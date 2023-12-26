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«МЮ» – «Тоттенхэм», бонусное класико и дерби Страны Басков. Этот футбол для вас

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Главные европейские лиги в сборе – привет Германии и Франции. Мы рады. А тут еще и Суперкубок Испании – там целое класико в воскресенье! 

Программу составили Вадим Лукомский, Слава Палагин, Артем Денисов, Тимур Боков и Андрей Клещенок.

Пятница. 12 января

Как на «Баварию» повлияет прощание с Беккенбауэром?

Пятница – день прощания «Баварии» с Францем Беккенбауэром. Конечно, все не ограничится минутой молчания и траурными повязками: днем на «Альянц Арене» состоится поминальная служба, а на матч с «Хоффенхаймом» приготовлены баннеры в память о Кайзере. 

Вряд ли большинство игроков «Баварии» воспримет это индифферентно. Самый ожидаемый исход – разгром соперника. Все-таки обстоятельства игры вынуждают выйти с дополнительной мотивацией. И будет особенно странно, если «Бавария» вдруг сыграет вторым номером, как это было в двух последних матчах 2023-го против «Штутгарта» и во втором тайме против «Вольфсбурга».

«Хоффенхайм» точно не выглядит страшным соперником. Надеяться можно разве что на необычную адаптацию Пеллегрино Маттараццо под гегемона – он часто делал это в «Штутгарте».

Матч жизни и смерти для «Бернли» Венсана Компани

«Бернли» – «Лутон» – классический английский сикспойнтер. Интриги добавляет максимальный стилистический контраст: хозяева играют в современной манере и, несмотря на скромный ресурс, идут в середине АПЛ по владению, гости – пришельцы из прошлого, которые не заморачиваются над позиционной атакой и чаще всех в лиге вешают в штрафную. 

Для команды Венсана Компани матч имеет жизненно/смертельное значение. В случае проигрыша отставание от «Лутона» увеличится уже до семи очков (по потерянным – до десяти) – катастрофическая перспектива, учитывая их натужный набор. Почти все, что «Бернли» занес в таблицу, пока заработано против команд, которые либо выходили вместе с ними в АПЛ (как «Лутон»), либо еще недавно обитали в Чемпионшипе. Против более статусных соперников не получается совсем, поэтому упускать шанс против конкурента – фактически расписаться в грядущем вылете.

Суббота. 13 января

Волшебство против Марселино. И лучший вратарь топ-лиг!

«Лас-Пальмас» – последователи идей Кройффа, одна из самых атакующих команд Испании. Они обожают держать мяч, творить. «Вильярреал» предпочитает строгость и компактность. Прямое столкновение концепций. Повод последить за кипером «Лас-Пальмаса» Альваро Вальесом: он не только самый надежный в топ-лигах, но и сверкает в уникальной тактической роли (фактически центральный защитник при розыгрышах).

«Айнтрахт» готовит очередной хитрый план под топ-соперника?

Команда Дино Топпмеллера уже организовала два первоклассных шоу против лигочемпионских команд – 3:3 против «Дортмунда» и победа 5:1 над «Баварией». Оба перфоманса сопровождались тренерскими ходами под конкретного соперника.

Сейчас в качестве ребуса – «РБ Лейпциг». У команды Марко Розе крайне узнаваемый стиль, от которого они не отступают (ну только если в соперниках «Ман Сити»). В плане возможностей для подготовки – кайф. Качественное изучение соперника – хлеб Топпмеллера еще со времен ассистирования Юлиану Нагельсманну. Скилл определенно не утерян. Включаем игру в субботу днем, чтобы ознакомиться с новыми плодами его работы. 

Самая кризисная оборона АПЛ против «Сити», который поставил на ноги лидеров атаки

С начала ноября у «Ньюкасла» худшая оборона в АПЛ. В среднем команда Эдди Хау позволяла соперникам создавать 2,4 xG за матч на этом отрезке. В последней игре с «Ливерпулем» вообще установили антирекорд в эпоху Opta. Причин много – начиная от неурядиц с составом и спада лидеров до ничтожного количества времени на тренировки из-за ЛЧ.  

Как некстати тут визит «Сити». У чемпионов возвращаются лидеры атаки: Кевин Де Брюйне и Жереми Доку выходили в прошлые выходные в Кубке (и даже успели соорудить гол беднягам из «Хаддерсфилда»), Эрлинг Холанд тоже мог попасть в заявку и сыграть впервые за месяц. Но пока без него.

Да, звездам еще набирать форму, но Хау все равно непросто. 

«Атлетик» и «Реал Сосьедад» покажут на 96% идеальное дерби?

«Атлетик» против «Реал Сосьедада» – отличное совмещение духа дерби со столкновением стилей. Соперники прекрасны в своем направлении. Команда Иманоля Альгуасиля покоряет зрителей комбинационным футболом и прессингом, который претендует на статус лучшего в Испании. Ребята Эрнесто Вальверде предпочитают средний блок и мгновенные атаки после перехода мяча. По качеству быстрых атак они лучшие в Ла Лиге.

