Топ-20 клубов Европы: «Жирона» теперь выше «Барсы», «Сосьедад» тоже растет

Дамы и господа, рейтинг лучших клубов Европы – оцениваем декабрьские матчи. Напоминаем, что хотя мы и расставляем команды по местам, соревновательная часть – не главное. Это не турнирная таблица, а ориентир – чтобы вы знали, кто в какой форме находится и на кого обратить внимание в ближайшее время.

20. «Ницца» (new)

Внимание: лишь 2 декабря «Ницца» впервые уступала в счете в этом сезоне. Аж в 14-м туре. 1194 – столько минут длилась серия! Тогда же прервалась другая серия из 747 минут вообще без пропущенных. Более восьми полных матчей.

«Ницца» культивирует владение как оборонительный инструмент, в безопасных розыгрышах мяча могут участвовать аж семь полевых. Важный бонус – почти все футболисты «Ниццы» банально хороши без мяча, дисциплинированны позиционно и здорово смотрятся в отборах и перехватах. Аккуратный стиль Франческо Фарьоли работает: команда идет второй в Лиге 1, меньше «Ниццы» в топ-лигах пропускает только «Интер».

Но насчет атаки большие вопросы. Команда пять раз побеждала 1:0, и эти матчи вполне могли закончиться 0:0 или даже 0:1. «Ницца» почти ничего не допускает у своих ворот, но и мало что создает у чужих. В первой половине сезона везло, но нет гарантий, что в 2024-м будет то же самое. Хорошо бы все-таки улучшить атаку и при этом не нарушить оборонительный баланс. Не так уж просто исполнить.

19. «Милан» (-1)

В декабре «Милан» проиграл только «Аталанте», но пациент все еще болен: абсолютно любой удачный матч мог качнуться в другую сторону. Мешают травмы, плохая форма Леау и системный кризис – команде все сложнее развиваться.

Положительная новость – возвращение Беннасера, который увеличит (точнее, добавит) контроль в центре, и постепенная адаптация Рейндерса (кажется, Пиоли нашел к нему подход). Вдобавок в примавере нашлось несколько защитников, уже готовых страховать основных без серьезной потери в качестве.

Яркая тактическая находка – одновременное использование Флоренци ложным фулбеком и настоящим либеро.

18. «РБ Лейпциг» (new)

Точно можно зафиксировать, что «Лейпциг» пережил одновременный уход четырех лидеров прошлого сезона: Нкунку, Собослаи, Гвардиола и Лаймера. Новые звезды: креативный Хави Симонс и вечно открывающийся за спины Лои Опенда. Могло быть трио, если Дани Ольмо не травмировался бы так часто.

Марко Розе справедливо подстраивает командные механизмы на благо Симонсу и Опенда. Они вполне справляются со статусом безусловных лидеров, которым дана полная свобода действий в атаках. В защите все построже.

Вряд ли во второй половине сезона от «Лейпцига» стоит ждать чего-то великого. Ну и ладно – не провалиться после мощной распродажи уже достойно.

17. «Атлетик» (new)

«Атлетик» впервые в рейтинге, настолько мощным получился декабрь: четыре победы, в том числе особенно яркая над «Атлетико». Эрнесто Вальверде – тренер месяца в Ла Лиге, до зоны ЛЧ всего три очка.

Баски играют по 4-2-3-1 – с Ойаном Сансетом на позиции десятки (по функциям чистая восьмерка), его прикрывают Беньят Прадос и Андер Эррера. Любимый прием – быстрые выпады в три-четыре длинных паса, обожают переводы на фланги. «Атлетик» способен играть первым номером, но чувствует себя комфортнее при контратаках.

Главные звезды – братья Уильямсы: слева младший Нико, справа – Иньяки (он больше не форвард). Меняется флангами, регулярно сваливаются в центр, а партнеры создают под них изоляции. Особенно под Нико, одного из лучших дриблеров топ-лиг.

16. «Реал Сосьедад» (+1)

Две победы, пять ничьих – такой странный месяц провел «Сосьедад», но забрался довольно высоко.

Столкнулись с огромным количеством проблем: надолго выбыли вингер Андер Барренечеа, хавбек Браис Мендес, только восстановился Ойарсабаль. Лидеры не в форме: Кубо (аномально слабый месяц), Мерино, Ремиро. Тренер Иманоль Альгуасиль идет в ротацию, это заметно бьет по качеству игры, хотя глубина состава впечатляет.

Травмы лидеров привели в старт Арсена Захаряна. Он хорош в той роли, что требует Альгуасиль: помогает полузащите, не боится брать игру на себя. Как чистый вингер, Арсен сыроват, но способен сделать «Сосьедад» вариативнее и интереснее. Главное – без травм.

15. «Тоттенхэм» (-1)

«Тоттенхэм» мучается из-за постоянных потерь. Некоторые игроки уже заходят на второй круг: Кристиан Ромеро, который отбывал бан, теперь травмирован, а Ив Биссума схлопотал вторую красную в сезоне, а теперь еще и уезжает на Кубок Африки. Похожая отлучка предстоит Сону – на Кубок Азии.

Несмотря на проблемы, Постекоглу упорно играет в свой футбол, но потери бьют по качеству. В декабре «Тоттенхэм» выдал только один по-настоящему сильный матч – против «Ньюкасла», которого тюкают все кому не лень. Тренеру удается компенсировать отсутствие Джеймса Мэддисона, но Эмерсон Роял в центре защиты уже стал мишенью соперников.

Удерживаться в гонке за ЛЧ помогает, пожалуй, самый недооцененный герой «шпор» – Гульельмо Викарио. В декабре вратарь «Тоттенхэм» затащил сразу несколько матчей, а по предотвращенным голам вообще вырвался в лидеры АПЛ (6,7). Без него команда была бы сильно ниже в таблице.

14. «Штутгарт» (+2)

У «Штутгарта» были две тяжелейшие проверки. Первая – вполне успешная против «Байера» (1:1), в этом сезоне еще никто так не возил леверкузенцев, как «Штутгарт» в первом тайме. Вторая – провальная против «Баварии» (0:3), «Штутгарт» ничего не придумал в стерильных перекатах и пропускал опасные контратаки.

В остальных декабрьских матчах «Штутгарт» уверенно победил и закончил первую часть сезона на третьем месте с отрывом в шесть очков от идущего пятым «Дортмунда». Очень хорошие шансы попасть в лигочемпионскую четверку.

И это было бы справедливо. «Штутгарт» играет в сильный комбинационный футбол, тренер Себастиан Хенесс тонко чувствует, как подкрутить механизмы, чтобы вписать в состав сильнейших игроков – здорово, что «Штутгарт» перешел на схему с двумя центрфорвардами, ведь Дениз Ундав явно заслуживает минуты даже с учетом выдающейся формы Серу Гирасси. Смогли ужиться.

13. «Астон Вилла» (+2)

Рекордное для «Астон Виллы» 13-е место в нашем рейтинге – итог прорывного года. Больше очков в Премьер-лиге в 2023-м набрал только «Манчестер Сити». В 2024-м ждем как минимум борьбы за ЛЧ, как максимум – охоты за титулом.

Последний месяц года «Вилла» провела в двух агрегатных состояниях. Их хорошо описывают домашние встречи с «Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Когда соперник раскрывается (случай топ-клубов), «Вилла» задействует все свои сильные стороны. Когда соперник застегивается на все пуговицы (случай андердогов), проявляется редкая слабость команды – взламывание автобусов.

Чтобы избежать разброса в результатах, Унаи придумывает решения по ходу игр. В декабре «Вилла» пять раз забивала в последние 20 минут встречи. Помогали в том числе джокеры, которых Эмери доставал в самый нужный момент.

12. «Ювентус» (+1)

Декабрьский Аллегри – четыре победы с минимальным счетом и ничья с «Дженоа» все в том же стремлении сохранить минимальное преимущество. Неизбежные отходы назад сейчас кажутся главным недостатком «Ювентуса»: туринцы сами создают проблемы, отпуская контроль над игрой.

Положительного больше:

1. Научились побеждать, делая минимум – тратят силы на несколько уколов в уязвимое место.

2. Всегда забивают первыми и пропускают, когда сами отходят назад.

3. Пропускают так мало, что 3 гола за месяц кажутся серьезным числом. Характерно, что «Ювентус» единственный итальянский клуб, в котором все три защитника попали в десятку лучших центрбеков года по версии Gazzetta dello Sport.

11. «Барселона» (-2)

Находится в странной точке. По моментам были хороши и против «Жироны», и против «Валенсии» (поражение и ничья). «Альмерию» вполне могли обыграть увереннее, раньше забив победный гол. С «Атлетико» в начале месяца разобрались вообще отлично (хотя из-за инфопотока кажется, что тот матч был в другой жизни).

При этом есть очевидные проблемы. В центре поля не хватает футболистов – даже количественно. В последнем матче стартовать вынуждены были Фермин Лопес и Серджи Роберто. Отдельно отметим креативность Хави в предотвращении выходов Ориоля Ромеу.

Перед уходом на праздники Хави проявил брутальную честность: «Мы не можем себе позволить играть не на 100%. Без самоотдачи у нас нет уровня, который нужен для претензий на трофеи. Команде, которая выиграла лишь одну Ла Лигу, не хватает желания. Это очень серьезный повод для волнения и моя проблема.

У нас нет качеств «Барсы»-2010. Просто нет. Мы должны умирать на поле. Если мы не будем бегать как звери, то не будем побеждать вообще. Если мы не можем наказывать соперников через хладнокровие, то должны хотя бы оставлять всю душу на поле. Это же «Барселона». Я понимаю, почему нам свистят. Не одобряю, так как сам был на месте болельщиков, но никогда не свистел игрокам любимой команде, но понимаю их позицию».

Пожалуй, это именно тот случай, когда в оценках важно не скатиться в крайности. Нельзя опираться только на статистику/содержание матчей и твердить, что у «Барсы» все в порядке, вот-вот выдадут серию и вернутся в гонку. В то же время мочить команду будто это полномасштабный кризис – тоже неверно, все же на поле все не так плохо. «Барса» точно интересная. Продолжаем наблюдение.

10. «Атлетико» (-2)

«Атлетико» нестабилен, но этот месяц вышел совсем слабым: отдали матч «Барсе», не выдержали темп «Атлетика», провалились с «Хетафе». Даже с «Севильей» было непросто.

Одна из причин – Коке. Барриос травмирован, капитан – единственный разыгрывающий опорник у Симеоне. Аналогов просто нет, приходится играть без передышки, но физически он не тянет огромный объем работы. Опорник «Атлетико» не только двигает мяч, но и берет часть оборонительных функций Витцеля. Особенно, если рядом атакующий хавбек вроде Гризманна или Лино.

Количество ошибок у Коке зашкаливает (по его меркам). Конечно, проблема не только в нем: не хватает защитников, способных продвигать мяч, все еще нет рабочего варианта на левом фланге. Симеоне перебирает детали, система пока сбоит. «Атлетико» точно не ужасен, но сдал.

9. «ПСЖ» (+1)

Непростой выход в плей-офф ЛЧ и комфортные 5 очков отрыва в Лиге 1 – нормальный итог первой половины сезона «ПСЖ». Команда стабилизирована, но едва ли впечатляет. Можно резюмировать, что Луис Энрике проделал множество тактических экспериментов, чтобы вывести «ПСЖ» на бесспорно элитный уровень, но все они сработали.

В декабре вспоминаются перевод Килиана Мбаппе на острие и Уоррен Заир-Эмери на правом фланге защиты как ложный фулбэк. Сомнительно. Мбаппе нередко выглядел изолированным, меньше привычного получал мяч. Заир-Эмери насыщал центр, где у «ПСЖ» собиралось аж четыре центральных полузащитника, но не сказать, что с таким перегрузом позиционная атака стала заметно сильнее.

Для команды с наивысшим показателем владения мячом в топ-лигах «ПСЖ» до сих пор создает слишком мало в позиционных атаках. Это не самый радостный вывод.

8. Жирона (+4)

«Жирона» держит чемпионский темп, не везет, что «Мадрид» сейчас в элитной форме.

Четыре победы, одна ничья, поражений нет с конца сентября. «Жирона» аномально хороша, но есть проблемы: например, пара Блинд-Гарсия в центре защиты слишком ненадежна, хотя дает много инструментов в продвижении. Вылетел Эррера, взламывать низкие блоки теперь сложнее.

Но на фоне результатов это мелочи. Победа над «Барсой» – эталон не только везения, но и характера: «Жирона» хладнокровно ждала моменты, била в слабые места. Это не было свойственно команде на старте сезона. Левый защитник Мигель Гутьеррес стал еще раскованнее, получает мяч даже чаще привычного.

Особенно прекрасен центрфорвард Артем Довбик: первые месяцы он давал больше качеств в продвижении, но не был бомбардиром, сейчас пришли голы. Украинец нашел контакт с Савио, теперь их связка максимально эффективна (но не так крута, как с Цыганковым, конечно).

7. «Арсенал» (-1)

У «Арсенала» месяц катастроф и крайностей (ежегодный?). Лучшее олицетворение американских горок: в декабрь уместился и перфоманс против «Брайтона», и кошмар против «Фулхэма». Первый матч Артета назвал «удовольствием с первой до последней секунды»; второй – «худшей игрой сезона».

Описывать эти перепады настроения все труднее. По результатам плохого было явно больше, чем хорошего. Клуб выпал из претендентов на титул и рискует туда не вернуться. С другой стороны, только против «Фулхэма» был ужас-ужас. В других даже неудачных встречах были позитивные отрезки, а проблема часто крылась в плохой реализации.

Пожалуй, именно в этом общая черта всех декабрьских матчей – проблемы с завершением сейчас абсолютно у всех игроков атаки. С игрой все не так печально, если не скатываться в оверреакцию на один матч. Вероятно, дела «Арсенала» наладятся относительно текущего положения, но при таких горках к чемпионству или даже достойной гонке команда кажется не готовой.

6. «Ливерпуль» (+1)

Вышел в единоличные лидеры АПЛ. От «Арсенала» оторвались уже на пять очков. От «Астон Виллы» – на три. Перевес в два очка сохраняется по потерянным от «Сити». Самый показательный комментарий насчет роста дал тренер «Бернли» Венсан Компани:

«Когда шел матч с ними, я будто бы вернулся во времена, когда сам играл против «Ливерпуля» – одного из самых трудных соперников на моей памяти. С точки зрения интенсивности они возвращаются на тот уровень, с которым я сталкивался как игрок, выступая за «Сити». Когда они доходят до этой точки, с ними очень трудно совладать».

Интенсивность прессинга «Ливерпуля» в последнее время не только впечатляет соперников, но и меняет восприятие всей команды. Еще в начале декабря мерсисайдцы полагалась на камбэки и работу Клоппа по ходу матча – классное, но все же неустойчивое качество, на которое нельзя полагаться в каждом матче. В конце года мы увидели перевоплощение: теперь «Ливерпуль» устраивает бурный старт и топчет соперника с первых минут. Такой подход позволил даже установить рекорд АПЛ по xG за матч – за это мы отдельно подкинули команду Клоппа на одно место вверх.

Ключевая задача на январь – заменить Мо Салаха, который уезжает на Кубок Африки. Египтянин – главный завершитель и второй после Трента созидатель в команде. У Клоппа достаточно альтернатив, но все уступают и по важности, и по химии, которую Салах выстраивает с партнерами.

5. «Бавария» (-1)

«Бавария» окончательно закрепилась в образе королей контратак. Артем Денисов в тактических дайджестах акцентировал внимание на двух важных моментах.

Первый – матч против «Штутгарта», в котором «Бавария» владела мячом всего 42% (29% в первом тайме), но вынесла весьма сильного соперника по созданным моментам. Все было именно так, как вам кажется из базового описания – выжидали, а потом убойно убегали (плюс очень опасные стандарты).

Второй – замена в игре против «Вольфсбурга». За полчаса до конца при форе в один мяч Томас Тухель выпустил Маттейса де Лигта и переключился на пятерку защитников. И снова вам не показалось: это было именно прагматичной тактикой на финальный отрезок.

Прагматика и контратаки – новое лицо «Баварии». Это больше не та всесторонне развитая машина. Команда Тухеля выпячивает одну сильную сторону, но она чертовски мощная.

4. «Интер» (+1)

«Интер» выиграл всего 4 из 7 декабрьских матчей и вылетел из Кубка, но большинство ударов принял вторым составом. Основа все еще напоминает каток. Чем скорее Индзаги найдет применение редким и очень сильным качествам центрального полузащитника Фраттези и левого Карлоса Аугусто, тем меньше останется уязвимостей.

Главное позитивное наблюдение – «Интер» почти непробиваем даже с 23-летним немцем в основе: пять из семи матчей закончил всухую и почти не пропускает с игры.

Негатив – Лаутаро как будто притормозил (2 гола за месяц), а от его точности напрямую зависит ход команды: характерно, что его незабитый пенальти привел к вылету из Кубка. Потенциально критическая ситуация, учитывая, что на подхвате только возрастные Арнаутович и Алексис Санчес.

3. «Ман Сити» (-1)

«Сити» пережил турбулентность в начале декабря, ухватился за кислородную маску и уже оклемался. Матч с «Астон Виллой» с соотношением ударов 2:22 уже забыт как страшный сон. С тех пор почти сплошные победы (споткнулись только на «Кристал Пэлас») и очередной выигранный турнир (клубный ЧМ – пятый в календарному году).

Возвращение к жизни здорово фиксирует реакция Пепа на игру Фила Фодена. После «Кристал Пэлас» Гвардиола вновь пожаловался на незрелость англичанина – Фил привез атаку, с которой соперник сравнял счет. После «Эвертона» Пеп наоборот хвалил Фодена за взрослый перфоманс: «В отличие от той игры, в этой он не навредил нам, а напротив помог победить».

Особенность хорошей формы Фодена в последнее время – место в центре полузащиты «Сити». Скоро за нее закрутится борьба – возвращается Кевин де Брюйне. Как разместить их в старте – задачка, над которой придется поразмышлять Пепу, пока в АПЛ идет перерыв.

2. «Байер» (+1)

В декабре «Байер» дважды потерял очки – 1:1 с «Дортмундом» и со «Штутгартом». Очень разные матчи: в первом «Байер» быстро пропустил и потом давил-давил-давил (явно мог побеждать), во втором – провел худший тайм сезона, но после перерыва перевернул игру и заслуженно отыгрался.

Команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в Бундеслиге: 42 очка против 38 у «Баварии» с матчем в запасе. 42 очка за 16 стартовых туров – один из лучших результатов за всю историю чемпионатов Германии.

Что нового: пожалуй, все чаще заметная ментальность доминатора. Чем больше «Байер» забивает, тем лучше играет. Тренд особенно просвечивался в последних играх 2023-го против «Айнтрахта» (3:0) и «Бохума» (4:0). Любопытно, что в этом сезоне «Байер» победил во всех матчах, где лидировал в счете. Мог упустить преимущество, но все равно в итоге побеждал.

Из неприятного – стагнация атакующего полузащитника Йонаса Хофманна. Многовато невзрачных матчей в ноябре и декабре. Больше никто не выпадает. Впрочем, вмешаются обстоятельства – в январе Кубок Африки и отъезд центрфорварда Виктора Бонифасе с центрбеками Эдмондом Тапсоба и Одилоном Коссуну, железными игроками основы. Будет непросто.

1. Реал Мадрид (=)

Список травмированных расширяется (свежая большая потеря – Давид Алаба), но это парадоксальным образом почти не сказывается на результатах. Карло Анчелотти мастерски превращает потенциальный кризис в тотальную сплоченность.

Ее символ – декабрь в исполнении Браима Диаса. В составе он заменял травмированного Винисиуса, а на поле по цепочке подвинул Родриго левее. При этом при позиционной обороне Диас часто опускался на правый фланг, что помогало разгружать Луку Модрича. Результат: Браим набрал волшебную форму, а потери в атаке почти не ощущались.

Еще один герой месяца – упомянутый Модрич. Хорват вернулся в стартовый состав и в некоторых играх затмевал Джуда Беллингема (а ведь,мы подзабыли, что такое возможно).

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: Gettyimages.ru/Cathrin Mueller, Justin Setterfield, Valerio Pennicino, Fran Santiago, Christof Koepsel, Joern Pollex