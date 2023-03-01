36 комментариев

Чемпионы дедлайна.

В прошлые годы все восхищались гениальностью генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа, но, похоже, в этом сезоне его превзошел коллега из «Рейнджерс» Крис Друри. Ньюйоркцы провели хорошую селекционную работу летом, а в последний месяц перед дедлайном им удалось провернуть ряд обменов, которые только укрепляют команду в статусе фаворита предстоящего плей-офф.

После недавнего перехода Владимира Тарасенко казалось, что вопрос с Патриком Кэйном в «Рейнджерс» закрыт и обменять его не удастся из-за нехватки свободных денег под потолком зарплат. Но в Нью-Йорке посчитали иначе – и провернули шикарную сделку, забрав одного из лучших партнеров в карьере Артемия Панарина.

«Рейнджерс» пошли на жертвы, но взяли Кэйна за символическую компенсацию

Вообще, помимо Кэйна, в обмене приняли участие два игрока АХЛ: «Рейнджерс» еще получили 24-летнего защитника Купера Зеча, отдав взамен Энди Велински и два драфт-пика – в четвертом раунде драфта-2025 и условный пик второго раунда драфта-2023, который превратится в выбор в первом раунде, если команда из Нью-Йорка выйдет в финал конференции. В общем-то, реалистичный сценарий, но и выбирать «Блэкхокс» в таком случае будут в пределах 29-32 пика.

Друри – большой мастер своего дела: он создал команду, в которую стремятся попасть другие игроки. Сейчас ему на руку сыграл пункт о полном запрете на переход в контракте Кэйна, поэтому в какой-то степени повторилась история с Тарасенко. Что Патрик, что Владимир выдвинули условие своему прежнему клубу по обмену, потому сначала генменеджер «Блюз», а затем и его коллега из «Чикаго» были вынуждены соглашаться на меньшую компенсацию, чем она могла быть.

Восхищаться менеджером «Рейнджерс» можно еще и за маневры с платежкой, потому что команда пошла на жертвы ради Кэйна. Последний матч регулярки против «королей» ньюйоркцы играли в неполном составе – для того, чтобы освободить лишние средства под потолком зарплат. Платежка считается в ежедневном режиме, поэтому отсутствие одного игрока в заявке и в активном ростере команды помогло сэкономить на будущую зарплату Кэйна, которую надо было как-то вместить в потолок.

К тому же здесь «рейнджерам» помог «Чикаго», который сохранил за собой 50% зарплаты Патрика до конца сезона. Еще одним участником сделки стала «Аризона» – она согласилась платить 25% оклада форварда за условный пик третьего раунда на драфте-2025.

При этом обмен провернули в 17:00 по восточному времени (час ночи по Москве) – в таком случае зарплата Кэйна за текущий день не шла бы в платежку ньюйоркцев, и это тоже позволило им сэкономить и вписаться под «кепку».

Сейчас Друри создал все условия Жерару Галлану для похода за Кубком Стэнли. У «Рейнджерс» и так было относительно неплохо в линии атаки, но теперь вырисовывается просто убойный топ-6. Практически наверняка Артемий Панарин составит связку с Патриком Кэйном, а в центре с одинаковой пользой могут сыграть как Винсент Трочек, так и Мика Зибанежад. Во второй тройке – по краям Крис Крайдер и Тарасенко плюс один из двух топ-центров, и это тоже выглядит впечатляюще.

Панарин и Кэйн снова вместе спустя почти шесть лет

Есть ощущение, что Крис Друри пытается угодить Панарину и собирает его старых партнеров. Но это, по большей части, совпадение. «Рейнджерс» нуждались в усилении правого края атаки, а наиболее реальными кандидатами были те, за кого прежние клубы пытались хоть что-то получить – иначе летом те же Тарасенко и Кэйн становились бы свободными агентами.

