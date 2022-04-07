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Александр Смолин считался самым талантливым нападающим в выпуске цеэсковской молодежки 1948 года рождения, том самом, где играл, и не на первых ролях, Валерий Харламов. Известный детский тренер Виталий Ерфилов вспоминал, что «поначалу великий Харлам потерялся и примерно лет с 14 ничем не выделялся. Средний игрочок был. Он тогда еще слаб был, его физические кондиции не позволяли ему проявлять во всем блеске заложенные в нем умственные возможности. Тогда в ЦСКА Смолин Саша играл, виртуоз был, ростом высоченный, под 190, красавец».

«Саша запросто обводил пятерку соперников! Проезжал за ворота и снова обводил пятерых. Снова уходил за ворота и снова разделывался со всеми, – вспоминал партнер Харламова по звену в армейской молодежке, а впоследствии известный тренер, работавший с юношескими сборными СССР, Владимир Богомолов. – С ним играть-то никто не хотел, потому что резонно возникал вопрос: зачем здесь ты? Приставляли ему двух ребят послабее. Саша исполнял цирковые трюки. Сближался, к примеру, с защитником и в последний момент перебрасывал шайбу через него, а тот еле успевал голову пригнуть, чтобы шайба в лицо не угодила. И Саша объезжал его на одном коньке... Кто сегодня помнит кудесника Смолина? Только мы, сверстники».

Александр Смолин и Валерий Харламов на армейских сборах

Вячеслав Леонидович Тазов, один из первых тренеров Харламова, вспоминал, когда уже Валерий стал легендой, а Смолин – никем: «Тогда мы «по мальчишкам» выступали всего двумя звеньями; Лопин – Гарипов – Богомолов и Ноздрин – Смолин – Поляков. Где же, спросите вы, Харламов? А он поначалу не попадал туда, по силе хоккейной не попадал. Валера очень болезненно переживал это. Другие играли, а он сидел на лавке и то и дело просил: «Леонидыч, выпустите меня, ну очень прошу — выпустите поиграть». Я отвечал: «А с кем, с кем тебе играть?..» Выпускал его на лед, когда мы на голову превосходили соперников или в численном большинстве, да и то изредка».

Сезон-1964/65. ЦСКА

Когда Смолину было всего 17, он удостоился рецензии в «Советском спорте» от авторитетного хоккейного специалиста Александра Новокрещенова, бывшего тренера чемпионского «Спартака»: «Особенно хочу отметить Смолина. Мало того, что он весьма результативен. Армеец, пожалуй, был вообще лучшим нападающим финала. Советую запомнить это имя – наверняка через несколько лет оно встретится в большом хоккее».

Финал юношеского первенства СССР проходил весной в «Сокольниках». Команда ЦСКА 1948/49 годов рождения уверенно выиграла его, победив в решающем матче «Спартак» – 5:2. Тренеры со всего Союза слетались на такие турниры, чтобы подсмотреть и ухватить для своих команд молодых игроков, а в ЦСКА было на кого засмотреться.

Молодой тренер саратовской «Энергии» (впоследствии команда получила название «Кристалл») Роберт Дмитриевич Черенков взял на карандаш многих армейцев. Конечно, и Смолина, но увидеть игрока такого таланта в Саратове было без шансов. Смолин был любимчиком Тарасова. Ему прочили великое будущее.

Одаренного нападающего Николая Вакурова (впоследствии он будет играть за московский «Локомотив», рижское «Динамо», ижевскую «Ижсталь», воскресенский «Химик», а в конце карьеры окажется на один сезон и в саратовском «Кристалле»).

Перспективную тройку 1949 года рождения Борис Ноздрин – Леонид Поляков – Юрий Блинов.

Не так сильно заметного, особенно на фоне блиставшего Смолина, но юркого Валерия Харламова. Черенков взял на всякий случай на заметку и его.

Товарищи по команде звали Валерия «Гурвинек», по имени детского чешского героя, а Тарасов назвал как-то Харламова – «Конек-Горбунок», за общую нескладность и малый рост.

Из Москвы в Саратов Черенкову удалось увезти после того финала только одного армейца – Александра Сафронова, невысокого, щуплого, но очень умного центрфорварда. («Тогда и пригласил меня Роберт Дмитриевич Черенков в свою команду. «Хоть откормишься у нас», – пошутил он, намекая на мое щуплое телосложение»). Сафронов считался одним из лидеров юношеского ЦСКА, его, как и Вакурова, ставили играть даже к старшим, к 1947 году (а Харламова, кстати, нет).

Тарасов проглядел пропажу.

