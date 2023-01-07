На одном коньке
Блог

Нам постоянно говорят, что хоккей – это не шоу-бизнес, а очень важное дело. Пока это так, КХЛ обречена

Андрей Мозякин Андрей Мозякин
Денис Платонов Денис Платонов
Юрий Платонов Юрий Платонов
Илья Воробьев Илья Воробьев
Сергей Мозякин Сергей Мозякин
Игорь Никитин Игорь Никитин
Металлург Мг Металлург Мг
Локомотив Локомотив
Василий Кошечкин Василий Кошечкин
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

В КХЛ едва не случилась очень милая история, но в итоге нас обманули.

«Локомотив» приехал к «Магнитке», и одним из его вратарей на этом выезде был 18-летний Максим Майоров – сын Василия Кошечкина, легенды КХЛ, олимпийского чемпиона и все еще действующего кипера «Металлурга». Прошлым летом Максим перешел из «Лады», в которой вырос и его отец, в систему Ярославля, а на драфте НХЛ его выбрал «Даллас» под общим 147-м номером. Майоров – это девичья фамилия матери, и взял он ее в том числе для того, чтобы было поменьше давления из-за отцовской.

В этом сезоне Майоров играет в молодежных командах «Локомотива». Статистика у него там, конечно, не выдающаяся, но он и Сергей Мурашов – два лучших молодых вратаря в системе клуба. Мурашов свой дебютный матч в КХЛ уже сыграл. Майорова взяли на выезд в Магнитогорск. Оказывается, дело вот в чем.

«Это знак уважения к Василию, он много сделал и для «Металлурга», и для российского хоккея, хороший пример для подрастающего поколения, – сказал после матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. – Дай бог, чтобы его сын смог добиться таких же результатов. Здесь было чисто в плане уважения к Василию».

Понимаете? Потенциально мы могли получить историю на века. Это же даже не сын вышел на игру вместе с отцом – они играют друг против друга, да еще и оба вратари. С ходу и не припомнишь, бывало ли такое в принципе в истории хоккея на сколько-нибудь серьезном уровне. В КХЛ такого точно не было – и отличный шанс в эту пятницу упустил Игорь Никитин. Потому что побоялся выпустить Майорова на лед хотя бы на несколько секунд.

Когда у него спросили, не возникала ли такая мысль, он ответил: «Это был бы перебор. Ребята пластаются, получают повреждения. Это же не шоу-бизнес. Знак уважения был, но в игре, мне кажется, это было бы лишнее».

То есть Никитин, который в этом сезоне, казалось, внезапно раскрепостился, избавился от своей фирменной сверхсерьезности, выдавал яркие фразы на пресс-конференциях, внезапно дал понять, что хоккей – это не шоу-бизнес. Окей, в условиях КХЛ, где большинство клубов финансируются госкомпаниями, это, конечно, не бизнес, но шоу?! Нет? В 2023-м это слышать просто нелепо!

Конечно, все дело в этой фразе про шоу-бизнес. Без нее цитата Никитина выглядела бы немного помягче – понятно, что там ровная игра, 2:3, шанс отыграться и все такое. Но это пример того, как одной фразой испортить впечатление и вывернуть наизнанку вообще все. Он же не единственный, кто считает, что хоккей – это что-то очень серьезное. На уровне запуска людей в космос, законотворчества или еще какого дела государственной важности. Помните же слова Алексея Кудашова перед Олимпиадой в Пекине?

То есть мы лишний раз услышали, что хоккей в КХЛ и вообще в России – он не для нас, а для кого-то другого. Это очень важное дело, а не какой-то там спорт. Что есть какие-то важные задачи, которые решают важные люди, и мы со своим интересом просто посторонние – идите подальше, не мешайте, мы тут делом заняты. И в этом корень всех проблем и КХЛ, и нашего хоккея, и вообще нашего спорта.