К слову, связка с Тарасенко, которой мы восхищались и по которой ностальгировали со времен победного МЧМ, в первых играх после обмена себя почти никак не показала – Панарин вообще раззабивался именно тогда, когда играл с другими партнерами.

А вот сочетание Панарин – Кэйн – совсем другой разговор. Эта пара крайних форвардов с Джонатаном Тэйвсом в центре творила красоту в «Чикаго» и просто разрывала соперников. Если помните, Артемий забил первый гол в НХЛ как раз с передачи Патрика. Символично, что тогда эта связка организовала гол в ворота «Рейнджерс».

Пожалуй, Кэйн для Артемия – один из лучших партнеров в карьере, если не самый лучший. И сто процентов Друри держит это в уме и рассчитывает на «химию» парней в плей-офф. Тем более, у них хороший контакт за пределами льда, что тоже немаловажно. Была классная история, когда Патрик помогал Панарину выбить бонусы, за что Артемий его потом отблагодарил дорогими часами.

Два из четырех самых результативных сезонов Кэйн провел рядом с Панариным, причем оба раза эта парочка занимала две первые строчки в командной гонке бомбардиров. Тот случай, когда партнеры прокачивают друг друга, а не кто-то один играет в подыгрыше у другого, и статистика это только подтверждает.

«Чикаго» подготовился к перестройке, «Аризона» собирает чужие контракты

Теперь немного о других участниках обмена. «Чикаго» избавился почти от всех ценных активов – за исключением Сета Джонса и Джонатана Тэйвса, который сейчас в списке травмированных и которого точно обменивать не будут. Еще летом клуб ушел в перестройку и по итогам последних трейдов можно сказать, что менеджмент «Блэкхокс» к ней отлично подготовился.

На трех ближайших драфтах у «Чикаго» шесть выборов в первых раундах (из них три – условные), 7 – во втором раунде (как вы помните, «Рейнджерс» может отдать свой первый пик вместо второго) и пять в третьем. Понятно, что не сразу, но спустя несколько лет при правильной работе это даст результат.

Что до удержания зарплат другими клубами, не относящимся к основным сторонам сделки, то к таким приемам можно относиться по-разному. Но это то, что делает нынешний дедлайн особенным: очень интересно наблюдать за изворотливостью менеджеров и просчетом ситуаций, вроде той, когда «Рейнджерс» сыграли в усеченном составе, чтобы немного расчистить место для обмена Кэйна. На этом фоне пример Кучерова с пропуском регулярки и выходом в плей-офф кажется банальным и прямолинейным, потому что в дедлайн-2023 менеджеры используют все возможности и лазейки, чтобы усилить состав.

Опять же, если вы думаете, что «Аризона» за счет таких вещей пытается достичь пола зарплат – это не так. Это в КХЛ клубы могут переподписать контракты со своими игроками и преодолеть заветную планку в 315 млн рублей. В НХЛ все иначе: «койоты» тоже работают себе на пользу и собирают драфт-пики – другой вопрос, как они ими дальше будут распоряжаться. Но, конечно, забавно, что 22,2 млн у «Аризоны» (32% платежки) – это контракты трех игроков из долгосрочного списка травмированных и удержания с зарплат Кэйна и Оливера Экмана-Ларссона.

Но те же удержания – тоже часть игры, у которой есть четкие правила. Оставить у себя можно не более 50% зарплаты игрока. Один клуб может взять на себя часть оклада только трех игроков, не больше. Причем сумма, которая падает их в платежку мертвым грузом, не должна превышать 15% от потолка.

Поэтому можно сколько угодно критиковать клубы, которые пользуются этой лазейкой, но они действуют в рамках закона. Все это – часть правил, в которых генменеджеры клубов извиваются как могут, но пытаются сделать свои команды сильнее. И пока это очень здорово получается у «Рейнджерс».

Фото: eastnews.ru/Jerome Miron-USA TODAY Sports; REUTERS/Danny Wild-USA TODAY Sports, Jamie Sabau-USA TODAY Sports