Поиски Анчелотти перед класико, провал короля навесов из «Ньюкасла». Тактика ЛЧ

«Галатасарай» впечатлил.

Что интересного подготовили тренеры и показали команды в третьем туре ЛЧ – в деталях от футбольных авторов Sports.ru.

Не пропустите отдельный разбор статусной победы «ПСЖ» над «Миланом».

«Дортмунд» явно надеялся на контратаки. Сработало

Быстрые выпады – самая импровизационная фаза. «Дортмунд» добавил в нее конкретную структурную особенность – в контратаки выбегало максимальное количество игроков (в разумных пределах).

Апофеоз – результативная атака, принесшая «Боруссии» победу. Пять игроков «Дортмунда» внутри чужой штрафной. Хотя еще 10 секунд назад мяч был у «Ньюкасла».

Нико Шлоттербек в агрессивном отборе вернул мяч, сам же включился в атаку и прострелил под удар Феликса Нмечи. Нмеча – один из тройки центральных полузащитников. Вместе с ними атаку поддержали Марко Ройс, Никлас Фюллькруг и Дониэлл Мален – атакующее трио.

«Дортмунд» ставил на моменты именно после быстрых атак. В первом тайме старались довести до удара каждый резкий выпад. Разумное решение. У «Дортмунда» высокий контратакующий потенциал, тогда как позиционная атака барахлит. «Ньюкасл» из-за агрессивного стиля допускает свободные пространства сзади.

Во втором тайме «Боруссия» перешла в более автобусный режим, лишь бы удержать 1:0. Получилось, хоть и с двумя ударами «Ньюкасла» в перекладину.

«ПСЖ» опробовал персональный прессинг. Увидели две неожиданные дуэли

Вот они: Ашраф Хакими против Юнуса Мусы (левый защитник опекал одного из трех центральных полузащитников) и Маркиньос против Рафаэла Леау (менее неожиданно, но скоростной португалец – тяжелое испытание для любого соперника, а тут к нему привязали центрального защитника, а не крайнего).

Из-за персональной опеки Хакими следовал за Мусой по всему полю. Путешествовал даже на левый фланг.

«Милан» мог выжать явно больше из такого положения. Один из сценариев: Муса постоянно уводил бы Хакими из привычной зоны, Леау смещался бы ближе к боковой линии и получал бы шансы для изолированного дриблинга один в один против Маркиньоса. Тео Эрнандес тоже мог бы смелее идти вперед.

Тео и Леау точно способны разбивать персоналку за счет индивидуальных действий, но Тео подключался сдержанно, а Леау постоянно держался в скученности, что его очевидно сковывало. Маркиньос спокойно справлялся с Рафаэлом.

«Милан» не сумел на ходу придумать адаптации под оборонительный план «ПСЖ». Жаль, варианты явно были. А так – 0:3.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Анчелотти экспериментирует с позицией Модрича перед класико

Против «Браги» (2:1) самую высокую позицию в полузащите «Мадрида» при прессинге занимал не Джуд Беллингем, как все привыкли, а Лука Модрич:

Такое расположение упростило команде переход на 4-4-2 в стадии позиционной обороны. Раньше Беллингему нужно было оперативно бежать на левый фланг. Теперь Джуд изначально ближе к этой зоне, а Модрич садится поглубже в центре:

При этом роль Беллингема в атаке оставалась привычной – действовал под нападающими с большим объемом свободы. Модрич, напротив, в этой стадии чаще оказывался ближе всех к центральным защитникам – порой становился правым центральным защитником, помогая в продвижении:

Лука выступал зачинателем атак, но дальше участвовал в комбинациях в любых зонах. Хорват провел потрясающий матч. Олицетворение перфоманса – больше всех передач при точности 99% и 9 предударных действий (у второго места – всего 4).

«Бавария» разыгрывает от ворот без участия вратаря

Прием из матча «Галатасарай» – «Бавария» (1:3) интересно подсветить как зарождающийся тренд. Команды давно освоили розыгрыш, в котором не вратарь пасует коротко на защитника, а защитник на вратаря – при персональной опеке у соперника это дает лишнюю секунду свободы на принятие решения (плюс делает команду чуть менее предсказуемой).

Теперь постепенно зарождается вариант, в котором один полевой отдает на другого – например, один центральный защитник на второго. В случае «Баварии» атаки начинал Ким, передавая мяч Де Лигту или Киммиху:

Зачем это? Вратарь Свен Ульрайх, конечно, не Ману Нойер, но вряд ли дело в недоверии ему – уж слишком простой тип паса. Вероятная причина – желание добиться непредсказуемости против стадии, которую соперник очевидным образом готовил («Галатасарай» давил ультрасмело с использованием шестерки игроков, включая опорников).

Кубо неудержим. «Бенфика» знала про угрозу, но не смогла помешать

Такефусо Кубо – самый яркий игрок «Сосьедада» прямо сейчас. Специально под него слева у «Бенфики» вышел Давид Юрасек – не самый очевидный выбор. Обычно на этой позиции стартует универсал Фредрик Эурснес. Есть еще вариант с Хуаном Бернатом. Эти двое сыграли в двух первых турах ЛЧ.

Сейчас Рогер Шмидт выставил исполнителя под конкретную задачу. А еще рядом на позицию опорника выставил Эурснеса, который должен был страховать. Особое внимание никак не помешало Кубо. Японец смещался, обострял и к замене оппонента на 60-й минуте собрал 6 обводок. Второй жертвой стал Бернат. Такефусо не заметил его, организовав проход, который завершился попаданием в штангу.

Притормозить Кубо смог только Иманоль Альгуасиль – тренер остановил мучения Берната заменой японца. Вопрос, как его сдержать в текущей форме – пока без ответа.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Провал короля навесов из «Ньюкасла»

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер – один из лучших исполнителей навесов в мире. Прямо сейчас идет третьим по созданным моментам в топ-лигах после кроссов в штрафную. По голевым передачам – вообще делит первое место. «Ньюкасл» пользуется лучшим качеством капитана либо на стандартах, либо через комбинации на правом краю.

Матч с «Дортмундом» – внезапное затмение в ряду классных матчей Кирана. Обязательно похвалим центральных защитников «Боруссии» и вратаря Грегора Кобеля, но даже если мерять Триппьера по обычным (а не собственным высоким) стандартам, случился провал. Из 18 навесов дошли только два. И вы только оцените милосердие, которое проявили к Кирану операторы Opta. В удачные кроссы записали короткий розыгрыш углового и перелет за пределы штрафной.

Забавно, что единственный момент «Ньюкасла» после подачи со стандарта организовал не Триппьер, а вышедший на замену Мэтт Таргетт, которому Киран передал исполнение штрафного. Все остальное – результат навала хозяев, а не крутых кроссов англичанина.

Добивкой к перфомансу Кирана стали постоянные контратаки «Дортмунда» из его зоны. Гости здорово ловили его на высоких подключениях и наказывали (в том числе голом). Короче, не день Бекхэма для игрока, которые в любой другой день вешает почти как Дэвид.

У Эдерсона есть слабость: она проявляется в каждом матче этой ЛЧ

«Сити» с уверенным отрывом лучшая команда розыгрыша. Прямо сейчас разница xG у действующих чемпионов – плюс 8,5. У «Барселоны», которая идет второй, – всего +4,8. Все три матча команда Гвардиолы уверенно выигрывала и создавала кучу моментов. Единственной проблемой были внезапные пропущенные голы, которые слегка усложняли жизнь и продлевали интригу.

Все три мяча – результат выходов один на один с Эдерсоном. Разумеется, бразилец не первопричина проблем. Например, в двух случаях (против «Лейпцига» и в среду с «Янг Бойз») команда плохо реагировала на подключение в атаку одного из центральных защитников.

Но проявилась и слабость вратаря.

По подсчетам Джона Харрисона (энтузиаст с классной моделью, оценивающей вратарей), Эдерсон – один из худших киперов АПЛ, когда дело касается выходов 1-на-1. С сезона-2017/18 бразилец – второй с конца по их отражению. Забавно: когда речь об ударах в упор, Эдерсон – уже второй с начала.

«Галатасараю» – респект за смелость. Прессинговали «Баварию» вопреки инстинкту самосохранения

У «Баварии» антирекорд по допущенным ударам в первом тайме – «Галатасарай» организовал сразу 16. Фундаментом стал прессинг турецкой команды.

Просто оцените смелость: в давление у «Галатасарая» шли сразу шесть игроков, в том числе пара опорников. Сзади постоянно образовывалась ситуация 4-в-4 – максимально рискованное соотношение, учитывая качества соперников. От защитников требовались и отвага, и чтение эпизодов, чтобы «Бавария» не смогла наказать.

По манере напомнило подход «Ньюкасла» в игре с «ПСЖ». Команда Эдди Хау плевала на страх и тоже оставляла четверку защитников без подстраховки:

Риски, на которые шел «Галатасарай», обернулись первым пропущенным – «Бавария» наказала именно за прессинг. Мюнхенцы могли забивать еще несколько раз, но хозяева выжали из давления, пожалуй, больше плюсов, чем минусов. Получалось не только высоко накрывать – за счет прессинга еще и отвоевали территорию. Натурально вся игра шла на половине «Баварии».

Ключевой перелом случился из-за усталости «Галатасарая». Интенсивность прессинга снизилась, «Бавария» могла дольше контролировать мяч и даже проводить позиционные атаки, о которых в первом тайме даже не помышляла. Характерен контраст: до перерыва «Галатасарай» 13 раз пытался отнять мяч на чужой половине, после – всего 4.

Итальянский Лэмпард из «Интера» разрывал рывками. Барелле стоит напрячься?

Матч с «Зальцбургом» – второй старт для Давиде Фраттези после трансфера в «Интер». Пока итальянец страдает из-за конкуренции с Николо Бареллой, но в ЛЧ продемонстрировал качества, за счет которых может ее навязать. Самый мощный потенциал у Давиде – это открывания в штрафной. После недавнего матча сборной, за которую Фраттези регулярно забивает, Gazzetta dello Sport даже назвала Давиде итальянским Лэмпардом.

Против «Зальцбурга» (2:1) рывки Фраттези здорово помогли. Пользу можно разглядеть даже по хайлайтам: Давиде отдал голевой пас, заработал пенальти и был близок ко второму ассисту, но судьи зафиксировали миллиметровый офсайд. Все три эпизода – результат качественных открываний. Особенно понравился второй: нападающие увели защитников в разные стороны, а Фраттези нырнул в образовавшуюся дыру.

Косвенная польза от рывков Давиде – свобода, которую получали латерали «Интера. Учитывая их важность в системе Симоне Индзаги, штрих, который нельзя не отметить.

Теперь интересно последить, как Симоне будет интегрировать Фраттези в состав. Например, второй тайм против «Зальцбурга» Давиде отыграл вместе с Бареллой. Чтобы разместить обоих, Индзаги отправил Николо ближе к левому флангу – там, где он почти не играет.

Артета продолжает поиски нового Джаки

Кажется, матч с «Севильей» (2:1) Микель Артета расценил как шанс устроить кастинг игроков, претендующих на позицию ушедшего летом швейцарца. Через левый фланг «Арсенал» провел 46% атак – абсолютный рекорд сезона. В процессе получилось просмотреть сразу два варианта.

Первый – позицию Джаки занимает Деклан Райс, а вспомогательным опорником становится левый защитник Такэхиро Томиясу. Для «Арсенала» не что-то новое – Александр Зинченко часто смещается в опорную, когда выходит в основе.

Второй – Райс остается в опорной, а позицию Джаки занимает Томиясу. Что-то подобное мы видели после выхода японца на замену в матче с «Сити» (тогда защитник даже помог в голе). Против «Севильи» таких эпизодов было намного больше:

Какие успехи? Томиясу на новой позиции пытался комбинировать с Габриэлом Мартенилли и совершал рывки, которые были так присущи Джаке. Райс в привычном для Гранита стиле нагружал штрафную. Пригодилось перед вторым голом, когда Деклан увел соперника и создал Габи Жезусу удобные условия для прохода под удар. Полноценно заменить Джаку пока не получается, но видны по крайней мере попытки.

Вопросы по-прежнему вызывает способность «Арсенала» блокировать контратаки, когда Райс в высокой позиции. Проблемы проявились в выходные против «Челси», «Севилья» организовала только одну контратаку, но тоже весьма опасную.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)