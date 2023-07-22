В восторге даже Ларионов!

«Торпедо» приучило нас к красоте в каждой игре, но в игре со СКА (4:3) был особый случай.

Первый забавный эпизод случился еще до матча – в трансляции показали кадры приезда команд, и на них главный тренер гостей Роман Ротенберг не смог открыть входную дверь в ледовый дворец. Не все двери открываются – даже для Романа.

Ротенберг на арену все-таки попал и стал свидетелем того, как его система не справилась с «Торпедо».

Атанасов организовал гол месяца: показал сумасшедший дриблинг и унизил игроков СКА

Игорь Ларионов очень легко заводит молодежь в состав – именно в Нижнем дебютировал защитник Антон Силаев, первый игрок 2006 года рождения в КХЛ, и играет по 16-20 минут. В матче с Питером он набрал первое очко в лиге.

В этом разнообразии имен молодых парней, о которых до прихода Ларионова знали в основном скауты и фанаты МХЛ/ВХЛ, выстрелить может кто угодно. Против СКА это сделал 20-летний Василий Атанасов – часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы, но набрал 8+15 в 32 играх при скромном айстайме в 11 минут.

Теперь 20-летний форвард уже второй матч подряд набирает 1+1. И если его гол в ворота армейцев пришел с добивания, то голевой пас получился просто шедевральным.

Давайте посмотрим на этот момент с главного ракурса – что сделал именно Атанасов:

Алекс Гальченюк позволил Василию отклеиться и провел остаток смены так, будто у него отключился геймпад. Опытный и крепкий Михаил Пашнин летел бить Ларионова-младшего, но его попытка хитануть провалилась. Попытка перехватить пас Василия – тоже.

Илья Федотов, который летом перебрался из Нижнего в Питер, тоже шел встречать Атанасова – безрезультатно. Последним перед вратарем остался Сергей Сапего, но ему форвард Нижнего вскружил голову и заплел ноги.

Пока это главный претендент как минимум на гол месяца.

Такое соло и всю комбинацию =тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил улыбкой – зафиксировала телекамера. После матча он раскрыл прозвище Атанасова в команде:

– Если мы играем в 11 нападающих, то у нас длинные отрезки могут сыграть несколько человек – Кирилл Воронин, Влад Фирстов, Кирилл Максимов, «Пайнэппл» (речь про Атанасова; вероятно, простое созвучие с фамилией – pineapple в переводе с английского «ананас» – Sports.ru).

Ротенберг быстро нашел причины поражения. Их три

Питер неплохо провел первый матч сезона с «Динамо» (2:1), не испытал трудностей с «Ладой» (3:0), но тут нарвался на играющую команду, которая умело наказала за ошибки.

После игры Роман выдал перфоманс и нашел причины поражения.

Первая – плохой лед: «Хочу обратиться в лигу в очередной раз – ужасный лед для команд. Столько брака! Будет лучше, когда будет нормальный лед. Надо над этим работать».

Второй фактор – судьи (тут, правда, наезд по справедливости): «И судейская ошибка в конце – у Нижнего было пять человек на льду. Они должны были играть вчетвером – у них минуту было пять человек на льду. Такие моменты не красят хоккей».

Третье – не поверите! – намек на усталость. «У «Торпедо» вторая игра, у СКА – уже третья. Нам чуть-чуть было тяжелее».

Лидерам СКА тяжело при игре 5-на-5, Мичков провел первый матч в сезоне

У армейцев пока не все так гладко. Никто из защитников не набирал очки на старте чемпионата, кроме Никишина – у него 1+2, но только один пас он отдал в равных составах; остальное – в большинстве.

Примерно такая же картина у форвардов первого звена – при розыгрыше лишнего они еще продуктивны, но в равных составах тройка Толчинский – Гальченюк – Хайруллин организовала всего один гол.

Ротенберг признает, что новички еще адаптируются к команде и тот же Гальченюк только недавно присоединился. Но вполне логичный вопрос, который задавался и ранее: а был ли вообще смысл затевать глобальную пересборку состава? Разумеется, делать выводы после трех матчей рано и все покажет плей-офф, но пока есть ощущение, что СКА наступает на те же грабли.

Еще один важный момент этого матча – появление Мичкова. Талантливый форвард пропустил первые два матча, потому что элементарно не попадал в состав. В итоге Матвею дали сыграть с «Торпедо», но всего 6 минут и 12 секунд, и все это время – в равных составах. Среди форвардов меньше времени провел только Иван Зинченко (57 секунд). Мичков =ничего не показал – ноль бросков и даже в центре его так и не попробовали, хотя на предсезонке пытались.

Совершенно не ясно, что будет дальше в его карьере – вряд ли его легко отпустят в аренду, хотя это было бы спасение. Мичкову нужно доверие, а в СКА он этого пока лишен.

Фото: hctorpedo.ru