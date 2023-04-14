49 комментариев

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Дзюбиньски – бомбардир, Заболотный в запасе. Это Польша вернулась в хоккейную элиту спустя 22 года

ЧМ-2023 (первый дивизион) ЧМ-2023 (первый дивизион)
Кристиан Дзюбиньски Кристиан Дзюбиньски
сборная Польши сборная Польши
Хоккей Хоккей

Неожиданное созвучие с футболом.

Главный чемпионат мира, который в этом году вместо Санкт-Петербурга примет Латвия и Финляндия, традиционно разогревали турниры в низших дивизионах. И там не обошлось без сенсаций. Самая громкая – выход сборной Польши в элитный дивизион, где она сыграет уже на ЧМ-2024.

Сборная Польши в мировом хоккее: на каком она уровне?

На ситуацию с выходом поляков в элиту надо смотреть широко. Они были вторыми на ЧМ-2019 в дивизионе 1B (третий уровень) – у них было поровну очков с румынами, но те в итоге заняли первое место и пошли на повышение благодаря победе над Польшей в личной встрече.

В 2020 и 2021 годах турнир в низших дивизионах не проводился из-за пандемии, а в 2022-м Польша все-таки выиграла дивизион 1В и шагнула в 1А. И это большая редкость, когда сборная поднимается за два года через два дивизиона, но полякам помог случай. И вы наверняка понимаете, какой именно.

Когда ИИХФ в 2022-м отстранила от турниров российскую и белорусскую команды, вместо них в элиту экстренно поднялись Франция и Австрия. Соответственно, уровень конкуренции просел и в элитном дивизионе, и во всех остальных. Дело в том, что из 1А и так выходили по две команды, а тут еще и качество команд откровенно упало.

Раньше там бывали австрийцы, словенцы, венгры, итальянцы, казахи, белорусы, французы – сменяя друг друга, они играли то в элитном, то в первом дивизионе. А в этом году, помимо поляков, в 1А играли Великобритания, Италия, Корея, Румыния и Литва.

Поляки не упустили свой шанс и заняли проходное второе место – у них всего на одно очко меньше, чем у британцев, которым они проиграли в овертайме. Остальные четыре матча Польша выиграла, в том числе у главного конкурента – итальянцев. Причем Италию тренировали известные канадцы Майк Кинэн и Майк Пелино, но золотой тандем «Магнитки»-2014 ей не помог.

Поляки в свое время тоже обращались к именитым тренерам – Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину. В период с 2012-го по 2014-й Быков был консультантом сборной, а Захаркин – главным тренером. Именно при них поляки после шести лет в дивизионе 1В смогли пробиться в 1А, где задержались до 2018-го уже без русских тренеров. Так что, если смотреть на общую картину, то Польша в последние годы – скорее, команда уровня 1А, и в 1В подвисла во многом из-за ковида и того самого поражения румынам в 2019-м.

Что за команда у поляков?

На прошедшем турнире Польша была одной из самых возрастных команд – средний возраст их игроков составлял почти 29,5 года, выше только у британцев (более 30).

Костяк сборной составляют игроки польского чемпионата – только трое в этом сезоне играли в других лигах. 23-летний форвард Павел Зигмунт четвертый сезон проводит за одного из аутсайдеров чешской элитной лиги «Литвинов». 22-летний центр Камил Валега после двух отличных сезонов в словацком «Липтовски Микулаш» перешел в лучшую команду Чехии «Тршинец» (кстати, в системе этой команды совсем недавно играл еще один поляк Адам Лышарчик, но заканчивал этот сезон он уже в местной «Краковии»). Наконец, 33-летний защитник Павел Дроня приехал в сборную из второй бундеслиги.

Польский чемпионат, как вы понимаете, к топовым не относится. Несколько лет назад это было популярное направление для российских игроков, которые не тянули уровень КХЛ. Например, в сезоне-2021/22 в польской лиге было 46 наших парней, годом ранее – 31. Однако после событий 2022-го польские клубы вообще отказались от игроков из России, да и белорусов осталось всего четверо.

В лиге играют всего девять команд: в этом сезоне дальше всех оторвались в регулярке «Краковия» и «Уния», а следом за ними был пул из трех команд – «Тыхы», «Катовице» и «Ястшембе». Собственно, почти весь состав сборной был собран как раз из этих пяти клубов.

