13 комментариев

На одном коньке
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🤷‍♂️ СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Степан Фальковский Степан Фальковский
Алекс Гальченюк Алекс Гальченюк
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Максим Джиошвили Максим Джиошвили
Хоккей Хоккей

Когда это закончится?

На СКА сейчас больно (но интересно) смотреть: если ровно год назад команда сметала всех на пути, то сейчас ситуация иная. После двух побед на старте Питер проиграл уже четыре матча подряд – у армейцев всего четыре очка, и хуже них на Западе только «Витязь».

Интересно, что ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в числе самых разных аргументов приводил выездной старт и «жизнь в самолетах» (в Хабаровске и Владивостоке точно не поймут). Но и дома дела СКА идут не лучше – 0:3 со «Спартаком» и теперь 1:3 с «Динамо».

СКА бодро начал, но сам сломал игру. Подвели удаления

Питер вышел на матч с «Динамо» с большим желанием. В больших клубах не любят проигрывать часто и тем более серийно.

В какой-то момент могло показаться, что дела СКА действительно налаживаются – гол на пятой минуте от новичка Арсения Грицюка, проводившего всего второй матч после травмы:

Но все быстро сломалось – СКА нахватал глупых удалений и пропустил дважды еще в первом периоде. Интересно, что после перерыва швед Юхан Маттссон уступил место в воротах молодому Сергею Иванову – сам Ротенберг объяснил это травмой. И ключевой эпизод в матче случился уже при участии молодого голкипера, пусть и виноват в нем был другой игрок.

Вообще СКА стоит винить только себя. Когда уступаете 1:2 команде, у которой шикарное большинство, и удаляетесь пять раз за два периода – это рано или поздно скажется. При этом Питер даже неплохо отбивался в меньшинстве, но все испортил Степан Фальковский – для него это был первый матч после травмы. В простой ситуации он не выбросил шайбу из зоны и подарил ее Максиму Джиошвили. Тот разобрал эпизод идеально:

Главная проблема СКА – слабая результативность: хуже только у трех команд

Ротенберг много говорил о травмированных и приводил еще примерно 522 аргумента, почему забуксовал на старте. Понятно, что СКА еще ни разу не сыграл в оптимальном составе, но у остальных тоже проблемы – например, «Куньлунь» в нападении играет с двумя защитниками, но очков набрала в два раза больше.

Можно списать на то, что команда привыкает к требованиям, и это – время. Но в «Магнитке» тоже обновленный состав (плюс новый тренер): 11 очков из 12 возможных.

Значит, проблемы в чем-то другом.

Скорее всего, Питеру изначально не требовалась глобальная перестройка. Пока не видно, чтобы новые игроки заметно превосходили старых. Особенно на фоне Гусева и Ожиганова, которые уехали из «Ледового» в куда более приятном настроении, чем их бывшие партнеры.

У СКА большие проблемы с результативностью. Армейцы забили всего 11 голов, и меньше только у «Витязя», «Локомотива» и «Барыса» (по 10), две последние команды сыграли на один матч меньше.

6 из 11 голов СКА забил в равных составах и уже не может отличиться при игре 5-на-5 в трех матчах подряд. И результат на фоне этой проблемы закономерный – Питер впервые с сезона 2021/22 проиграл четыре подряд.

Забавно, что в прошлом сезоне четвертое поражение команда потерпела только 10 ноября.

Новое обещание Ротенберга: ждите не старт, а финиш!

«Мы находим свою игру. Уже есть прогресс. У нас длинная дистанция. Надо брать следующую игру. У нас ребята возвращаются. Фальковский сыграл первую игру, Грицюк – вторую. Ребята будут добавлять. Претензий нет по самоотдаче. По дисциплине есть вопросы, потому что у нас много удалений.

Таков наш путь. Лучше сейчас пройти эти сложности. Это вызов для команды. Такой старт у нас в этом сезоне. В том сезоне старт был лучше, в этом – другой старт. Но будет лучше финиш», – сказал главный тренер СКА после матча.

Мы помним, что Ротенберг был не самым ярким спикером, когда только начинал тренерскую карьеру. Но потом провел определенную работу над собой и, возможно, взял курсы по ораторскому искусству. Мы не знаем, кто его обучал, но Роман мог бы стать хорошим чиновником – всегда можно наобещать, а дальше... Слова про «будет лучше финиш» пока воспринимаются только так.

