История первого русского в НХЛ. Который не был ни русским, ни даже первым

Суини Шрайнер из Саратова.

Отсчет российских игроков в НХЛ обычно ведут либо с первого официального эмигранта (Виктор Нечаев в сезоне-1982/83), либо с первого официального перехода (Сергей Пряхин в 1989-м). Однако в Северной Америке «первым русским» – the first Russian-born player – называют совсем другого человека.

Дэвид (Суини) Шрайнер (David «Sweeney» Schriner) – одна из главных звезд НХЛ 1930-х и начала 1940-х годов (543 матча, 219 шайб + 215 передач). Он дважды брал «Арт Росс Трофи» как самый результативный игрок лиги, а в 1962-м его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Авторитетный журнал The Hockey News в 1998 году поставил Шрайнера 91-м в списке 100 лучших игроков НХЛ за всю ее историю. Спустя 12 лет Шрайнер вошел в двадцатку сильнейших левых крайних нападающих НХЛ по версии того же журнала, поставившего его на 16-е место – выше Стива Шатта и Билла Барбера, двух легендарных нападающих 1970-х, выше Ильи Ковальчука и Хенрика Зеттерберга. А создатель и владелец «Торонто Мэйпл Лифз» Конн Смайт называл Шрайнера лучшим левым крайним из всех, кого он видел в хоккее, включая даже Фрэнка Маховлича и Бобби Халла.

Шрайнер – поволжский немец. В Российской империи он прожил всего месяц

На самом деле Шрайнер не был ни первым русским в НХЛ, ни собственно русским, ни даже единственным, кто в начале века родился в Российской империи, а в конце 1920-х стал северо­американским хоккеистом. Раньше него в лиге дебютировали защитник Валентин (Вик) Хоффингер, эмигрант из немецкой колонии под Одессой (в сезоне-1927/28), и нападающий Иоганнес (Джонни) Готтселиг из немецкой колонии под Херсоном (в сезоне-1928/29).

Хоффингер провел лишь несколько матчей за «Чикаго Блэкхокс», а вот Готтселиг в составе «Чикаго» дважды выигрывал Кубок Стэнли (в 1934-м и в 1938-м), причем второй раз уже в статусе капитана команды.

И все же именно Шрайнер, еще один выходец из немецкой колонии, стал самым известным «русским» в истории НХЛ до первой постсоветской волны конца 1980-х.

Родился он 30 ноября 1911 года в Саратове. Уже через месяц родители увезли его в канадский Калгари, но запись в метрике дает право называть Шрайнера самым знаменитым уроженцем Саратова в история хоккея.

Канадские источники и дореволюционные справочные книги Саратова не дают никаких данных о семье Шрайнера, но достоверно известно, что он выходец из поволжских немецких колоний. Многочисленные Шрайнеры (их фамилию на русский можно перевести как Плотниковы) жили в десятке разных селений, больше всего – в Зельмане (ныне Ровное), Вальтере (ныне Красный Яр), Гуссенбахе (ныне Первомайское). В списке депортированных в 1941 году поволжских немцев встречается много семей с такой фамилией. К примеру, эшелоном № 718 из Гуссенбаха в Омскую область выслали Генриха и Амалию Шрайнеров с пятью детьми.

А первой семьей Шрайнеров на саратовской земле были, скорее всего, 33-летние Николаус и его жена Мария Магдалина, прибывшее в Зельман в 1767 году вместе с четырьмя детьми из городка Бад-Зоден-Зальмюнстер, что в ландграфстве Гессен-Дармштадт.

Можно предположить, что в 1911 году родители Дэвида, готовясь к эмиграции и рождению ребенка, перебрались из своей колонии в губернский город, а уже после родов отправились дальше, в Калгари, провинция Альберта.

В первом клубе НХЛ Шрайнер стал звездой, но не выиграл Кубок Стэнли. А потом его обменяли на пятерых хоккеистов

Как и любой канадский подросток тех лет, Дэвид увлекался американским футболом и бейсболом, а еще играл в европейский соккер. Свое второе имя – Суини – он взял в честь кумира детства – бейсболиста-любителя Боба Суини. И прославил его в хоккее, которым занимался на замерзших прудах и речках Калгари.

В конце 1920-х Шрайнер – один из сильнейших молодых хоккеистов провинции Альберта. Сначала он играл в юниорской лиге за «Калгари Канадиенс», а потом – за «Калгари Бронкс» в Alberta Senior Hockey League. Там в сезонах-1931/32 и 1932/33 он становился лучшим бомбардиром лиги

После этого Дэвид получил приглашение в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Нью-Йорк Американс» (драфта тогда не было). С момента создания в 1925 году эта команда (в сезоне-1941/42 называвшаяся «Бруклин Американс») проводила домашние матчи в «Мэдисон-сквер-гарден» и считались главным хоккейным клубом Нью-Йорка, хотя, в отличие от «Рейнджерс», им так и не удалось ни разу выиграть Кубок Стэнли.

В 1942 году «Американс», как и еще несколько клубов НХЛ, не выдержали экономических трудностей Второй мировой войны и массового призыва молодых хоккеистов в армию. Команду расформировали.

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Часть игроков «Американс» перешли в «Рейнджерс», а вместе с ними – история и трофеи, которые теперь часто считаются общей. Так, лучшая тройка «Американс» 1930-х Лорни Карр – Гус Боднар – Суини Шрайнер (так называемая Bacon Line) входит в список сильнейших звеньев в истории «Рейнджерс», хотя Шрайнер покинул Нью-Йорк еще до объединения команд.

