Много немцев, испанцев и… Роналду! Символическая сборная 2-го тура Евро
Лучший игрок тура на каждой позиции – версия авторов Спортса!
** – два попадания в сборную на Евро.
Георгий Мамардашвили (Грузия)
11 сэйвов в матче с Чехией – рекорд этого Евро, один из сильнейших перфомансов в истории турнира. Мамардашвили спас ничью, вытащил несколько мертвых мячей.
Жан Карничник (Словения)
Крайние защитники – фундамент почти всех атак Словении на Евро (и пока единственные, кто в команде забивал). Такие Робертсон и Трент на минималках. В этом туре гол сделал Карничник: сначала разложил двоих ложными финтами и продвинул мяч, потом замкнул дальнюю, опозорив Милинковича-Савича.
Антонио Рюдигер (Германия)
Выступал альтернативным источником продвижения, когда Тони Кроос был перекрыт. Был полезен в этом образе и хорошо оборонялся в высокой линии.
Эмерик Лапорт (Испания)
Выключил нападение Италии. Лапорт приехал на Евро с лишним весом и в плохой форме, пропустил первый тур, но сейчас доказал – он в порядке. Эмерик, достанешь из кармана Джанлуку Скамакку?
Марк Кукурелья (Испания)
С Италией объяснил, почему именно он в старте, а не Гримальдо: этой команде Де ла Фуэнте нужна прессинг-машина, прошедшая школу «Эйбара» и «Хетафе».
Тони Кроос (Германия)
Начинал матч под плотной опекой, а закончил с 23 продвигающими пасами (конечно, лучший в туре). Секрет – божественное исполнение передач и вариативность открываний. Тони чаще обычного уходил с любимой позиции в левой стороне поля – венгры терялись.
Николай Шапаренко (Украина)
Гол+пас. И энергичность в атаке – относительно себя и сборной в первом туре.
Илкай Гюндоган (Германия)
Оформил гол+пас в матче, который потребовала от него альтернативного влияния на игру. Против Шотландии блистал как одна из трех выраженных десяток, против Венгрии – как один из двух скрытых форвардов. Гюндо умеет и то, и другое.
Джамал Мусиала (Германия)
Еще один элитный перформанс с сочетанием замечательного поиска пространств и эффективного дриблинга.
Криштиану Роналду (Португалия)
Непривычный Роналду с Турцией – точно не машина в прессинге, зато чаще отыгрывается с партнерами. Ассист на Бруну, когда маячит гол – яркий символ. Криштиану остается Криштиану – повышенное внимание защитников на него тоже гиперполезно.
Нико Уильямс (Испания)
Поставил рекорд Евро-2024 по обводкам (11) в одном матче и добавил к этому 4 передачи под удар. Ди Лоренцо до сих пор снятся кошмары.
Составлено при участии Андрея Клещенка, Тимура Бокова, Артема Денисова, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина
Кроос, Беллингем и… проблема с центрфорвардом: символическая сборная 1-го тура
Фото: Friso Gentsch/dpa, IMAGO/Moritz Mueller, Marco Steinbrenner/Keystone Press Agency, IMAGO/Christian Kolbert/Global Look Press
А Нголо умница
И выступает в СА.
Вот она сила лиги пустыни
Спортс: Шапаренко👀
Самое убедительное доминирование тура при формально равных соперниках - это Испания-Италия. Италию перекусила в том числе и испанская полузащита. Тут должен быть Родри или Фабиан (которого, кстати, и в первом туре проигнорировали) вместо Крооса.
Шапаренко организовал волевую победу своей команды, гол плюс пас. Если за это в сборную не включать, то за что вообще