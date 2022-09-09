У Ларионова в «Торпедо» играет сын. К 24 годам у него было всего 11 матчей на взрослом уровне, но пока он в большом порядке

Заиграл в команде отца.

Летом в «Торпедо» произошли изменения: команду возглавил легендарный Игорь Ларионов, для которого нынешний сезон – дебютный в качестве клубного тренера. «Профессор» только появился в команде – а у болельщиков уже возникли к нему вопросы: нижегородцы подписали пробный контракт с его сыном – Игорем Ларионовым-младшим. История не новая для российского хоккея и зачастую невеселая – спросите у Дмитрия Квартальнова и Андрея Скабелки, чьи сыновья без особого успеха играли в КХЛ.

Но тут дело было не только в родственных связях. До начала нынешнего сезона во взрослой карьере Игоря Ларионова II (так он подписывается в соцсетях) были только два матча за «СКА-Неву» в ВХЛ, пять – за «Куньлунь» в КХЛ и четыре – за «Мору» из второй по силе лиге Швеции. В этих играх у нападающего в сумме – 0 голов и 2 передачи. А ведь в августе ему исполнилось 24 года.

По сути, взрослую карьеру Ларионов-младший начал в Питере в 21 год (до этого были канадские юниорки и USHL) – через пару месяцев после того, как «Профессор» стал советником главы штаба сборной России Романа Ротенберга. Правда, достаточно быстро хоккеист покинул «СКА-Неву» из-за усугубившейся травмы, которая требовала дополнительного восстановления.

Непростая история была и с «Куньлунем» – и тоже связана со здоровьем. Форварда пригласили на просмотр в китайский проект, который не очень придирчив к опыту игроков, а потом дали полноценный контракт. После нескольких матчей Игорь пропал из состава – и только этим летом объяснил причину: «Заболел ковидом и у меня были проблемы с сердцем. Пытался потом вернуться, сыграл один матч, но тренеры мне сказали, что нет смысла рисковать».

Сейчас – третья попытка закрепиться в российском хоккее. Уже в летних матчах Ларионов-младший начал доказывать, что без проблем со здоровьем и под тяжелым взглядом своего отца вполне может быть полезен на уровне КХЛ. В контрольных играх и турнирах его наигрывали в связке с американцем Кенни Агостино – и Игорь набрал 8 (5+3) очков, войдя в топ-10 результативных игроков межсезонья.

После такой вспышки форвард ожидаемо получил двусторонний контракт на один год. По информации журналиста Артура Хайруллина, Ларионов-джуниор заработает за сезон 3 млн рублей – минимальный контракт по регламенту КХЛ.

И даже в регулярке Игорь не сбавил обороты. Он по-прежнему выходит в одном звене с Агостино, и к этой связке примкнул Деннис Ян. В дебютной официальной игре за «Торпедо» Ларионов забил гол в КХЛ – хотя в том эпизоде он оказался на льду с другими партнерами: шикарный пас с разворота отдал Кирилл Ураков.

Перед стартом сезона Игорь Ларионов в интервью «Скользкому льду» уже отвечал на вопрос о сыне:

«Всегда очень сложно, скажем, заполнить ту обувь, в которой был твой отец. Это сумасшедшее давление.

В его карьере было очень много, скажем так setback (неудач): когда ты получаешь травму одну, другую… В прошлом году, например, перед кемпом «Лос-Анджелеса» он подхватывает mono (мононуклеоз) и выпадает на четыре месяца буквально за неделю, когда он уже был готов пойти на пробный контракт с «Кингс» и дальше, допустим, на двухсторонний. Вот так случилось. Естественно, он потерял эту возможность, поэтому дальше он уехал в Швецию – и там на пятой игре рвет пах. Короче говоря, получилось так, что для того, чтобы получить шанс хотя бы на просмотровый контракт, ему надо было зайти туда, где он может себя проявить. Настоящий шанс и возможность играть в тот хоккей, в который он умеет играть – за счет головы и за счет ног тоже. Потому что сейчас не может быть хоккей, где ты не катаешься, где ты не бежишь, где ты быстро не думаешь – к сожалению, это не работает.

Поэтому вот такой шанс ему дан – он сейчас работает, тренируется. Главное – окружить правильными людьми вокруг, чтобы были те, кто так же понимает игру. Это не всегда просто для тренеров – особенно тех, которые не готовы ждать, не готовы терпеть. Я готов терпеть. У нас там куча людей, которые где-то были защемлены, не было у них возможности играть. Мы делаем не революцию – это громкое слово, просто придаем свежести, как это все дело поправить, как это все дело запустить на ту орбиту, где мы хотим быть и быть успешным».

Своим шансом Ларионов-младший пока пользуется. После трех стартовых матчей регулярки у него 4 (1+3) очка. Это больше, чем, например, у Вадима Шипачева, Александра Радулова, Дмитрия Яшкина, Дамира Жафярова и дальше по списку.

Интересно, что еще пару лет назад нападающий описывал себя в интервью «Матч ТВ» так: «Мой стиль? У меня в голове шахматы. Я всегда вижу передачу. Знаю, где придержать, где остановить или притормозить. Я за сезон могу сломать всего пять клюшек. Потому что бросаю мало, а играю на партнеров – так же, как мой отец».

Но куда интереснее, как тогда же (!) он описывал своего отца: «Я много раз говорил: не думаю, что есть лучше тренер в мире, чем мой отец. Он так видит хоккей – никто его не видит так. Если бы мой папа стал главным тренером – мне кажется, он хоккей поменял бы навсегда».

Как на дистанции будет набирать очки сын «Профессора» – большой вопрос, который во многом зависит от того, как будет играть вся команда. Но первые матчи сезона молодому Ларионову и всему «Торпедо» определенно удались.

Фото: hctorpedo.ru