Юношеская команда ЦСКА 1947/48 годов рождения. В верхнем ряду четвертый справа нападающий Анатолий Белоножкин, в будущем игрок московского «Динамо». Рядом с ним в белой шапочке Александр Сафронов. Крайний справа – тренер Вячеслав Леонидович Тазов. В нижнем ряду крайний справа – защитник Александр Гусев. Фотография из личного архива Николая Вакурова

Сезон-1965/66. ЦСКА

Саша Сафронов уже тренировался у Черенкова в составе саратовской «Энергии» на предсезонном сборе в Киеве, когда Тарасов (ЦСКА готовился к чемпионату там же) заметил способного мальчишку и отправил своего помощника, Бориса Павловича Кулагина, узнать, кто таков.

Кулагину, отвечавшему и за молодежные команды, никуда ходить не пришлось: «Анатолий Владимирович, так это ж наш, цеэсковский, – Саша Сафронов 1948 года рождения, младший брат Алексея». <Старший брат Александра – Алексей Сафронов, тоже выпускник молодежки ЦСКА – уже играл к тому времени в Саратове>

Тарасов разозлился и распорядился привести беглеца к себе в гостиничный номер. «Я 17-летний пацан, а тут – великий Тарасов. Конечно, я трясся, когда шел к нему на разговор, – рассказывал мне Александр Иванович. – Тарасов требовал, чтобы я вернулся в ЦСКА, я кое-как отбивался, говорил, что хочу играть вместе с братом».

Все переходы из команды в команду тогда утверждались в союзном Спорткомитете. Уже после Киева Сафронова вызвали на заседание в Москву – объясниться, почему уехал в Саратов. Сафронов и тут отбился, рассказал про тяжелое материальное положение в семье, сказал, что поступает в индустриальный техникум, что цель переезда – учеба, близость к брату, а вовсе не хоккей. Переход утвердили.

Справка. Всю свою карьеру, начиная с осени 1965-го и до декабря 1979-го (за исключением двух лет армейской службы в куйбышевском СКА), Сафронов провел в саратовском «Кристалле», забросив 233 шайбы и став одним из лучших бомбардиров в истории команды. В начале 1970-х его звали и Эпштейн в «Химик», и Чернышев в «Динамо», но он всякий раз не рисковал уехать. «Последний раз Аркадий Иванович приезжал за мной в Саратов, когда мне исполнилось 26 лет. Решайся, говорит, Саша, больше тебя уже звать не буду», – вспоминал Сафронов.

Сезон-1965/66 стал выпускным для молодежи ЦСКА 1948 года. Ни Вакуров, ни Владимир Богомолов, ни еще один близкий товарищ Харламова – Валерий Лопин, Тарасову не подошли.

Вакуров и Богомолов отправились в московский «Локомотив», Лопин – служить в армии, играя за калининский СКА.

Для основного состава Анатолий Владимирович приберег только одного нападающего – Смолина.

Сезон-1966/67. ЦСКА

Когда Смолину исполнилось 18, он дебютировал в основном составе ЦСКА и в первой же своей игре забросил шайбу – в ворота минского «Торпедо».

Великий армейский защитник Александр Гусев, сверстник Смолина и Харламова, будет потом вспоминать: «Сашка-то? Да это ж артист был, с ним даже рядом никто не стоял. Никто! Такое на льду выделывал, просто фантастика».

Анатолий Тарасов, видя в Смолине огромный талант, в конце сезона в апрельском матче против «Крыльев Советов» выпустил его в первой тройке с Альметовым и Александровым.

В том сезоне Владимир Петров играет еще за «Крылья Советов», Борис Михайлов – за «Локомотив».

26 апреля 1967 года Тарасов впервые попробует в деле и Валерия Харламова в ничего не решающем матче против «Локомотива».

26 апреля 1967 года. Протокол матча «Локомотив» – ЦСКА. У армейцев еще один дебютант, выпускник «молодежки» и соперник Харламова за место в составе – Борис Ноздрин

Сезон-1967/68. ЦСКА

В 20 лет Смолин забрасывает пять шайб за ЦСКА и становится чемпионом СССР. В ЦСКА уже перешли Михайлов и Петров, а Харламова Тарасов ссылает почти на весь год в чебаркульскую «Звезду» – вместе с Гусевым.

Тарасов продолжал искать замену для стареющих Александра Альметова, Константина Локтева и Вениамина Александрова – лучшей тройки мирового любительского хоккея 1960-х.

Владимир Богомолов вспоминал: «Армейцы собирались в турне по Японии. Харламову сказали, что едет. В назначенный час он явился с чемоданом. А ему: «Ты не едешь. Едет Смолин». Валера был вне себя. Говорил мне: «Брошу все. В «Спартак» уйду. Докажу... Не могли по-человечески сказать».

