Хабиб вернулся в бои: подрался по правилам бокса и нокаутировал экс-чемпиона UFC Макса Холлоуэя

Пока только в метавселенной.

Многие ждали, когда же Хабиб объявит о камбэке. И это случилось: дагестанец надел боксерские перчатки и зарубился с Максом Холлоуэем – экс-чемпионом UFC в полулегком весе. Оппозиция более чем серьезная: Макс считается одним из лучших боксеров лиги и бьет все мыслимые рекорды по нанесенным ударам.

А в 2018-м Хабиб и Холлоуэй едва не подрались – Макс вышел на коротком уведомлении вместо Тони Фергюсона (тот получил травму, споткнувшись о телевизионный кабель). Но в последний момент врачи сняли гавайца с боя из-за экстремальной весогонки. Тогда Холлоуэй и Хабиб успели провести огненную пресс-конференцию и стердаун, который остался в истории:

Спустя почти четыре года Хабиб и Холлоуэй все-таки подрались. Но пока – только в метавселенной. Виртуальный бой организовала платформа Legionfarm: схватку показывали на Twitch, а желающие могли сделать виртуальное фото с бойцами, приобретя NFT-токен.

До боя Хабиб рекламировал событие в инстаграме – в стиле киберпанка:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)

А организаторы даже провели пресс-конференцию: на ней виртуальные Хабиб, Холлоуэй и Ислам Махачев отвечали на вопросы экс-чемпиона UFC, а ныне комментатора Даниэля Кормье. Бойцы обсудили поединок Адесанья – Уиттакер (еще до его начала): Хабиб и Макс были за Роберта, а Ислам – болел за Исраэля.

А еще Нурмагомедов обсудил с Холлоуэем, как бы сложился их бой в ММА. Дагестанец уверен, что Макс не справился бы с его борьбой:

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Простыми словами, как прошел бой: Хабиб и Холлоуэй надели специальные устройства, при помощи которых боксировали в разных местах, а персонажи в игре – повторяли их движения.

Поединок в метавселенной прошел по правилам бокса: на трансляции было показано, как Холлоуэй и Хабиб дерутся, надев очки виртуальной реальности, а их персонажи на экране – повторяют зарубу в ринге. И хотя в этом поединке Хабиб не мог бороться, он все равно победил –нокаутировав Макса. В общей сложности Нурмагомедов нанес 98 ударов, а Холлоуэй лишь 65.

Даже в виртуальной реальности Хабиб остался непобежденным. И резюмировал победу: «Уронил? Нет, вот щас уронил. Нокаут! Вырубил».

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Успех друга закрепил Ислам Махачев – протеже Хабиба в легком весе UFC. Как и Нурмагомедов, дагестанец славится борьбой, но одолел Холлоуэя в стойке. Многие называют Макса лучшим боксером UFC, но в метавселенной он явно не так хорош. Страшно подумать, что бы с ним сделали дагестанцы, пройди виртуальный поединок по правилам ММА.

Впрочем, как его организовать при существующих технологиях – вопрос открытый. Но Дэйна Уайт уже заявляет, что за боями UFC в метавселенной будущее (с ним согласен Хабиб, которому новый опыт понравился).

«Мы хотим организовать бой в метавселенной и уже какое-то время работаем над этим. Это будет настоящий поединок, который пройдет онлайн в метавселенной. Сейчас вы можете просто надеть очки виртуальной реальности и пойти гулять. Это будет самый настоящий поединок», – заявил босс UFC.

Фото: youtube.com//скриншоты видео с канала «MMAFightingonSBN»; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency