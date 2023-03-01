36 комментариев

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💣Панарин и Кэйн – вместе! «Рейнджерс» взорвали рынок обменом: забрали звезду за бесценок и уложились в потолок

НХЛ НХЛ
Артемий Панарин Артемий Панарин
Аризона Аризона
Рейнджерс Рейнджерс
Патрик Кэйн Патрик Кэйн
Чикаго Чикаго
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Крис Друри Крис Друри
переходы переходы
Хоккей Хоккей

Чемпионы дедлайна.

В прошлые годы все восхищались гениальностью генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа, но, похоже, в этом сезоне его превзошел коллега из «Рейнджерс» Крис Друри. Ньюйоркцы провели хорошую селекционную работу летом, а в последний месяц перед дедлайном им удалось провернуть ряд обменов, которые только укрепляют команду в статусе фаворита предстоящего плей-офф.

После недавнего перехода Владимира Тарасенко казалось, что вопрос с Патриком Кэйном в «Рейнджерс» закрыт и обменять его не удастся из-за нехватки свободных денег под потолком зарплат. Но в Нью-Йорке посчитали иначе – и провернули шикарную сделку, забрав одного из лучших партнеров в карьере Артемия Панарина.

«Рейнджерс» пошли на жертвы, но взяли Кэйна за символическую компенсацию

Вообще, помимо Кэйна, в обмене приняли участие два игрока АХЛ: «Рейнджерс» еще получили 24-летнего защитника Купера Зеча, отдав взамен Энди Велински и два драфт-пика – в четвертом раунде драфта-2025 и условный пик второго раунда драфта-2023, который превратится в выбор в первом раунде, если команда из Нью-Йорка выйдет в финал конференции. В общем-то, реалистичный сценарий, но и выбирать «Блэкхокс» в таком случае будут в пределах 29-32 пика.

Друри – большой мастер своего дела: он создал команду, в которую стремятся попасть другие игроки. Сейчас ему на руку сыграл пункт о полном запрете на переход в контракте Кэйна, поэтому в какой-то степени повторилась история с Тарасенко. Что Патрик, что Владимир выдвинули условие своему прежнему клубу по обмену, потому сначала генменеджер «Блюз», а затем и его коллега из «Чикаго» были вынуждены соглашаться на меньшую компенсацию, чем она могла быть.

Восхищаться менеджером «Рейнджерс» можно еще и за маневры с платежкой, потому что команда пошла на жертвы ради Кэйна. Последний матч регулярки против «королей» ньюйоркцы играли в неполном составе – для того, чтобы освободить лишние средства под потолком зарплат. Платежка считается в ежедневном режиме, поэтому отсутствие одного игрока в заявке и в активном ростере команды помогло сэкономить на будущую зарплату Кэйна, которую надо было как-то вместить в потолок.

К тому же здесь «рейнджерам» помог «Чикаго», который сохранил за собой 50% зарплаты Патрика до конца сезона. Еще одним участником сделки стала «Аризона» – она согласилась платить 25% оклада форварда за условный пик третьего раунда на драфте-2025.

При этом обмен провернули в 17:00 по восточному времени (час ночи по Москве) – в таком случае зарплата Кэйна за текущий день не шла бы в платежку ньюйоркцев, и это тоже позволило им сэкономить и вписаться под «кепку».

Сейчас Друри создал все условия Жерару Галлану для похода за Кубком Стэнли. У «Рейнджерс» и так было относительно неплохо в линии атаки, но теперь вырисовывается просто убойный топ-6. Практически наверняка Артемий Панарин составит связку с Патриком Кэйном, а в центре с одинаковой пользой могут сыграть как Винсент Трочек, так и Мика Зибанежад. Во второй тройке – по краям Крис Крайдер и Тарасенко плюс один из двух топ-центров, и это тоже выглядит впечатляюще.

Панарин и Кэйн снова вместе спустя почти шесть лет

Есть ощущение, что Крис Друри пытается угодить Панарину и собирает его старых партнеров. Но это, по большей части, совпадение. «Рейнджерс» нуждались в усилении правого края атаки, а наиболее реальными кандидатами были те, за кого прежние клубы пытались хоть что-то получить – иначе летом те же Тарасенко и Кэйн становились бы свободными агентами.

К слову, связка с Тарасенко, которой мы восхищались и по которой ностальгировали со времен победного МЧМ, в первых играх после обмена себя почти никак не показала – Панарин вообще раззабивался именно тогда, когда играл с другими партнерами.

А вот сочетание Панарин – Кэйн – совсем другой разговор. Эта пара крайних форвардов с Джонатаном Тэйвсом в центре творила красоту в «Чикаго» и просто разрывала соперников. Если помните, Артемий забил первый гол в НХЛ как раз с передачи Патрика. Символично, что тогда эта связка организовала гол в ворота «Рейнджерс».

Пожалуй, Кэйн для Артемия – один из лучших партнеров в карьере, если не самый лучший. И сто процентов Друри держит это в уме и рассчитывает на «химию» парней в плей-офф. Тем более, у них хороший контакт за пределами льда, что тоже немаловажно. Была классная история, когда Патрик помогал Панарину выбить бонусы, за что Артемий его потом отблагодарил дорогими часами.

Два из четырех самых результативных сезонов Кэйн провел рядом с Панариным, причем оба раза эта парочка занимала две первые строчки в командной гонке бомбардиров. Тот случай, когда партнеры прокачивают друг друга, а не кто-то один играет в подыгрыше у другого, и статистика это только подтверждает.

«Чикаго» подготовился к перестройке, «Аризона» собирает чужие контракты

Теперь немного о других участниках обмена. «Чикаго» избавился почти от всех ценных активов – за исключением Сета Джонса и Джонатана Тэйвса, который сейчас в списке травмированных и которого точно обменивать не будут. Еще летом клуб ушел в перестройку и по итогам последних трейдов можно сказать, что менеджмент «Блэкхокс» к ней отлично подготовился.

На трех ближайших драфтах у «Чикаго» шесть выборов в первых раундах (из них три – условные), 7 – во втором раунде (как вы помните, «Рейнджерс» может отдать свой первый пик вместо второго) и пять в третьем. Понятно, что не сразу, но спустя несколько лет при правильной работе это даст результат.

Что до удержания зарплат другими клубами, не относящимся к основным сторонам сделки, то к таким приемам можно относиться по-разному. Но это то, что делает нынешний дедлайн особенным: очень интересно наблюдать за изворотливостью менеджеров и просчетом ситуаций, вроде той, когда «Рейнджерс» сыграли в усеченном составе, чтобы немного расчистить место для обмена Кэйна. На этом фоне пример Кучерова с пропуском регулярки и выходом в плей-офф кажется банальным и прямолинейным, потому что в дедлайн-2023 менеджеры используют все возможности и лазейки, чтобы усилить состав.

Опять же, если вы думаете, что «Аризона» за счет таких вещей пытается достичь пола зарплат – это не так. Это в КХЛ клубы могут переподписать контракты со своими игроками и преодолеть заветную планку в 315 млн рублей. В НХЛ все иначе: «койоты» тоже работают себе на пользу и собирают драфт-пики – другой вопрос, как они ими дальше будут распоряжаться. Но, конечно, забавно, что 22,2 млн у «Аризоны»  (32% платежки) – это контракты трех игроков из долгосрочного списка травмированных и удержания с зарплат Кэйна и Оливера Экмана-Ларссона.

Но те же удержания – тоже часть игры, у которой есть четкие правила. Оставить у себя можно не более 50% зарплаты игрока. Один клуб может взять на себя часть оклада только трех игроков, не больше. Причем сумма, которая падает их в платежку мертвым грузом, не должна превышать 15% от потолка.

Поэтому можно сколько угодно критиковать клубы, которые пользуются этой лазейкой, но они действуют в рамках закона. Все это – часть правил, в которых генменеджеры клубов извиваются как могут, но пытаются сделать свои команды сильнее. И пока это очень здорово получается у «Рейнджерс».