На площадке у ЦСКА иногда появлялись такие сочетания: Александров – Смолин – Локтев или Михайлов – Смолин – Александров. Михайлов и Смолин при поддержке Александрова забросили по шайбе, а журналист Дмитрий Рыжков отчитывался в газете: «Уже не раз писали о том, что Александров находится в отличной спортивной форме, но, увы, партнеры его не понимают. Вчера Александров опять-таки играл отлично, однако на этот раз и Смолин, и Михайлов составили вполне достойную компанию ветерану».

Болельщики и пресса начинают называть Смолина «кудесник», а Александр Альметов, завершая в 27 лет игровую карьеру (олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 212 шайб за ЦСКА), дарит Смолину свой свитер с девятым номером.

Драматург Яков Костюковский писал: «Тарасов, как я предполагаю, не сразу понял, кто такой Харламов. И потому, оставив в ЦСКА куда менее одаренных игроков, отправил Валерия в Чебаркуль. Когда же Харламов, психологически не сломавшись от несправедливости тренера, сумел перебороть обиду и вкалывал на Урале так, что его по настоянию Кулагина вернули в ЦСКА, Анатолий Владимирович уже задним числом публично уверял всех, что это был чисто педагогический, воспитательный ход. Во что мог поверить только наивный человек, далекий от хоккея».

(В сезоне-1967/68, когда Харламов был отправлен в Чебаркуль, Тарасов наигрывал за основной состав не только Смолина, но и 18-летнего Юрия Блинова. Кроме того, первые матчи за ЦСКА сыграли совсем юные Евгений Деев, Вячеслав Анисин и Владимир Трунов).

1968 год. Санаторий Министерства обороны «Архангельское». Хоккейная команда ЦСКА перед утренней зарядкой.

Нижний ряд: Анатолий Тарасов, Владимир Брежнев, Юрий Моисеев, Анатолий Ионов, Олег Зайцев, Владимир Викулов, Вениамин Александров, около него – генерал, отдыхающий в санатории.

Средний ряд: Василий Харченко (солдат спортроты ЦСКА, массажист команды), Игорь Ромишевский, Евгений Мишаков, Валерий Харламов, Александр Смолин.

Верхний ряд: Анатолий Фирсов, Юрий Блинов, Виктор Полупанов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Виктор Толмачев, Юрий Шаталов, Владимир Лутченко, Владимир Петров, Борис Михайлов, Александр Пашков.

Фотография из личного архива Александра Константиновича Пашкова.

Как Харламов мог оказаться в Саратове

Помощник Черенкова в саратовской «Энергии» Юрий Семенович Митин рассказывал мне: «Году в 1967-м мне позвонил знакомый из Москвы и предложил взять в Саратов Валерия Харламова – его Тарасов как раз хотел сослать из ЦСКА в Чебаркуль. И мы уже собирались брать Харламова, я готовился ехать в Москву, чтобы разговаривать с его родителями, но тут у нас некстати пропал новый молодой вратарь – Владимир Мурзин такой был, пацаненок воскресенский. Очень талантливый, но вот возьми он и исчезни. То ли загулял, то ли сбежал, то ли в Волге утонул, кто знает, а нам перед родителями отвечать. Мурзин потом нашелся (но нигде так и не заиграл), а из-за его пропажи я не поехал за Харламовым. Что бы я сказал его родителям, Борису и Бегонии? За одним недоглядели, давайте нам нового сына?»

Сезон-1968/69. ЦСКА

10 сентября 1968 года. ЦСКА – победитель турнира на приз газеты «Советский спорт». Нижний ряд (слева направо): Владимир Лутченко, Евгений Мишаков, Юрий Моисеев, Виктор Толмачев, Вениамин Александров, Александр Пашков, Валерий Харламов, Анатолий Фирсов. Верхний ряд: Владимир Брежнев, Виктор Полупанов, Борис Павлович Кулагин (тренер), Олег Зайцев, Александр Рагулин, Борис Михайлов, Владимир Петров, Константин Борисович Локтев (тренер), Александр Смолин, Анатолий Ионов, Игорь Ромишевский, Юрий Шаталов, Виктор Кузькин, Анатолий Владимирович Тарасов (старший тренер).

Смолину 21, и Анатолий Тарасов продолжает искать ему наилучшее применение. То объединит в одну молодежную тройку нападающих Блинова, Смолина и Харламова (в Киеве против местного «Динамо» Смолин делает хет-трик). То поставит Смолина в тройку к Викулову и Полупанову вместо самого Фирсова. Но в этом сезоне у Тарасова окончательно складывается звено Михайлов (36 шайб в чемпионате СССР) – Петров (27) – Харламов (37). Александр Смолин забрасывает только девять шайб. Даже у Юрия Блинова, что на год младше, 20.

