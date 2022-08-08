«Я дам пощечину этому русскому!» В 2013-м Шлеменко нокаутировал бойца-патриота в США: тот оскорблял Россию, но поплатился печенью

Вспоминаем, как Шторм переехал американского Носорога.

Александр Шлеменко – один из самых титулованных бойцов ММА в России, который дерется с 2000-х. И делает это до сих пор: в октябре 38-летний Шторм победил решением Артура Гусейнова в промоушене Eagle FC. После боя Хабиб – глава лиги, лично вышел в клетку и похвалил сибиряка:

«Шлеменко – легенда нашего спорта в России. Для меня большая честь, что такой боец принял участие в моей лиге. Когда я начинал, Александр уже был звездой. Я закончил карьеру, а он продолжает драться. Это человек с большой буквы».

И тут не поспоришь: Шлеменко пришел в ММА в далеком 2004-м – за четыре года до дебюта Хабиба. За карьеру Александр провел 74 боя, одержал 61 победу и стал чемпионом американского промоушена Bellator. В начале 2010-х Шлеменко считали вторым российским бойцом после Федора, а зрелищные зарубы и стальной характер – влюбляли в себя фанатов.

И хотя в карьере Шлеменко было много ярких противостояний, мы вспомнили одно – против Дага Маршалла в 2013-м. Это была вторая защита пояса Bellator для Александра, а американец сделал ее вдвойне принципиальной – превратив в политическое противостояние США и России. Сейчас многие обзывают Шлеменко блогером, но тогда Шторм был сумасшедшим тайским боксером из Сибири, который вселял страх в соперников.

Маршалл – скандальный боец-патриот из США: он назвал Шлеменко «очередным гребаным русским» и пообещал отвесить пощечину. Александр был по-сибирски спокоен

Когда Шлеменко пришел в Bellator в 2010-м, он катком проехался по среднему дивизиону: одержал 7 побед и проиграл лишь нокаутеру Гектору Ломбарду решением (до этого кубинец дважды вырубал соперников в первом раунде).

А в 2013-м Шлеменко все-таки стал чемпионом Bellator – и претенденты выстроились в очередь.

В США Александр слыл зрелищным бойцом, и хотя в детстве миксовал разные единоборства (даже занимался греко-римской борьбой), в клетке показывал красоту тайского бокса. Удары локтями, убойные колени, бэкфисты – Шлеменко умел делать шоу. Американцы называли его Шторм, ведь в клетке сибиряк напоминал тасманского дьявола: налетал на соперника и обрушивал град ударов.

Портал Sherdog дважды включал Шлеменко в список самых жестоких бойцов ММА. И это неслучайно: Шторм вкладывался в каждый удар, отчего попадания напоминали столкновение с грузовиком.

Став чемпионом Bellator, Александр спокойно провел первую защиту, но ко второму претенденту настраивался по-особенному. Ведь американский нокаутер Даг Маршалл устроил сомнительный трэшток, в котором оскорбил не только Шлеменко, но и других российских бойцов (перед этим он одолел непобежденного в ту пору дагестанца Султана Алиева).

Маршалл подошел к бою за пояс с рекордом 18-6, победив в восьмом сезоне Гран-при Bellator среднего веса. Даг шутил, что раскидал соперников как пятиклассников, ведь нокаутировал трех соперников из четырех. Проблемы Маршалл испытал лишь с тем самым Алиевым: дагестанец регулярно переводил Дага в партер, из-за чего раздельная победа американца вызвала споры.

И хотя Маршалл слыл в Bellator опасным нокаутером (за прямолинейность получив прозвище Носорог), в бои он пришел поздно – лишь в 26. В детстве Даг был трудным подростком и часто дрался, но не занимался единоборствами, предпочитая американский футбол. А после школы стал простым рабочим – пахал на стройке и укладывал плитку.

Но однажды Даг с отцом пришел на турнир промоушена World Extreme Cagefighting: парень посмотрел на одного из бойцов и поспорил с отцом, что сможет победить его. Маршалл начал ходить в спортзал, тренироваться – и дебютировал в том самом WEC. Начал с двух побед, а в третьем поединке одолел того самого бойца, про которого спорил с отцом. А впоследствии – стал чемпионом организации.

Изначально Маршалл дрался в тяжах, после чего спустился в полутяжелый дивизион. А в Bellator и вовсе – стал средневесом, сохранив при этом нокаутирующую силу. Поэтому драться с американцем в стойке было опасно, и Шлеменко это прекрасно понимал.

Маршалл был известен в Bellator тем, что обожал трэшток и регулярно оскорблял соперников. Но перед боем с Александром Даг переступил грань: он не только назвал сибиряка «очередным гребаным русским», но и полез в политику, заявив, что не хочет видеть чемпиона из России в американском промоушене.

