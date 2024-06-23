Много немцев, испанцев и… Роналду! Символическая сборная 2-го тура Евро

Лучший игрок тура на каждой позиции – версия авторов Спортса!

** – два попадания в сборную на Евро.

Георгий Мамардашвили (Грузия)

11 сэйвов в матче с Чехией – рекорд этого Евро, один из сильнейших перфомансов в истории турнира. Мамардашвили спас ничью, вытащил несколько мертвых мячей.

Жан Карничник (Словения)

Крайние защитники – фундамент почти всех атак Словении на Евро (и пока единственные, кто в команде забивал). Такие Робертсон и Трент на минималках. В этом туре гол сделал Карничник: сначала разложил двоих ложными финтами и продвинул мяч, потом замкнул дальнюю, опозорив Милинковича-Савича.

Антонио Рюдигер (Германия)

Выступал альтернативным источником продвижения , когда Тони Кроос был перекрыт. Был полезен в этом образе и хорошо оборонялся в высокой линии.

Эмерик Лапорт (Испания)

Выключил нападение Италии. Лапорт приехал на Евро с лишним весом и в плохой форме, пропустил первый тур, но сейчас доказал – он в порядке. Эмерик, достанешь из кармана Джанлуку Скамакку?

Марк Кукурелья (Испания)

С Италией объяснил, почему именно он в старте, а не Гримальдо: этой команде Де ла Фуэнте нужна прессинг-машина, прошедшая школу «Эйбара» и «Хетафе».

Тони Кроос (Германия)

Начинал матч под плотной опекой, а закончил с 23 продвигающими пасами (конечно, лучший в туре). Секрет – божественное исполнение передач и вариативность открываний. Тони чаще обычного уходил с любимой позиции в левой стороне поля – венгры терялись.

Николай Шапаренко (Украина)

Гол+пас. И энергичность в атаке – относительно себя и сборной в первом туре.

Илкай Гюндоган (Германия)

Оформил гол+пас в матче, который потребовала от него альтернативного влияния на игру. Против Шотландии блистал как одна из трех выраженных десяток, против Венгрии – как один из двух скрытых форвардов. Гюндо умеет и то, и другое.

Джамал Мусиала (Германия)

Еще один элитный перформанс с сочетанием замечательного поиска пространств и эффективного дриблинга.

Криштиану Роналду (Португалия)

Непривычный Роналду с Турцией – точно не машина в прессинге, зато чаще отыгрывается с партнерами. Ассист на Бруну, когда маячит гол – яркий символ. Криштиану остается Криштиану – повышенное внимание защитников на него тоже гиперполезно.

Нико Уильямс (Испания)

Поставил рекорд Евро-2024 по обводкам (11) в одном матче и добавил к этому 4 передачи под удар. Ди Лоренцо до сих пор снятся кошмары.

Составлено при участии Андрея Клещенка, Тимура Бокова, Артема Денисова, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина

Кроос, Беллингем и… проблема с центрфорвардом: символическая сборная 1-го тура

Фото: Friso Gentsch/dpa, IMAGO/Moritz Mueller, Marco Steinbrenner/Keystone Press Agency, IMAGO/Christian Kolbert/Global Look Press