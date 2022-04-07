Самый талантливый игрок ЦСКА поколения Харламова: начинал с Альметовым и Александровым, закончил в Ташкенте
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Александр Смолин считался самым талантливым нападающим в выпуске цеэсковской молодежки 1948 года рождения, том самом, где играл, и не на первых ролях, Валерий Харламов. Известный детский тренер Виталий Ерфилов вспоминал, что «поначалу великий Харлам потерялся и примерно лет с 14 ничем не выделялся. Средний игрочок был. Он тогда еще слаб был, его физические кондиции не позволяли ему проявлять во всем блеске заложенные в нем умственные возможности. Тогда в ЦСКА Смолин Саша играл, виртуоз был, ростом высоченный, под 190, красавец».
«Саша запросто обводил пятерку соперников! Проезжал за ворота и снова обводил пятерых. Снова уходил за ворота и снова разделывался со всеми, – вспоминал партнер Харламова по звену в армейской молодежке, а впоследствии известный тренер, работавший с юношескими сборными СССР, Владимир Богомолов. – С ним играть-то никто не хотел, потому что резонно возникал вопрос: зачем здесь ты? Приставляли ему двух ребят послабее. Саша исполнял цирковые трюки. Сближался, к примеру, с защитником и в последний момент перебрасывал шайбу через него, а тот еле успевал голову пригнуть, чтобы шайба в лицо не угодила. И Саша объезжал его на одном коньке... Кто сегодня помнит кудесника Смолина? Только мы, сверстники».
Вячеслав Леонидович Тазов, один из первых тренеров Харламова, вспоминал, когда уже Валерий стал легендой, а Смолин – никем: «Тогда мы «по мальчишкам» выступали всего двумя звеньями; Лопин – Гарипов – Богомолов и Ноздрин – Смолин – Поляков. Где же, спросите вы, Харламов? А он поначалу не попадал туда, по силе хоккейной не попадал. Валера очень болезненно переживал это. Другие играли, а он сидел на лавке и то и дело просил: «Леонидыч, выпустите меня, ну очень прошу — выпустите поиграть». Я отвечал: «А с кем, с кем тебе играть?..» Выпускал его на лед, когда мы на голову превосходили соперников или в численном большинстве, да и то изредка».
Сезон-1964/65. ЦСКА
Когда Смолину было всего 17, он удостоился рецензии в «Советском спорте» от авторитетного хоккейного специалиста Александра Новокрещенова, бывшего тренера чемпионского «Спартака»: «Особенно хочу отметить Смолина. Мало того, что он весьма результативен. Армеец, пожалуй, был вообще лучшим нападающим финала. Советую запомнить это имя – наверняка через несколько лет оно встретится в большом хоккее».
Финал юношеского первенства СССР проходил весной в «Сокольниках». Команда ЦСКА 1948/49 годов рождения уверенно выиграла его, победив в решающем матче «Спартак» – 5:2. Тренеры со всего Союза слетались на такие турниры, чтобы подсмотреть и ухватить для своих команд молодых игроков, а в ЦСКА было на кого засмотреться.
Молодой тренер саратовской «Энергии» (впоследствии команда получила название «Кристалл») Роберт Дмитриевич Черенков взял на карандаш многих армейцев. Конечно, и Смолина, но увидеть игрока такого таланта в Саратове было без шансов. Смолин был любимчиком Тарасова. Ему прочили великое будущее.
Одаренного нападающего Николая Вакурова (впоследствии он будет играть за московский «Локомотив», рижское «Динамо», ижевскую «Ижсталь», воскресенский «Химик», а в конце карьеры окажется на один сезон и в саратовском «Кристалле»).
Перспективную тройку 1949 года рождения Борис Ноздрин – Леонид Поляков – Юрий Блинов.
Не так сильно заметного, особенно на фоне блиставшего Смолина, но юркого Валерия Харламова. Черенков взял на всякий случай на заметку и его.
Товарищи по команде звали Валерия «Гурвинек», по имени детского чешского героя, а Тарасов назвал как-то Харламова – «Конек-Горбунок», за общую нескладность и малый рост.
Из Москвы в Саратов Черенкову удалось увезти после того финала только одного армейца – Александра Сафронова, невысокого, щуплого, но очень умного центрфорварда. («Тогда и пригласил меня Роберт Дмитриевич Черенков в свою команду. «Хоть откормишься у нас», – пошутил он, намекая на мое щуплое телосложение»). Сафронов считался одним из лидеров юношеского ЦСКА, его, как и Вакурова, ставили играть даже к старшим, к 1947 году (а Харламова, кстати, нет).
Тарасов проглядел пропажу.
Сезон-1965/66. ЦСКА
Саша Сафронов уже тренировался у Черенкова в составе саратовской «Энергии» на предсезонном сборе в Киеве, когда Тарасов (ЦСКА готовился к чемпионату там же) заметил способного мальчишку и отправил своего помощника, Бориса Павловича Кулагина, узнать, кто таков.
Кулагину, отвечавшему и за молодежные команды, никуда ходить не пришлось: «Анатолий Владимирович, так это ж наш, цеэсковский, – Саша Сафронов 1948 года рождения, младший брат Алексея». <Старший брат Александра – Алексей Сафронов, тоже выпускник молодежки ЦСКА – уже играл к тому времени в Саратове>
Тарасов разозлился и распорядился привести беглеца к себе в гостиничный номер. «Я 17-летний пацан, а тут – великий Тарасов. Конечно, я трясся, когда шел к нему на разговор, – рассказывал мне Александр Иванович. – Тарасов требовал, чтобы я вернулся в ЦСКА, я кое-как отбивался, говорил, что хочу играть вместе с братом».
Все переходы из команды в команду тогда утверждались в союзном Спорткомитете. Уже после Киева Сафронова вызвали на заседание в Москву – объясниться, почему уехал в Саратов. Сафронов и тут отбился, рассказал про тяжелое материальное положение в семье, сказал, что поступает в индустриальный техникум, что цель переезда – учеба, близость к брату, а вовсе не хоккей. Переход утвердили.
Справка. Всю свою карьеру, начиная с осени 1965-го и до декабря 1979-го (за исключением двух лет армейской службы в куйбышевском СКА), Сафронов провел в саратовском «Кристалле», забросив 233 шайбы и став одним из лучших бомбардиров в истории команды. В начале 1970-х его звали и Эпштейн в «Химик», и Чернышев в «Динамо», но он всякий раз не рисковал уехать. «Последний раз Аркадий Иванович приезжал за мной в Саратов, когда мне исполнилось 26 лет. Решайся, говорит, Саша, больше тебя уже звать не буду», – вспоминал Сафронов.
«Рядом со мной стоял стул. Я его поднял и треснул Брагина по башке». Роберт Черенков – тренер, который должен был сделать «Спартак» чемпионом, но не успел
Сезон-1965/66 стал выпускным для молодежи ЦСКА 1948 года. Ни Вакуров, ни Владимир Богомолов, ни еще один близкий товарищ Харламова – Валерий Лопин, Тарасову не подошли.
Вакуров и Богомолов отправились в московский «Локомотив», Лопин – служить в армии, играя за калининский СКА.
Для основного состава Анатолий Владимирович приберег только одного нападающего – Смолина.
Сезон-1966/67. ЦСКА
Когда Смолину исполнилось 18, он дебютировал в основном составе ЦСКА и в первой же своей игре забросил шайбу – в ворота минского «Торпедо».
Великий армейский защитник Александр Гусев, сверстник Смолина и Харламова, будет потом вспоминать: «Сашка-то? Да это ж артист был, с ним даже рядом никто не стоял. Никто! Такое на льду выделывал, просто фантастика».
Анатолий Тарасов, видя в Смолине огромный талант, в конце сезона в апрельском матче против «Крыльев Советов» выпустил его в первой тройке с Альметовым и Александровым.
В том сезоне Владимир Петров играет еще за «Крылья Советов», Борис Михайлов – за «Локомотив».
26 апреля 1967 года Тарасов впервые попробует в деле и Валерия Харламова в ничего не решающем матче против «Локомотива».
Сезон-1967/68. ЦСКА
В 20 лет Смолин забрасывает пять шайб за ЦСКА и становится чемпионом СССР. В ЦСКА уже перешли Михайлов и Петров, а Харламова Тарасов ссылает почти на весь год в чебаркульскую «Звезду» – вместе с Гусевым.
Тарасов продолжал искать замену для стареющих Александра Альметова, Константина Локтева и Вениамина Александрова – лучшей тройки мирового любительского хоккея 1960-х.
