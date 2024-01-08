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Клопп перевернул матч с «Арсеналом», а Миранчук сыграл как Иличич. Тактика уик-энда

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Кубок Англии и много Серии А.

Из топ-лиг на выходных играла только Италия. Остальные разбирались в кубках. Но и там был большой матч – к «Арсеналу» приехал «Ливерпуль» без Салаха. 

Об этом и поговорим. 

Первый тайм «Арсенала» – мощь. Базис успеха – прессинг

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» (0:2) получился содержательным в тактическом плане, но по необычным причинам. «Арсенал» будто бы заново учится играть после предновогоднего шока. «Ливерпуль» заново учится играть без Вирджила ван Дейка и Мо Салаха (когда в последний раз они выбывали сразу?). А ведь еще не хватало Эндо, Собослая и Робертсона.

Этот расклад сделал неизбежными ходы от Юргена Клоппа и Микеля Артеты. Испанцу лучше удалась подготовка стартового плана; немцу – реакции по ходу встречи.

Первый тайм был явно за «Арсеналом»: 13:2 по ударам, включая 3 явных момента. Еще важнее был территориальный расклад. Хозяева зажали соперника и почти не выпускали в атаку (даже фирменные быстрые выпады не удавались). Залог успеха – прессинг и контрпрессинг. 

Это особенно впечатляет на фоне недавних проблем – после встречи с «Фулхэмом» мы делали акцент именно на дыре в прессинге «Арсенала». Артета решил эту проблему. В центре поля вышла пара Жоржиньо-Райс, а за старт давления отвечали Хавертц и Эдегор. 

Улучшился и старт прессинга, и поддержка. Между Жоржиньо и Райсом было четкое и слегка внезапное (относительно прошлых игр) распределений функций. Жоржиньо всегда шел повыше, а Райс оставался страховать:

Тут особенно хорошо видно: Жоржиньо идет вперед и участвует в перекрытии ближних к мячу вариантов. Райс в опорной, где располагается между двух соперников, но на подходящем расстоянии (может реагировать и накрывать любого):

Из-за скоростных качеств Райса в такой динамике был смысл. Аналогичным образом эта пара действовал и при контрпрессинге. Вместе с хорошей первой волной от Хавертца и Эдегора это привело к качественному давлению без дыр. Все смещались по мячу и быстро перекрывали ближние варианты.

Помогало и одновременное отсутствие ВВД и Салаха. Когда соперник так компактно давит, один из приемов «Ливерпуля» – переводы Вирджила на Мо. Вчера этой опции не было.

Еще один ход – позиция Кивера при владении. В опорной зоне для продвижения оставались Жоржиньо и Райс, а поляк шел повыше (в левый полуфланг):

Эта зона сейчас в любом случае проблемная, но такое расположение с парой Райс-Жоржиньо в построении атак маскировало беду. Кивер был отстранен от участия в розыгрышах в центральной зоне, следовательно, наносил меньше ущерба.

Первый тайм – качественная работа Артеты над ошибками. «Арсенал» заслуживает комплиментов. Но всего этого оказалось мало, чтобы победить ментальных монстров из «Ливерпуля». Тем не менее, хозяева получили похвалу от Клоппа: «Тяжело приготовиться к тому, что предложил «Арсенал» – особенно в первом тайме. Я бы назвал их схему 4-2-2-2 с двумя десятками, Хавертцом и Эдегором».

И все же в перерыве Клопп нашел ответы.

«Ливерпуль» прямо по ходу матча учился играть без Салаха

Отъезд Салаха неизбежно толкал Клоппа к экспериментам. Вопрос был лишь в том, какое направление выберет тренер.

Изначально «Ливерпуль» использовал Харви Эллиотта на позиции Салаха. В плане игрового профиля у Харви есть сходства с Мо. Пожалуй, наибольшие среди всех претендентов на позицию. Вероятно, таким образом хотели сохранить привычную динамику. Стартовое расположение было таким – тройка Эллиотт, Нуньес, Диас, а Гакпо среди полузащитников:

Частью этого плана была постоянная смена позиций Гакпо и Эллиотта при владении. На уровне замысла Эллиотт – тут Салах, а Гакпо – Собослаи. Пытались двигаться похожим образом, но исполнение не то.

Еще одним интересным, но сырым приемом был мегаперегруз правого фланга. Порой там собирались прямо все-все-все, а на другой стороне проя оставался только Джо Гомес. С Салахом «Ливерпуль» так не делает. Это чем-то было похоже на «Реал Мадрид», но комбинировать в таком режиме не удавалось:

В перерыве Клопп отказался от описанного замысла. Эллиотт опустился в тройку полузащитников, а тройку атаки составили Диас, Гакпо, Нуньес. Правого вингера играл Диас, его позицию занял Нуньес, а в центр атаки ушел Гакпо. То есть Юрген поменял расположение абсолютно всех атакующих игроков:

Теперь команда даже не пыталась копировать старую динамику с новыми исполнителями. В атаке все строилось вокруг ложной девятки (Гакпо, а позже Жота) и двух вингеров, которые открываются с флангов. 

Эти механизмы лучше подходили качествам конкретных игроков и отлично попали в рисунок встречи. 

А вот еще несколько ходов Клоппа из перерыва. Перевернул все!

На самом деле Клопп изменил не только позиции игроков атаки. Список перестроений подчеркивает и степень проблем «Ливерпуля» в первом тайме, и точность ходов Юргена. Каждый из описанных приемов позитивно сказался на игре его команды:

1. Улучшение игры под прессингом. Здесь было два преобразования. Во-первых, стало меньше розыгрышей от Алиссона при ударах от ворот. Такие эпизоды удобнее всего прессинговать. «Ливерпуль» забрал у соперника эту возможность – чаще начинали атаки дальним пасом в направлении Гомеса.

Во-вторых, в эпизодах другого типа (розыгрыши по ходу позиционных атак) для контроля полузащиты дополнительным игроком опускался Кертис Джонс. Он справился. При этом нехватки в его стартовой зоне не ощущалось, так как во второй половине у «Ливерпуля» была ложная девятка. Эти ходы по цепочке дополняли друг друга – и точно улучшили контроль.

2. Преобразование собственного прессинга. Во втором тайме «Ливерпуль» начинал давление с тройкой Нуньес, Джонс, Гакпо (Жота), а Диас располагался поглубже. Это сочетание обеспечивало максимальную интенсивность давления:

Снова отмечаем Кертиса в роли тактического скальпеля Юргена. Клопп повлиял на игру именно через него. Идеи были очень точными, но важна и интерпретация. Джонс – молодец.

3. Улучшение динамики в быстрых атаках. В первом тайме у «Ливерпуля» не проходили даже фирменные вертикальные атаки. Гакпо не был связующим звеном (как Собослаи), у Эллиотта не получалось дублировать Салаха, Нуньес в центре слишком часто получал мяч спиной к воротам.

Во втором тайме связь заработала за счет опусканий ложной девятки. Связующим звеном и дополнительным игроком выступал Эллиотт, а Диас и Нуньес открывались за спину защитникам. Эти роли лучше соответствовали качествам игроков. 

4. Связка Трент-Нуньес. Побочным следствием перестановок стало образование связки Трент-Нуньес в новом формате. Жота/Гакпо вытягивает Салиба, Нуньес открывается в эту зону, ТАА находит его пасом из глубины. В первом тайме Тренту было некого кормить. Салаха нет, Нуньес не делал рывком нужного типа. А здесь все закрутилось.

В общем, Клопп – крутой (сюрприз-сюрприз).

Миранчук впервые сполна выполнил для «Аталанты» работу Иличича

Как играют «Аталанта» и «Рома» (1:1), все знают. Моур очень не любит надолго выбираться со своей половины и не усложняет владение, рассчитывая на игроков. Бергамаски напирают на персональный прессинг, вертикали и сложную позиционную ротацию на краях.

Миранчук впервые сделал в большом матче то, зачем его брали – привнес краски в серую механику Гасперини. Раньше за это отвечал Иличич, а в последний год тренер усложнил автоматизмы относительной свободой Копмейнерса, но ему не хватало непредсказуемости в решениях. Россиянин ее дал. 

Миранчук опускался глубже, вырываясь из строгой обязательности сценария, привязал игру на правой стороне к своим ногам (56 действий – больше только у центрального защитника и опорника) и водил за собой соперников. Почти все, что создала «Аталанта», пришло с его края. Алексей не всегда участвовал в созидании напрямую, но сыграл ключевую связующую роль в глубине и регулярно открывал пустой фланг под забеги Хольма – швед выглядел электричкой и отыграл лучший матч за бергамасков.

