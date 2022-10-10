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Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»

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Боб Хартли еще не уехал из Омска?

«Авангард» вернулся домой – и понеслось. Спустя всего шесть недель с начала чемпионата – первая отставка: Дмитрий Рябыкин не оправдал высокого доверия.

Летом его назначение виделось оптимальным – был помощником в штабе Боба Хартли, и кому, как не ему, стать продолжателем чемпионских идей. «Ястребы» пытались сохранить прежний курс, а возвращение в Омск вроде бы добавляло позитива. Но реальность оказалась более суровой – спустя 16 игр нового тренера уволили.

Можно сказать, команду прибил стартовый выезд на 12 матчей, связанный с задержкой запуска новой арены. И эта затяжная поездка сразу пошла не по плану: шесть поражений подряд на старте, потом все-таки начали иногда побеждать, но совсем выйти из пике в итоге так и не смогли – удачные игры чередовали с откровенно провальными.

Особенно ярко это проявилось на прошлой неделе: поражение от Уфы 0:5, победа над «Магниткой» 5:1 (уральцам засчитали гол, которого не было) и совсем уж стыдные 0:4 от «Куньлуня» (то, что играли два дня подряд, в расчет никто не принял). Тут, конечно, сложно говорить о выходе из кризиса. Теоретически у Рябыкина была возможность улучшить положение в домашних играх с «Амуром» и «Адмиралом», но такого шанса ему не дали.

Если вы думаете, что главного тренера уволили слишком быстро, то стоит напомнить, что первыми все-таки пострадали его помощники – в середине сентября покинул клуб Константин Курашев (вместо него пришел Михаил Кравец). А несколько дней назад был уволен Олег Микульчик, который отвечал за оборону. «Авангард» на самом деле много пропускает: 50 шайб в 16 играх – это прямо перебор. Хуже только «Нефтехимик» и минское «Динамо».

«Результаты команды, а главное, игра оставляют желать лучшего, это очевидно, – объяснил «Чемпионату» генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. – И главное, нет прогресса. Время на исправление ситуации мы давали, и, если б команда понемногу добавляла, это было бы видно. Однако в последних матчах мы чередуем победы с поражениями, причем поражениями чувствительными — 0:5, 0:4. Безусловно, нас это не устраивает. Ситуация стала критической, атмосфера в коллективе была удручающей, так что не было смысла больше ждать. Дмитрий Рябыкин многое дал «Авангарду» за эти годы, мы благодарим его за работу».

Претензии к тренеру понятны и объяснимы – всего 6 побед в 16 матчах, 8-е место в конференции. Но и он с длинным выездом и травмами игроков оказался в не самом завидном положении. Через лазарет прошли Иван Телегин и Александр Дергачев, недавно выбыл Константин Ярош, а Корбан Найт и Наиль Якупов продолжают восстанавливаться.

Вполне очевидно, что есть и менеджерские просчеты. С Волкова за них пока не спрашивают, но это может измениться в любой момент. Пара вратарей Галимов – Демченко выручала не всегда, в обороне так и не нашлось замены уехавшим по ходу плей-офф финнам, а приглашение Алекса Бродхерста на роль второго центра выглядит очевидной ошибкой. Вернули Рида Буше, но у него кроме 9 очков есть еще и фатальные «-11» – худший показатель во всей лиге (кстати, у омичей нет ни одного хоккеиста, который имел бы положительную полезность).

Мы заглянули в продвинутую статистику и посмотрели на ожидаемые голы, чтобы убедиться, настолько ли все было плохо. Оказывается, нет. Лишь в пяти матчах «Авангард» создал меньше, чем соперник. Причем катастрофическая разница была лишь однажды – в последней игре 12-матчевого выезда против «Динамо», когда у команды уже не было ни сил, ни эмоций.

Похоже, и сам тренер в недоумении от своей отставки, потому что длинный выезд и не оптимальный набор игроков – это те факторы, к которым ему приходилось подстраиваться. «Решение об увольнении стало для меня неожиданностью, – сказал Рябыкин омскому изданию «Город55». Руководство его со мной не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду».

Дальнейшие перспективы «Авангарда» очень интересны. Понятно, что встряска должна сыграть команде на пользу, тем более и календарь позволяет – в гости приезжают не топ-клубы.

Назначение Михаила Кравеца исполняющим обязанности вроде бы говорит о том, что клуб не собирался расставаться с Рябыкиным.

И в этой связи цитата Волкова про «удручающую атмосферу» намекает, что среди игроков зрело недовольство главным тренером. Если так и было, руководство где-то даже сыграло на опережение. Дальше реально могло быть хуже, а клуб в итоге только потерял бы время.

Повышение именно Кравеца в такой ситуации абсолютно логично. В действующем штабе он самый опытный тренер. Долго работал ассистентом в СКА и «Сочи», в КХЛ возглавлял «Витязь» и «Амур». Это тоже не топ-клубы, но, по крайней мере, «Витязь» при нем был очень симпатичным. Кравец – хороший тактик, умеет доносить свои идеи до игроков, так что у него вполне может получиться объединить команду вокруг себя.

Но уже идут слухи о возможных кандидатах на полноценный пост главного тренера. «Спорт-Экспресс» успел сообщить, что могут назначить Дмитрия Квартальнова, но Волков эту информацию опровергает. Телеграм-канал «Вброс по борту» предположил, что главным станет Дэвид Немировски, а его помощником – Майк Пелино.

На самом деле идеальный кандидат, скорее всего, сейчас находится где-то на клубной базе. Бывший главный тренер команды Боб Хартли в сентябре прилетел в Омск для работы с клубной академией и остался на месяц. Так что если клуб не рискнет довериться Кравецу, то Бобу достаточно просто поменять обратные билеты и взяться за старое.

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Фото: hawk.ru; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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