«Я собираюсь доказать всем, что они ошибались в отношении Шлеменко. Мне нередко приходилось быть аутсайдером, и теперь меня снова считают таковым. Но аутсайдером перед кем? Перед очередным гребаным русским, у которого нет никакой мощи? Который выглядел медленным и обессиленным в последнем бою? Люди сошли с ума.

Я видел, как Шлеменко заворачивается в российский флаг после каждой победы. Это Америка, и я чувствую себя так, словно мне дают пощечину всякий раз, когда он это делает. Так что я собираюсь дать пощечину ему, когда мы окажемся в клетке, и забрать пояс. А потом завернуться в самый красивый флаг из всех – красно-бело-синий! Фанаты увидят фейерверки, как на четвертое июля, увидят красивый американский флаг и меня, стоящего с золотым поясом на талии», – визуализировал победу Маршалл.

Ради хайпа американец превратил спорт в борьбу сверхдержав – России и США, воссоздав атмосферу холодной войны. А Шлеменко представил копией Ивана Драго – советского боксера-злодея из фильма «Рокки».

Впрочем, Александр на провокацию не повелся. И пообещал наказать наглеца в клетке:

«Подобные заявления не редкость в мире единоборств, это часть шоу. Но тут надо понимать разницу: одно дело, если человек просто пытается таким образом поднять интерес прессы и публики к предстоящему бою. И совсем другое, когда тебя преднамеренно оскорбляют.

Это как раз то, что делал Маршалл. Вполне естественная ответная реакция – наказать наглеца. Но сделать это не на телеэкранах, а в клетке для поединков. Так что такое поведение американца лишь добавило мне мотивации».

Шлеменко наказал трэштокера в бою: затащил Маршалла в борьбу, после чего – отбил печень коронными ударами. Это поражение разрушило карьеру дерзкого американца

Противостояние сибиряка и американского патриота привело местную публику в восторг – в США собрался полный зал. Но Шлеменко проявил хладнокровие: увидев плохую борьбу Маршалла в бою с Алиевым, Александр решил налегать на тейкдауны. Шлеменко хотел победить, а не просто зарубиться – слишком много было на кону. И поэтому решил использовал нетипичную для себя тактику.

Тейкдауны Александра хорошо проходили, и Маршалл нервничал. После первого же броска в ноги, оказавшись на канвасе, американец показал в камеру неприличный жест – намекнув, что Шторм боится драться в стойке.

Но когда бойцы поднимались, Шлеменко доказывал обратное. И рубился – в фирменном безбашенном стиле:

Александр налегал на удары в корпус – особенно жестко выглядели колени и миддл-кики:

А в концовке первого раунда Шлеменко удалось пробить Маршалла: очередной удар по печени вызвал гримасу на лице американца. Было видно, что Дагу очень больно – и исход боя был предрешен.

Шлеменко пошел добивать, а в концовке раунда – вырубил Маршалла:

Американский Носорог повалился на канвас и около минуты не мог встать – его приводили в чувства врачи. Когда же Маршалл поднялся, он подошел к Шлеменко и поздравил того с победой. И хотя Александр обернулся в российский флаг, это Дага уже не смущало.

После поражения Маршалл признал силу сибиряка и заявил, что хочет реванш:

«Этот парень невероятно жесткий, он реально крут. Я не ожидал, что он сможет проводить такие тейкдауны во время поединка. Я должен признать, что он меня победил заслуженно и сразил своими ударами по печени. Я обещаю, что вернусь более сильным и снова выиграю Гран-при, чтобы сразиться с ним в реванше».

Шлеменко же не держал зла на американца. И на громкие слова перед поединком ответил уважением:

«Мне было тяжело сегодня биться, так как я выступал в качестве бойца и тренера – дрался мой ученик Александр Сарнавский. Хочу пожелать Дагу Маршаллу удачи в следующем Гран-при и буду теперь следить за его карьерой».

Но поражение россиянину поставило крест на Маршалле-бойце: после титульника Носорога поймали на допинге (вещество не было озвучено), а спустя год Даг вернулся и проиграл нокаутом Мелвину Манхуфу – в первом же раунде.

После этого Маршалл закончил карьеру, а Шлеменко провел еще много боев – в том числе, вырубив любимым бэкфистом того же Манхуфа (и получив награду за лучший нокаут месяца в Bellator). Хотя впоследствии этот результат отменят, а Шлеменко, как и Маршалл, получит дисквалификацию за употребление допинга (у сибиряка в 50 раз была превышена норма тестостерона в крови).

Фото: instagram.com/eaglefcmma; globallookpress.com/Edward A. Ornelas/ZUMAPRESS.com; sherdog.com; кадр трансляции «Спорт 1»