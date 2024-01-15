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Яркая дуэль у «МЮ» и «Тоттенхэма», мегакамбэк Де Брюйне. Тактика топ-лиг

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Событийное класико закрыло футбольный уик-энд – не пропустите отдельный разбор ходов Анчелотти и блеска Винисиуса.

А здесь – остальное из того, что зацепило футбольных авторов Sports.ru.

Дуэль Рэшфорд – Порро очень понравилась Гари Невиллу

После матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (2:2) Гари Невилл выделил дуэль Маркуса Рэшфорда и Педро Порро как самую интересную часть игры. Главная, по мнению Гари, причина в том, что оба делали больно друг другу. 

Рэшфорд доставлял проблемы испанцу через классические, но уже подзабытые приемы. Их у Маркуса два. Первый – атаки на пространстве, когда Рэшфорд наказывает защитника за подключение вперед. Второй – попытки обыграть 1-в-1. Оба так или иначе проявились в голах «МЮ» до перерыва. Первый тайм в исполнении Маркуса Невилл вообще назвал лучшим для англичанина в этом сезоне. 

Порро отвечал через любопытную, но уже ставшую привычной при Постекоглу смену позиций в атаке. Первый вариант – открывания в центре поля, которые вынуждали Рэшфорда сужаться. Второй – открывания в последней линии, из-за которых Маркусу приходилось опускаться пятым защитником. Причем иногда третьим центральным: 

При этом настоящим ответом Порро на проделки Рэшфорда стали убойные подачи со стандартов. На счету испанца – не только голевой пас на Ришарлисона после углового, но и еще пара хороших моментов. В общей сложности Педро набил восемь предударных действий – лучший показатель в матче. 

Дебют Вернера за «Тоттенхэм»: любопытная роль, голевой пас и главный вопрос

На пресс-конференции после матча с «МЮ» Эндж Постекоглу рассказал, что Тимо Вернер провел с командой всего пару полноценных тренировок. Тем не менее немец все равно появился в старте и отыграл 80 минут. На своем отрезке Вернер стал самым активным у «шпор» с точки зрения ударов – сразу пять штук. 

Любопытной была роль, которую доверили Тимо. Фактически – заменить Сона (умотал на Кубок Азии) на левом фланге атаки. Вернер вообще не менялся позициями с Ришарлисоном и открывался в максимально широких позициях – почти как классический вингер. 

Из этой позиции Тимо практиковал смещения в середину – либо под собственные удары, либо под передачи партнеру. Удары у Вернера категорически не шли, но один из проходов завершился голевым пасом на Бентанкура в начале второго тайма. 

Главный вопрос по позиции Тимо – неумение обыгрывать защитника 1-в-1. Позиция этого требует, Вернер правда пытался, но таких навыков за ним ранее замечено не было. Диогу Далот уверенно справлялся в таких эпизодах. В этом плане Вернер сильно уступает игроку, которого был призван заменить. 

Гениальный выход КДБ – разнес «Ньюкасл» сразу в трех ролях

«Уровень Кевина Де Брюйне и его видение поля на чужой трети это не тактика. Это талант», – сообщил после матча с «Ньюкаслом» (3:2) Пеп Гвардиола. 

Цифры подчеркивают этот талант: 

● за 25 минут выбил 1,1 xA (ожидаемые ассисты). Никто другой не собрал больше 0,3;

● отдал четыре точных паса в штрафную. По пять только у Родри и Фодена, которые отыграли всю встречу;

● исполнил девять навесов. Никто другой не дал больше пяти.

Еще одна показательная цифра, но уже не достижение – пасовал с точностью 59%. Хуже в команде нет, но это не хорошо или плохо, а характерно. Ему позволено, что не позволено другим – он за 25 минут трансформирует это в отдачу, которую другие не дадут за три матча. На этом отрезке «Сити» нуждался в спасителе, поэтому особенности манеры Кевина проявились в радикальной форме.

Спасая команду от поражения, КДБ примерил сразу три роли. Первая – классический Кевин с рывками по правому флангу и последующими кроссами: 

Вторая – одна из двух десяток с открываниями в опорной. Здорово помогло в эпизоде с голом самого Де Брюйне: 

Третья и самая необычная – внезапная смена позиций с Родри. Благодаря этому мог опускаться за мячом и обострять из глубины. Так пришел не только победный мяч, но и момент, который получил Родри перед этим:

Талант + тактическая гибкость = один из лучших выходов на замену в этом сезоне. 

Провал Уокера в любимом режиме. Первые признаки старения? 

Несколько лет назад, рассуждая о своей игровой эволюции, Кайл рассказывал, что теперь его главное задание в «Сити» – сдерживать контратаки соперника. Матч с «Ньюкаслом» – редкий провал англичанина в этой роли и, возможно, намек, что Уокер перестает тянуть. 