Дибала взломал персональный прессинг Гасперини 

«Рома» сыграла лучший матч при Моуринью в плане движения мяча и взаимодействия исполнителей. 

Глобально на это повлиял треугольник Дибала – Пеллегрини – Лукаку, но именно Пауло с ходу прощупал брешь в защите и сместился налево, хотя почти всю карьеру независимо ни от чего тянется к правому краю. Вдобавок он сломал персональный прессинг, выбрав горизонтальное передвижение вместо вертикального – тем самым переходил из канала в канал и заставлял «Аталанту» передавать опеку до тех пор, пока не оставался свободным для передачи. 

Благодаря ему «Рома» отыграла так, словно у нее с первой минуты на одного игрока больше. Это вылилось в 2,58 xG – «Аталанту» от потенциально разгромного поражения спасла только реакция Карнезекки.

Клубы Серии А начали использовать системный недостаток в обороне «Ювентуса»

Две недели назад мы писали, что Ди Франческо первым нащупал системную брешь в обороне «Ювентуса» (дыра на стыке побочных эффектов схемы с тремя защитниками и недоработок Костича), и предостерегали, что другие команды теперь смогут вскрывать туринский бетон без суеты и навесов.

«Салернитана» забила почти идентичный мяч: использовала вертикаль в эпизоде, который по всем механизмам прикрывается латералем, а не центрбеком – то есть на него должен реагировать Костич. Серб опоздал, аутсайдер повел в счете (в итоге проиграл 1:2).

Любопытно, что Аллегри заметил проблему: «Мне не понравилось, что мы пропустили так же, как от «Фрозиноне».

В моменте недовольство выразилось в замене Костича, но интересны изменения на дистанции: возможно, увидим принципиально новые решения в работе трех центрбеков при проникающих на край.

Спасительные розыгрыши стандартов от «Интера» – выручают во втором матче подряд 

Миланцы спасли матч с «Вероной» (2:1) в добавленное время: Фраттези привычно подсуетился на розыгрыше углового. Прямо перед голом Бастони локтем вышиб Дуду.

Бывшие судьи оценили эпизод однозначно: гол следовало отменить. Но ВАР не вмешался, а рефери по-своему отреагировал на протесты веронцев – оставил их в меньшинстве.

Обычно мы игнорируем судейские ошибки (часть футбола), но здесь любопытно, что запрещенный прием спасает «Интер» второй тур подряд. В предыдущем матче с «Дженоа» (1:1) миланцы тоже забили с нарушением правил: Биссек толкнул Стротмана после аута. Косяк признал даже судейские корпус. 

Умение балансировать между обычной плотной борьбой и фолом, заметным для ВАР, в итоге может сыграть важную роль в чемпионской гонке.

Первой стадии «Болоньи» похожа на «Сити». Калафьори = Стоунз

Умение «Болоньи» Тиаго Мотты забрать контроль почти в любом матче – один из трендов всего сезона. Поскольку у нас сегодня особый акцент на Серии А, есть повод поговорить, как они сделали это в последнем туре против «Дженоа» (1:1). Детали первой стадии Мотта корректирует от матча к матчу. В этом туре идея была похожа на ход «Ман Сити» с ролью Джона Стоунза.

За трансформацию из центрдефа в опорника отвечал Риккардо Калафьори – при владении он поднимался в центр поля, а команда образовывала структуру 3+2:

В контексте «Болоньи» эта трансформация еще и способ разместить в центре защиты двух левшей – Лукуми и Калафьори. Другие команды, которые умышленно или вынуждено используют двух левоногих защитников, не прибегают к этому приему, хотя с точки зрения распределения пространства без потери качества игры в пас он очень логичен.

Контроль «Болоньи» зашкаливал – 71% владения. Первая стадия прямо на отличном уровне, но пока хромают действия на чужой трети. Команда организовала 21 удар, но по-настоящему острых шансов не хватало. Отыграться смогли только после углового в компенсированное время.

«Арсенал» влетел «Ливерпулю», «Барса» мучилась с «Барбастро», вернулся КДБ, у «Лидса» супергол. Главное в кубках Англии и Испании

Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press; Gettyimages.ru/Julian Finney; AP Photo/Andrew Medichini

4 комментария
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Склоняюсь к тому, что фамилия Собослаи все же не склоняется)
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Леха напривозил в первом тайме на 2 гола, надеюсь проставился вратарю.
+1
0
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