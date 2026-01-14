  • Спортс
  КХЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» Москва, «Шанхай» проиграл СКА, «Локомотив» уступил «Торпедо», «Металлург» забил 9 голов «Сочи», «Автомобилист» победил «Трактор»
КХЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» Москва, «Шанхай» проиграл СКА, «Локомотив» уступил «Торпедо», «Металлург» забил 9 голов «Сочи», «Автомобилист» победил «Трактор»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил «Трактор» (4:1), «Металлург» разгромил «Сочи» (9:0), «Спартак» обыграл «Динамо» Москва (5:3), «Шанхай» проиграл СКА (2:5), «Локомотив» уступил «Торпедо» (0:3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