Интересно, как СКА отреагирует на неприятную серию и какие кадровые решения последуют. В Питере любят обмены на фоне плохих результатов. Конкретно сейчас хотелось бы понимать, что будет с Алексом Гальченюком – в матче с «Динамо» он отыграл 3:57 в первом периоде и больше не появлялся. Всего у него 0+2 при полезности «-5» за первые шесть матчей – адаптация затянулась.

Впрочем, есть и светлая сторона для СКА – следующая игра дома против «Сибири», которая тоже в кризисе (5 очков в 6 матчах). Только вот если и ей проиграть...

Последнее место совсем рядом.

СКА – Динамо Москва 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Грицюк (Никишин)
1:1 – 13 Джиошвили (Гусев, Менелл)
1:2 – 16 Михайлов (Рашевский, О'Делл)
1:3 – 46 Джиошвили ()
Вратари: Иванов 19/20, Маттссон 7/9 – Волков 37/38.

У СКА и ЦСКА рекордно плохие старты. В нашем хоккее революция?

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

13 комментариев

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Maxim Novicov
заместитель председателя совета директоров клуба Р. Ротенберг должен посоветоваться с директором клуба Р. Ротенбергом на тему, что делать с главным тренером Р. Ротенбергом
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Morrison91
Игра СКА наконец-то начала приносить радость болельщикам, с чем всех и поздравляю.
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Валерий Рзянин
А может просто он дурачок? Ну папенькин сынка которому всё всё всё можно, ведь так забавно уэулыбается и стихи знает, три штуки и хоккея ого сколько смотрит, бооооольше всех в мире (это сам Ромка сказал), а он никогда никогда не врёт.
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Кирилл Ботнарюк
Ого, оказалось, что тренерство - это не просто посидеть на скамейке самой богатой и укомплектованной команды России?!!
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Лев Исаев
Ну формально то он прав
Но ска самый богатый клуб кхл + мухлевания с потолком зарплат + фарм клубы
4 поражения подряд это уже репутационный удар
Понятно что ска будет в топ 2 запада
Но все равно не дело так проваливаться
Ротенберг конечно 🤡
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mdaa
Эх йозе марино, сначала было смешно, теперь становится немного грустно..
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Максим Табаран
ожидания большие, нервы будут нарастать и далеко не факт, что амбициозный тренер справиться с давлением, главное, чтобы тренер справился с давлением,а то если наша тренерская школа упустит этот талант, то я не знаю, что её ждёт дальше
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amigo55
Все закономерно, у руля не то, что физрук - коррумпированный дилетант. Пора админресурс выкручивать на максимум
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amadeus_amadeus
Да тут же все на поверхности
В команде прямо сейчас 28 нападающих - 9 троек
И этот 🤡 никогда не будет искать проблемы в себе, он просто будет выкидывать игроков, раз 20 за матч менять тройки и нести такое, что человек на его должности в здравом уме бы не сказал никогда
И так будет продолжаться все годы его контракта
5 сезонов = 5 разных составов = 3-4 тренерских штаба (постоянно останется только он) = 0 кубков = 1000000+ мемов
Веселуха нас ждёт!
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Morjak Papai
Очевидно же что Роман разрывается на два фронта между сборной и клубом и каким бы талантливым коачем он не был это сказывается на результате. Не понимаю, у нас мало хороших специалистов в стране, почему менеджер должен столько на себя лишней работы брать и в одиночку за всех отдуваться? (
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Тюменский медвежонок
Ответ Лев Исаев
Ну формально то он прав Но ска самый богатый клуб кхл + мухлевания с потолком зарплат + фарм клубы 4 поражения подряд это уже репутационный удар Понятно что ска будет в топ 2 запада Но все равно не дело так проваливаться Ротенберг конечно 🤡
вы точно уверены что СКА будет в топ-2?) прямо сейчас СКА очень плох в игре и кто это будет исправлять если тренера нет? точнее он есть, только "игрушечный", ребенок фуражку в детстве цепляет и представляет себя героем, вот Ротенберг и есть этот ребенок который невидимую фуражку надел и думает что он тренер, а проблемы у СКА продолжают копиться
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velosipedin
Ответ Maxim Novicov
заместитель председателя совета директоров клуба Р. Ротенберг должен посоветоваться с директором клуба Р. Ротенбергом на тему, что делать с главным тренером Р. Ротенбергом
можно еще папе с дядей позвонить, супер-успешные бизнесмены все-таки, пусть управленческой мудростью поделятся
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