Виноват не только тренер.

Челябинск остался без плей-офф – и это в сезон, когда выходят 8 из 11 команд конференции. В такой ситуации, конечно, в первую очередь сразу напрашивается отставка тренера, и «Спорт-Экспресс» уже писал, что она вполне вероятна.

А ведь всего год назад Анвара Гатиятулина носили на руках – команда вышла в финал Востока и получила бронзовые медали. Но теперь все перевернулось с ног на голову, и именно ему так или иначе придется отвечать за провал. Больше-то и некому: новый генеральный менеджер Алексей Волков только-только приступил к работе, а генеральных директоров за хоккейные неудачи в отдельно взятом сезоне обычно не увольняют, так что Иван Савин, в феврале подписавший новый контракт на три года, тоже в безопасности.

У Гатиятулина наверняка были свои тренерские ошибки, но все же есть ощущение, что клуб ему не очень-то помогал.

Межсезонье: не справились с отъездом легионеров и провалили селекцию

За лето 2022-го«Трактор» потерял весь костяк, который определял игру команды. Ушли вратарь Роман Вилл, защитники Ник Бэйлен и Лоуренс Пайлат, нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак – у всех были действующие контракты, но возвращаться в КХЛ они отказались. Плюс Виталий Кравцов в очередной раз уехал покорять НХЛ.

Заменить эти колоссальные потери в клубе решили, в основном, собственными резервами, со стороны пригласив только Антона Бурдасова и Петра Хохрякова. И то – только Бурдасов пришел в топ-6, а Хохряков – это нижние звенья, игра в обороне, его вообще нельзя рассматривать как замену любому из тех, кто ушел из клуба в межсезонье.

Были попытка усилить состав уже по ходу сезона: у Савина и людей, отвечающих за селекцию – в первую очередь, это бывший спортивный директор Евгений Цыбук (покинул клуб в октябре 2022-го) – был вагон времени до дедлайна. Но эффективность этих приобретений оказалась очень так себе.

По факту, нормально зашли два новичка из шести: защитник Роберт Хэмилтон стал важной частью большинства, набрал 18 очков и стал вторым среди защитников по очкам и полезности. Плюс неплохо вписался Никита Сошников (к нему еще вернемся ниже) – у него 14 очков в 22 матчах, и по средней результативности он второй в команде после Антона Бурдасова.

Остальные – провал. Защитник Адам Альмквист не помог ни в атаке, ни в обороне и ушел в декабре. Сергей Шумаков не вписался совсем и тоже уехал перед дедлайном.

Ситуация с вратарями – просто за гранью. Канадец Эндрю Хэммонд провел два неполных матча, перестал попадать в состав, расторг контракт и вообще закончил с хоккеем. Алексей Мельничук появился на льду четыре раза, но не провел ни одного полного матча. Результат похожий – досрочное прекращение договора аренды и возвращение в «Сочи».

Вот и получается, что при хорошем зарплатном бюджете, пятом на Востоке (670 млн по информации «Спорт-Экспресса») – получился нулевой выхлоп.

Одна из причин, почему с новичками столько промахов, на поверхности. При прежнем руководстве (директор Иван Сеничев и генменеджер Евгений Губарев) игроков обычно подписывали так: Гатиятулин называл имена, и ему их старались привезти. Теперь работа строится иначе: не все новички устраивали тренера, однако клуб все равно заключал с ними контракты на основе рекомендаций скаутской службы.

Учитывая, что новым генменеджером стал Алексей Волков, который в «Авангарде» выстраивал подобную систему (если верить Дмитрию Рябыкину), Гатиятулину придется непросто. Поэтому, если слухи об отставке подтвердятся, может быть, это и к лучшему для него. Иначе «Трактор» может получить еще один провальный сезон, и тогда вопросов к тренеру будет еще больше.

Сезон: меняли помощников, вратарей – не помогло

Еще одна из возможных причин провала – смена привычных помощников Гатиятулина. Летом он остался без Виталия Ячменева, который присоединился к команде по ходу сезона-2021/22 и был одним из тех, кто помог взять бронзу год назад. Не вернулся после межсезонья и тренер вратарей Симо Вехвилайнен – его заменил Георгий Гелашвили, и о нем мы поговорим отдельно.

Уже по ходу чемпионата были уволены два основных помощника Гатиятулина – Алексей Чикалин и Алексей Тертышный. Вместо них пришли Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Вероятнее всего, Ефимов отвечал за атаку и большинство, а Соколов – за оборону и меньшинство. Частично замена помощников пошла на пользу: команда стала больше забивать и улучшила реализацию большинства, но вот в обороне и меньшинстве стало еще хуже.

Теперь про Гелашвили. В команде с начала сезона была настоящая чехарда с вратарями, что всегда создает команде проблемы. Упомянутые выше Мельничук и Хэммонд в какой-то степени оказались не в то время и не в том месте. Это были судорожные попытки найти хоть кого-то, чтобы спасти ситуацию. А началось все с отъезда Романа Вилла, замену которому то ли не смогли найти летом, то ли даже не искали.

Чемпионат команда начинала с такой бригадой: Эмиль Гарипов (сменщик Романа Вилла в прошлом сезоне), Сергей Мыльников c 1 игрой в КХЛ за карьеру и 35-летний Илья Проскуряков, которого брали на очень крайний случай и, пожалуй, больше рассчитывали в «Челмете», где он помогал бы адаптироваться ко взрослой жизни молодым вратарям.

В итоге Гарипов, как и весь «Трактор», провалился на старте и еще в сентябре покинул клуб.

Потом появились Хэммонд и Мельничук, после чего первым номером стал Проскуряков. На стыке ноября-декабря Илья пропустил 11 от «Спартака» и «Салавата», потом в январе «съел» 5 шайб от СКА, и во второй половине сезона в воротах чаще играл Мыльников (и как раз у него вполне приличная статистика по сезону – 92,1% ОБ и КН 2,60).

Несколько матчей провел еще один новичок, пришедший в межсезонье – Кирилл Устименко. Но в начале сезона он лечился, а в конце играл за «Челмет», после того как в четырех играх подряд пропускал по 3 шайбы.

Тут заметна одна тенденция – во вратарях разочаровывались сразу, стоило им сыграть пару неудачных матчей. И второго шанса они уже могли не получить. Очевидно, что на таком фоне неизбежны проблемы с психологией, и вот как их решал Гелашвили, работавший первый год на таком высоком уровне – большой вопрос.

Поэтому на выходе складывается ситуация, что виноваты все понемногу. Возможно, именно поэтому по последним инсайдам он останется в «Тракторе» на следующий сезон. В конце концов, однажды Гатиятулин уже уходил из Челябинска – и это ничем хорошим не закончилось.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; hctraktor.org