шею. Это стало переломным моментом в жизни Тайсона, который впервые решил подраться.

Будущий чемпион вспомнил, как однажды видел местного наркомана, который боксировал с тенью. Майк повторил его неумелую стойку и ринулся на вора, которого повалил на землю и жестоко избил.

«Я никогда не забуду этот момент. Я просил его не убивать мою птичку. Но он сделал это, смеясь и обзываясь. Клянусь, тогда я лишил его пары зубов и очень сильно избил. С тех пор никто не смел даже подойти к моим голубям. И да, местные мальчишки после этой драки меня зауважали. Они больше не дразнили и не трогали меня. Хотя, по правде говоря, это была одна из моих первых драк. Если не первая», – вспоминал Майк.

Именно после этого случая Тайсон понял, что любит драться. А хулиганы, ставшие свидетелями жестокого избиения, взяли Майка под крыло. С тех пор он пользовался уважением малолетних бандитов, которые научили его лазить по карманам и воровать в магазинах.

Голуби c Тайсоном всю жизнь: они научили его любви и сделали новым человеком. Сейчас Майк строит им жилища – и хочет, чтобы люди прислушались к птицам

Тайсон был на подхвате у старших хулиганов и помогал им грабить дома. С возрастом Майк становился более агрессивным: он подсел на алкоголь и наркотики, а полиция регулярно арестовывала подростка за драки. Юность Тайсона прошла среди грабителей, насильников и наркоманов. И был лишь один человек, который вызывал у Майка теплые чувства – это его тренер Кас Д’Амато.

Мужчина обучил Тайсона боксу и вытащил из криминальной жизни Бруклина. Д’Амато усыновил 16-летнего Тайсона после кончины его матери от рака, став для подростка отцом, которого тот никогда не знал. Майк полюбил тренера и его гражданскую жену Камиллу – девушку украинского происхождения. Но не забывал боксер и про голубей, на полет которых часто засматривался, сидя на крышах Нью-Йорка.

Однажды из-за голубей Тайсон даже расстался с девушкой. Ей не нравилось увлечение боксера птицами. Настолько, что она при Майке сварила голубя и съела его.

«Я встречался с одной девушкой, и она сказала: «Я не знаю, почему ты возишься с этими чертовыми птицами, ты должен их есть». Она схватила одного из голубей, приготовила его в кипящей воде и съела. Это был ее дом, и мы жили на ее деньги. Так что она имела право. Но я просто не мог этого сделать, это было неправильно. Поэтому она больше не была моей женщиной», – рассказывал Майк.

Д’Амато умер в 1985-м – за год до того, как 20-летний Тайсон станет самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса. Пройдут годы, Майк превратится в звезду и икону спорта, но в памяти многих останется плохим парнем. Чемпиона открыто называли угрозой для общества: Майк сидел в тюрьме, оскорблял женщин и журналистов, разводил тигров на вилле, а в ринге – откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.

«Когда у меня появились деньги, я превратился в животное», – признавался позже Тайсон.

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Но даже в темные времена главным увлечением боксера, страстью, которая прошла сквозь годы, оставались голуби. Птицы, которые спасали Майка от травли в детстве, теперь помогали ему бороться с демонами. «Я всегда любил голубей, с тех пор как был ребенком. Голуби учили меня состраданию», – рассказывал Майк.

Вероятно, голуби стали для Тайсона символом чистоты и мира – всего того, чего он был лишен с детства. Майк вырос в грязных криминальных кварталах Бруклина, населенных проститутками, наркоманами и преступниками. Среда травмировала мальчика, который превратился в зверя, чтобы выжить. Когда Майк ушел из бокса, он сам признался, что боится того страшного человека, который скрывается под его кожей.

«Я плачу, потому что я больше не тот человек, которым был. И я скучаю по старому Майку. Но я не хочу, чтобы этот человек вернулся. Ведь если он выйдет, то с ним вернется мой ад. Я ненавижу этого человека, я боюсь его. Но он уже мертв. Это было нелегко, он не хотел уходить. Он боролся, кричал и царапался до самой смерти. Я боюсь зверя, который живет во мне. Но в то же время мне его не хватает», – признавался Тайсон.

Годы идут, Тайсон страеет, но по-прежнему обожает голубей. Сейчас на загородной вилле Майка есть отдельный участок с клетками для птиц. Он ухаживает за ними и закупает лучшее оборудование. Во всех своих домах Тайсон держит тысячи голубей, регулярно пополняя коллекцию.

«Теперь я уже на пенсии – больше никаких рингов, драк и скандалов. Я живу в тихом пригороде с семьей и детьми, как обычный человек. Но я до сих пор развожу голубей. Они были со мной всю жизнь – и когда я был нищим голодным мальчишкой, и когда стал мировой знаменитостью с кучей денег.

Жаль, что в больших городах, например, в Нью-Йорке, голубей не очень любят, считая бесполезными и наглыми созданиями, которые только и могут, что лезть под ноги и гадить на голову. Но я прошу вас – когда вы в очередной раз соберетесь отпихнуть голубя с дороги ногой, вспомните мою историю. Голуби – очень умные и преданные существа. Подружитесь с голубями, и вы никогда не будете одиноким».

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Для многих голуби символизируют мир. Тайсону они напоминали о светлой стороне его души. Стороне, которая еще не была изуродована, и в которой не было той ненависти, которая впоследствии прославила его на весь мир.

Майк не лукавит и честно признается: ему не хватает старого жестокого Майка. И это правда. Ведь иногда приятно быть сильным, агрессивным, нарушать запреты и получать за это одобрение. Майк долгое время был таким – и за это его полюбили массы. Но боксер всегда держал рядом голубей. И эти птицы напоминали ему, что есть другой Майк – способный на сострадание и прощение.

Свою привязанность к голубям Тайсон не может выразить словами: «Я не знаю, почему, но я чувствую себя смешным, пытаясь объяснить это...».

Фото: Gettyimages.ru/Stringer / Stringer; East News/AP Photo/Nick Ut, Capital Pictures; globallookpress.com/imago sportfotodienst