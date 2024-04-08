«Хайденхайм» – гроза «Баварии», фирменная победа Аллегри 1:0 с 25% владения, «Борнмуту» помешал ветер. Тактика топ-лиг

Новый выпуск тактических наблюдений по матчам выходных в топ-лигах. В отдельном тексте Вадим Лукомский разобрал ничью между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед».

Пеп исполнил тактическую мечту Грилиша

Перед трансфером в «Сити» Джек Грилиш признавался, что мечтает поиграть с Кевином Де Брюйне. После трансфера говорил, что одна из причин перехода – потенциальная связка с КДБ. На бумаге мечта Грилиша сбылась, но проблема в том, что на поле они с Де Брюйне почти не пересекаются. Любимая зона обитания Кевина – правый полуфланг, любимая у Джека – левый край. Отчасти из-за этого почти не комбинируют друг с другом: за три года в команде соорудили только четыре мяча.

В игре с «Кристал Пэлас» (победа «Сити» 4:2) мечта Грилиша сбылась на 100%. Пеп внезапно поменял зону КДБ, отправив его в левый полуфланг. Причем сознательно закрепил позицию за бельгийцем – ему почти не разрешалось ее покидать. Вот тепловая карта Кевина в матче – очень характерный акцент на левом фланге, где по привычке вышел Джек:

Чудо-голы Кевина объясняются позицией. С левого края проще смещаться в центр и бить с рабочей правой ноги. Но в выигрыше оказался и Грилиш, которому теперь было проще комбинировать с Де Брюйне.

Парочка организовала три гола «Сити» из четырех. Ключевой прием в каждой атаке – умение Джека стянуть на себя сразу двух оппонентов. Кевин пользовался мимолетной свободой и наказывал.

После матча у Грилиша спрашивали, что он чувствует после шикарного матча, который для него лично закончился с нулем по гол+пас. Джек ответил, что не расстроился, и посоветовал пересмотреть голы, в которых у него была ключевая роль. Очень зрело, если вспомнить, как Грилиш депрессовал из-за статистики в дебютном сезоне.

«Тоттенхэм» – первый по автоголам в свою пользу. В этом есть элемент тактики

В игре с «Ноттингем Форест» «шпоры» решили сразу два уравнения. Во-первых, одержали важную победу (3:1), которая позволила обогнать «Астон Виллу» и выйти на четвертое место. Во-вторых, стали лидерами топ-лиг по автоголам в свою пользу. Теперь у команды Постекоглу таких пять.

Разумеется, в любом автоголе есть элемент случайности, но в случае «Тоттенхэма» это еще и результат наигранных комбинаций. Все пять мячей соперники забивали из собственной вратарской. Во всех случаях – пытаясь прервать прострел на дальнюю штангу.

Прострелы – любимый прием Постекоглу в чужой штрафной. По частоте использования напоминает эпоху Рахима Стерлинга и Лероя Сане в «Сити». Его очень здорово освоил суперзапасной «шпор» Бреннан Джонсон, который ассистирует только таким образом. В последних матчах наловчился и Тимо Вернер, который у Постекоглу выходит неизменно на фланге.

За последнюю неделю «Тоттенхэм» организовал автоголы дважды. Джонсон простреливал на Вернера в прошлые выходные – тогда пострадал Исса Каборе из «Лутона». Вернер простреливал на Джонсона в эти – сейчас мяч в свои срезал Сантьяго Мурило из «Ноттингема».

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

«Борнмуту» Ираолы помешал ветер 💨

В Лутоне было ветрено.

Объясняя поражение «Борнмута» («Лутон» организовал поздний камбэк 2:1), тренер Андони Ираола пожаловался на сильный ветер:

«Ветер сыграл определяющую роль. В первом тайме он был на нашей стороне, шли моменты. Во втором мы уже не могли так играть. «Лутон» давил и в конце концов победил.

Ветер повлиял на игру. До перерыва все было замечательно, во втором – уже очень плохо для нас. Мы не осознали всю разницу».

Хорошая заявка на роль преемника Юргена Клоппа (тренер «Ливерпуля» не раз выделял погоду), но Ираола это точно не придумал. Когда сразу после перерыва Семеньо подбил мяч вверх, его сдуло обратно. А сайт Met Office (Метеорологическая служба Великобритании) подтверждает, что на выходных ветер и правда разгулялся.

В понедельник распогодилось.

