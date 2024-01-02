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Дебют Де Росси, смотрим на новую «Боруссию». Лучший футбол выходных!

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Проверка «Байера» и «Жироны».

Программу составили Андрей Клещенок, Слава Палагин, Тимур Боков, Артем Денисов и Вадим Лукомский.

Пятница. 19 января

Диагностика выздоровления «Лацио»

Римляне выиграли пять матчей подряд – это еще не излечение, но шаг вперед. «Интер» продиагностирует, насколько глубоки перемены.

Последний матч римляне проиграли как раз «Интеру» месяц назад – при том уступили скорее в цинизме, чем в качестве. Скорее всего, уровень завершителей и сейчас не позволит выиграть, но сам процесс вызывает интерес.

Суббота. 20 января

Поработал ли «Арсенал» над реализацией? 

На двухнедельную паузу «Арсенал» ушел с неприятной охапкой из трех поражений. Особое беспокойство в этих матчах вызвала реализация. Против «Вест Хэма», «Фулхэма» и «Ливерпуля» команда Микеля Артеты создала 12 явных моментов. Реализовала – только 1. 

Проблема уходит корнями за пределы серии и даже в декабре проявлялась несколько раз. Сейчас начинает остро бить по результатам и шансам на титул – откладывать решение нельзя. Артета отрицает, что клуб подпишет киллера, о котором молит Иан Райт, но верит, что пауза позволит перезагрузить игроков, страдающих от неуверенности перед воротами. 

Матч с «Кристал Пэлас» – первая проверка. Автобус Роя Ходжсона экзаменует топ-клубы в первую очередь на уровень реализации.  

Следим за развитием новой «Боруссии»

Нынешний «Дортмунд» – случай, когда интересно следить за неочевидной перезагрузкой. Перед зимней паузой в клуб пришли Свен Бендер и Нури Шахин – последнего называют теневым главным тренером.

Изменения на поле тоже есть – например, в первой части сезона не хватало атакующих крайних защитников. Теперь случился перезапуск – слева новичок Иан Матсен, а справа преодолевший травмы Тома Менье. Еще есть спорное, но смелое решение передвинуть Эмре Джана в центр защиты. 

В первом же матче после возвращения голевую передачу отдал Джейдон Санчо (на Марко Ройса – будто и не уходил). Сейчас англичанин может выйти в старте. Его встраивание интригует. 

В общем, смотреть матчи «Дортмунда» сейчас занимательно по самой банальной причине – много нового и очень интересно, как сложатся эти детали (и кто – Терзич или Шахин – руководит этим процессом). 

Дебют Де Росси-тренера в «Роме»

Легенды масштаба Де Росси могут дебютировать за «Рому» дважды – даже если единственный тренерский опыт (в Серии В) закончился бесспорным провалом. Матч с «Вероной» цепляет только в плане такого возвращения. Он не даст даже общего представления, каков Даниэле как тренер, но интересен как засечка в истории.

Айвен Тоуни возвращается! Решит проблемы «Брентфорда» или разозлит фанатов? 

Лидер «Брентфорда» впервые сыграет после многомесячного бана за ставки. Событие в фанатской среде воспринимается неоднозначно. 

С одной стороны, уже давно мелькали слухи о желании Тоуни уйти в топ-клуб. На днях Айвен подлил масла в огонь, подтвердив, что такое действительно в планах. 

С другой, «Брентфорд» категорически скучал по англичанину в игровом плане. Команда Томаса Франка утопает в жуткой реализации – в пятерке топ-лиг хуже дела только у трех клубов. По подсчетам 21st Club, разрыв в мастерстве между основным форвардом и запасным у «Брентфорда» (имеются в виду Тоуни и Нил Мопе) один из самых радикальных в лиге. Еще больше – только у «Астон Виллы». 

Первым соперником Тоуни будет «Ноттингем Форест», что еще больше подчеркивает важность камбэка. Команда Нуну среди конкурентов «Брентфорда» в борьбе за выживание. Чтобы не увязнуть, нужен спаситель. 

«Атлетик» – романтика. Включите ради Нико!

Приятное, но долгожданное открытие – это про «Атлетик».

Хотя мало кто верил, особенно после взлета «Жироны», что в Ла Лиге будет еще один претендент на ЛЧ. «Атлетик» – это романтика. Нико Уильямс разрывает оба фланга, пока нет старшего брата Иньяки. Под ним – прекрасный Ойан Сансет, десятка с функциями и шестерки, и восьмерки.

Играть с «Валенсией» – и она тоже хороша. Матч не только отдает ностальгией, но и обещает голы в обе стороны. Много голов! 

«Лейпциг» попробует обломать «Байер»

«Байер» начал 2024-й без уехавших на Кубок Африки игроков основы – пока в копилке драматичная победа 1:0 над «Аугсбургом» с голом на 90+4. Есть опасения, что без Виктора Бонифасе станет сложнее забивать. Патрик Шик и Адам Гложек вряд ли сделают так, что о Бонифасе все позабудут. 

«Лейпциг» – очень неприятная проверка. Фактически именно с матча против «РБ» стартовал сказочный сезон «Байера»: 3:2 в первом туре Бундеслиги и сразу встроенный позиционный футбол. Вероятно, «РБ» тогда и не ожидал, что встретит одну из лучших команд евросезона. Теперь «РБ» готов и наверняка подумал, как любимыми контратаками испортить настроение Хаби Алонсо.

«Милан» против соперника, который не хуже в атлетизме

«Милан» еще не совсем утратил шансы на чемпионскую гонку, но больше не может терять очки, а выезд в Удине грозит осложнениями. В последние недели «Удинезе» разнес «Болонью», отобрал очки у «Фиорентины» и едва не остановил «Лацио», причем адаптировался к каждому сопернику.

Дополнительная ценность – подавляющая маскулинность: обе команды ставят на атлетизм и в этом плане не уступают друг другу.

Воскресенье. 21 января

ДР Конго напряжет Марокко?

Наш выбор среди матчей Кубка Африки на выходные. С Марокко все ясно: полуфиналист ЧМ и один из фаворитов континентального турнира, начавший с уверенных 3:0 против слабой Танзании. 

ДР Конго интереснее – не считается претендентом на победу, но теоретически может стать темной лошадкой. Фундамент – неплохой состав с идейным разнообразием в атаке. Против Замбии (1:1) ДР Конго нанесла 25 ударов – наибольшее число среди всех команд в первом туре. Пока не хватает осмысленности в завершении. Но в вариативности подходов эта сборная одна из лучших на старте турнира.

Прессинг Ираолы против страдающего из-за травм «Ливерпуля»

Матчи с «Ливерпулем» – индикатор прогресса «Борнмута» при Андони Ираоле. 

В августе испанец задушил хозяев «Энфилда» прессингом и даже повел в счете, но продержался в устрашающем режиме лишь 10-15 минут. 

В ноябре команды встречались в Кубке Лиги. Матч снова завершился победой «Ливерпуля», но Ираола был доволен: чтобы перевернуть игру после перерыва, Клоппу пришлось выводить основу.  

К новому матчу «Борнмут» предстает в еще более мощной форме. С 10 ноября у команды Ираолы всего одно поражение и только пять потерянных очков в АПЛ. Даже «Ливерпуль» на этом отрезке разбазарил больше. Прессинг остается главным козырем «Борнмута» на воскресную встречу. Помочь могут и потери у соперника – точно не будет Салаха и Трента, главных специалистов по преодолению давления.  

Иско и Фекир против «Барсы»

«Барса» явно не в форме, выезд к «Бетису» – интересный экзамен. 

Домашний «Бетис» играл вничью с «Мадридом», отбирал очки у «Жироны». Команда Пеллегрини никогда не принимает гостей плюшево, в каком бы состоянии ни находилась сама. Сейчас все печально: вагон травм, среди свежих – латераль Айтор Руибаль и Айосе Перес. 

Зато вернулся Набиль Фекир, в прекрасной форме – Иско. Эти двое обеспечат норму волшебства. Хотя «Барса» наверняка будет против. 

«Жирона» в порядке или все же нет?

«Жирона» провалила матч с «Альмерией». На очереди – «Севилья». 

Этот матч должен показать, начался ли спад у «Жироны». Была ли «Альмерия» случайностью? Магия закончилась? Если да, то будет больно – впереди тяжелейший отрезок сезона. «Севилья» – самый слабый на нем. 

Обнадеживает, что на днях «Жирона» уверенно расправилась в Кубке с «Райо».

Отдельная интрига: способна ли «Жирона» играть без Алеиша Гарсии? Он дисквалифицирован. Алеиш – мозг этой команды, важнейший элемент. Как его заменит тренер Мичел?

Первый успех Эрикссона – Кубок УЕФА с полулюбительским «Гетеборгом». Команду называли последними пролетариями футбола

5 мудростей жизни от Роя Ходжсона, который даже в 76 тренирует в топ-лиге

Фото: Gettyimages.ru/Luciano Rossi/AS Roma, Alex Grimm, Ryan Pierse, Fran Santiago

8 комментариев
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После триллера Атлетико - Реал Мадрид, мне нужно будет пару дней на восстановление моральных сил потратить.
+12
-1
+11
Ответ Cristiano Ronaldo
После триллера Атлетико - Реал Мадрид, мне нужно будет пару дней на восстановление моральных сил потратить.
А мне после очередной комедии от Барсы уже ничего не смешно
+8
-3
+5
Ответ Пономарев Дима
>К новому матчу «Борнмут» предстает в еще более мощной форме. С начала ноября у команды Ираолы всего одно поражение и только пять потерянных очков в АПЛ. Даже «Ливерпуль» на этом отрезке разбазарил больше. Что-то у вас совсем беда с подготовкой. Борнмут проиграл дважды в АПЛ с ноября (Сити в начале ноября, плюс ТТХ недавно). Итого 8 потерянных очков (ещё ничья с Виллой была), ровно как и у Ливерпуля (4 ничьих)
Так Ман Сити они проиграли 4 ноября, а автор написал: "с 10 ноября только 1 поражение".
Скорее у вас проблемы с чтением, чем у автора с подготовкой.
+3
0
+3
>К новому матчу «Борнмут» предстает в еще более мощной форме. С начала ноября у команды Ираолы всего одно поражение и только пять потерянных очков в АПЛ. Даже «Ливерпуль» на этом отрезке разбазарил больше.

Что-то у вас совсем беда с подготовкой. Борнмут проиграл дважды в АПЛ с ноября (Сити в начале ноября, плюс ТТХ недавно). Итого 8 потерянных очков (ещё ничья с Виллой была), ровно как и у Ливерпуля (4 ничьих)
+3
-1
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
После триллера Атлетико - Реал Мадрид, мне нужно будет пару дней на восстановление моральных сил потратить.
и выспаться не помешает)
+1
0
+1
Ответ Пономарев Дима
>К новому матчу «Борнмут» предстает в еще более мощной форме. С начала ноября у команды Ираолы всего одно поражение и только пять потерянных очков в АПЛ. Даже «Ливерпуль» на этом отрезке разбазарил больше. Что-то у вас совсем беда с подготовкой. Борнмут проиграл дважды в АПЛ с ноября (Сити в начале ноября, плюс ТТХ недавно). Итого 8 потерянных очков (ещё ничья с Виллой была), ровно как и у Ливерпуля (4 ничьих)
думали никто не будет проверять (:
+1
0
+1
...увидел фото = "когда это он успел ГДР потренировать?"
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0
Ответ Cristiano Ronaldo
После триллера Атлетико - Реал Мадрид, мне нужно будет пару дней на восстановление моральных сил потратить.
Меню на выходные, прямо скажем, постное. А после вчерашнего кошерного стола и в горло не полезет.
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