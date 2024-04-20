Миссия «Барсы» на класико, «Интер» ждет скудетто в дерби. Не пропустите этот футбол

Яркую еврокубковую неделю закроют вывески, среди которых сверкают класико и миланское дерби.

Программу составили Артем Денисов, Андрей Клещенок, Тимур Боков, Слава Палагин, Вадим Лукомский и Никита Киселев.

Суббота. 20 апреля

Пеп против своего криптонита по сезону

«Челси» ни разу не проиграл «Сити» в этом сезоне АПЛ. Оба раза шикарно выбегали в контратаки и жалили команду Гвардиолы в уязвимые места (сдерживание контратак – одно из таких). Не справлялся даже Кайл Уокер – спец по их нейтрализации.

Кубковый полуфинал – шанс для Пепа провести работу над ошибками. Вызов, учитывая плотность календаря и ротацию, которую придется проводить после 120 минут в ЛЧ. Вполне вероятно, что увидим дуэль запасных «Сити» и основы «Челси». Не факт, что сработает в пользу Почеттино, но как минимум уравновесит баланс сил.

«Арсенал» против апрельского спада

«Арсенал» пережил разочаровывающую неделю: осечка в гонке АПЛ и вылет из ЛЧ. От Микеля Артеты нужны ответы. Его команда третий год подряд буксует в апреле: в сезоне-2021/22 «Арсенал» выиграл лишь 40% матчей, в прошлом – 20%. Неприятная тенденция может наложить отпечаток на сезон, который до этого представлялся уверенным шагом вперед.

Воскресенье. 21 апреля

Новая позиция Захаряна. Следим

Арсен шикарно играл с «Алавесом». Не так ярко, но полезно с «Альмерией». Прогресс по сравнению с первой частью сезона, когда регулярно терялся.

Спонсор апгрейда – новая позиция. Сейчас заменяет в «Сосьедаде» травмированного Браиса Мендеса: начинает чуть правее в центре, чаще получает мяч и обыгрывается с партнерами. От Захаряна не просят того, чего он не может, как слева на фланге. Арсен получил больше контроля над игрой.

Заметно, что Захарян стал играть смелее, обострять. Тренер Иманоль Альгуасиль доволен. Впереди тяжелый выезд к «Хетафе», его придется вскрывать. Захарян может особенно помочь.

Дерби главных нарушителей закона в АПЛ

Давайте честно: матч «Эвертон» – «Ноттингем Форест» ну совсем на любителя. Первые разучились забивать даже после любимых стандартов и контратак. Вторые чуть веселее, но тоже предпочитают играть вторым номером. Смотреть не советуем, но у матча есть уникальная интрига. Сколько очков окажется у команд после матча, прямо сейчас не знает никто.

Причина – нарушение английского аналога ФФП. С обоих клубов по ходу сезона за это снимали очки (с «Эвертона» – уже дважды). Оба прямо сейчас подают апелляцию. Поговаривают, что решение по «Ноттингему» будет вынесено чуть ли не в понедельник – на следующий день после игры. Интерес в том, кто окажется сильнее: команда Нуну на поле или команда юристов «Форест» в суде. Пара дней, который могут закрутить борьбу за выживание еще сильнее.

«Монако» без Головина сыграет важнейший матч в гонке за место в ЛЧ

Во Франции так: 2-е и 3-е места напрямую выходят в групповой этап ЛЧ, 4-е место отправляется в квалификацию ЛЧ. «Брест» занимает 2-е место (53 очка и 29 матчей сыграно), «Монако» – 3-е (52 очка и 28 матчей), «Лилль» – 4-е (49 очков и 28 матчей). Дальше уже разрыв, и нужно сильно постараться, чтобы выпасть из топ-4.