34-летний Дзюбиньски – неожиданное открытие ЧМ

Лучшим бомбардиром и в сборной Польши, и на турнире вообще стал 34-летний Кристиан Дзюбиньски. И это вполне можно назвать сенсацией, потому что ему уже 34 (кстати, как и Артему Дзюбе, у них разница в три месяца), а никогда раньше такой результативности у него не было, даже в дивизионе 1В.

А на уровне 1А (разделение идет с 2012-го) у капитана сборной Польши до этого турнира было всего 5 (1+4) очков в 20 матчах. Так что Кристиан провел лучший турнир в жизни – у него 6+5 в 5 играх. Такую статистику игрок сборной Польши последний раз набирал аж в 2001 году – это был Яцек Плахта, один из лучших польских игроков 90-х и нулевых, сейчас тренирующий «Катовице».

Дзюбиньски в юности несколько лет провел в Америке, а в 20 вернулся домой и, за исключением годового вояжа в белорусскую лигу, играл в Польше. Пять раз он выигрывал польскую лигу, дважды был лучшим снайпером (в том числе в этом сезоне).

Его дядя Богдан Дзюбиньски тоже был хоккеистом, играл за сборную Польши на Олимпиаде-80, в том числе против сборной СССР (1:8).

В 2009-м после первого взрослого чемпионата мира Кристиан угодил в скандальную историю. В команде завязалась драка, в которой участвовал и знаменитый польский тафгай Кшиштов Олива, работавший тогда менеджером сборной. От Оливы досталось в том числе Дзюбиньски, который в итоге получил дисквалификацию на год. Через полгода Кристиану и другому дисквалифицированному участнику конфликта Марчину Колюшу (Олива сломал ему нос) выписали помилование. 

В 2002 году, когда сборная Польши последний раз играла в элитной группе ЧМ, Дзюбиньскому было 14. В 35 он может получить шанс сыграть против лучших сборных мира.

И еще немного о параллелях с футболом: третьим вратарем сборной Польши на этом ЧМ был Давид Заболотный.

Ни одного матча он не сыграл, но год назад приложил руку к повышению в классе – был бэкапом Джона Мюррея (35-летний канадец уже седьмой год играет за сборную Польши).

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Фото: globallookpress.com/Michal Chwieduk/Keystone Press Agency