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Никита Киселев (телеграм-канал )

«Хайденхайм» два тура подряд забивает одинаковые голы. Сначала «Штутгарту», теперь «Баварии»

«Хайденхайм» два тура подряд спасается с 0:2.

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Вот как «Хайденхайм» забил второй гол против «Баварии».

А вот как «Хайденхайм» забил второй гол неделю назад против «Штутгарта».

Подача Яна-Никласа Бесте с левого фланга из глубокой позиции на дальнюю штангу под набегающего Тима Кляйндинста. Ну ладно, в одном случае забил левой, в другом – правой. Найдите одно отличие.

Против «Штутгарта» «Хайденхайм» превратил 0:2 в 3:2, но упустил победу в последней атаке.

Против «Баварии» «Хайденхайм» превратил 0:2 в 3:2 и не повторил ошибку, доведя матч до победы.

В обоих матчах «Хайденхайм» абсолютно ничего не создавал до своего первого гола. Потом будто бы чувствовал запах крови, навязывал любимые единоборства и стереотипный немецкий футбол от ворот до ворот и в этом жанре доказывал статус самой эффективной команды.

«Штутгарт» победил «Дортмунд» третий раз за сезон

Дважды в Бундеслиге, однажды в Кубке Германии.

В первых двух случаях было уничтожение соперника, «Штутгарт» задавливал «Боруссию» прессингом и взламывал автобус Эдина Терзича красивыми комбинациями.

Третья победа совсем другая. Лучшим у «Штутгарта» был вратарь Александр Нюбель. «Дортмунд» неплохо связывал «Штутгарт» прессингом, ставя проблему с выходом из защиты, Карим Адейеми несколько раз перспективно убегал за спины, в конце матча «Штутгарт» слишком прижался. Но все-таки 1:0 в пользу «Штутгарта».

«Штутгарт» вышел в непривычном сочетании: 5-2-3 с центром защиты Хироки Ито – Анджело Штиллер – Йоша Вагноман. Вагноман – правый защитник, но мощный, так что можно представить в тройке. А для небольшого опорника Штиллера это был первый матч в центре защиты в карьере. Справлялся нормально, исключение – навесы «Дортмунда». Всего «Боруссия» сделала 28 кроссов, больше было лишь один раз в сезоне. Возможно, стоило подавать еще чаще, поскольку «Штутгарт» проблемно реагировал на подачи. Тот случай, когда простой футбол – лучшее решение.

Любопытно, что Штиллер весь матч провел в центре защиты, остался там даже на финальный штурм «Дортмунда» с уже постоянными навесами, в то время как в опорной зоне весь матч отыграл Атакан Каразор с опытом игры в центре защиты.

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Арсенал» умеет быть очень разным

После матча в среду тренер «Лутона» Роб Эдвардс с деталями похвалил «Арсенал»: «Из трех претендентов на титул именно «Арсенал» – команда, которая может сыграть в любую игру. С акцентом на физику, с акцентом на футбол, с акцентом на бег – они находят ответ при любом типе проверки». Хорошим свидетельством стала резкая смена режима в матче против «Брайтона».

До 63-й минуты (до счета 2:0) у «Арсенала» было 59% владения – использовали прессинг, готовили собственные розыгрыши. То есть переигрывали «Брайтон» в футбол.

После этой отметки – 82% владения у «Брайтона», но 6:1 по ударам в пользу «Арсенала» в контратакующем режиме. Третий гол был забит именно в быстром выпаде.

Микель Артета сочетает конспекты Пеп Гвардиолы с уроками Дэвида Мойеса. И это выглядит прекрасно!

Габи Жезус на фланге дает «Арсеналу» бонусного игрока

В последних встречах «Арсенала» Жезус выходит на левом фланге. Против «Сити» из-за характера матча его самой частой задачей стала игра в роли ситуативного левого защитника. Блестяще справился.

В эти выходные «Арсенал» душил «Брайтон» прессингом. Это непростая задача, учитывая качество их структуры и умение играть в касание.

Жезус был ключевым элементом. У остальных игроков прессинг-группы были персональные ориентировки. А Габи читал эпизоды: включался дополнительным игроком в центральном давлении, накрывал Лэмпти на фланге, присматривал за левым краем обороны (часто подсказывал Зинченко) и страховал центр в случае провала первой волны прессинга:

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Жезус в плане игры без мяча дает объем двух футболистов. Артета показал, как этим пользоваться в разных стадиях.

Прессинг «Арсенала» базировался на вере в Жезуса. Матч подтвердил догму, что он велик и вездесущ.