НХЛ в режиме Дикого Запада: самые громкие обмены прошли за неделю до дедлайна. Из ценных активов остался только Кэйн

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Фото: eastnews.ru/Jerome Miron-USA TODAY Sports; REUTERS/Danny Wild-USA TODAY Sports, Jamie Sabau-USA TODAY Sports

36 комментариев

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EdGre97
Вообще то легендарная связка была Панарин-Анисимов-Кейн.

Тейвз никогда в ней не участвовал. И пик Панары пришел именно на это Трио. ;)
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AndreyEN
Ответ Ole Gunor
Вот ведь как бывает, попал с самого начала Панарин в свою команду. И работа Чикаго по нему тоже можно назвать супер про, потому что вели наверное долго его и заранее определили как роль так и партнеров для него. Не сомневаюсь, что перед покупкой общались с Кейном на предмет его мнения по игое в тройке с Панариным. Все профессионально, дальновидно и эффективно. понятно, что там тоже ошибаются, но степень ошибки пытаются сократить путем кропотливой работы и изучения игроков. А если ошибаются, то как правило, летят головы. Лучшая лига мира- есть лучшая лига мира, ничего не попишешь здесь. В футболе есть топ 5 как минимум, здесь Топ1 и ее хватает на всех. Причем грамотное и мудрое решение с точки зрения бизнеса, что та же Канада не образовала свою лигу. Говорить можно бесконечно, хотелось бы чтобы КХЛ в конечном итоге перестала вообще существовать как таковая, пусть там будет 5-10 команд но частных, пусть что то разыгрывают. По сути, она превратилась в некую Медиа Лигу, только на бюджетные средства. Иначе появления и дальнейшее нахождение Ротена в качетсве тренера никак по-другому вообще не объяснить, именно с того момента дно то и было пробито окончательно.
жалею, что пришлось прочитать этот бред сивой кобылы) ещё и 30 сек потратил на ответ. откуда вы берётесь такие???
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grek087
Круто. И состав Рейнджерс и предыстория взаимоотношений Кейна и Панарина и их воссоединение с по сути ультиматумом Кейна. В целом круто! Но хотелось бы добавить то что город решает как минимум 50% Друри. Там хотят быть и играть абсолютное большинство иностранцев и особенно американцев. Преимущество перед Айлендерс тоже ощутимо. Айлендерс сидят на лонг айленде, там очень хорошо жить и играть, но Рейнджерс находящиеся почти в центре Манхэттена это более символично для Нью-Йорка. И Кэйн после подобной движухи в Чикаго ну не может играть в условных Виннипеге, Роли или Нэшвиле. Ставил на его переход в Лос-Анджелес но это было после обмена Тарасенко. Не понимал как всех могут уместить, но хорошо что так получилось. Будет интереснее!
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crazymaks
Ответ HockeyArchive
Просто напомню количество серий плей-офф, которые "Чикаго" выиграл со связкой Панарин - Кэйн: 0.
ну здесь 3 звена играют, а не как у чик одно плюс еще Шестеркин
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Art Ebosh
Ответ LeicesterCity
Свайпнут Рейнджерс во 2 раунде))) Приятного просмотра )))
Вашики, в Ваших снах. Удачи)
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sansanich2303
Ответ Александр Ковалёвский
Рейнджерс это как сынок богатого папаши, который все никак не наигралается. Сколько смотрю нхл, они всегда приглашали дорогостоящих звёзд/околотопов (Ягр, Холик, Нюландер, Нэслунд, Редден, Друри, Гомез, Габорик, Ричардс, Сен-Луи, Нэш, Эрик Стаал, Шаттенкирк, Труба, Панарин, Тарасенко, сейчас вот Кейн, и каждый раз после того как они "взрывали" рынок люди говорили, что вот щас точно пошумят в по, возьмут КС.
на то они и большой рынок , а кейну как то не по статусу сливать в Чикаго. все логично , ждём ПО
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Gino Smith
Ответ Gino Smith
Ну и про великого Уейна не будем забывать на излёте карьеры и нашего Пашу Буре
И наш Сергей Зубов не из последних защитников был в победном КС для Рейнджерс.
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Andy93
Ответ Александр Ковалёвский
Рейнджерс это как сынок богатого папаши, который все никак не наигралается. Сколько смотрю нхл, они всегда приглашали дорогостоящих звёзд/околотопов (Ягр, Холик, Нюландер, Нэслунд, Редден, Друри, Гомез, Габорик, Ричардс, Сен-Луи, Нэш, Эрик Стаал, Шаттенкирк, Труба, Панарин, Тарасенко, сейчас вот Кейн, и каждый раз после того как они "взрывали" рынок люди говорили, что вот щас точно пошумят в по, возьмут КС.
Забавно это читать от человека с аватаркой Торонто, который занимается примерно тем же, только менее успешно: Рейнджерс все-таки стабильно разок в 5 лет в финал конфы или финал КС выбираются.
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HockeyArchive
Просто напомню количество серий плей-офф, которые "Чикаго" выиграл со связкой Панарин - Кэйн: 0.
+2
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Gino Smith
Ответ Александр Ковалёвский
Рейнджерс это как сынок богатого папаши, который все никак не наигралается. Сколько смотрю нхл, они всегда приглашали дорогостоящих звёзд/околотопов (Ягр, Холик, Нюландер, Нэслунд, Редден, Друри, Гомез, Габорик, Ричардс, Сен-Луи, Нэш, Эрик Стаал, Шаттенкирк, Труба, Панарин, Тарасенко, сейчас вот Кейн, и каждый раз после того как они "взрывали" рынок люди говорили, что вот щас точно пошумят в по, возьмут КС.
Ну и про великого Уейна не будем забывать на излёте карьеры и нашего Пашу Буре
+1
0
+1
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PEREGRINATOR
Ответ haymaker
Уходя с арены, зритель лучше всего помнит результат матча
Конечно. Результат матча, который он посетил, или последний игры плей-офф?
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kobzone
Ну, не знаю, Дьяволы слишком неприятная команда для первого раунда, Кейн может и не помочь.
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haymaker
Ответ PEREGRINATOR
Зато зрителям есть на кого смотреть.
Уходя с арены, зритель лучше всего помнит результат матча
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haymaker
Ответ Александр Ковалёвский
Рейнджерс это как сынок богатого папаши, который все никак не наигралается. Сколько смотрю нхл, они всегда приглашали дорогостоящих звёзд/околотопов (Ягр, Холик, Нюландер, Нэслунд, Редден, Друри, Гомез, Габорик, Ричардс, Сен-Луи, Нэш, Эрик Стаал, Шаттенкирк, Труба, Панарин, Тарасенко, сейчас вот Кейн, и каждый раз после того как они "взрывали" рынок люди говорили, что вот щас точно пошумят в по, возьмут КС.
Линдрос туда же
+1
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Alex Plus
Вообще не понял смысла облизывать Друри и менеджмент Рейнджерс в целом....