В вышедшей в 1969 году книге «Хоккей грядущего» Тарасов писал: «Мы заметили, что наш дебютант Александр Смолин, играя вместе с В.Александровым и читая в газетах не совсем умеренные похвалы себе, утратил тот боевой задор, который так необходим молодежи, когда она стремится к вершинам мастерства. Мы заменили его Петровым, дав Смолину понять, что право играть с великолепным мастером надо еще заслужить – в первую очередь своей старательностью и честным отношением к товарищам. Мы несколько лет настойчиво «возились» со Смолиным. Нам очень хотелось, чтобы он стал классным мастером. Но ему так и не хватило характера, не хватило трудолюбия. И нам пришлось от него отказаться».

Сезон-1969/70. ЦСКА – Чебаркуль

В 22 года Смолин, сыграв всего два матча за ЦСКА, сослан в аренду в чебаркульскую «Звезду», а Михайлов, Петров и Харламов выигрывают в Стокгольме золотые медали чемпионата мира – уже вторые в своей карьере.

В ЦСКА Смолин больше не возвращается, а получает предложение перейти в саратовский «Кристалл»: «Ко мне Роберт Черенков подходит: «Саш, давай годик у меня поиграй, в институт я тебя устрою, квартиру дам». И я уехал туда, в Саратов. Написал заявление на имя армейского начальства и уехал. Условия там были отличные, что и говорить».

1970 год. Валерий Харламов. Фотография из Музея истории Хостинского района города Сочи

Сезоны-1970/71 и 1971/72. Саратов

Два сезона Смолин играет в «Кристалле» под «альметовским» девятым номером и забрасывает 39 шайб, после чего старший тренер «Локомотива» Анатолий Михайлович Кострюков уговаривает его вернуться в Москву. «Он мне и говорит: «Саша, ну что ты, в самом деле, в этом Саратове осел? Сам ты москвич, какой тебе смысл там болтаться? Жизнь надо дома обустраивать. А квартиру я тебе пробью». У меня уже семья была, сын родился, а комнатуха у меня – семь на восемь... И я перешел в «Локомотив».

Армейцы в Саратове: нападающие Александр Сафронов и Александр Смолин

Сезоны-1972/73, 1973/74. Москва, «Локомотив»

В 25 лет Смолин завершил сезон в первой лиге в «Локомотиве» с 13 заброшенными шайбами. У Николая Вакурова, его одногодки, бывшего товарища по молодежке ЦСКА, было 28 шайб.

«Но что-то там не заладилось, сыр-бор, квартиру мне никак все не дают, – вспоминал Смолин. – В «Локомотиве» ставка у меня была 220 рублей и еще 20 рублей – за звание мастера спорта. А в «Кристалле» я получал 400, завод платил за выигрыш и за ничью. Сижу, думаю: чего делать-то? Опять в «Кристалл» подаваться? Вдруг звонит мне Борис Павлович Кулагин, он тогда «Крылья Советов» принял и Тарасову решил доказать, что не им одним, ЦСКА и Тарасовым, хоккей-то жив. Он с собой в «Крылья» перетащил из ЦСКА Лебедева, Анисина, Бодунова, Шаталова. И мне: «Давай к нам, Александр. Ты меня давно знаешь, я сказал, значит, так и будет. Квартиру я тебе сделаю, будь уверен». И сделал бы. А я дурак. Чего-то на месте затоптался, засомневался... Словом, большую ошибку совершил. Теперь-то это ясно. Уйди я тогда в «Крылья», чемпионом Союза точно стал бы. Но...»

Сезон-1973/74. Ташкент

Но сезон этот Смолин вновь начал в «Локомотиве»: «Настроение было, помню, не очень. Даже и играть уже не хотелось. А в Саратове у нас выходил на лед Валентин Григорьев. Он уехал в Ташкент тренировать команду «Бинокор» (тогда команда в Ташкенте называлась «Спартак», «Бинокором» она станет чуть позже – Прим. Ст.Г.). И пригласил меня. Было мне тогда 26 лет. Уговорил он, поехал я в Среднюю Азию. Играли там в основном москвичи, а команда была как кормушка. Деньги платили просто огромные».

В 1974 году 26-летний Александр Смолин вернулся из Ташкента в Москву, ушел из хоккея и устроился работать на Электроламповый завод.

«Роберт Дмитриевич, а что стало с талантом у Смолина? – спрошу я у Черенкова в 2012 году. – Таланта у него действительно было много. А характера – слишком мало».

В данной публикации использованы разные главы из книги Станислава Гридасова «Кристальные люди».

«Кристальные люди: Записки о советском хоккее, сделанные с любовью саратовским мальчиком, мечтавшим стать вратарем и играть как Третьяк или Мышкин». М.: 5 Рим, 2018

Автор книги – Станислав Гридасов, известный спортивный журналист, основатель сайта Sports.ru, бывший главный редактор журнала PROспорт.

Прочесть другие главы можно по этой ссылке.

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Фото: РИА Новости/Юрий Долягин; из личных архивов Николая Вакурова, Александра Пашкова