Владимир Богомолов вспоминал: «Армейцы собирались в турне по Японии. Харламову сказали, что едет. В назначенный час он явился с чемоданом. А ему: «Ты не едешь. Едет Смолин». Валера был вне себя. Говорил мне: «Брошу все. В «Спартак» уйду. Докажу... Не могли по-человечески сказать».
На площадке у ЦСКА иногда появлялись такие сочетания: Александров – Смолин – Локтев или Михайлов – Смолин – Александров. Михайлов и Смолин при поддержке Александрова забросили по шайбе, а журналист Дмитрий Рыжков отчитывался в газете: «Уже не раз писали о том, что Александров находится в отличной спортивной форме, но, увы, партнеры его не понимают. Вчера Александров опять-таки играл отлично, однако на этот раз и Смолин, и Михайлов составили вполне достойную компанию ветерану».
Болельщики и пресса начинают называть Смолина «кудесник», а Александр Альметов, завершая в 27 лет игровую карьеру (олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 212 шайб за ЦСКА), дарит Смолину свой свитер с девятым номером.
Драматург Яков Костюковский писал: «Тарасов, как я предполагаю, не сразу понял, кто такой Харламов. И потому, оставив в ЦСКА куда менее одаренных игроков, отправил Валерия в Чебаркуль. Когда же Харламов, психологически не сломавшись от несправедливости тренера, сумел перебороть обиду и вкалывал на Урале так, что его по настоянию Кулагина вернули в ЦСКА, Анатолий Владимирович уже задним числом публично уверял всех, что это был чисто педагогический, воспитательный ход. Во что мог поверить только наивный человек, далекий от хоккея».
(В сезоне-1967/68, когда Харламов был отправлен в Чебаркуль, Тарасов наигрывал за основной состав не только Смолина, но и 18-летнего Юрия Блинова. Кроме того, первые матчи за ЦСКА сыграли совсем юные Евгений Деев, Вячеслав Анисин и Владимир Трунов).
Как Харламов мог оказаться в Саратове
Помощник Черенкова в саратовской «Энергии» Юрий Семенович Митин рассказывал мне: «Году в 1967-м мне позвонил знакомый из Москвы и предложил взять в Саратов Валерия Харламова – его Тарасов как раз хотел сослать из ЦСКА в Чебаркуль. И мы уже собирались брать Харламова, я готовился ехать в Москву, чтобы разговаривать с его родителями, но тут у нас некстати пропал новый молодой вратарь – Владимир Мурзин такой был, пацаненок воскресенский. Очень талантливый, но вот возьми он и исчезни. То ли загулял, то ли сбежал, то ли в Волге утонул, кто знает, а нам перед родителями отвечать. Мурзин потом нашелся (но нигде так и не заиграл), а из-за его пропажи я не поехал за Харламовым. Что бы я сказал его родителям, Борису и Бегонии? За одним недоглядели, давайте нам нового сына?»
«Надеваю налокотники – Харламов с грустью смотрит на них, достает из своего баула фирменные: «Забирай». Рассказ еще одного выпускника школы ЦСКА, уехавшего играть в Саратов
Сезон-1968/69. ЦСКА
Смолину 21, и Анатолий Тарасов продолжает искать ему наилучшее применение. То объединит в одну молодежную тройку нападающих Блинова, Смолина и Харламова (в Киеве против местного «Динамо» Смолин делает хет-трик). То поставит Смолина в тройку к Викулову и Полупанову вместо самого Фирсова. Но в этом сезоне у Тарасова окончательно складывается звено Михайлов (36 шайб в чемпионате СССР) – Петров (27) – Харламов (37). Александр Смолин забрасывает только девять шайб. Даже у Юрия Блинова, что на год младше, 20.
В вышедшей в 1969 году книге «Хоккей грядущего» Тарасов писал: «Мы заметили, что наш дебютант Александр Смолин, играя вместе с В.Александровым и читая в газетах не совсем умеренные похвалы себе, утратил тот боевой задор, который так необходим молодежи, когда она стремится к вершинам мастерства. Мы заменили его Петровым, дав Смолину понять, что право играть с великолепным мастером надо еще заслужить – в первую очередь своей старательностью и честным отношением к товарищам. Мы несколько лет настойчиво «возились» со Смолиным. Нам очень хотелось, чтобы он стал классным мастером. Но ему так и не хватило характера, не хватило трудолюбия. И нам пришлось от него отказаться».