Нью-Йорк - одна из самых привлекательных медийных площадок Северной Америки. Вроде во всех местных лигах игроки регулярно хотят играть именно в Большом Яблоке. Даже в нынешней команде, Нью-Йорк был единственным или одним из приоритетных мест для Трубы и Панарина.

У Тараса и Кейна были ограничения по обмену - ситуация была полностью в их руках.

Когда игрок хочет в ТВОЮ команду, и без его согласия невозможно обменять в условный Ванкувер/Сиэттл (для примера), работать СЛЕГКА проще)))

Друри молодец, что все красиво оформил, договорился с третьей стороной. Но вот прям рассказывать, что он чуть ли не гениальную работу провел.... Хз. Попробовал бы он такие обмены в роли ГМ Виннипега делать:)

P.S. У Рейнджерс мощный ростер собрался. Топ-6, Фокс и Шестеркин - это очень круто. Но почему-то все равно стойкое ощущение, что это не принесет Кубок.
+5
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+5
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Andy93
А вот сочетание Панарин – Кэйн – совсем другой разговор. Эта пара крайних форвардов с Джонатаном Тэйвсом в центре творила красоту в «Чикаго» и просто разрывала соперников. Если помните, Артемий забил первый гол в НХЛ как раз с передачи Патрика. Символично, что тогда эта связка организовала гол в ворота «Рейнджерс».

В центре у них Анисимов играл большую часть времени, если мне память не изменяет
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haymaker
Главное не забывать, что связка Кейна с Панариным гораздо больше медийная, чем хоккейная. Никаких волшебных результатов команде она не принесла и сейчас не принесёт. Но лайки обеспечены )
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-2
-2
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Russ Ivan
Гарри Кейна ещё не смогли дёрнуть, поэтому рано говорить, что взорвали рынок...
0
-2
-2
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donVincenzo
Да не будут они так играть в топ-6 в плове.
Оставят Кидс, а остальное размажут на 3 тройки.
Иначе сомнут такие атакующие сочетания системной работой....
---
Ну и наиболее системно играли Кейн и Панарин с Анисимовым, Тейвз - это эпизоды...
+2
0
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Sergejs Fedotovs
Ответ Николай Викторо
Про бедро поломанное переломанное не забываем. Ему на нём пару матчей плейоффа протянуть бы.
Ну последние три матча (7+3, если не ошибаюсь), Кейну бедро не мешало
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Sergejs Fedotovs
Ответ Jetter
А что они с этой звездой летом будут делать? 35 лет человеку будет в следующем сезоне.
Так они явно на КС в этот сехон нацелены. Если не возьмут, то скорее всего, там уже и новый ГМ и, вохможно тренер, которые новую команду строить начнут. Никто не берет такие контракты с целью на будущее
0
-1
-1
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Mephi027
Есть шансы на кубок.
0
-1
-1
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PEREGRINATOR
Ответ Александр Ковалёвский
Рейнджерс это как сынок богатого папаши, который все никак не наигралается. Сколько смотрю нхл, они всегда приглашали дорогостоящих звёзд/околотопов (Ягр, Холик, Нюландер, Нэслунд, Редден, Друри, Гомез, Габорик, Ричардс, Сен-Луи, Нэш, Эрик Стаал, Шаттенкирк, Труба, Панарин, Тарасенко, сейчас вот Кейн, и каждый раз после того как они "взрывали" рынок люди говорили, что вот щас точно пошумят в по, возьмут КС.
Зато зрителям есть на кого смотреть.
+2
-1
+1
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starina1
В защите кто у этого "Убойного ТОП-6" играть будет?
+6
0
+6
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Александр Филиппов
Ответ Ole Gunor
Вот ведь как бывает, попал с самого начала Панарин в свою команду. И работа Чикаго по нему тоже можно назвать супер про, потому что вели наверное долго его и заранее определили как роль так и партнеров для него. Не сомневаюсь, что перед покупкой общались с Кейном на предмет его мнения по игое в тройке с Панариным. Все профессионально, дальновидно и эффективно. понятно, что там тоже ошибаются, но степень ошибки пытаются сократить путем кропотливой работы и изучения игроков. А если ошибаются, то как правило, летят головы. Лучшая лига мира- есть лучшая лига мира, ничего не попишешь здесь. В футболе есть топ 5 как минимум, здесь Топ1 и ее хватает на всех. Причем грамотное и мудрое решение с точки зрения бизнеса, что та же Канада не образовала свою лигу. Говорить можно бесконечно, хотелось бы чтобы КХЛ в конечном итоге перестала вообще существовать как таковая, пусть там будет 5-10 команд но частных, пусть что то разыгрывают. По сути, она превратилась в некую Медиа Лигу, только на бюджетные средства. Иначе появления и дальнейшее нахождение Ротена в качетсве тренера никак по-другому вообще не объяснить, именно с того момента дно то и было пробито окончательно.
Конечно. Пусть КХЛ перестает существовать только потому что ты смотришь НХЛ и она тебе не нужна. Что ещё закрыть? Магазин косметики? Ты наверное не не покупаешь ) может КФС не ешь? Давай закроем?)
+17
-1
+16
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