Аналитическая компания 21st Club пытается через данные оценивать потенциальную зрелищность матчей. Используют три параметра – качество команд, значимость матча для турнирных проекций и соперничество между клубами. В этой системе координат баскское дерби выбило 96% – лучший матч выходных.

Конечно, футбол так устроен, что любые предыгровые расклады могут быть безжалостно уничтожены в первые 15 минут. Иногда именно сверхожидания становятся одним из факторов разочарования в матче. Но прямо сейчас команды заслуживают такой высокой оценки, а вывеска статуса топовой.

Украсит ли этот матч Арсен Захарян? При таком объеме интриг вопрос вторичен – включать встречу нужно в любом случае. И все же из уважения к аудитории ответ: в клубе заверили, что он восстановился после травмы и будет в заявке. Вероятно, это означает старт на скамейке, а дальше зависит от хода матча.

Две из трех лучших трактовок схем с тремя защитниками – на одном поле

Модули с тремя центрбеками традиционно считаются чересчур схематичными – в этом их сила и потолок. Симоне Индзаги первым разнообразил их, украсив вертикальную механику сложными взаимообменами и классным движением мяча. За ним последовали другие; сегодня выделяются три модернизации простой схемы. Одна лидирует в Германии («Байер»), две другие сойдутся на одном поле – в матче «Монцы» и «Интера».

У Индзаги и Палладино равенство в личных встречах: одна ничья и по одной победе.

Воскресенье. 14 января

«Гавр» с Кузяевым начнет 2024-й против «Лиона», который учится побеждать

«Лион» победил трижды подряд на финише 2023-го, до этого была одна победа в 14 турах. Пьер Саж (третий тренер по ходу сезона), поднявшийся в главную команду из академии, выбрал аккуратный стиль без лишнего атакующего авантюризма. Главное, что «Лион» ни разу не пропустил в победных матчах. И Александра Ляказетта наконец-то прорвало – четыре гола за три игры. 

Соперник – «Гавр», меньше которого забивают лишь две команды в Лиге 1. Но и пропускает «Гавр» очень мало. Очень вероятна аккуратная игра, но посмотреть на подающий признаки жизни «Лион» и Далера Кузяева можно. Кузяев, кстати, забил победный гол в 1/32 финала Кубка Франции. Хорошее начало нового года.

«Тоттенхэм» – удобная мишень для «Юнайтед»? 

Четкая закономерность наметилась в последнее время: «Юнайтед» проваливается против команд, паркующих автобус («Вест Хэм» + «Ноттингем Форест»), при этом напоминает о себе против клубов, которые играют в современной манере и оставляют кучу пространства за спиной («Челси» + «Астон Вилла»). 

«Тоттенхэм» – клуб из явно второй категории, который сочетает в себе и качества «Челси» (короткие розыгрыши), и качества «Астон Виллы» (офсайдная ловушка), за которые «МЮ» наказывал совсем недавно. В теории отличная возможность набрать очки, тем более у «шпор» большие кадровые проблемы. Из свежего – отъезд Сон Хын Мина на Кубок Азии. Его «Тоттенхэм» попытается заменить Тимо Вернером, которого срочно подписали в аренду.

Как «Барса» закроет Джуда? 

Перед первым класико в сезоне шансы казались равными, сейчас «Мадрид» – фаворит. В октябре «Барса» хорошо поджимала «Реал», но сломалась под мощью Джуда. Сейчас нет еще и Гави, так что Хави нужно придумывать новый план против Беллингема. 

Кстати, это класико может стать первым для Ламина Ямаля в основе. С «Осасуной» он был очень хорош.

Пиоли уволит Моуринью?

Пару недель назад ситуация складывалась так, что порядок имен в предложении мог быть другим. Но «Милан» задвигался, когда вернулись Беннасер и Леау, а «Рома» выиграла всего 2 из последних 6 матчей. Некоторые инсайдеры утверждают, что еще одна неудача закончит карьеру Моуринью в Риме.

«Рома» осталась без Дибалы, который создает моменты из ничего – это важно, когда позиционная атака как раз ничего из себя не представляет. Но здесь отсутствие может сработать в плюс. Лучший вариант для римлян – эксплуатация стремления миланских центрбеков играть 1-в-1 на большом пространстве. Белотти в таком сценарии выглядит перспективнее аргентинца.

Ослабленный Кубком Африки «Ланс» против «ПСЖ»

От «ПСЖ» на Кубок Африки поехал только Ашраф Хакими, и это наименьшее клубное представительство наряду с «Лионом». От «Ланса» отправились пять игроков, все в старте или ротации, больше снарядил лишь «Метц». Еще по одному игроку у «ПСЖ» и «Ланса» поехали на Кубок Азии. 

Так что шансов у «Ланса» маловато, но команда Франка Эса умеет напрягать «ПСЖ». Даже в первом круге, где от разгрома 0:3 ушли только символичным голом на 90+4, «Ланс» долгое время неплохо прессинговал, но расклеился после 0:1. 

Чем уникален Беккенбауэр. Объясняет Вадим Лукомский

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Фото: Siu Wu/Siu Lau, IMAGO/Ricardo Larreina, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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