Конечно, хочется попасть напрямую. «Монако» остался без Александра Головина, он пропустит решающие матчи сезона из-за травмы. «Брест» внезапно начал пропускать: аж семь раз в двух апрельских матчах при девяти за январь, февраль, март во всех турнирах. И «Лилль» хорош, он вполне может кого-то подвинуть. Так что поражение в этом матче для «Монако» и «Бреста» станет максимально неприятным.

«Дортмунд» может стать первой командой, с которой «Байер» дважды потеряет очки

Понятно, что на кону и серия из 44 матчей без поражений. Это главный мотиватор «Байера» на оставшиеся матчи Бундеслиги, ведь чемпионство уже подтверждено.

Но можем поставить перед «Дортмундом» цель полегче: стать первой командой, которая в этом сезоне дважды остановит «Байер». В первом круге была ничья 1:1: быстрый гол «Боруссии» и долгие-долгие попытки взломать автобус Эдина Терзича. Получилось лишь однажды.

У «Ливерпуля» закончилось топливо?

Несколько важных цитат Юргена Клоппа на фоне неудач:

● «Эндо и Мак Аллистер сыграли слишком много в последние недели? Да, возможно, они перегружены».

● «Наш прессинг работает примерно на 40-50%, что оставляло слишком большие свободные зоны».

Дополняет эту картину безвольный второй тайм в Бергамо. Вместо ворот «Аталанты» «Ливерпуль» штурмовал рекорд по количеству передач на своего вратаря. Алиссон завершил встречу с 94 пасами – «лучший» результат для кипера в еврокубковом матче.

Есть очень много косвенных индикаторов, что команда выдохлась. Трудный выезд к «Фулхэму» проверит эту гипотезу. Пока фиксируем опасения и следим дальше.

Класико за чемпионство. Для «Барсы»

Хави настаивает: «Барса» навяжет сражение за титул, если возьмет это класико.

Верится с трудом: «Мадрид» оторвался на восемь очков, даже при поражении будет еще пять. Осталось семь матчей. Ментально «Барса» отходит от вылета из ЛЧ, зато «Реал» – на подъеме. Шансов совсем мало.

Однако класико – всегда класико. Возможно, последнее в тренерской карьере Хави. «Барса» способна спасти сезон, но для этого придется совершить чудо – выиграть на «Сантьяго Бернабеу» у лучшей команды мира.

«ПСЖ» против «Лиона» – репетиция финала Кубка Франции

И вообще хороший вариант взглянуть на «Лион» после страданий во второй половине 2023-го. После назначения Пьера Сажа команда позиционно вариативна (Корентен Толиссо даже оказывался центральным защитником) и постоянно переворачивает матчи результативными заменами. Так что даже при лидерстве «ПСЖ» в счете «Лион» рано списывать.

«ПСЖ» отдыхал неделю между матчами с «Барселоной», так что лидерам необязательно давать новый отдых. По крайней мере не всем лидерам.

Понедельник. 22 апреля

Де Росси против Мотты в лигочемпионской гонке

Легкий тизер лигоевропейского полуфинала: стычка выдающихся опорников, которые стали талантливыми тренерами. Вне имен – стилистически интересный матч, в котором к тому же гарантирован качественный футбол.

Персональная рекомендация – Рикки Орсолини из «Болоньи». Насладитесь тем, как самый забивной итальянский вингер находит неочевидные инстинктивные решения в каждом эпизоде (заодно позлитесь от того, как часто он забывает про пас).

Мотивация скудетто в миланском дерби

Здесь все очевидно. Миланское дерби, почти всегда интенсивное и на этот раз дополнительно ускоренное ситуацией: «Интер» может оформить скудетто перед своими болельщиками и вечным соперником. Ждем если не красоты, так искр.

Особое внимание – к Леау. Рафа набрал форму, а в форме на него всегда приятно смотреть: пластика, финты, ускорения – все как мы любим.

«Мы должны набрасываться на пространство как стервятники». Изучаем преображение «Ромы» при Де Росси

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros; Tiziano Ballabio, Mutsu Kawamori Jerry Andre/Global Look Press