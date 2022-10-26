Кессел – легенда: 990 матчей подряд без пропусков и 400-й гол в рекордной игре!

Поздравляли даже соперники.

По-настоящему историческое событие произошло в Сан-Хосе, куда приехал «Вегас». В составе «рыцарей» на лед вышел американец Фил Кессел – для него этот матч стал 990-м подряд в НХЛ, который он сыграл без пропусков. Только вдумайтесь: с 3 ноября 2009 года – уже почти 13 лет – форвард появлялся на площадке в каждом матчей той команды, за которую он играл.

Эта серия началась, когда 22-летний Фил выступал в «Торонто», где в общей сложности провел шесть лет и откуда дважды получал приглашения на Олимпиаду. Затем были четыре года в «Питтсбурге», где Кессел взял два Кубка Стэнли. После – три сезона в «Аризоне», «Койотс» при нем смогли впервые после переезда в Глендэйл пробиться в плей-офф. И теперь новая глава в «Вегасе», где он бьет индивидуальные рекорды лиги.

При этом за 13 лет он не пропускал игры из-за травм или болезней, он не хватал дисквалификаций. Его даже не подкосил ковид. Просто «железный человек».

В Северной Америке, конечно же, сделали из этого красивую историю. Фил вышел на стартовое вбрасывание – уже с самой первой секунды игры стал новым рекордсменом лиги. Затем во время коммерческой паузы диктор объявил на арене, что этот вечер особенный для Кессела: весь стадион устроил ему овации, а партнеры и соперники приветствовали его стоя. И это круто.

Следом в трансляции показали короткое флэш-интервью с форвардом, пот которому было видно, как он кайфует от происходящего. Корреспондент пожелал ему наслаждаться этим вечером – и Фил прислушался.

Через несколько минут после беседы 35-летний Кессел улетел в отрыв от Мэтта Беннинга и забил. И здесь еще одна важная отметка – эта шайба стала для него 400-й в регулярках НХЛ. Сумасшедший вечер для американца!

Кессел превзошел рекорд Кита Йэндла, который в марте этого года добрался до цифры в 989 матчей без пропусков. Стоит признать, что Кита все-таки немного тянули, чтобы установил достижение – в последние годы он был далеко не самым надежным защитником, но ему дали побить рекорд – и только потом, спустя какое-то время, Ален Виньо не поставил его на игру.

У Фила же вопрос так не ставился – он по-прежнему востребован и в ближайшее время будет только увеличивать установленный им показатель. Команда тоже поддержала ветерана: «Вегас» уступал 1:2 после двух периодов, но в третьем забросил 3 шайбы и добыл победу – достойное поздравление от партнеров.

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Фото: eastnews.ru/Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP