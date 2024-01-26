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«Тоттенхэм» без Сона vs «Сити» с КДБ, «Байеру» нужны геройства. Топ-футбол для вас

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Матчи с пятницы по понедельник.

Чем заняться на выходных? Разумеется, смотреть много футбола.  

Программу составили Артем Денисов, Тимур Боков, Андрей Клещенок, Слава Палагин и Вадим Лукомский.

Пятница. 26 января 

Что придумал Почеттино против офсайдной сети Эмери? 

Рекордсмены сезона по попаданиям в офсайд в игре с «Астон Виллой»: 

«Брентфорд» – 7

«Фулхэм» – 7

«Ман Юнайтед» – 9 

«Ноттингем Форест» – 9

«Челси» – 10

У команды Маурисио Почеттино абсолютный рекорд. Не сказать, что в очном матче «Челси» был прямо беспомощен – например, предложили оригинальный прием с рывками крайних защитников. Но высокая линия Эмери точно ограничила их атакующий потенциал. Кубковый матч – второй шанс для Почеттино. Оценим все его домашние заготовки. 

Выполнит ли «Сити» цель на сезон? 

Не смейтесь, гол и победу на стадионе «Тоттенхэма» сам Пеп назвал главной целью на сезон. Будет сложно, учитывая бэкграунд из пяти поражений подряд, и невезение, которое окутывает буквально каждый визит «Сити» в Лондон. 

Компаньоном Пепа по новому приключению станет Кевин Де Брюйне: бельгиец уже блеснул после возвращения, а теперь рассчитывает на первое попадание в старт. Еще один важный плюс: «Сити» избежит встречи с тройкой своих главных демонов в лице Уго Льориса (тащил), Харри Кейна (ассистировал) и Сон Хен Мина (забивал). 

Такой шанс упускать нельзя. 

«Альмерия» идет на 20-м месте с 6 очками, но смогла заинтриговать

В последних двух матчах соперниками были «Жирона» и «Реал Мадрид». Против «Жироны» сыграли 0:0, но были заметно ближе к голу. Против «Мадрида» проиграли 2:3, но держались до 98-й минуты, а в первом тайме полностью переигрывали соперника тактически (признал даже Карло Анчелотти).

Эти игры показали то, о чем продвинутая статистика давно предупреждала – команда недооценена (недобор – 14 очков; все равно аутсайдер, но совсем не безнадежный по игре). Сейчас «Альмерия» в особенно прекрасной форме. Крайне интересно, смогут ли они перенести уровень перфоманса против лидеров на рядовую игру против «Алавеса».

Отдельно можно последить за диспетчером Лукасом Робертоне, вариативным левым защитником Серхио Акьеме и опасно открывающимся Серхио Аррибасом. А вот реактивного Ларжи Рамазани не будет – дисквалификация. 

Суббота. 27 января 

«Штутгарт» и «Лейпциг» без очков в 2024-м. Кто исправится?

Две команды из зоны ЛЧ, проигравшие оба матча в 2024-м. При этом говорить о кризисе сложно. 

«Штутгарт» явно ослаб из-за отъезда лидеров на Кубки Африки и Азии (в их числе и Серу Гирасси), но команда все равно достаточно создала против «Бохума», чтобы как минимум не проиграть. Против «Гладбаха» до этого – да, плохой матч, вообще без моментов в позиционных атаках, столь четко работавших в 2023-м. 

У «Лейпцига» ситуация еще стабильнее – пусть и два поражения, но в игре нет катастрофы. «РБ» вчистую переиграл «Байер» в первом тайме и точно заслужил хотя бы ничью против «Айнтрахта», но не повезло. 

Теперь кто-то точно наберет очки.

«Реал» против главных безумцев Ла Лиги

«Мадрид» не отошел от «Альмерии», а впереди тяжелый выезд к «Лас-Пальмасу». 

Это главные безумцы Ла Лиги. Гиперактивный прессинг, которым разорвали «Атлетико». Высокая линия обороны (обитают в центре поля), из-за которой «Барса» ставила рекорды по офсайдам. Все это – неотъемлемая часть «Лас-Пальмаса», который всегда играет ярко, а на грандов настраивается особенно мощно. 

Нотку магии обеспечит Альберто Молейро, новый мегаталант. Педри называет его идеальный вингером для «Барсы», пора доказывать.

Хави – все? 

«Барса» эпично вылетела от «Атлетика» в Кубке. Хави всерьез говорит об отставке. 

Увольнение Хави, конечно, не выход. «Барса» не так хороша в плане игры, но и сильно недобирает очки на дистанции: явно должны быть выше, чем сейчас, а по некоторым метрикам и вовсе обосноваться возле «Жироны». 

«Барса» ставит на механизмы, но не так эффективна. Хави закладывал основы, кроме него починить этот двигатель никто не сможет.

А в соперниках «Вильярреал», там закончилась эйфория после прихода тренера Марселино. 

Как «Байер» справится, став фаворитом сезона?

Последние две победы «Байера» получились героическими – преодоление трудностей (список отсутствующих расширяется) и победные голы на 90+. Есть соблазн назвать это чемпионским пазлом, который сходится. Так показалось не только нам, но и модели Opta, которая строит проекцию на основании данных – впервые в сезоне вероятность чемпионства «Байера» превысила баварскую. Букмекеры пока более скептичны – «Бавария» все еще легкий фаворит, но команды почти сравнялись. Ожидания постепенно сдвигаются и ставят «Байер» в новое положение.

