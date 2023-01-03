А ведь Россия могла бы пошуметь на МЧМ-2023! Мы прикинули состав – получилась очень интересная команда

Мичков, Минтюков, Мирошниченко.

На молодежном чемпионате мира стартовал плей-офф. Да, это тот самый МЧМ, который изначально должен был пройти в Новосибирске и Омске, но по известным причинам отдан канадцам. Любопытно, что и арену в Новосибирске только недавно сдали в эксплуатацию, и пока она еще не приняла ни одного тестового матча, но это тема уже для другого текста. Пока же интересно прикинуть, кто мог бы поехать от России на МЧМ – сейчас это были бы парни 2003 года рождения и младше.

Итоговый состав сборной наверняка дал бы много поводов для споров. Тут вообще вопрос, кто мог повести команду на турнир – за последние годы у молодежки было несколько тренеров – и каждый со своими особенностями. На отмененном из-за ковида МЧМ-2022 командой рулил Сергей Зубов, и его дальнейшая судьба, скорее всего, зависела бы от итогов турнира.

Поэтому в нашем прогнозе - состав, который был бы наиболее оптимальным без учета каких-либо тренерских желаний. Будь тренером Брагин – мы бы точно не увидели пару фамилий из списка ниже, будь тренером Ларионов – возможно, добавилось пару неочевидных игроков, которые могли бы даже сыграть ключевую роль. Будь тренером Зубов – больше игроков системы СКА или их более значимые роли в команде. В общем, много вводных, которые мы опустили.

На наш взгляд, сборная на МЧМ-2023 выглядела бы примерно вот так и заявку из 25 игроков сформировали бы примерно таким образом.

Дальше по тексту мы объясним, кто, что и почему.

Вратари

Это первый МЧМ за последние три года, на который сборная поехала бы без Ярослава Аскарова в роли первого номера. Не всегда он этот статус оправдывал, и, тем не менее, три последних турнира начинал именно он. Сейчас ближе всех к позиции основного вратаря стал Семен Вязовой из системы «Салавата». Он один из немногих, кто имеет постоянную игровую практику с мужиками – 12 игр в сезоне он отыграл за «Торос», еще 19 – за «Толпар» в МХЛ. «Торос» по меркам ВХЛ – далеко не топ-клуб, но цифры у него там приличные: 8 побед, 93,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,91.

Позицию бэкапа занял бы Сергей Мурашов – он уже успел дебютировать в КХЛ за «Локомотив» и показал зрелую игру с «Сочи». Проблема лишь в том, что большую часть времени он проводит в МХЛ, причем в команде-лидере, которая играет с позиции силы и доминирует в лиге. Третьим логично было бы взять Сергея Иванова из системы СКА, который на МЧМ-2024 уже поехал бы главным претендентом на роль основного.

Закрывая тему с вратарями, скажем, что могли бы побороться за поездку на турнир вратарь молодежки «Магнитки» Илья Набоков и московский армеец Дмитрий Гамзин. Только Набоков полноценно в КХЛ так и не сыграл, хотя имеет отличную статистику в МХЛ, а Гамзин хорош на уровне молодежной лиги, не совсем стабилен в ВХЛ и обыграл «Куньлунь» в своем единственном матче в КХЛ.

Защитники

Здесь у тренеров хватило бы головной боли. На КХЛ, ВХЛ и заокеанские юниорки найдется минимум праворуких защитников, что слишком ограничивает вариативность в игре – в том числе и в большинстве. Да, никто не запрещает использовать на синей линии праворукого форварда, которых в этом составе в достатке, но такие схемы тоже несут в себе определенные риски.

Так вот единственным праворуким защитником в команде оказался бы Всеволод Комаров из главной юниорской лиги Квебека. Причем он 2004 года, с хорошими габаритами (188 см, 83 кг) и здорово помог бы сборной и в этом году, и на следующем МЧМ. Сейчас у него 21 (3+18) очко в 33 играх и фантастические «+33» – это второй показатель в лиге.

Остальные же позиции разделены между леворукими – и тут, кстати, тоже вопрос: так уж ли нужен праворукий в первой бригаде большинства, если есть Павел Минтюков, который на уровне молодежной сборной мог бы смело играть по 23-25 минут. Первораундник последнего драфта, третий (!) бомбардир лиги Онтарио – 51 (14+37) очко в 34 матчах. Не обсуждается место в топ-4 Никиты Евсеева, который здорово выступает в «Ак Барсе» – в теории тоже может сыграть на следующем МЧМ.

Комарова мы видим во второй паре вместе с его ровесником Кириллом Кудрявцевым, у которого 28 (6+22) очков в 33 играх в лиге Онтарио. В остальном же есть несколько равных по уровню защитников, которые конкурировали бы между собой за оставшиеся места.

Габаритами выделяется Никита Новиков, который в «Динамо» играет в среднем по 10 минут и вполне мог закрыть позицию в третьей паре обороны, куда мы также определили подающего надежды проспекта «Далласа» Артема Грушникова. Он пока не блещет результативностью и, возможно, мы его переоцениваем.

На место седьмого защитника наверняка претендовали бы Артем Дуда, Глеб Иванов и Ярослав Бусыгин, но более сильными выглядят Михаил Гуляев (он вообще 2005 года) и Владимир Грудинин. Впрочем, если отказаться от Грушникова, то тот же Дуда мог бы его в полной мере заменить.

Нападающие

Тренерам тоже предстоял бы трудный выбор – но совсем по другим причинам: достойных форвардов для сборной очень много. Причем большой выбор именно из КХЛ, где нападающие не просто получают игровое время в клубах, но периодически пробуются и в топ-6. Самое интересное, что по набору в линии атаки получалась бы очень играющая команда, на которую действительно интересно посмотреть в деле. Увы, она останется только в наших мечтах.

Из североамериканских лиг явных кандидатов в сборную двое – Матвей Петров и Максим Барбашев. Но брат форварда «Сент-Луиса» даже в юниорской лиге набирает чуть меньше очка за игру, и вряд ли он сильнее кого-то из тех, кто выступает в КХЛ. Петров на этом фоне выглядит интереснее – у него 46 (12+34) очков в 34 играх, он такой же игровичок, как и большая часть состава, к тому же праворукий.

Остальная же часть игроков – из российских лиг. Центральная ось – не самое сильное место сборной, в отличие от крайних, где реально изобилие креативных форвардов. Зато первые трое центров стабильно играют по мужикам. Тот же Кателевский только в последние полтора месяца получил более-менее стабильное место в «Ак Барсе» и набрал всего 0+2, зато он выигрывает 55,8% в КХЛ и 57,7% в ВХЛ. Немного грустно от позиций Федора Свечкова, которого высоко задрафтовал «Нэшвилл» (1-й раунд, общий 19-й выбор в 2021-м), но он старается компенсировать свои нули в КХЛ очками в «вышке» (1+6 в 14 играх).

По крайним форвардам выбор и правда отличный, и места в тройках распределены очень условно и вполне могут двигаться хоть сейчас, хоть по ходу турнира. Единицы из этого списка хороши на обеих сторонах площадки, но это та вещь, которая в молодежном хоккее играет далеко не определяющую роль (или же нам хочется в это верить). Любой из этих парней может сыграть в большинстве, и с точки зрения атаки этот состав мог бы пошуметь.

При этом в нашу версию состава не вошли Никита Чибриков, Александр Перевалов, Глеб Трикозов – хотя двое последних точно были бы кандидатами на поездку на МЧМ-2024, возраст позволяет – и еще несколько интересных парней, потому что банально есть те, кто сильнее прямо сейчас.

Глядя на нынешний МЧМ, есть ощущение, что сборной России там очень не хватает. И очень хочется, чтобы 2024-й мы встречали с ожиданием топовых матчей в исполнении нашей молодежки. По именам там тоже может собраться вполне интересная команда.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Spp-Jp; vk.com