Потому что мы идем на арену как раз для того, чтобы увидеть шоу. Как бы сложно это ни было для понимания функционеров, тренеров и даже игроков, но хоккей – это такая же индустрия развлечений, как кино, театры, цирки и дальше по списку. И больше зрителей собирает не тот, кто всегда выигрывает (хотя это, конечно, тоже важно), а тот, кто дает шоу – и на льду, и на арене в целом.

Возвращаясь к речи Никитина, хотелось бы понять, в чем же тогда знак уважения? В том, что Кошечкин посмотрел на своего сына, сидящего на лавке, когда мог сыграть против него? Никитин же мало того, что испугался выпустить 18-летнего вратаря, так еще и унизил его после игры. Если его нельзя выпускать на лед (а как еще понять фразу «это перебор»?), зачем тогда его взяли на выезд? Чтобы он с отцом повидался и после матча их сфотографировали на рукопожатии?

Почему нельзя было сделать красиво, как, например, в свое время Илья Воробьев в «Магнитке». У него в одном звене выходили Денис Платонов и его сын Юрий. А потом еще Сергей Мозякин сыграл вместе с сыном Андреем. Причем во втором случае это было исключительно ради Сергея, потому что Андрей в самом деле не тянул уровень КХЛ. И все же им дали провести вместе одну смену. В итоге все счастливы, медиа разогнали классную историю – отец сыграл с сыном в одной команде, это же невероятно редкое событие, для которого должно очень многое сойтись.

Наверняка того же хотел и Кошечкин, и его история получалась бы даже круче. Будь они в одной команде – могли бы заменить друг друга, тоже красота. Но здесь все складывалось вообще идеально: сын против отца. Это же можно было вообще красиво упаковать! Например, выпустить обоих в старте и, если уж так страшно за свое важное дело, заменить в первую паузу. Или, наоборот, выпустить других, а потом по ходу матча одновременно выпустить Кошечкина и Майорова и так же поменять их через пару минут.

Ну что мог потерять «Локомотив»? Два очка в регулярке, в которой половина участников плей-офф определилась в сентябре? Так он их все равно потерял. Ну как можно было отказаться от такой красивой истории, от такого блистательного шанса заставить всех говорить о «Локомотиве»?

То есть КХЛ на словах изо всех сил пытается сделать так, чтобы игра становилась популярнее и привлекала новую аудиторию. Но кому это в действительности надо, кроме маркетологов и пиарщиков? Как привлечь больше частных денег, если наши спортсмены и тренеры говорят, что это не шоу-бизнес?

Можно провести грубую, но довольно точную аналогию. Есть цирковые шоу – в них выступают артисты, акробаты, клоуны, которые развлекают зрителей своими трюками и невероятными способностями. За этим тоже стоит большой и очень тяжелый труд. Но это цирк, это шоу. И наш хоккей должен стать таким же шоу. Вы наверняка видели, что вчера Овечкин забил гол, а Кузнецов перед матчем обдал снежком журналистку Эмили Каплан? Так вот видео гола в твиттере «Вашингтона» посмотрели 42 тысячи, а видео с Кузей и журналисткой – 1,2 млн. Хоккей как игра от этого проиграл? Конечно, нет – только выиграл.

И если мы хотим популярности нашей любимой игры, может, хватит говорить, что вы заняты безумно важным делом, и пора становиться клоунами и артистами?

Калешин на стажировке у Ларионова в хоккейном «Торпедо» – как и зачем это было? Рассказывает сам тренер

Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не встали во время гимна России. А откуда вообще пошла эта традиция?

СКА отдал в аренду главную молодую звезду страны. Все, еще одного загубили?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; Twitter/MHL_RUS; t.me/metallurgmgn

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadoniy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно победе сборной радоваться, а можно кричать, что кому-то что-то доказали. Но если надо что-то доказывать, значит что-то сильно не так с самооценкой. Если спорт, популярный максимум в десятке стран становится государственным делом на международном уровне, это как-то неразумно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mbest77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Выбрал фамилию Майоров, чтобы не было давления в хоккее из-за фамилии 🙈 Деду расскажу, будет в шоке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ту и разница в тренерах, Воробьёв бы выпустил Майорова, Никитин нет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий