Последний топ-матч Клоппа на «Энфилде», тест для «Байера». Еврофутбол на выходных

Большие вывески, большие ставки – в европейских топ-лигах решаются действительно серьезные вопросы.

Программу составили Тимур Боков, Слава Палагин, Артем Денисов, Вадим Лукомский и Андрей Клещенок.

Суббота. 4 мая

Не такая уж легкая прогулка для «Арсенала»

Получить в соперники середняка по ходу чемпионской гонки – подарок для любого претендента на титул. Топ-клуб может уравнять шансы за счет силы состава; андердог, который борется за выживание – за счет бешеной мотивации. «Борнмут» уже не вылетит и точно не попадет в еврокубки. На бумаге подарок для «Арсенала», но есть один нюанс. Вот он:

С 1 ноября команда Ираолы – в форме претендента на ЛЧ. С ожидаемыми очками картина выглядит еще лучше: «Борнмут» – четвертый с заметным отрывом от «Астон Виллы», которая занимает это место в реальной таблице. В первом круге «Арсенал» легко разделался с «Борнмутом», но это произошло до дня Х, когда идеи Ираолы (прессинг + вертикальные атаки) еще не заработали.

Попадет ли «Сосьедад» в еврокубки?

Если «Реал» хочет в ЛЕ или ЛК, надо обязательно обыгрывать «Лас-Пальмас».

Отрыв от «Валенсии» – четыре очка. Впереди у команды Альгуасиля тяжелейший календарь: выезд к «Барселоне», два подряд матча с прямым конкурентами – той же «Валенсией» и «Бетисом». Закроют сезон домашней игрой против «Атлетико». Каждый матч – финал.

Возможно, Арсен Захарян останется без еврокубков на следующий сезон.

«Штутгарт» попробует взять реванш против «Баварии»

Понятно, что «Бавария» вряд ли всерьез воспринимает матч Бундеслиги между двумя зарубами с «Реалом» в полуфинале ЛЧ. Но игра все равно статусная, хороший вариант посмотреть на «Штутгарт» для тех, кто мало видел эту команду.

В первом круге «Бавария» мощно разобрала «Штутгарт» 3:0. В первом тайме владела мячом лишь 35% времени, но вела 1:0 и уничтожала по xG 2,13-0,15. Во втором мало что изменилось, «Бавария» в итоге устроила разгром.

«Сити» против контратакующего криптонита

У команды Гвардиолы три поражения в этом сезоне АПЛ. Одно из них – от «Вулверхэмптона», с которым играть в новом туре. Залог победы «Вулвз» в первом круге – защита в нелюбимой схеме Пепа, контратаки и проверка опорной «Сити», которая осталась без Родри. В этот раз не получится осуществить план полностью (Родри доступен), но недавно у «Вулвз» вернулись мастера контратак – Кунья и Хван (не играли вместе с декабря). Они точно захотят повторить свою часть.

Каталонское дерби за деньги

И снова финал для «Барселоны» (по словам Хави). Предыдущие два проиграли.

Проигрыш еще и «Жироне» поставит под сомнение второе место, которое выводит в Суперкубок Испании. Это означает финансовые потери и сдержанное поведение на трансферном рынке. «Барса» опять останется без нормального опорника.

«Жирона» – спасибо конкурентам – практически обеспечила место в ЛЧ. Закрепить успех победой над каталонскими соседями – приятная мотивация.

Воскресенье. 5 мая

Матч сломавшихся топ-команд в АПЛ

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». В последние недели эти команды проиграли свои гонки. «Ливерпуль» – теперь категорический аутсайдер в компании «Сити» и «Арсенала». «Тоттенхэм» – в аналогичном статусе в борьбе за 4-е место. В то же время, если взять дистанцию всего сезона, команды скорее заслуживает позитивной оценки.

Перед стартом мало кто ожидал, что Эндж Постекоглу так быстро провозгласит независимость от Харри Кейна и так решительно выбросит багаж Антонио Конте. Наивно стильный футбол австралийца сочетается с цитатами Билли Джоэла на пресс-конференциях и прогрессом по результатам – «шпоры» уже набрали 60 очков (столько же, сколько за весь прошлый сезон).

Аналогичным образом прошлым летом мало кто верил, что Юрген Клопп так быстро перестроит полузащиту и вернет «Ливерпуль» к чемпионским битвам. Сам скачок в погоню за титулом – успех. Настолько долгое пребывание там при таком количестве потерь – почти подвиг. Следующим шагом было бы чудо – увы, не получилось.

В общем речь о двух очень хороших командах, которые теперь могут просто расслабиться и выдать для нас с вами шоу.

А еще это последний топ-матч Клоппа на «Энфилде».

Последнее серьезное препятствие «Байера» в Бундеслиге

«Айнтрахт» идет шестым и будет играть дома. Дальше у «Байера» остаются «Бохум» (в гостях) и «Аугсбург» (дома), так что «Айнтрахт» – самый сложный соперник из оставшихся на пути к сезону без поражений хотя бы внутри Бундеслиги.

«Айнтрахт» не впечатляет в 2024-м, сильно отстает от пятерки лучших, но все-таки посильнее середняков в трясине чемпионата. Очная игра в Леверкузене закончилась победой «Байера» 3:0, и это была игра в одни ворота.

Раскрытые края «Ромы» против Кьезы

Де Росси предстоит который подряд сложный матч – на этот раз против «Ювентуса», больше месяца избегающего поражений (даже с «Кальяри»!). Победа римлянам крайне желательна, иначе их лигочемпионское будущее будет зависеть от конкурентов.

В первом круге Аллегри переиграл тогда еще Моуринью, добавив чуть больше осмысленности в позиционную атаку. Туринцы последовательно вытягивали защитников, меняясь позициями на краях. Сейчас это может и не понадобиться. Де Росси больше думает об атаке, чем о защите, и задвигает латералей далеко вперед.

Вопрос, сумеет ли Аллегри использовать это. Неделю назад «Юве» уже играл против соперника, которого легко вскрыть на флангах, и заготовил выход свежего взрывного Кьеза на уставшую оборону – ход сработал, но не хватило времени.

«Ливерпуль» падает, «Бавария» приподнимается, а «Штутгарт» летит! Топ-20 команд Европы

Фото: Gettyimages /Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Sebastian Widmann / Freier Fotograf, Matt McNulty / Freier Fotograf, David Ramos / Staff, Justin Setterfield / Staff; IMAGO/Siegfried Wensierski/Global Look Press