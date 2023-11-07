Феликс против Симеоне, «Наполи» vs «Интер», упрямый «Тоттенхэм» едет к «Сити». Этот футбол мы не пропустим

И будущий тренер «Юве» против «Юве»?

Посмотрим, чем европейский футбол попробует отвлечь нас от суперматча «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» (пятница, 21:00).

Программу составили Слава Палагин, Тимур Боков, Артем Денисов, Андрей Клещенок и Вадим Лукомский.

Пятница. 1 декабря

Вероятный будущий тренер «Юве» – против «Юве»

«Монца» – это приятное движение игроков и мяча: умное, но без налета рафинированности. Это 5-е место по владению, 4-е по ударам с игры и третье по пропущенным без стандартов (лучше только «Интер» и «Юве»).

Это две сухих победы над «Юве» в прошлой Серии А, при том что зарплатная ведомость клуба меньше, чем у туринских форвардов.

А еще и в первую очередь – это Раффаэле Палладино. Пятнадцать лет назад он забивал за «Ювентус» и получал лещей от Дель Пьеро, а сегодня тащит в еврокубки команду, потрепанную травмами, уходами и допингом Папу Гомеса.

В четверг Раффу спросили о будущем в «Ювентусе», и он ответил: «Летом на меня вышли несколько клубов, но вы знаете мое правило: ничего о былом и о рыночном. Мой контракт истекает летом».

Перчинка.

Суббота. 2 декабря

ПСВ перестанет быть таким идеальным?

ПСВ выиграл 13 из 13 матчей в Эредивизи. Больше всех забили, меньше всех пропустили – разница мячей «+43» («+3,3» в среднем за матч – разгромы стали обыденностью). На неделе к абсолютному доминированию внутри страны добавился выход в плей-офф ЛЧ и танцы Луи ван Гала.

Пожалуй, такими счастливыми болельщики из Эйндховена не были со времен, когда команда с пушкой Алекса, работоспособностью Пак Чжи Суна и тактикой Гуса Хиддинка шумела в полуфинале ЛЧ. Испортить праздник способен только «Фейеноорд» – действующий чемпион и с самоотводом «Аякса» вторая сила в Нидерландах прямо сейчас.

В воскресенье сойдутся две лучшие голландские команды во всех отношениях – таблица прошлого сезона и этого, владение, точность передач, территориальное доминирование и количество моментов (обе наносят 20+ ударов в среднем за игру). Должно быть и классно, и весело!

Обязательный пункт про «Жирону»!

«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком». Теперь – проверка дерзкой «Валенсией».

Тренер Мичел признает, что главной сенсации Ла Лиги непривычно играть в хаотичной манере, когда соперник отдает центр поля, а первый блок прессинга одолевает за счет длинных пасов.

«Валенсия» не так надежна в обороне, но может создать проблемы молодой и быстрой атакой. Последите за Хави Геррой, одним из главных талантов Испании. Он точно напряжет Блинда и Эрика Гарсию, который провалили прошлый матч.

Перепалки Хау и Тен Хага – важный фон для «Ньюкасла» и «МЮ»

Новые «Ньюкасл» и «МЮ» заново выстраивают отношения. В феврале команда Тен Хага выиграла финал Кубка Лиги (2:0). Затем инициативу перехватил Эдди Хау. И тут Эрик слегка поспособствовал. Перед весенним выездом на «Сент-Джеймс Парк» обвинил «Ньюкасл» в регулярных затяжках времени. Хау использовал это как вдохновение для игроков: цитировал перед выходом на поле, о чем рассказали в недавней документалке от Amazon. Как и хотел Эдди, «Юнайтед» получил быструю игру, о которой так мечтал (и поражение 0:2).

В этом сезоне Хау продолжил издеваться – 3:0 на «Олд Траффорд» в рамках того самого Кубка Лиги, который «МЮ» затащил в прошлом сезоне. На пресс-конференции Эдди даже потроллил Тен Хага: признался, что выпустил игроков основы на концовку, чтобы они могли использовать игровые минуты как тренировочную нагрузку.

Прямо сейчас и «Ньюкасл», и «МЮ» не в лучшей форме, чтобы соревноваться в трэш-токе, но отношения тренеров подогревают интерес.

Воскресенье. 3 декабря

Кузяев сыграет против «ПСЖ»

Какой матч «Гавра» вообще смотреть, если не против «ПСЖ»?

Содержание, правда, максимально ожидаемое: 70% владения мячом у команды, которую зовут не «Гавр».

Надежда «Гавра» – крепкая защита. Меньше в Лиге 1 пропускают только «Ницца», «ПСЖ» и «Лилль». Вратарь Артюр Дема лидирует в топ-лигах по количеству предотвращенных голов – 7,4. По игре на линии это сильнейший вратарь прямо сейчас.

«Челси» играет в футбол «Брайтона» лучше «Брайтона»?

В марте спортивный директор «Брайтона» Пол Барбер пошутил, что уборщицам с базы клуба нужно быть наготове – за ними тоже может прийти «Челси». Пола можно понять: к весне лондонцы переманили из «Брайтона» игрока (уехал Марк Кукурелья), главного тренера (Грэм Поттер) и главу скаутской службы (Пол Уинстэнли). На этом история не закончилась: летом «Челси» вернул отданного в аренду Ливая Колуилла и потратил больше 100 миллионов на Роберта Санчеса и Мойсеса Кайседо.

Подглядывание прослеживается даже на тактическом уровне: Маурисио Почеттино активно продвигает идею коротких розыгрышей, которые почти полностью копируют структуру Роберто де Дзерби. Аргентинца стоит похвалить: прямо сейчас «Челси» исполняет задумку гораздо лучше самого «Брайтона». Очный матч – возможность исполнить отработанное на тренировках против застрявших в кризисе вдохновителей.

Пеп против тренера, которому дал шанс в Европе

Объясняя успешный старт в АПЛ, Эндж Постекоглу шутил, что просто-напросто копирует Пепа. На идейном уровне тренеров правда многое роднит, но есть и еще одна важная деталь: когда-то именно Пеп порекомендовал боссам «Селтика» пригласить австралийца. Гвардиолу очень впечатлил товарняк с японской «Йокогамой», которую Эндж тренировал в 2019-м. Тогда команда Постекоглу проиграла «Сити» по счету, но выиграла по владению – 58% на 42%.

На «Этихаде» Постекоглу тоже постарается сыграть в футбол, близкий Пепу. В интервью Рио Фердинанду Биг Эндж рассказал, что «Тоттенхэм» будет играть первым номером, независимо от счета и на любом отрезке игры. Неудачные матчи показали, что он не отказывается от идей, даже когда у него много потерь и всего девять игроков на поле. Против «Сити» и на фоне трех поражений такая упертость звучит как безумие, но за это мы и любим новый «Тоттенхэм».

Топ-вывеска в Бундеслиге без «Баварии»

Пускай «Дортмунд» и выглядит тускло в чемпионате, но против серьезных соперников по-прежнему способен добывать результат – это мы видим в Лиге чемпионов. Да и контратакующий потенциал «Боруссии» накладывается на позиционные атаки «Байера».

В начале 2023-го «Дортмунд» Терзича победил «Байер» Алонсо, придумав адаптацию с постоянными тактическими фолами, которые сбивали быстрые атаки соперника. Теперь это совсем другой «Байер», и адаптация Терзича, конечно, будет иной.

Тренер «Севильи» – все?

Возможно, последний матч «Севильи» с тренером Диего Алонсо. Он работает уже два месяца – все еще ни одной победы.

На этом фоне «Вильярреал» возглавил Марселино. Команда выиграла третий матч подряд, особенно зажигает форвард Хосе Луис Моралес – у него 6 голов при новом тренере. Однако еще рано размышлять о высоком, по игре «Вильярреал» не похож на то, к чему Марселино приучил нас во времена «Валенсии» или «Атлетика».

«Севилья» – прекрасный полигон для экспериментов. К сожалению.

Матч недели в Серии А: чемпион против лидера

«Интер» – свежий и уверенный: Индзаги выпустил против «Бенфики» девять запасных игроков; даже они оказались настолько хороши, что отыгрались с 0:3.

«Наполи» наверняка изнурен второй перестрелкой с «Реалом». Если миланцы зададут высокий темп, неаполитанцы могут не выдержать. Но у Мадзарри всегда есть Хвича и Осимхен в рукаве: в крайнем случае сядут в защиту и перейдут на длинные забросы, как с «Аталантой».

Рекомендация – левый край «Наполи», на котором не осталось здоровых защитников. Против «Реала» он не проседал – его не было: профильный центрбек Жезус боялся идти вперед и не успевал сзади. Теперь просится спринтер-правша Дзаноли – игрок-открытие второй половины прошлого сезона, которого зря держат в запасе.

Будет либо кошмарно, либо свежо. И в любом случае весело.

Гризманн против «Барсы», Феликс против Симеоне

«Барса» в плохой форме, «Атлетико» – прекрасен.

Симеоне еще ни разу не обыгрывал каталонцев в гостях. Похоже, сейчас лучший шанс за долгие годы. Перед командой Хави тяжелая задача: ограничить «Атлетико», который умеет играть и первым номером, и отходить назад. Матч с «Порту» показал, что игра по сопернику пока дается с трудом. Надо что-то придумывать.

Персональные сюжеты тоже есть: Гризманн против «Барсы», Феликс против Симеоне. Будет жарко.

Фото: Joaquin Corchero, DAISUKE Nakashima, Alfredo Falcone, Mutsu Kawamori, Alfredo Falcone/Global Look Press