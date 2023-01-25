«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!
«Пингвины» зарешали в овертайме.
Летом 2022-го много обсуждали новые контракты Евгения Малкина и Криса Летанга – возможно, через 3-4 года правы окажутся те, кто скептически смотрел на эти сделки «Питтсбурга», но прямо сейчас оба свои деньги отрабатывают по полной.
Два лучших бомбардира в команде – Сидни Кросби и Евгений Малкин. Лучший среди защитников – именно Летанг, хотя он пропустил 17 матчей. Так что пока вообще не должно быть вопросов к этой троице и особенно к Евгению, чей контракт подвергся приличному хейту за океаном.
Игра с «Флоридой» складывалась для «Пингвинс» нелегко, хотя у соперника своих проблем было предостаточно: третий вратарь «пантер» получил 13 шайб за два дня. Но все же «Питтсбург» за весь матч вел в счете всего 2 минуты 58 секунд – все остальное время либо приходилось отыгрываться, либо держалась ничья. Есть талант, есть скиллы, а есть опыт – благодаря ему «пингвины» и вытащили игру. Вся старая гвардия «Питтсбурга» была в огне.
Сезон Криса Летанга полон потрясений: травма, микроинсульт, потеря отца. Но он появился в составе впервые с 28 декабря, и с ходу показал топ-хоккей: две шайбы (победная в овертайме) плюс две передачи – это что-то за гранью. Защитник в этот вечер явно играл в память о покойном отце.
У Кросби – 1+2! Он только в этом сезоне 8 раз набирал 3+ очка за матч, и к его перфомансам, в целом, все уже привыкли.
Но каков Малкин! Он приложил руку к началу камбэка с 0:2: Джино подставил клюшку под пас Летанга, а дальше движение шайбы скорректировал Рикард Ракелль.
Позже Евгений включился в самое нужное время – в концовке игры. При счете 5:5 «Пингвинс» получили большинство, которое Малкин реализовал мощнейшим броском из правого круга – и это за 5:31 до сирены.
«Флорида» потом сравняла, но в овертайме при непосредственном участии Евгения забил в большинстве уже Летанг, закончивший настоящий матч-концерт в пользу своей команды. Тот случай, когда хайлайты вечера стоит смотреть полностью.
В итоге у лидеров «Питтсбурга» аж 10 (4+6) очков на троих, и это всего второй случай в клубной истории, когда Кросби, Малкин и Летанг набрали по 3+ очка в отдельно взятой игре: 27 марта 2022-го они стали соавторами разгрома «Детройта» (11:2), а Джино тогда оформил хет-трик. Самое интересное, что «пингвины» выиграли 36 из 37 матчей, когда все трое набирали более одного очка за игру – фантастическая статистика.
Есть еще одна интересная деталь. «Питтсбург» одержал 100 побед в тех матчах, когда как минимум по голу забивали и Малкин, и Кросби. У них единственный дуэт среди действующих игроков, добравшийся до таких цифр, а в истории лиги таких было всего 10.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 7 Райнхарт (Барков, Экблад)
- 0:2 – 9 Ткачак (Барков, Монтур)
- 1:2 – 11 Ракелль (Летанг, Малкин)
- 2:2 – 12 Хейнен (О'Коннор, Пелинг)
- 3:2 – 19 Летанг (Хейнен, Думулин)
- 3:3 – 20 Верхэге (Экблад)
- 3:4 – 31 Экблад (Ткачак, Райнхарт)
- 4:4 – 40 Кросби (Петри, Генцел)
- 4:5 – 45 Уайт (Ломберг, Казинс)
- 5:5 – 51 О'Коннор (Хейнен, Пелинг)
- 6:5 – 55 Малкин (Летанг, Кросби)
- 6:6 – 58 Верхэге ()
- 7:6 – 65 Летанг (Кросби, Малкин)
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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports
Но оба вратаря провели не лучший свой матч. Ошибок было много.