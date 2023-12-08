Эмери против прошлого в «Арсенале», дерби Каталонии, где «Барса» ниже. Не пропустите!

И новая классика Бундеслиги.

Лучшее из топ-лиг на эти выходные – в анонсе от авторов Sports.ru.

Программу составили Артем Денисов, Тимур Боков, Вадим Лукомский и Андрей Клещенок.

Пятница. 8 декабря

Фартовый «Ювентус» против невезучего «Наполи»

Мадзарри наследовал главную проблему Гарсии (сейчас не о Де Лаурентисе): поражения при относительно неплохом впечатлении. Неаполитанцы были небезнадежны ни с «Реалом», ни с «Интером», но неточность в реализации и неназначенные пенальти привели к 2:7.

Матч – проверка для обоих. «Юве» смотрится очень солидно, пока не доходит до команд хотя бы приблизительно равного класса. Посмотрим, на кого везение влияет сильнее.

Классная дуэль – Бремер против Осимхена: лучший персональщик против лучшего форварда лиги. Классная заочная – Кьеза против Хвичи: итальянец хоть и мучается в неудобной роли, но по-прежнему супер, когда оказывается в любимой зоне.

Суббота. 9 декабря

Помощник Нагельсманна в «Баварии» против «Баварии»

Тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер был частью штаба Юлиана Нагельсманна, убранного весной. Считалось, что Топпмеллер замечательно ладил с французами «Баварии», поскольку идеально знает французский язык. Бенжамен Павар, например, потратил на прощание с Топпмеллером больше символов, чем на прощание с Нагельсманном.

«Айнтрахт» рассмотрел у Дино потенциал стать главным. Сейчас «Айнтрахт» на спаде: вылет из Кубка Германии от «Саарбрюккена» из третьего дивизиона (эта же команда выбила ранее «Баварию») и пять матчей без побед во всех турнирах. Но ранее у «Айнтрахта» были очень сильные матчи с оборонительной точки зрения. Именно это пригодилось бы против «Баварии».

Иско против «Реала». Он шикарен

«Бетис» обескровлен перед матчем с «Мадридом»: вылетели Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Вильям Карвалью, Набиль Фекир и Родри. С дискомфортом выйдет и Херман Песселья.

Но разве это важно, когда тренер – Мануэль Пеллегрини, а в основе зажигает Иско. Испанец создает больше всех моментов в Ла Лиге, а перед командой, в которой провел почти 10 лет, наверняка будет по-особенному заряжен.

«Бетис» всегда дает бой «Реалу». Смотреть – обязательно.

«Аталанта» против «Милана» как сражение топов, которым нечего предложить друг другу

Гасперини потерял очки в 7 матчах из 11, в которых Скамакка не был доступен с первых минут, и против «Милана» он снова без поломанного великана. Команда Пиоли вроде вытащила матчи с «Фиорентиной» и «Фрозиноне», но не показала ни намека на основательность – в некоторых моментах откровенно выживала.

Скорее всего, Леау начнет игру со скамейки, так что матч выйдет иллюстративным: либо как столкновение двух систем в поиске новых идей, либо соревнование в безыдейности.

Привыкаем к Захаряну в старте «Сосьедада»

Андер Барренечеа вылетел на несколько месяцев. Печальный повод, но Арсен теперь в основе.

«Вильярреал» расцвел при Марселино. Так пока нет никакой системы, но каждый матч – представление: много забивают, много позволяют у своих ворот. «Реал» тоже любит атаковать, должна получиться открытая и яркая игра.

Персональный сюжет – Таке Кубо против бывшей команды, где его когда-то забраковали. Японец давно не забивал, пора исправляться.

«Дортмунд» против «Лейпцига» – уже классика Бундеслиги

Есть кое-что схожее: и «Дортмунд», и «Лейпциг» замечательно выступают в ЛЧ (правда, одна команда – в группе смерти, другая – в группе жизни), но в Бундеслиге все не так хорошо. Особенно у «Дортмунда», который именно по качеству футбола совсем ужасен. У «Боруссии» цельных матчей в ЛЧ больше, чем за 13 туров Бундеслиги.

Сейчас это матч команд, борющихся за место в топ-4. Вряд ли может быть что-то большее.

Эмери (на пике почитания) против «Арсенала»

Унаи Эмери уничтожил Пепа Гвардиолу, обошел его в таблице и готовится к встрече с его учеником/своим преемником в «Арсенале» Микелем Артетой. Еще из пересечений – Эми Мартинес в формальном статусе лучшего кипера планеты сыграет против бывшего клуба, у которого вратарская позиция сейчас самая обсуждаемая. В среду аргентинец сделал двойной сэйв после ударов Эрлинга Холанда; против «Лутона» Давид Райя совершил столько же результативных ошибок.

Тема переосмысления прошлого неизбежно станет ключевой, даже если осмыслять что-то, отталкиваясь от успехов/неудач в совершенно других условиях, не самый конструктивный подход. Почти все оценки будут даваться в зависимости от результата этого матча.

Еще это первое место АПЛ против третьего, но аура побочных интриг такая сильная, что мы об этом вспомнили только сейчас.

Воскресенье. 10 декабря

Штурмовой прессинг «Реймса» летит на стерильное владение «Ниццы»

Вторая команда Лиги 1 против пятой. И у матча увлекательная тактическая подоплека.

«Ницца» душит безопасными розыгрышами, где сразу семь полевых могут не подниматься выше центра поля. Пугающий пример владения как оборонительного инструмента. В прошлом туре прервалась 747-минутная серия без пропущенных и 1194-минутная серия без отставания в счете.

Соперник – один из самых прессингующих клубов Франции, который готовит эксклюзивные прессинг-планы под каждую жертву. Велика вероятность, что «Ницце» не дадут спокойно перекатывать мяч.

«Штутгарт» против «Байера» – один из главных матчей первого круга

Мы регулярно хвалим «Байер». Хаби Алонсо построил команду с сильной позиционной атакой, обязательные атрибуты: эффективный контрпрессинг и очень красивые комбинации. Одна из самых сильных команд евросезона.

Кажется, «Байер» затуманивает феномен «Штутгарта» (еще его затуманивает индивидуальный перфоманс Серу Гирасси). Это тоже очень сильная по любым меркам команда – достаточно хотя бы взглянуть, как два раза за месяц «Штутгарт» деклассировал «Дортмунд». «Штутгарт» не просто дважды победил «Дортмунд» – он доминировал.

Кому-то из них придется играть вторым номером. И это не расстраивает – и «Штутгарт», и «Байер» опасны не только в позиционном футболе.

Продолжайте смотреть матчи «Тоттенхэма» – даже сейчас!

«Тоттенхэм» набрал всего очко в последних пяти матчах АПЛ. И все равно наша принципиальная позиция, что каждый матч команды Энджа Постекоглу обязателен к просмотру. «Он делает футбол лучше», – заметил недавно Пеп Гвардиола.

Это чистейшая правда. Даже на фоне кризисных результатов и проблем с составом тренер не отступает от атакующих идеалов. Они у него предельно строгие. Это влияет на рисунок встречи в обе стороны. Сопернику тоже становится проще создавать и допускать моменты. Динамика не всегда будет в пользу «Тоттенхэма». В текущем состоянии, вероятно, и не будет, но качество матчей всегда на уровне.

В этот раз и афиша вполне топовая. В соперниках – «Ньюкасл», который проверит ложных фулбеков Постекоглу зонным, ориентированным на мяч прессингом с узкой стартовой тройкой. Это тоже крайне интригующее столкновение, но, чтобы насладиться матчем, погружаться в такие детали вообще необязательно.

Столкновение стилей и сильных сторон в матче «Рома» – «Фиорентина»

Матч из категории, где роли распределены до стартового свистка. «Фиорентина» будет владеть мячом, «Рома» – играть на сдерживание. В этих образах команды хороши. Римляне – лучшая команда по ограничению пасов в убойную зону. «Фиора» – в топ-3 по отданным пасам в эту зону. Столкновение, в котором выяснится, чья сильная сторона круче.

В предматчевом раскладе кажется, что римская. Уж больно любит Моуринью победы в таком раскладе. Обычно их называют классическими мастер-классами Жозе. Винченцо Итальяно нужно придумать что-то экстраординарное, чтобы не угодить в ловушку.

Ну и кто первый клуб Каталонии?

Впервые в истории «Жирона» подходит к игре с «Барсой» как первый каталонский клуб. Конечно, только в таблице.

Кажется, у нашей любимой сенсации наметился спад: с «Атлетиком» сыграли вничью, по игре смотрелись хуже. Против «Валенсии» проигрывали до 82-й минуты, пока чудом не включился старичок Кристиан Стуани. Но под «Барсу» ждем Артема Довбика.

А вот команда Хави воодушевлена победой над «Атлетико». Кажется, «Барса» готова поставить выскочек на место, хотя яркая и атакующая «Жирона» точно не сдастся просто так.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; Joaquin Corchero, IMAGO/Julia Rahn, Oscar J. Barroso/Global Look Press