Сезон-1969/70. ЦСКА – Чебаркуль
В 22 года Смолин, сыграв всего два матча за ЦСКА, сослан в аренду в чебаркульскую «Звезду», а Михайлов, Петров и Харламов выигрывают в Стокгольме золотые медали чемпионата мира – уже вторые в своей карьере.
В ЦСКА Смолин больше не возвращается, а получает предложение перейти в саратовский «Кристалл»: «Ко мне Роберт Черенков подходит: «Саш, давай годик у меня поиграй, в институт я тебя устрою, квартиру дам». И я уехал туда, в Саратов. Написал заявление на имя армейского начальства и уехал. Условия там были отличные, что и говорить».
Сезоны-1970/71 и 1971/72. Саратов
Два сезона Смолин играет в «Кристалле» под «альметовским» девятым номером и забрасывает 39 шайб, после чего старший тренер «Локомотива» Анатолий Михайлович Кострюков уговаривает его вернуться в Москву. «Он мне и говорит: «Саша, ну что ты, в самом деле, в этом Саратове осел? Сам ты москвич, какой тебе смысл там болтаться? Жизнь надо дома обустраивать. А квартиру я тебе пробью». У меня уже семья была, сын родился, а комнатуха у меня – семь на восемь... И я перешел в «Локомотив».
Сезоны-1972/73, 1973/74. Москва, «Локомотив»
В 25 лет Смолин завершил сезон в первой лиге в «Локомотиве» с 13 заброшенными шайбами. У Николая Вакурова, его одногодки, бывшего товарища по молодежке ЦСКА, было 28 шайб.
«Но что-то там не заладилось, сыр-бор, квартиру мне никак все не дают, – вспоминал Смолин. – В «Локомотиве» ставка у меня была 220 рублей и еще 20 рублей – за звание мастера спорта. А в «Кристалле» я получал 400, завод платил за выигрыш и за ничью. Сижу, думаю: чего делать-то? Опять в «Кристалл» подаваться? Вдруг звонит мне Борис Павлович Кулагин, он тогда «Крылья Советов» принял и Тарасову решил доказать, что не им одним, ЦСКА и Тарасовым, хоккей-то жив. Он с собой в «Крылья» перетащил из ЦСКА Лебедева, Анисина, Бодунова, Шаталова. И мне: «Давай к нам, Александр. Ты меня давно знаешь, я сказал, значит, так и будет. Квартиру я тебе сделаю, будь уверен». И сделал бы. А я дурак. Чего-то на месте затоптался, засомневался... Словом, большую ошибку совершил. Теперь-то это ясно. Уйди я тогда в «Крылья», чемпионом Союза точно стал бы. Но...»
Сезон-1973/74. Ташкент
Но сезон этот Смолин вновь начал в «Локомотиве»: «Настроение было, помню, не очень. Даже и играть уже не хотелось. А в Саратове у нас выходил на лед Валентин Григорьев. Он уехал в Ташкент тренировать команду «Бинокор» (тогда команда в Ташкенте называлась «Спартак», «Бинокором» она станет чуть позже – Прим. Ст.Г.). И пригласил меня. Было мне тогда 26 лет. Уговорил он, поехал я в Среднюю Азию. Играли там в основном москвичи, а команда была как кормушка. Деньги платили просто огромные».
В 1974 году 26-летний Александр Смолин вернулся из Ташкента в Москву, ушел из хоккея и устроился работать на Электроламповый завод.
«Роберт Дмитриевич, а что стало с талантом у Смолина? – спрошу я у Черенкова в 2012 году. – Таланта у него действительно было много. А характера – слишком мало».
В данной публикации использованы разные главы из книги Станислава Гридасова «Кристальные люди».
«Кристальные люди: Записки о советском хоккее, сделанные с любовью саратовским мальчиком, мечтавшим стать вратарем и играть как Третьяк или Мышкин». М.: 5 Рим, 2018
Автор книги – Станислав Гридасов, известный спортивный журналист, основатель сайта Sports.ru, бывший главный редактор журнала PROспорт.
Прочесть другие главы можно по этой ссылке.
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Фото: РИА Новости/Юрий Долягин; из личных архивов Николая Вакурова, Александра Пашкова
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