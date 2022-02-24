Что это было?! 😳 Александр Емельяненко избил Джеффа Монсона в кровавом поединке на голых кулаках в Hardcore

51-летний американец страдал на глазах Губерниева.

23 февраля в Москве состоялся первый стадионный турнир кулачной лиги Hardcore FC. Событие было достойно организовано (особенно порадовала картинка), а прокомментировать бои пришел Дмитрий Губерниев. Немного подкачали лишь бойцы: чувствовалось, что звезды кулачной лиги закрепостились и неохотно рисковали против иностранных соперников. Из-за этого зрелищных заруб мы почти не увидели, а четыре боя из шести в главном карде закончились решением судей.

Все российские бойцы главного карда одержали победы, а украшением турнира стал бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона. На двоих бойцам уже 91 год, а поединок в Hardcore стал для них дебютом на голых кулаках. И если Емельяненко хотя бы продолжает выступать в ММА, пусть и неудачно (в ноябре проиграл удушением Марсио Сантосу), то Монсон еще в 2016-м году закончил карьеру.

Недавно американец неудачно залетел в бокс, где без шансов проиграл решением звезде поп-ММА Тимуру Никулину. После чего – согласился на кулачный поединок с Емельяненко. Бойцы уже встречались в 2012-м, и тогда победил Монсон, который одолел россиянина удушающим во втором раунде.

Но в кулачных боях бороться нельзя, поэтому Монсон считался однозначным андердогом. На стороне Емельяненко были антропометрия, неплохие навыки бокса и скорость рук (пускай и упавшая при нынешней форме бойца). Но главный аргумент был в том, что Джеффу уже 51 год, а это точно не бойцовский возраст.

И поединок подтвердил опасения: в первом раунде Монсон выглядел потерянным, много пропускал и не мог выйти на удобную дистанцию. Было видно, что Емельяненко тоже не в форме, но россиянин прессинговал соперника и методично набрасывал удары. К концу первого раунда на Монсона было больно смотреть – чувствовалось, что ветерану тяжело принимать удары. Джефф даже упал в нокдаун, после которого с трудом поднялся, но продолжил поединок.

Однако во втором раунде Монсон внезапно взорвался: Джефф заметил, что Емельяненко пассивен в клинче, из-за чего много пропускает. Несколько раз Монсон атаковал соперника на скачке, а в концовке раунда зажал у канатов, где обработал корпус Александра. Второй раунд вышел близким: Емельяненко снова попадал, используя преимущество в длине рук, но агрессивность Монсона давала плоды – он неплохо сокращал дистанцию, а в одном из эпизодов едва не потряс россиянина.

Казалось, Емельяненко начал уставать, и третий раунд может получиться конкурентным. Но не сложилось: Монсон снова стал пассивным, много пропускал, а Емельяненко не нужно было даже хорошо двигаться, чтобы попадать. Бой Монсон закончил в крови – и на это было тяжело смотреть.

Одно дело, когда на голых кулаках дерутся бойцы, которые находятся в форме и готовы себя защищать. А совсем другое – ветераны, которые едва держат удар и даже короткий бой заканчивают с травмами (поединок длился всего три раунда по две минуты). Сразу после схватки Емельяненко заявил, что поломал руки, а Монсон – показал сечки на окровавленном лице.

Однако сам турнир Hardcore хочется похвалить: организаторы поработали над картинкой и смогли найти иностранных бойцов (пусть и не всех высокого уровня). Хайлайты с боев и пресс-конференций Hardcore и без того часто разлетались в англоязычном интернете, а сейчас о промоушене заговорят еще больше. Многие бойцы Hardcore после побед вызывали топов Bare Knuckle FC (главной кулачной лиги США), и теперь это уже не звучит нереально.

Фото: instagram.com/alexemelyanenko