Путь в «Американс» Шрайнер начал в 22 года и сначала прошел обкатку в IHL, выступая за «Сиракьюз Старз» (17 шайб в 44 матчах). За основную команду он дебютировал в сезоне-1934/35. В НХЛ тогда было всего девять клубов, и «Американс» не попали в плей-офф, но 22-летний Шрайнер забросил 18 шайб и сделал 22 передачи, за что его признали лучшим новичком сезона (будущий «Колдер Трофи»).

В следующем сезоне «Американс» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, обойдя в дивизионе «Монреаль Канадиенс», а в четвертьфинале – «Чикаго Блэкхокс» Джонни Готтселига. Сам Шрайнер попал в первую пятерку «всех звезд» и получил первый «Арт Росс Трофи» – 19 голов + 26 передач. В сезоне-1936/37 Шрайнер второй раз стал самым результативным игроком лиги – 21 шайба + 25 передач.

Настоящую, газетную известность Шрайнер приобрел в мае 1939 года, когда владелец и генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифз» Конн Смайт отдал за него в «Американс» сразу пятерых хоккеистов – на тот момент это был самый крупный трейд в НХЛ.

Шрайнер выиграл два Кубка Стэнли с «Торонто», но постоянно хотел уйти из НХЛ

В «Торонто» Шрайнер провел шесть сезонов (первая пятерка «всех звезд» в сезоне-1940/41, обладатель Кубка Стэнли-1942 и 1945) и стал участником одного из величайших за всю историю НХЛ финалов.

В 1942-м «Торонто» начал финальную серию с «Детройтом» с трех поражений, но потом победил в следующих трех матчах. Решающая седьмая игра прошла в «Мэйпл Лиф Гарденс» и подарила новый рекорд посещаемости канадского хоккея – 16 218 болельщиков.

К началу третьего периода «Детройт» вел 1:0, но две шайбы Шрайнера переломили ситуа­цию – 3:1 в матче и 4-3 в серии. Впервые в НХЛ обладателем Кубка Стэнли стала команда, отыг­равшаяся после 0-3. Этот камбэк (и то не в финале) в следующий раз удастся повторить только в 1975-м «Нью-Йорк Айлендерс».

Первый титул принес Суини Шрайнеру (он давно уже не Дэвид, даже в семье) не только новую былинную славу, но и известный многим звездам сплин. Жалуясь, что хоккей в НХЛ стал излишне индивидуалистичен, травмы замучили, а денег платят мало, он заявил о желании перейти на тренерскую работу и вернуться в родной Калгари.

Шрайнер все же дал себя уговорить и сезон-1942/43 провел в «Торонто». Но в июне 1943-го снова объявил об уходе из НХЛ – и на этот раз действительно ушел. Он уехал в Калгари, где попал под военный призыв и сначала играл в Alberta Garrison League за армейскую команду, а потом – в еще одной любительской лиге за команду из Ванкувера.

Впрочем, соперники опротестовали матчи с его участием, так как Шрайнер, сохранивший за собой статус профессионала, не имел права участвовать в соревнованиях под эгидой Канадской ассоциации любительского хоккея (CAHA).

В сезоне-1944/45 Шрайнер вернулся в «Торонто Мэйпл Лифз», с которым выиграл Кубок Стэнли – снова в седьмом матче повергнув в финале «Детройт». Летом 1946 года он в очередной раз заявил о желании отправиться на покой. Пресса тогда уже вовсю шутила о «ежегодном выходе на пенсию Суини Шрайнера».

На тренерской работе в Западно-Канадской хоккейной лиге (WCSHL) он выдержал два сезона, а потом снова вернулся на лед. В сезоне-1948/49 37-летний Шрайнер играл за «Реджайна Кэпиталз» из WCSHL, занял четвертое место по результативности в лиге (26 шайб + 27 передач) и довел команду до финала Кубка Аллана (аналог Кубка Стэнли для любительских команд). И после этого окончательно завершил игровую карьеру.

***

Несколько лет Шрайнер тренировал любительские и юношеские команды, но вскоре нашел новое призвание – в нефтегазовом бизнесе, в провинции Альберта. Ее тогда даже нарекли «канадским Техасом» – и неслучайно команда из Эдмонтона получила название «Ойлерс».

Шрайнер ушел на пенсию в 1977 году почтенным и популярным членом общества, игроком в гольф. Впрочем, он и дальше вел общественную работу в Calgary Oldtimers Hockey Association, был частым гостем Университета Калгари – его очень любили студенты, мечтающие о громкой карьере в хоккее (клуб НХЛ – «Калгари Флэймз» – появится в городе только в 1980-м).

Дэвид Шрайнер умер 4 июля 1990 года, немного не дожив до 79-летия. Его похоронили в Калгари на кладбище Маунтин-Вью Мемориал Гарденз. 28 февраля 2006 года на 92-м году жизни умерла его любимая жена Мария, с которой он познакомился в юности в Калгари. На ее похороны приехали их дети – сын Норман с женой Патрицией и дочь Джоанн с мужем Бобом, – пять внуков (одного из которых в честь деда назвали Дэвидом), 11 правнуков, многочисленные племянники и племянницы.

В Саратове же Шрайнера почти никто и не помнит.

Этот текст впервые был опубликован под названием «Суини Шрайнер. Прежний русский» в книге Станислава Гридасова «Кристальные люди»

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