49 комментариев

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DontYouSay
Ну, спортс, вы же умеете в кликбейт, почему не какой-нибудь "Золотые руки Дзюбиньски"
+47
-2
+45
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marsover
Ответ DontYouSay
Ну, спортс, вы же умеете в кликбейт, почему не какой-нибудь "Золотые руки Дзюбиньски"
Кистевой Дзюбиньского.
+25
0
+25
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Шурум-Бурум
игрок по фамилии Йобчик - самый легендарный игрок польского хоккея.
+21
0
+21
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Lux_Vid Александров
Ответ Ljorke
Дзюбинский и Дзюба одногодки, но один действительно мыслит как мужчина, а второй подросток подростком
Ну да, у одного в 34 рекордные 6+5, у второго в игре где результативность ниже, после полугода простоя стата и то выше и к тому же дотащил мёртвую сборную до 1/4 ЧМ.. Согласен, Дзюбинский пацан, до уровня Дзюбы ему как до небес
+15
-2
+13
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Jii Gee
Ответ DontYouSay
Ну, спортс, вы же умеете в кликбейт, почему не какой-нибудь "Золотые руки Дзюбиньски"
Нефритовая клюшка Дзюбы
+10
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Поглядим на них через год. Это лучше, чем каждый год наблюдать Словению, Австрию, Казахстан, Италию и остальные лифты. Хоть какие-то новые лица, пусть и на год, скорее всего. Помню, когда Венгрия в 2016 играла в Питере и очень старалась, хоть и вылетела, но Беларусь прибила
+10
-2
+8
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achrustalev
Сейчас еще чемпионами мира станут :))
+8
-1
+7
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spain-hokkey
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Поглядим на них через год. Это лучше, чем каждый год наблюдать Словению, Австрию, Казахстан, Италию и остальные лифты. Хоть какие-то новые лица, пусть и на год, скорее всего. Помню, когда Венгрия в 2016 играла в Питере и очень старалась, хоть и вылетела, но Беларусь прибила
Ещё раз, эти новые лица больше из за отстранения России и Белоруссии по сути Польша та же Словения, Казахстан, Австрия, Италия. Одно и то же.
+6
0
+6
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Сергей Спиридонов
Помню первый чемпионат мира который смотрел 1973 год СССР - Польша 20:0
+7
-1
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spain-hokkey
Ответ Сергей Спиридонов
Помню первый чемпионат мира который смотрел 1973 год СССР - Польша 20:0
А в 1976 году СССР-ПОльша-4-6
+8
-3
+5
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Орыс-орыс онбаган
Дзюбиньски с лицом Путина)
+4
0
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Tima_Milan
Ответ Шурум-Бурум
игрок по фамилии Йобчик - самый легендарный игрок польского хоккея.
параллель с футболом - Мариуш Йоп
+3
0
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spain-hokkey
Ответ achrustalev
Сейчас еще чемпионами мира станут :))
Смешно, им главное из элиты не вылететь.
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juki_puki
Ответ marsover
Кистевой Дзюбиньского.
краги сними!
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jonnysilverhand01
Ответ Morjak Papai
Так так кроме Германии или нищие южане типа Греции или карлики всякие. На Германии экономика ЕС и ехала все годы, пока дешевые энергоресурсы из РФ были.
Понятно, Европа загнивает все … подождём ещё зиму, замёрзнут 100%
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spain-hokkey
Ответ Phoebe
натурализация игроков - это не только Италия. просто мои вкусы в спорте сформировались еще на рубеже веков, тогда всё было иначе.
Послушай натурализация игроков в Италии была всегда с 80-х годов. По сути они никак не хотели развивать хоккей
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thoroughblade
Ответ ottomann
Комментарий удален пользователем
У простых поляков нет ненависти к русским. С обеих сторон эта ненависть искусственно раздувается. На самом деле это два культурно близких народа. За сборную Польши можно только порадоваться.
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Ljorke
Дзюбинский и Дзюба одногодки, но один действительно мыслит как мужчина, а второй подросток подростком
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spain-hokkey
Ответ jonnysilverhand01
Поляки молодцы, вообще радует их развитие, что экономически, что ментально … не то что некоторые
А какое развитие? Там развития нет, конкурентов за выход в элиту почти и не было
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spain-hokkey
Ответ Lux_Vid Александров
Но сравнивать его с одним из дучший нападающих в истории российского футбола такое себе. В Польше и хоккей сам по себе ниже чем у нас футбол(а тем более хоккей), так и сам по себе результаты крайни плаяевные показывает. Сравнение с Дзюбой неуместно, увы
Я считаю сравнивать разные виды спорта некорректно. В футболе стран, где футбол развит больше, чем в хоккее.
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Давай Так
Czerwony maszyna
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spain-hokkey
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
ну исключительно для меня Польша это совершенно новое лицо. Все остальные я видел много раз и понимаю, что это версия 2.0 команд-лифтов
Ну понимаешь в элите из новых лиц были бы интересны только японцы, все остальные ну это смешно, японцы там прикол в том, что молодняк есть талантливый.
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ spain-hokkey
Ещё раз, эти новые лица больше из за отстранения России и Белоруссии по сути Польша та же Словения, Казахстан, Австрия, Италия. Одно и то же.
ну исключительно для меня Польша это совершенно новое лицо. Все остальные я видел много раз и понимаю, что это версия 2.0 команд-лифтов
+1
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Phoebe
Болел за Италию, но поздравлю поляков - игры не смотрел, только обзоры, но, видимо, заслуженно.
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spain-hokkey
Ответ Lux_Vid Александров
Ну да, у одного в 34 рекордные 6+5, у второго в игре где результативность ниже, после полугода простоя стата и то выше и к тому же дотащил мёртвую сборную до 1/4 ЧМ.. Согласен, Дзюбинский пацан, до уровня Дзюбы ему как до небес
Дзюбински кстати неплохой игрок в хоккей. По польским меркам и вообще топовый, без него думают бы результата не было. Кстати в Белоруссии играл и там также клепал шайбы неплохо
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