Главной претензией к Кайлу после игры была неспособность заблокировать удары в голевых атаках «Ньюкасла». Еще сильнее смутило поведение Уокера перед этим. Вот эпизод перед первым голом. Уокер зачем-то реагирует на рывок Мигела Альмирона, хотя по нему уже работают два партнера. В итоге Кайл оголяет свой фланг: 

Момент перед вторым голом. К нему Кайл подойдет невероятно измотанным после рывка в атаку. В итоге даст Энтони Гордону слишком много пространства для разбега. Показательно, что на Уокера по ходу эпизода даже прикрикивал Рубен Диаш – чтобы тот начал быстрее сокращать дистанцию.

Во втором тайме шансы «Сити» на камбэк могли рухнуть, когда Уокер не добежал за двухметровым и тяжеловесным Дэном Берном. Атака завершилась убойным ударом Александра Исака. 

В защиту используем тот факт, что в этот раз Уокера просили часто подключаться в атаку – почти как в молодости за «Тоттенхэм». Но раньше Кайл вывозил и такой объем. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Первый матч Санчо за «Дортмунд» после возвращения

Джейдон Санчо вышел на замену против «Дармштадта» (3:0) на 55-й минуте и сделал ассист на Марко Ройса. 

Что порадовало: Санчо не разучился играть в свой футбол. Классно ищет свободу в финальной трети, идет в дриблинг, разыгрывает комбинации, запросто меняется флангами, органичен и у боковой, и при смещениях в центр. Без лишних восторгов, но понятно, за счет чего он может сделать «Дортмунд» сильнее. 

Что смутило: по поведению в единоборствах видно, что Санчо сильно не хватает игрового тонуса. Речь не про лишний вес или исчезнувшую дыхалку, а про плюшевость в стыках, которая объяснима нехваткой соревновательных игр. 

Пиковый Санчо – очень сильный и разнообразный вингер. Техничный дриблинг, скоростной дриблинг, обострение через стенки, хорошие передачи под удар, умение завершать самому. Конечно, до этой формы очень-очень далеко, а пока что главный вывод по матчу с «Дармштадтом»: Джейдон еще точно может очнуться, он не выглядит безысходно потерянным.

«Бавария» удивила розыгрышами угловых

Домашняя заготовка «Баварии» против «Хоффенхайма» (3:0) – розыгрыши угловых накоротке. Только после 80-й минуты «Бавария» впервые сразу подала в штрафную. 

И розыгрыши на редкость массивные: четыре игрока стягивались к флажку. Почти всегда «Бавария» получала численный перевес в зоне мяча.

Так было и в случае с первым голом. Хорошо реализовано.

Джамал Мусиала, забивший этот гол и постоянно участвующий в розыгрышах, после матча похвалил помощника Томаса Тухеля Энтони Бэрри – именно он отвечает за стандарты: «Именно Бэрри заслужил комплименты за идею розыгрышей. У него постоянно замечательные предложения. На тренировках мы старались стать более непредсказуемыми. В матче получилось здорово».

Тухель подтвердил – идея с необычными розыгрышами принадлежит Бэрри. 

Идея потенциально живучая. 

Удивительный статистический факт о «Страсбуре» Патрика Виейра

«Страсбур» Виейра владел мячом против «Марселя» (1:1) 53% времени.

Внимание: это первый матч «Страсбура» в Лиге 1, где «Страсбур» владел мячом больше соперника. Только в 18-м туре нарушили тренд. Наивысший показатель до этого – 49% против «Реймса». 

«Страсбур» успел сыграть с каждой командой Лиги 1 и каждой уступил во владении!

При этом по среднему владению «Страсбур» далеко не последняя команда топ-лиг. Меньше показатель у восьми команд: «Удинезе», «Вест Хэм», «Ноттингем», «Эвертон», «Кадис», «Лутон», «Шеффилд», «Метц».

«Метц» владеет мячом меньше всех. Но в очном матче со «Страсбуром» (это дерби, кстати!) «Метц» держал мяч 52% времени. 

И финальное: «Страсбур» оставался единственной командой топ-лиг, кто еще ни разу не владел мячом больше соперника.

Тренер «Реймса» очень интересен на пресс-конференциях

Увы, многие послематчевые интервью – скукота и соблюдение регламента. Но Вилл Стилл всегда радует: минимум банальностей, максимум полезных наблюдений по матчу. 

Вот что сказал Стилл после победы над «Монако» (3:1): «Мы играли по гибридной системе. Основная схема – 4-4-2 ромб, которую преобразовывали в 4-2-2-2 при владении и иногда изменяли на 4-3-3 без мяча. Цель – перекрыть центр поля, который «Монако» обычно сильно насыщает. Нам удалось ограничить остроту соперника и уверенно выглядеть на своей половине». 

«Реймс» регулярно адаптируется под соперников, и Стилл стабильно рассказывает, в чем заключались адаптации. Против «Монако» – очередной классный пример. Без подстроек было бы сложно – на Кубки Африки и Азии уехали многие заметные игроки, главные потери: капитан и столп обороны Юнес Абдельхамид и главный креативщик в атаке Дзюня Ито. 

Стилл отдельно похвалил Реда Хадру, автора победного гола: «Он пришел в «Реймс» как игрок атаки, но я считаю, что его лучшая позиция – в центре поля. Его самый впечатляющий навык – техника движений на скорости, он очень классно работает с мячом даже на ускорении». Именно это Хадра и показал в эпизоде с голом, разогнавшись из глубины и обыграв двух защитников «Монако». А Стиллу спасибо за лаконичную характеристику главного качества Хадры.

Стилл искренне делится не только тактическими деталями. Например, осенью выдал монолог с извинениями перед судьями Лиги 1. Признал, что иногда ведет себя невыносимо, говорит непристойные вещи, стыдится этого после игр, старается исправиться, но с этим бывают сложности, при этом он, конечно, все равно не сдается и признает проблему. Тренерская рефлексия всегда интересна. 

Здорово, что есть настолько открытые тренеры. 

Артем Денисов (телеграм-канал)

Худший матч «Жироны» в сезоне

Индикатор провала «Жироны» – Артем Довбик. 

У форварда всего 18 действий с «Альмерией» (0:0), ни одного в штрафной. Больше было и с «Барсой», и с «Атлетико». Антирекорд – 11 с «Мадридом», но там хотя бы был удар из штрафной.  

И это помутнение аномально. В этом сезоне Довбик приучил, что выжимает максимум из каждого касания, но против «Альмерии» у Артема ни одного обостряющего паса, еще и четыре потери. 

Конечно, повлияла классная персональная опека от Эдгара, но такого блеклого матча у Довбика в Испании еще не было.

«Жирона» вообще выстояла чудом: 20:5 по ударам в пользу «Альмерии», три из них из вратарской. 12 ударов из 20 – из штрафной. Команда Мичела не только слишком много позволяла, но еще ничего и не создала: всего 0,21 по xG у лидера чемпионата. 

Даже «Реал» не стеснял их так сильно. 

Тимур Боков (телеграм-канал)

Магия второго гола «Интера». 21 передача и тотальное манипулирование соперником

«Интер» разгромил «Монцу» 5:1. Второй гол – произведение искусства. Розыгрыш на 1 минуту 8 секунд с 21 пасом, каждый из которых наполнен смыслом.

Сначала перепасовками с участием Зоммера «Интер» вытянул соперника в прессинг и перевел мяч на свободную часть поля. Играя под давлением, команда использовала ротации – в частности в центр поля поднимался центральный защитник Стефан Де Врей:

Первая попытка выманивания не завершилась успехом, поэтому «Интер» предпринял еще одну, только в этот раз футболисты «Монцы» выбегали из очень глубокого положения – не все успели в поддержку давления. Образовался разрыв:

Здесь «Интер» наказал выходом через Де Врея, на которого намекнули в первой раз, но не задействовали. Дальше атака 4-в-3 с безупречным исполнением от Мхитаряна, Димарко и Лаутаро.

Фекир вернулся. Как они с Иско будут делить поле и свободу?

Мануэль Пеллегрини предпринял необычный ход в матче против «Гранады» при 0:0 и преимуществе во всех аспектах. Решил взламывать закрытого соперника, убрав акцентированного нападающего Виллиана Жозе. Вместо него на поле вышел Набиль Фекир. Его первое появление с ноября (из-за травм сыграл в сезоне меньше 100 минут во всех турнирах). 

Набиль играл как ложная девятка, а рядом с ним располагался Иско. Оба по традиции получили большой объем свободы от Пеллегрини. Такой ход уменьшал угрозу при навесах, но призван был максимально путать защитников в любых других ситуациях. 

Формально прием сработал. «Бетис» забил единственный гол в матче в результате импровизационной комбинации после углового – ее придумали как раз Фекир и Иско при помощи Марка Роки. 

Важной для сезона «Бетиса» интригой остается долгосрочный союз Иско и Фекира. Ранее именно Набиль был самым свободным и самым креативным игроком Пеллегрини. В этом сезоне эту роль на себя с грандиозным успехом взял Иско. Количество таких игроков ограничено. Сможет ли Пеллегрини разместить двоих? Будет ли это означать игру без нападающих? Выстроится ли между ними телепатическая связь? 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Два примера из Серии А, почему девяткам необязательно забивать и даже касаться мяча – но только если они хороши тактически

Айзек Саксесс – хрестоматийный пример незабивного форварда: в 70 матчах за «Удинезе» накопил всего 3 мяча. В этом сезоне у него 0+1 за 705 минут.

Из-за статистики его часто недооценивают, но он не так плох. Айзек компенсирует слабое завершение развитой индивидуальной тактикой. Матч с «Фиорентиной» (2:2) показал, что ему не обязательно касаться мяча, чтобы приносить пользу.

Второй гол «Удинезе» – работа Саксесса. Формально в нем ничего необычного: прострел с края в центр штрафной, замыкание Товена в касание. Но удар был невозможен, если б не Айзек. Он увидел партнера за спиной, прочитал, что со своей позиции (нигериец был первым на мяче) будет неопасен, и вместо того, чтобы идти на мяч, пошел корпусом в защитника – тот как раз вышел на перехват.

Большинство форвардов в этой ситуации пробили бы сами без особой перспективы. Девятки поутонченнее пропустили б мяч, но тогда его бы перехватил защитник. Саксесс одним движением создал новый коридор паса.

Другой пример – третий мяч «Милана» в матче с «Ромой» (3:1).

Жиру давно утвердился в статусе одного из самых изобретательных нападающих спиной к воротам. Здесь он разменял относительную свободу в центре (большинство девяток приняли бы ее за повод голосовать и нажаловаться, если б не получили пас) на командную пользу: намеренно сделал себя заметным для крайнего защитника, вытянул его из зоны и в касание отдал в освободившееся пространство под забег Тео – тот забил.

Андрей Клещенок (телеграм-канал

Младшего брата Беллингема уже ведут топы АПЛ и «‎Реал». Из-за фамилии или он правда хорош?

Фото: Gettyimages/Catherine Ivill / Staff, Alex Grimm / Staff, Stu Forster / Staff, David Ramos / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

10 комментариев
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Ассист Жиру - просто космос, конечно. Вышел, выманил, отдал пяткой идеальным темпом на ход набегающему в пустую зону.
+4
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+4
Ответ Е.Р.
На тытубе есть видео типа со всеми действиями Санчи. Это просто смех. Какой же он тормоз. Все медленно, так и хочется ему пинка дать для ускорения.Все как-то бестолково, коряво. Куча технического брака. И это с аутсайдером Бундеса.
Зато у Антони с круговоротами офигеть сколько отличных действий. Тупо выгнали Санчо и нет на эту позицию игрока ахаха
+4
0
+4
Ну честно говоря, то что сделали Кевин и Бобб на 91 минуте я до сих пор пересматриваю по несколько раз. Такой солидный гол не часто увидишь. И при этом вроде бы Кевин первый раз вышел на замену в Лиге.
+3
0
+3
Ответ Е.Р.
На тытубе есть видео типа со всеми действиями Санчи. Это просто смех. Какой же он тормоз. Все медленно, так и хочется ему пинка дать для ускорения.Все как-то бестолково, коряво. Куча технического брака. И это с аутсайдером Бундеса.
Так он не играл давно, был отстранен от тренировок с командой и тд. Тем не менее пас отдал, который Антони запорол бы в 9 из 10 ситуациях, потому что начал бы под левую подрабатывать.
+2
0
+2
Ответ Иван Куликов
Не хочу душнить, но мы слишком часто стали использовать англицизмы там где это не нужно. Мегакамбек Де Брейне - если говорить про футбол, то камбек это скорее про отыгрыш. Ну напишите Мегавозвращение, если уж Мега хочется вставить. "Потрясающее возвращение" ведь круче звучит, чем "Мегакамбек", да и смысл передает более точно )
Ахаха, ну у них словарный запас как у утки. Одно выучили и повторяют.
+2
-1
+1
тактика выхов? а будет тактика охов, тактика вздохов?
+2
-2
0
Не хочу душнить, но мы слишком часто стали использовать англицизмы там где это не нужно. Мегакамбек Де Брейне - если говорить про футбол, то камбек это скорее про отыгрыш. Ну напишите Мегавозвращение, если уж Мега хочется вставить. "Потрясающее возвращение" ведь круче звучит, чем "Мегакамбек", да и смысл передает более точно )
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Ну и за Вернера я отдельно рад. Вроде бы чуть выше среднего форвард, но иногда может с 10 метров запустить мяч на верхние трибуны. Все у него есть и похвалить и поржать можно)))
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Ответ mj23.net
Так он не играл давно, был отстранен от тренировок с командой и тд. Тем не менее пас отдал, который Антони запорол бы в 9 из 10 ситуациях, потому что начал бы под левую подрабатывать.
я не возражаю.
просто его игра и содержание статьи расходятся на 180°
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