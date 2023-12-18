«На баскетбол он денег не жалел». Станислав Гридасов провожает Владимира Родионова

Сегодня на 77-м году жизни скончался легендарный баскетбольный функционер, президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов. На протяжении многих лет он находил финансирование и управлял саратовским клубом, который в 90-е боролся за золотые медали с московским ЦСКА, а также открыл множество звезд российского и европейского баскетбола, в том числе Виктора Хряпу, Сергея Моню, братьев Пашутиных, а также познакомил российский баскетбол с Дэвидом Блаттом...

О Родионове рассказывает основатель Sports.ru Станислав Гридасов (читайте его телеграм-канал «Гридасов с бородой»).

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В первой половине 90-х мы крепко дружили, встречались часто, ну как дружили, как может дружить начинающий, хоть и известный уже журналист с человеком, которому принадлежит почти весь город, – выпивали крепко. Владимир Евстафьевич тогда хотел стать губернатором, ему в Саратове принадлежали заводы, дома – почти целыми центральными улицами, магазины, нефтянка. Помню, что на саратовскую нефть претендовала французская Elf Aquitaine, но тендер выиграл Евстафьевич, обмывали в его крохотном кабинете в бассейне «Юность», водка почему-то разливалась из треугольных пластиковых пакетов, в каких в советские годы продавали молоко – надо было надрезать ножом или ножницами верхний угол.

Где-то от этих нефтяных скважин и пошел «Автодор», тогда еще «Автодорожник», играть свои суперфиналы с ЦСКА – в той самой «Юности», которая превратилась из бассейна для школьников в самый сумасшедший баскетбольный зал страны.

До Родионова никакого баскетбола в Саратове не было.

Форму «Автодору» пошивали на бывшей экспериментальной фабрике спортодежды «Динамо», которая теперь тоже принадлежала Родионову. Там же было общежитие, куда свозили юных талантов, приглянувшихся Родионову. Чинить одежду я ходил в Волжский Дом быта, который тоже был его, за импортным бухлом ходили в магазин на проспекте, принадлежащий Родионову, а первое автодоровское серебро в чемпионате России отмечали в родионовском ресторане «Центральный».

Родионов давал деньги на сборную (сборная СНГ на Олимпиаде-1992, серебро селиховской сборной на чемпионате Европы-93, серебро беловской сборной на чемпионате мира-94, Сергей Александрович скрипел, но брал – это все родионовские деньги).

Володя Титоренко, тогда – корреспондент «Спорт-Экпресса», рассказывал, что в Германии 1993-го на Евробаскете он переводил Евстафьевичу в магазине, тот примерял пиджак за пиджаком, никак не мог выбрать, потом попросил завернуть весь имевшийся там хьюго босс. Босс – была его любимая фирма.

Тогда же он еще основал первую баскетбольную Суперлигу, уведя частично баскетбол из-под контроля федерации, для чего ему пришлось часть этой федерации закупить. Помню одного большого чина, танцевавшего в женской шляпке, на родионовском банкете.

Нас с ВЕРом деньги не связывали. Как-то у меня совсем было туго, я попросил взаймы. Он не дал, сказал, что друзьям в долг никогда не дает, а то отношения испортятся.

Так и дружили. Ну как дружили. Продолжали выпивать, общаться. В Саратове, Москве, где у него был постоянный номер и офис в гостинице «Молодежная» на Дмитровском шоссе.

На баскетбол он денег не жалел. По Саратову ходила байка, как один из сыновей Родионова пришел просить у него денег на жизнь (ну как на жизнь), тот не дал, сказал, что нету. «Папа, – зашел сын с другой стороны, – а вот если бы у тебя была возможность привезти в Саратов Майкла Джордана, ты бы нашел деньги?»

«Сын, – ответил Родионов. – За это я бы отдал все».

Он тогда очень близко подошел к губернаторству. Он мне рассказывал, что Ельцин уже подписал на него бумаги, но к Коржакову явилась делегация саратовского бизнеса, очень не хотевшего власти Родионова – с большим чемоданом денег, и на утро губернатором стал Аяцков.

Родионовского зама тогда били в подъезде, жестоко, но предупредительно, монтировками. То ли до делегации к Коржакову, то ли сразу после, когда Родионов не хотел смириться с поражением. Не помню точно. А выверять по гуглу даты сегодня не хочу. Извините.

Как-то я приехал в Саратов навестить родителей, вышел из дома за кефиром, а заодно заглянул к Родионову в «Юность». «Стас, меня заказали. Пошли пить», – объявил Родионов. Это было не предложение, а распоряжение. Возражений он не терпел. Мы закрылись на двое, кажется, суток, в его ресторане «Центральный», где под виски и осетрину разговаривали про баскетбол.

Он считал тренером №1 в стране Анатолия Блика. Себя, учившегося у Блика, номером 2. Третьим-четвертым в его рейтинге, кажется, шли Селихов и Сидякин. Белова, Еремина и, особенно, Александра Гомельского, высоко не ставил, не любил. Они ему отвечали тем же.

Возражений он не принимал. Его можно было только слушать.

У него всегда, года с 91-го или 92-го, когда мы с ним познакомились, в команде был мальчик, «который через два-три года порвет НБА». Вы помните Дранкова или Сережу Смирнова? А я помню. Потом были Хряпа (Николай), Забелин, Михайловский.

Все у него было самое лучшее. Он обожал свою жену, гордился ее, и всегда говорил, что у него самая красивая, самая умная, самая хозяйственная жена. У него были лучшие сыновья. Самый лучший дом в Саратове (под Саратовом, на Волге). Самая лучшая баскетбольная команда, которой только чуть-чуть не везло, чтобы стать чемпионами.

Разыгрывающие саратовского «Автодорожника» Валерий Конотопов и Евгений Пашутин в дворце спорта «Юность»

Когда я возражал, мы ругались на годы. Ну как ругались. Как можно было ругаться с Родионовым, который уничтожал одной бровью.

Родом он, кстати, был не из Саратова – из Казани.

Последнее десятилетие почти не общались. Так получилось.

Сейчас, узнав его о смерти (в субботу ВЕР лег в больницу, говорил, что к Новому году выйдет), я заглянул в википедию и оказалось, что про Родионова там нет ни одной строчки.

Ну что я могу еще для вас сделать, Владимир Евстафьевич?

Хотя бы это. Написать. Хотя бы статью в вики.

Обязательно сделаю, Владимир Евстафьевич, вот похоронят вас, и сделаю. Слово пацана.

Одно жаль – там не будет строчки: чемпион России по баскетболу.

Да и той – такой – России больше нет.

Автор: Станислав Гридасов

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Фото: личный архив; vk/bcavtodor