КХЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» Москва, «Шанхай» проиграл СКА, «Локомотив» уступил «Торпедо», «Металлург» забил 9 голов «Сочи», «Автомобилист» победил «Трактор»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил «Трактор» (4:1), «Металлург» разгромил «Сочи» (9:0), «Спартак» обыграл «Динамо» Москва (5:3), «Шанхай» проиграл СКА (2:5), «Локомотив» уступил «Торпедо» (0:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
