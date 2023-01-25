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«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!

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Питтсбург Питтсбург
Сидни Кросби Сидни Кросби
Евгений Малкин Евгений Малкин
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Крис Летанг Крис Летанг
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«Пингвины» зарешали в овертайме.

Летом 2022-го много обсуждали новые контракты Евгения Малкина и Криса Летанга – возможно, через 3-4 года правы окажутся те, кто скептически смотрел на эти сделки «Питтсбурга», но прямо сейчас оба свои деньги отрабатывают по полной.

Два лучших бомбардира в команде – Сидни Кросби и Евгений Малкин. Лучший среди защитников – именно Летанг, хотя он пропустил 17 матчей. Так что пока вообще не должно быть вопросов к этой троице и особенно к Евгению, чей контракт подвергся приличному хейту за океаном.

Игра с «Флоридой» складывалась для «Пингвинс» нелегко, хотя у соперника своих проблем было предостаточно: третий вратарь «пантер» получил 13 шайб за два дня. Но все же «Питтсбург» за весь матч вел в счете всего 2 минуты 58 секунд – все остальное время либо приходилось отыгрываться, либо держалась ничья. Есть талант, есть скиллы, а есть опыт – благодаря ему «пингвины» и вытащили игру. Вся старая гвардия «Питтсбурга» была в огне.

Сезон Криса Летанга полон потрясений: травма, микроинсульт, потеря отца. Но он появился в составе впервые с 28 декабря, и с ходу показал топ-хоккей: две шайбы (победная в овертайме) плюс две передачи – это что-то за гранью. Защитник в этот вечер явно играл в память о покойном отце.

У Кросби – 1+2! Он только в этом сезоне 8 раз набирал 3+ очка за матч, и к его перфомансам, в целом, все уже привыкли.

Но каков Малкин! Он приложил руку к началу камбэка с 0:2: Джино подставил клюшку под пас Летанга, а дальше движение шайбы скорректировал Рикард Ракелль.

Позже Евгений включился в самое нужное время – в концовке игры. При счете 5:5 «Пингвинс» получили большинство, которое Малкин реализовал мощнейшим броском из правого круга – и это за 5:31 до сирены.

«Флорида» потом сравняла, но в овертайме при непосредственном участии Евгения забил в большинстве уже Летанг, закончивший настоящий матч-концерт в пользу своей команды. Тот случай, когда хайлайты вечера стоит смотреть полностью.

В итоге у лидеров «Питтсбурга» аж 10 (4+6) очков на троих, и это всего второй случай в клубной истории, когда Кросби, Малкин и Летанг набрали по 3+ очка в отдельно взятой игре: 27 марта 2022-го они стали соавторами разгрома «Детройта» (11:2), а Джино тогда оформил хет-трик. Самое интересное, что «пингвины» выиграли 36 из 37 матчей, когда все трое набирали более одного очка за игру – фантастическая статистика.

Есть еще одна интересная деталь. «Питтсбург» одержал 100 побед в тех матчах, когда как минимум по голу забивали и Малкин, и Кросби. У них единственный дуэт среди действующих игроков, добравшийся до таких цифр, а в истории лиги таких было всего 10.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Флорида 7:6 (3:3, 1:1, 2:2, 1:0)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Райнхарт (Барков, Экблад)
0:2 – 9 Ткачак (Барков, Монтур)
1:2 – 11 Ракелль (Летанг, Малкин)
2:2 – 12 Хейнен (О'Коннор, Пелинг)
3:2 – 19 Летанг (Хейнен, Думулин)
3:3 – 20 Верхэге (Экблад)
3:4 – 31 Экблад (Ткачак, Райнхарт)
4:4 – 40 Кросби (Петри, Генцел)
4:5 – 45 Уайт (Ломберг, Казинс)
5:5 – 51 О'Коннор (Хейнен, Пелинг)
6:5 – 55 Малкин (Летанг, Кросби)
6:6 – 58 Верхэге ()
7:6 – 65 Летанг (Кросби, Малкин)
Вратари: ДеСмит 33/39 – Лайон 42/49.

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports

12 комментариев

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albert_lucky
Ответ krupin82
Ну вот объясните мне:как можно было не включить Малкина в топ-100?????
Объясняю - не умеет играть в обороне, плох на вбрасываниях, удаляется чуть ли не больше всех в команде. При всём этом он играет центра. Плюс не выиграл со сборной ничего кроме ЧМ. Его сильная сторона атака, в этом он точно в топ 50 в истории, но по обороне он даже не в топ 1000 - для топ центра это недопустимо.
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ABarca
Когда в воротах Флориды - ДЫРА!!! о каких победах речь?
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-2
-2
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Alexey Alexeev
Что не так с Флоридой? Реально
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HockeyFan2015
Серьезная компания легенд в списке :)
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e1ther - e1ther
Удивительно другое,что Малкин стоял в слоте с первым редериктом,секунд 20,его даже не собирались встречать,Флорида очень странная команда)
0
-2
-2
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Оскар Муравьев
Малкина в первых рядах должны включить в зал славы НХЛ.. Вместе с сидом и ови
+6
0
+6
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Оскар Муравьев
Ответ krupin82
Ну вот объясните мне:как можно было не включить Малкина в топ-100?????
Да это конечно позор был от НХЛ... В топ 50 будет железно по годам по передачам по очкам а его нет в топ 100
+4
0
+4
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VintDV
Валидольный матч. до конца матча не было понятно кто возьмет вверх.
Но оба вратаря провели не лучший свой матч. Ошибок было много.
+1
0
+1
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sk0208827
Ответ Pink Floyd1276
Результат отличный, 2 очка в копилку, но такой концерт может и не пройти с капиталистами - особенно рад за Тангера, прекрасное эмоциональное возвращение после всего случившегося.
Главное чтобы не ДеСмит стоял на воротах)
0
-1
-1
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Pink Floyd1276
Ответ sk0208827
Отличный матч провели пингвины , в преддверии матча с Вашингтоном.
Результат отличный, 2 очка в копилку, но такой концерт может и не пройти с капиталистами - особенно рад за Тангера, прекрасное эмоциональное возвращение после всего случившегося.
+2
0
+2
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krupin82
Ну вот объясните мне:как можно было не включить Малкина в топ-100?????
+22
-2
+20
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sk0208827
Отличный матч провели пингвины , в преддверии матча с Вашингтоном.
+8
-2
+6
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