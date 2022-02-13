😨 Адесанья защитил пояс чемпиона UFC: победил спорным судейским решением под свист трибун

Уиттакер считает, что у него украли победу.

Исраэль Адесанья – чемпион UFC в среднем весе, который к своей четвертой защите пояса подходил фаворитом. И ясно почему: Иззи уже нокаутировал Уиттакера в 2019-м, а в среднем дивизионе UFC шел с рекордом 10-0 (единственное поражение в карьере в ММА Адесанья потерпел в полутяжелом весе – не справившись с габаритами Яна Блаховича).

Казалось, перед реваншем у Адесаньи снова были все козыри: у нигерийца лучше антропометрия (размах рук Исраэля 203 см – на 18 см больше, чем у претендента), более разнообразный арсенал в стойке, отличное чувство дистанции и защита от тейкдаунов. Но многие верили в Уиттакера, ожидая, что в реванше австралиец будет расчетливее и пойдет бороться с нигерийским кикбоксером. И для того были предпосылки: за три боя после поражения от Адесаньи Уиттакер оформил 6 тейкдаунов – больше, чем за все 13 боев в UFC до этого.

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После поражения Уиттакер признавался, что перегорел и не справился со своим эго – он бросался и хотел вырубить Адесанью, которого считают мастером контратак. Но первый раунд реванша прошел по схожему сценарию: хоть Уиттакер и был осторожнее, но снова оказался в нокдауне. Австралиец торопливо поднялся, после чего оформил неудачную попытку тейкдауна – в тот момент казалось, что Роберт снова станет легкой добычей для Иззи.

Но во втором раунде Уиттакер успокоился, стал больше попадать по Адесанье и затягивать чемпиона в партер (Робу не удавалось долго удерживать Исраэля, но он прессинговал чемпиона у сетки, а иногда переводил). После тяжелого первого раунда Уиттакер переломил ход поединка – как итог, бойцы провели в клетке все пять раундов, доведя поединок до судейского решения.

Уиттакер умышленно отдал инициативу Адесанье, который не так хорош в прессинге, а сам – тяжело попадал по чемпиону в контратаках, налегая на джеб. Исраэль отбил претенденту переднюю ногу лоукиками, но пропустил четыре тейкдауна и отдал концовку боя (в пятом раунде Уиттакер несколько раз тяжело попал, а на последней минуте – зажал чемпиона у сетки, отбивая ноги стомпами).

Единогласным решением победу отдали чемпиону: двое судей со счетом 48-47 и один – 49-46. Джейкоб Монкалино и Дуглас Кросби посчитали, что Адесанья взял первые три раунда, но проиграл четвертый и пятый. А вот Майк Белтран отдал Уиттакеру второй раунд, а все остальные – чемпиону. Это вызвало у многих фанатов недоумение: казалось, пятый раунд – уж точно прошел под диктовку Уиттакера.

Спорные решения судей по раундам отражают то, что бой был близким. Но Уиттакер все-таки не заслужил пояс – ведь не одержал уверенной победы, которая требуется от претендента. Но если кого и стоит похвалить за бой, то именно австралийца: большую часть поединка его геймплан работал, а вот Иззи – показал скомканный бой, в котором победил, но не использовал все свои козыри в полной мере.

Такой поединок напомнил защиты Джона Джонса против Доминика Рейеса и Тиаго Сантоса, в которых экс-чемпион полутяжелого веса UFC спорно победил, а после – отказался от пояса и взял перерыв для перехода в тяжеловесы. Впрочем, у Адесаньи похожие поединки были и прежде: например, близкий бой с Ромеро или победа раздельным решением в первом бою с Веттори – итальянцем, которого Иззи однозначно превосходит в навыках, но при этом был слишком осторожен, чем дал судьям повод для спорного решения.

А после боя с Уиттакером Адесанью раскритиковали даже коллеги по UFC. Джастин Гейджи заявил, что именно Роберт выиграл последние три раунда, а Майкл Чендлер посчитал, что Исраэль не сделал достаточно для защиты пояса.

«Поверьте, я люблю Иззи. Но мы дошли до того, что доминирующему чемпиону достаточно просто стоять, наносить несколько ударов за раунд, и он не проиграет. Иззи много заплатили по последнему контракту... Так иди и дерись, а не устраивай спарринг», – написал легковес в твиттере.

На днях стало известно, что Адесанья подписал новый контракт с UFC и стал одним из самых высокооплачиваемых бойцов лиги (Исраэль заявил, что стал вторым по гонорарам после Конора). Но такие близкие поединки – явно не то, чего фанаты ждут от чемпиона. После победы над Уиттакером публика свистела, а Роб заявил, что не признает поражения:

«Считаю, что сделал достаточно, чтобы забрать пояс. В первом раунде он был лучше, но потом я все забрал. Но... Как говорят, не доверяйте решение боя судьям. Он ничем меня не удивил, я был удивлен только тем, как хорошо сработал мой геймплан, как проходили мои тейкдауны. Ну, и я удивлен решением судей».

А хайповый полусредневес Хамзат Чимаев намекнул, что готов подняться в дивизион к Иззи – и уничтожить его в партере.

«Легкие деньги для меня. Нулевая борьба. Убью его в первом раунде», – написал Чимаев в твиттере.

Бой выдался близким и по статистике: по акцентированным ударам Адесанья перебил претендента – 79 против 59. Но вот по попаданиям в голову после 5 раундов впереди оказался Уиттакер – 38 против 36. И если опустить первый раунд, то по попаданиям бой был достаточно равный, хотя Иззи и владел инициативой, а Роб – тяжелее бил. Сегодня Адесанья успешно защитил титул, но не показал доминации – той, которую мы ждем от бойца, который считается королем дивизиона.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; REUTERS/Troy Taormina