Серхио Регилон – кошмар Эмери

«Брентфорд» забил три максимально похожих гола «Вилле» (3:3). Общий элемент – доставка в штрафную с левого фланга, за это отвечал Серхио Регилон. Испанский латераль сделал два ассиста, еще один навес стал предголевым.

Действия Регилона вскрыли особенность правого фланга «Астон Виллы». Там регулярно выходит не чистый фланговый защитник, а дополнительный центральный – например, Эзри Конса. При прочих равных он старается держаться ближе к центру, оставляя фланг более свободным.

Если у соперника инвертированный вингер, то эта деталь не бросается в глаза. Даже помогает обороняться и закрывать более приоритетную зону. Но если за ширину отвечает левша с агрессивными рывками в атаку и хорошим качеством подачи, жди беды.

Регилон оказывался в серой зоне ответственности между Консой и помогавшим ему вингером Леоном Бэйли. Идеально использовал свободу.

Эндрика признали лучшим игроком финала Паулисты. Матч – отличная демонстрация его качеств

«Палмейрас» обыграл «Сантос» (2:0 – 2:1 по сумме). Эндрик стал героем встречи.

Из-за травмы Эндрик пропустил игру против «Сан-Лоренцо» в четверг, а в финале вышел со специальной повязкой на ноге, но с бешеным желанием. Первые 20 минут был вообще не заметен. А потом начал разрывать: сольные проходы, умные пасы, пропуски мяча, своевременные пяточки. Поражала зрелость в выборе приема – эффективность всегда соседствовала с эффектностью.

Разумеется, отметился в голах – заработал пенальти после хитрого ускорения в эпизоде, который изначально казался безнадежным из-за четкого преимущества защитника в позиции, а во втором тайме начал голевую атаку с отбора (акцентированный подкат в ситуации, где было неочевидным, что отработать нужно именно Эндрику).

Во время празднований вооружился камерой и снимал всех – в лучших традициях Мартина Эдегора.

В общем, если вам интересен хайп вокруг Эндрика, посмотрите этот матч (запись доступна на Спортсе ). Он даст почти все ответы.

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Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Аллегри одержал величайшую победу второго цикла – 1:0 с 25% владения

«Ювентус» переиграл «Фиорентину», почти не владея мячом – во 2-м тайме показатель упал до 16%. При этом туринцы создали 4 явных момента (0 у соперника по Opta) и значительно перестреляли по xG.

Такой футбол работает все реже, и во вчерашнем матче тоже мог подвести: флорентийцы однажды простили Макса – не реализовали удар по пустым с нескольких метров (попали в своего). Но вообще Аллегри выбрал подход, который лучше всего работает против «Фиорентины». Итальяно классно организовывает игру, но не занижает владение и не выманивает соперника – только давит и давит. Почти всех противников он превращает в автобусы – и у него нет изобретательных полузащитников, способных эти автобусы вскрыть.

Аллегри сделал то же, что и всегда, но наконец уместно. С 20-й минуты «Фиорентина» переиграла туринцев во всем, от владения до ожидаемых голов. Но все, что нужно, «Юве» сделал в первые 20 минут: несколько угроз с угловых, в основном через 195-сантиметрового Гатти, и гол – тоже с углового и тоже благодаря Гатти. Он теперь самый забивной центральный защитник топ-лиг с 4 мячами.

Пулишич классно сыграл в третьей роли за сезон – под нападающим

«Милан» выиграл седьмой раз подряд (3:0 против «Лечче»), а игроком матча стал Кристиан Пулишич – хотя на этот раз сыграл не на фланге: Пиоли поставил его под нападающим в 4-2-3-1.

Больше всего впечатляет не уверенная адаптация к разным ролям, а то, как Пулишич меняет шкуру в зависимости от обстоятельств. На каждой новой позиции он сам совершенно новый – будто другой игрок. Слева Кристиан тянется к мячу и часто смещается в центр. Справа активнее атакует дальнюю штангу.

Под нападающими он идеально заместил Лофтус-Чика: выключился из перепаса, намеренно исчезал из игры, организованной через края (всего 1,6% владения – в несколько раз меньше, чем у вингеров), постоянными забеганиями дал команде глубину атаки и постоянное присутствие в штрафной.

Не зря в «Милане» уже говорят о новом контракте: Пулишич становится не менее важен, чем Леау и Тео. А для него становится все более важен «Милан»: на выходных американец впервые в карьере добрался до планки в 10 голов за сезон.

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Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Christof Koepsel, Paul Harding