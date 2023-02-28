На одном коньке
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«Трактор» провалил сезон с пятым бюджетом на Востоке. Не смогли заменить легионеров, намудрили с вратарями

Эндрю Хэммонд Эндрю Хэммонд
Алексей Мельничук Алексей Мельничук
Трактор Трактор
КХЛ КХЛ
Анвар Гатиятулин Анвар Гатиятулин
Сергей Мыльников 1999 Сергей Мыльников 1999
Никита Сошников Никита Сошников
Иван Савин Иван Савин
Алексей Волков Алексей Волков
Илья Проскуряков Илья Проскуряков
Георгий Гелашвили Георгий Гелашвили
Кирилл Устименко Кирилл Устименко
Сергей Шумаков Сергей Шумаков
Евгений Цыбук
Хоккей Хоккей

Виноват не только тренер.

Челябинск остался без плей-офф – и это в сезон, когда выходят 8 из 11 команд конференции. В такой ситуации, конечно, в первую очередь сразу напрашивается отставка тренера, и «Спорт-Экспресс» уже писал, что она вполне вероятна.

А ведь всего год назад Анвара Гатиятулина носили на руках – команда вышла в финал Востока и получила бронзовые медали. Но теперь все перевернулось с ног на голову, и именно ему так или иначе придется отвечать за провал. Больше-то и некому: новый генеральный менеджер Алексей Волков только-только приступил к работе, а генеральных директоров за хоккейные неудачи в отдельно взятом сезоне обычно не увольняют, так что Иван Савин, в феврале подписавший новый контракт на три года, тоже в безопасности.

У Гатиятулина наверняка были свои тренерские ошибки, но все же есть ощущение, что клуб ему не очень-то помогал. 

Межсезонье: не справились с отъездом легионеров и провалили селекцию

За лето 2022-го«Трактор» потерял весь костяк, который определял игру команды. Ушли вратарь Роман Вилл, защитники Ник Бэйлен и Лоуренс Пайлат, нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак – у всех были действующие контракты, но возвращаться в КХЛ они отказались. Плюс Виталий Кравцов в очередной раз уехал покорять НХЛ.

Заменить эти колоссальные потери в клубе решили, в основном, собственными резервами, со стороны пригласив только Антона Бурдасова и Петра Хохрякова. И то – только Бурдасов пришел в топ-6, а Хохряков – это нижние звенья, игра в обороне, его вообще нельзя рассматривать как замену любому из тех, кто ушел из клуба в межсезонье.

Были попытка усилить состав уже по ходу сезона: у Савина и людей, отвечающих за селекцию – в первую очередь, это бывший спортивный директор Евгений Цыбук (покинул клуб в октябре 2022-го) – был вагон времени до дедлайна. Но эффективность этих приобретений оказалась очень так себе.

По факту, нормально зашли два новичка из шести: защитник Роберт Хэмилтон стал важной частью большинства, набрал 18 очков и стал вторым среди защитников по очкам и полезности. Плюс неплохо вписался Никита Сошников (к нему еще вернемся ниже) – у него 14 очков в 22 матчах, и по средней результативности он второй в команде после Антона Бурдасова.

Остальные – провал. Защитник Адам Альмквист не помог ни в атаке, ни в обороне и ушел в декабре. Сергей Шумаков не вписался совсем и тоже уехал перед дедлайном.

Ситуация с вратарями – просто за гранью. Канадец Эндрю Хэммонд провел два неполных матча, перестал попадать в состав, расторг контракт и вообще закончил с хоккеем. Алексей Мельничук появился на льду четыре раза, но не провел ни одного полного матча. Результат похожий – досрочное прекращение договора аренды и возвращение в «Сочи».

Вот и получается, что при хорошем зарплатном бюджете, пятом на Востоке (670 млн по информации «Спорт-Экспресса») – получился нулевой выхлоп.

Одна из причин, почему с новичками столько промахов, на поверхности. При прежнем руководстве (директор Иван Сеничев и генменеджер Евгений Губарев) игроков обычно подписывали так: Гатиятулин называл имена, и ему их старались привезти. Теперь работа строится иначе: не все новички устраивали тренера, однако клуб все равно заключал с ними контракты на основе рекомендаций скаутской службы.

Учитывая, что новым генменеджером стал Алексей Волков, который в «Авангарде» выстраивал подобную систему (если верить Дмитрию Рябыкину), Гатиятулину придется непросто. Поэтому, если слухи об отставке подтвердятся, может быть, это и к лучшему для него. Иначе «Трактор» может получить еще один провальный сезон, и тогда вопросов к тренеру будет еще больше.

Сезон: меняли помощников, вратарей – не помогло

Еще одна из возможных причин провала – смена привычных помощников Гатиятулина. Летом он остался без Виталия Ячменева, который присоединился к команде по ходу сезона-2021/22 и был одним из тех, кто помог взять бронзу год назад. Не вернулся после межсезонья и тренер вратарей Симо Вехвилайнен – его заменил Георгий Гелашвили, и о нем мы поговорим отдельно.

Уже по ходу чемпионата были уволены два основных помощника Гатиятулина – Алексей Чикалин и Алексей Тертышный. Вместо них пришли Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Вероятнее всего, Ефимов отвечал за атаку и большинство, а Соколов – за оборону и меньшинство. Частично замена помощников пошла на пользу: команда стала больше забивать и улучшила реализацию большинства, но вот в обороне и меньшинстве  стало еще хуже.

Теперь про Гелашвили. В команде с начала сезона была настоящая чехарда с вратарями, что всегда создает команде проблемы. Упомянутые выше Мельничук и Хэммонд в какой-то степени оказались не в то время и не в том месте. Это были судорожные попытки найти хоть кого-то, чтобы спасти ситуацию. А началось все с отъезда Романа Вилла, замену которому то ли не смогли найти летом, то ли даже не искали.

Чемпионат команда начинала с такой бригадой: Эмиль Гарипов (сменщик Романа Вилла в прошлом сезоне), Сергей Мыльников c 1 игрой в КХЛ за карьеру и 35-летний Илья Проскуряков, которого брали на очень крайний случай и, пожалуй, больше рассчитывали в «Челмете», где он помогал бы адаптироваться ко взрослой жизни молодым вратарям.

В итоге Гарипов, как и весь «Трактор», провалился на старте и еще в сентябре покинул клуб.

Потом появились Хэммонд и Мельничук, после чего первым номером стал Проскуряков. На стыке ноября-декабря Илья пропустил 11 от «Спартака» и «Салавата», потом в январе «съел» 5 шайб от СКА, и во второй половине сезона в воротах чаще играл Мыльников (и как раз у него вполне приличная статистика по сезону – 92,1% ОБ и КН 2,60).

Несколько матчей провел еще один новичок, пришедший в межсезонье – Кирилл Устименко. Но в начале сезона он лечился, а в конце играл за «Челмет», после того как в четырех играх подряд пропускал по 3 шайбы.

Тут заметна одна тенденция – во вратарях разочаровывались сразу, стоило им сыграть пару неудачных матчей. И второго шанса они уже могли не получить. Очевидно, что на таком фоне неизбежны проблемы с психологией, и вот как их решал Гелашвили, работавший первый год на таком высоком уровне – большой вопрос.

Поэтому на выходе складывается ситуация, что виноваты все понемногу. Возможно, именно поэтому по последним инсайдам он останется в «Тракторе» на следующий сезон. В конце концов, однажды Гатиятулин уже уходил из Челябинска – и это ничем хорошим не закончилось.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; hctraktor.org

4 комментария

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Андрей Шарафутдинов
Автору бы хоть немного изучить, что творилось в Тракторе в этом сезоне, прежде чем писать чушь, обеляя тренера. Который и стал главной причиной провала. Все остальное это ерунда.
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Crosby174
Автор совершенно не владеет информацией о ситуации в Тракторе.

Хэммонд обманул всех и приехал с травмой, два матча и до свиданья.

Клуб не «все равно» заключал контракты, а исключительно на желаниях Анвара. Железный пример : Хохряков и Альмквист. До шведа ГТ предлагали Меннела, но нет, подавай ему Альмквиста. 🤦‍♂️
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Ha4xe
Люди видели большие проблемы в прошлом сезоне, но всем затыкали рты этой бронзой, которая была большой удачей (неизвестно как бы всё повернулось, не уедь леги из СЮ).
Про несогласованных игроков в составе довольно странно читать, учитывая то, что Гатиатулин входит в совет директоров клуба. Конечно, в качестве состав сильно просел с уходом легионеров, но у кого он не просел перед этим сезоном? Разве только у Ак Барса и Магнитки. Состав был хуже Нефтехимика, Адмирала или СЮ? Ну нет же. Сколько сборников играет в Адмирале, Нефти, Амуре? Никого. В Тракторе их двое, например. Почти каждый игрок провел сезон ниже своих возможностей.
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Алексей Викторович
Что значит, "Если подтвердятся"?
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