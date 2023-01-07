Нам постоянно говорят, что хоккей – это не шоу-бизнес, а очень важное дело. Пока это так, КХЛ обречена

В КХЛ едва не случилась очень милая история, но в итоге нас обманули.

«Локомотив» приехал к «Магнитке», и одним из его вратарей на этом выезде был 18-летний Максим Майоров – сын Василия Кошечкина, легенды КХЛ, олимпийского чемпиона и все еще действующего кипера «Металлурга». Прошлым летом Максим перешел из «Лады», в которой вырос и его отец, в систему Ярославля, а на драфте НХЛ его выбрал «Даллас» под общим 147-м номером. Майоров – это девичья фамилия матери, и взял он ее в том числе для того, чтобы было поменьше давления из-за отцовской.

В этом сезоне Майоров играет в молодежных командах «Локомотива». Статистика у него там, конечно, не выдающаяся, но он и Сергей Мурашов – два лучших молодых вратаря в системе клуба. Мурашов свой дебютный матч в КХЛ уже сыграл. Майорова взяли на выезд в Магнитогорск. Оказывается, дело вот в чем.

«Это знак уважения к Василию, он много сделал и для «Металлурга», и для российского хоккея, хороший пример для подрастающего поколения, – сказал после матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. – Дай бог, чтобы его сын смог добиться таких же результатов. Здесь было чисто в плане уважения к Василию».

Понимаете? Потенциально мы могли получить историю на века. Это же даже не сын вышел на игру вместе с отцом – они играют друг против друга, да еще и оба вратари. С ходу и не припомнишь, бывало ли такое в принципе в истории хоккея на сколько-нибудь серьезном уровне. В КХЛ такого точно не было – и отличный шанс в эту пятницу упустил Игорь Никитин. Потому что побоялся выпустить Майорова на лед хотя бы на несколько секунд.

Когда у него спросили, не возникала ли такая мысль, он ответил: «Это был бы перебор. Ребята пластаются, получают повреждения. Это же не шоу-бизнес. Знак уважения был, но в игре, мне кажется, это было бы лишнее».

То есть Никитин, который в этом сезоне, казалось, внезапно раскрепостился, избавился от своей фирменной сверхсерьезности, выдавал яркие фразы на пресс-конференциях, внезапно дал понять, что хоккей – это не шоу-бизнес. Окей, в условиях КХЛ, где большинство клубов финансируются госкомпаниями, это, конечно, не бизнес, но шоу?! Нет? В 2023-м это слышать просто нелепо!

Конечно, все дело в этой фразе про шоу-бизнес. Без нее цитата Никитина выглядела бы немного помягче – понятно, что там ровная игра, 2:3, шанс отыграться и все такое. Но это пример того, как одной фразой испортить впечатление и вывернуть наизнанку вообще все. Он же не единственный, кто считает, что хоккей – это что-то очень серьезное. На уровне запуска людей в космос, законотворчества или еще какого дела государственной важности. Помните же слова Алексея Кудашова перед Олимпиадой в Пекине?

То есть мы лишний раз услышали, что хоккей в КХЛ и вообще в России – он не для нас, а для кого-то другого. Это очень важное дело, а не какой-то там спорт. Что есть какие-то важные задачи, которые решают важные люди, и мы со своим интересом просто посторонние – идите подальше, не мешайте, мы тут делом заняты. И в этом корень всех проблем и КХЛ, и нашего хоккея, и вообще нашего спорта.

Потому что мы идем на арену как раз для того, чтобы увидеть шоу. Как бы сложно это ни было для понимания функционеров, тренеров и даже игроков, но хоккей – это такая же индустрия развлечений, как кино, театры, цирки и дальше по списку. И больше зрителей собирает не тот, кто всегда выигрывает (хотя это, конечно, тоже важно), а тот, кто дает шоу – и на льду, и на арене в целом.

Возвращаясь к речи Никитина, хотелось бы понять, в чем же тогда знак уважения? В том, что Кошечкин посмотрел на своего сына, сидящего на лавке, когда мог сыграть против него? Никитин же мало того, что испугался выпустить 18-летнего вратаря, так еще и унизил его после игры. Если его нельзя выпускать на лед (а как еще понять фразу «это перебор»?), зачем тогда его взяли на выезд? Чтобы он с отцом повидался и после матча их сфотографировали на рукопожатии?

Почему нельзя было сделать красиво, как, например, в свое время Илья Воробьев в «Магнитке». У него в одном звене выходили Денис Платонов и его сын Юрий. А потом еще Сергей Мозякин сыграл вместе с сыном Андреем. Причем во втором случае это было исключительно ради Сергея, потому что Андрей в самом деле не тянул уровень КХЛ. И все же им дали провести вместе одну смену. В итоге все счастливы, медиа разогнали классную историю – отец сыграл с сыном в одной команде, это же невероятно редкое событие, для которого должно очень многое сойтись.

Наверняка того же хотел и Кошечкин, и его история получалась бы даже круче. Будь они в одной команде – могли бы заменить друг друга, тоже красота. Но здесь все складывалось вообще идеально: сын против отца. Это же можно было вообще красиво упаковать! Например, выпустить обоих в старте и, если уж так страшно за свое важное дело, заменить в первую паузу. Или, наоборот, выпустить других, а потом по ходу матча одновременно выпустить Кошечкина и Майорова и так же поменять их через пару минут.

Ну что мог потерять «Локомотив»? Два очка в регулярке, в которой половина участников плей-офф определилась в сентябре? Так он их все равно потерял. Ну как можно было отказаться от такой красивой истории, от такого блистательного шанса заставить всех говорить о «Локомотиве»?

То есть КХЛ на словах изо всех сил пытается сделать так, чтобы игра становилась популярнее и привлекала новую аудиторию. Но кому это в действительности надо, кроме маркетологов и пиарщиков? Как привлечь больше частных денег, если наши спортсмены и тренеры говорят, что это не шоу-бизнес?

Можно провести грубую, но довольно точную аналогию. Есть цирковые шоу – в них выступают артисты, акробаты, клоуны, которые развлекают зрителей своими трюками и невероятными способностями. За этим тоже стоит большой и очень тяжелый труд. Но это цирк, это шоу. И наш хоккей должен стать таким же шоу. Вы наверняка видели, что вчера Овечкин забил гол, а Кузнецов перед матчем обдал снежком журналистку Эмили Каплан? Так вот видео гола в твиттере «Вашингтона» посмотрели 42 тысячи, а видео с Кузей и журналисткой – 1,2 млн. Хоккей как игра от этого проиграл? Конечно, нет – только выиграл.

И если мы хотим популярности нашей любимой игры, может, хватит говорить, что вы заняты безумно важным делом, и пора становиться клоунами и артистами?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; Twitter/MHL_RUS; t.me/metallurgmgn