Параллельно с этим процессом у Хаби Алонсо выбывают игроки. Добавились Джонатан Та (дисквалификация) и Эксекиэль Паласиос (травма). Под вопросом – Джереми Фримпонг. Против «Гладбаха» у «Байера» точно выйдет полностью неосновное трио центральных защитников. Если одну позиции в нем займет Роберт Андрих, то подвисает вопрос о дублере Паласиоса в центре (может, сам Хаби?). 

Проблем правда очень много. В худшем сценарии «Леверкузен» будет без шести игроков старта. Вообще катастрофа для команды, которая на первых порах славилась четким составом и сыгранностью, но Алонсо не паникует. Даже в качестве тренера излучает спокойствие. Верим в его магию, но держим в уме трудность задачи.

Матчи «Байера» в таком сочетании не столько про наслаждение футболом (его было много в оптимальном сочетании), а про героическое преодоление. Не пропускайте, если любите этот жанр.

Орсолини против Леау: две разные манеры подстраивать эпизоды под ударных вингеров

Несколько лет назад Пиоли разбудил талант Рафы Леау, полностью подстроив игру под него: девяткой, классно открывающей пространство, и высоко расположенным фулбеком. Миланцы не создают перегрузов на противоположных краях, а сразу ведут игру на сильном фланге. Ситуации 1-в-1 для звезды создаются партнерами, которые уводят защитников.

«Болонья» создает такие же ситуации для Орсолини (16 голов после прихода Мотты), но другим способом: через низкий перепас и взлом пространства либо вытягивание соперника на противоположный край.

Не только встреча претендентов на зону ЛЧ, но и два разные манеры подстройки под ударных вингеров. Леау талантливее, но Орсолини пока забил больше – посмотрим, как выйдет в отдельной игре.

Явный фаворит у Нигерии и Камеруна

Африканская классика, где в этот раз виднеется очевидный фаворит. 

Нигерия создала больше всех моментов на Кубке Африки и стала лучшей на групповом этапе по допущенному xG. Камерун… Ох, это было плохо и неорганизованно. С навесами, навесами и навесами. 

Камеруну стоит надеяться, что Виктор Осимхен опять будет транжирить моменты.

Воскресенье. 28 января

Сарри против Мадзарри: дикий футбол против гармонии

Футбол Мадзарри – попытка словить волну и подчиниться хаосу, Сарри – стремление к гармонии. Один ставит на атлетизм, другой на интеллект и технику. Столкновение концепций. Жаль, не в максимальном проявлении.

Лучший футбол выходных в Италии – Итальяно против Индзаги

Встреча самых организованных команд Серии А. Матч с гарантией качества, пусть и с явным фаворитом: даже если убрать разницу в классе, «Интеру» легко подстроиться под «Фиорентину».

Персональная рекомендация – Маркус Тюрам. Второй форвард с удивительным набором тактических плюсов: упрощает атаку пространства, выход из сложных положений накоротке, освобождает партнера по атаке и связывает линии.

Неудобный «Брест» проверит «ПСЖ»

«Брест» – возможно, самый приятный сюрприз Лиги 1. От команды не ждали вообще ничего, а она идет третьей в зоне ЛЧ после 18 туров, да и не сказать, что с каким-то заоблачным везением. Работает пролетарский стиль с гигантским количеством единоборств, навесами и прессингом.

В первом круге «Брест» проиграл «ПСЖ» 2:3, пропустив решающий мяч лишь на 89-й минуте, а до этого команда Эрика Руа отыгралась с 0:2 и даже вдавливала «ПСЖ» в штрафную, выигрывая стык за стыком. 

Совсем скоро «ПСЖ» и «Брест» еще сыграют в 1/8 финала Кубка Франции. Где-нибудь «Брест» точно может уколоть.

Буйные подростки против «Атлетико» 

«Валенсия» – главные тинейджеры Ла Лиги, нет состава моложе. И эти парни всегда кусаются. 

Вот игроки, которые обеспечат вам интересный вечер: Уго Дуро, Хави Герра, Диего Лопес (не вратарь), Пепелу, Уго Гильямон, Серджи Канос. Все они нестабильны, но когда в форме, способны обыграть любого. В воротах – Георгий Мамардашвили.

«Атлетико» влетел «Валенсии» (0:3) в первом круге, теперь нужен реванш. Но будет не так просто: «Валенсия» шикарно играет, остановила даже яркий «Атлетик», больше месяца не проигрывает в чемпионате. Симеоне все еще штормит, хотя после победы в мадридском дерби динамика должна измениться. 

Понедельник. 29 января

Сенегал – главный фаворит Кубка Африки. Начнет в плей-офф против хозяев

Фаворит турнира против страны-организатора, которую в важном матче разбила 0:4 Экваториальная Гвинея. Кот-д’Ивуар даже остался без тренера! Жан-Луи Гассе убран после позора. 

При этом Кот-д’Ивуар не выглядел совсем уж прибитой сборной. Да, плохая реализация и есть проблемы со взломом автобусов, но это точно не слабая по меркам Кубка Африки команда.

Сенегал должен проходить. 

Ноль побед, очков и голов. Стадион «Тоттенхэма» проклят для Пепа?

Фото: Gettyimages/Maja Hitij, Stu Forster; IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHO, Guillermo Martinez/AFLO, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency, str/XinHua/Global Look Press

2 комментария
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Без Сона ТТХ придётся не сладко) Байер чемпион! 😎
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Сити просто вынесет Тоттенхем 3 - 0
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