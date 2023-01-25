«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!

«Пингвины» зарешали в овертайме.

Летом 2022-го много обсуждали новые контракты Евгения Малкина и Криса Летанга – возможно, через 3-4 года правы окажутся те, кто скептически смотрел на эти сделки «Питтсбурга», но прямо сейчас оба свои деньги отрабатывают по полной.

Два лучших бомбардира в команде – Сидни Кросби и Евгений Малкин. Лучший среди защитников – именно Летанг, хотя он пропустил 17 матчей. Так что пока вообще не должно быть вопросов к этой троице и особенно к Евгению, чей контракт подвергся приличному хейту за океаном.

Игра с «Флоридой» складывалась для «Пингвинс» нелегко, хотя у соперника своих проблем было предостаточно: третий вратарь «пантер» получил 13 шайб за два дня. Но все же «Питтсбург» за весь матч вел в счете всего 2 минуты 58 секунд – все остальное время либо приходилось отыгрываться, либо держалась ничья. Есть талант, есть скиллы, а есть опыт – благодаря ему «пингвины» и вытащили игру. Вся старая гвардия «Питтсбурга» была в огне.

Сезон Криса Летанга полон потрясений: травма, микроинсульт, потеря отца. Но он появился в составе впервые с 28 декабря, и с ходу показал топ-хоккей: две шайбы (победная в овертайме) плюс две передачи – это что-то за гранью. Защитник в этот вечер явно играл в память о покойном отце.

У Кросби – 1+2! Он только в этом сезоне 8 раз набирал 3+ очка за матч, и к его перфомансам, в целом, все уже привыкли.

Но каков Малкин! Он приложил руку к началу камбэка с 0:2: Джино подставил клюшку под пас Летанга, а дальше движение шайбы скорректировал Рикард Ракелль.

Позже Евгений включился в самое нужное время – в концовке игры. При счете 5:5 «Пингвинс» получили большинство, которое Малкин реализовал мощнейшим броском из правого круга – и это за 5:31 до сирены.

«Флорида» потом сравняла, но в овертайме при непосредственном участии Евгения забил в большинстве уже Летанг, закончивший настоящий матч-концерт в пользу своей команды. Тот случай, когда хайлайты вечера стоит смотреть полностью.

В итоге у лидеров «Питтсбурга» аж 10 (4+6) очков на троих, и это всего второй случай в клубной истории, когда Кросби, Малкин и Летанг набрали по 3+ очка в отдельно взятой игре: 27 марта 2022-го они стали соавторами разгрома «Детройта» (11:2), а Джино тогда оформил хет-трик. Самое интересное, что «пингвины» выиграли 36 из 37 матчей, когда все трое набирали более одного очка за игру – фантастическая статистика.

Есть еще одна интересная деталь. «Питтсбург» одержал 100 побед в тех матчах, когда как минимум по голу забивали и Малкин, и Кросби. У них единственный дуэт среди действующих игроков, добравшийся до таких цифр, а в истории лиги таких было всего 10.

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports