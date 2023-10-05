Поиски Анчелотти перед класико, провал короля навесов из «Ньюкасла». Тактика ЛЧ
«Галатасарай» впечатлил.
Что интересного подготовили тренеры и показали команды в третьем туре ЛЧ – в деталях от футбольных авторов Sports.ru.
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«Дортмунд» явно надеялся на контратаки. Сработало
Быстрые выпады – самая импровизационная фаза. «Дортмунд» добавил в нее конкретную структурную особенность – в контратаки выбегало максимальное количество игроков (в разумных пределах).
Апофеоз – результативная атака, принесшая «Боруссии» победу. Пять игроков «Дортмунда» внутри чужой штрафной. Хотя еще 10 секунд назад мяч был у «Ньюкасла».
Нико Шлоттербек в агрессивном отборе вернул мяч, сам же включился в атаку и прострелил под удар Феликса Нмечи. Нмеча – один из тройки центральных полузащитников. Вместе с ними атаку поддержали Марко Ройс, Никлас Фюллькруг и Дониэлл Мален – атакующее трио.
«Дортмунд» ставил на моменты именно после быстрых атак. В первом тайме старались довести до удара каждый резкий выпад. Разумное решение. У «Дортмунда» высокий контратакующий потенциал, тогда как позиционная атака барахлит. «Ньюкасл» из-за агрессивного стиля допускает свободные пространства сзади.
Во втором тайме «Боруссия» перешла в более автобусный режим, лишь бы удержать 1:0. Получилось, хоть и с двумя ударами «Ньюкасла» в перекладину.
«ПСЖ» опробовал персональный прессинг. Увидели две неожиданные дуэли
Вот они: Ашраф Хакими против Юнуса Мусы (левый защитник опекал одного из трех центральных полузащитников) и Маркиньос против Рафаэла Леау (менее неожиданно, но скоростной португалец – тяжелое испытание для любого соперника, а тут к нему привязали центрального защитника, а не крайнего).
Из-за персональной опеки Хакими следовал за Мусой по всему полю. Путешествовал даже на левый фланг.
«Милан» мог выжать явно больше из такого положения. Один из сценариев: Муса постоянно уводил бы Хакими из привычной зоны, Леау смещался бы ближе к боковой линии и получал бы шансы для изолированного дриблинга один в один против Маркиньоса. Тео Эрнандес тоже мог бы смелее идти вперед.
Тео и Леау точно способны разбивать персоналку за счет индивидуальных действий, но Тео подключался сдержанно, а Леау постоянно держался в скученности, что его очевидно сковывало. Маркиньос спокойно справлялся с Рафаэлом.
«Милан» не сумел на ходу придумать адаптации под оборонительный план «ПСЖ». Жаль, варианты явно были. А так – 0:3.
Артем Денисов (телеграм-канал)
Анчелотти экспериментирует с позицией Модрича перед класико
Против «Браги» (2:1) самую высокую позицию в полузащите «Мадрида» при прессинге занимал не Джуд Беллингем, как все привыкли, а Лука Модрич:
Такое расположение упростило команде переход на 4-4-2 в стадии позиционной обороны. Раньше Беллингему нужно было оперативно бежать на левый фланг. Теперь Джуд изначально ближе к этой зоне, а Модрич садится поглубже в центре:
При этом роль Беллингема в атаке оставалась привычной – действовал под нападающими с большим объемом свободы. Модрич, напротив, в этой стадии чаще оказывался ближе всех к центральным защитникам – порой становился правым центральным защитником, помогая в продвижении:
Лука выступал зачинателем атак, но дальше участвовал в комбинациях в любых зонах. Хорват провел потрясающий матч. Олицетворение перфоманса – больше всех передач при точности 99% и 9 предударных действий (у второго места – всего 4).
«Бавария» разыгрывает от ворот без участия вратаря
Прием из матча «Галатасарай» – «Бавария» (1:3) интересно подсветить как зарождающийся тренд. Команды давно освоили розыгрыш, в котором не вратарь пасует коротко на защитника, а защитник на вратаря – при персональной опеке у соперника это дает лишнюю секунду свободы на принятие решения (плюс делает команду чуть менее предсказуемой).
Теперь постепенно зарождается вариант, в котором один полевой отдает на другого – например, один центральный защитник на второго. В случае «Баварии» атаки начинал Ким, передавая мяч Де Лигту или Киммиху:
Зачем это? Вратарь Свен Ульрайх, конечно, не Ману Нойер, но вряд ли дело в недоверии ему – уж слишком простой тип паса. Вероятная причина – желание добиться непредсказуемости против стадии, которую соперник очевидным образом готовил («Галатасарай» давил ультрасмело с использованием шестерки игроков, включая опорников).
Кубо неудержим. «Бенфика» знала про угрозу, но не смогла помешать
Такефусо Кубо – самый яркий игрок «Сосьедада» прямо сейчас. Специально под него слева у «Бенфики» вышел Давид Юрасек – не самый очевидный выбор. Обычно на этой позиции стартует универсал Фредрик Эурснес. Есть еще вариант с Хуаном Бернатом. Эти двое сыграли в двух первых турах ЛЧ.
Сейчас Рогер Шмидт выставил исполнителя под конкретную задачу. А еще рядом на позицию опорника выставил Эурснеса, который должен был страховать. Особое внимание никак не помешало Кубо. Японец смещался, обострял и к замене оппонента на 60-й минуте собрал 6 обводок. Второй жертвой стал Бернат. Такефусо не заметил его, организовав проход, который завершился попаданием в штангу.
Притормозить Кубо смог только Иманоль Альгуасиль – тренер остановил мучения Берната заменой японца. Вопрос, как его сдержать в текущей форме – пока без ответа.
Вадим Лукомский (телеграм-канал)
Провал короля навесов из «Ньюкасла»
Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер – один из лучших исполнителей навесов в мире. Прямо сейчас идет третьим по созданным моментам в топ-лигах после кроссов в штрафную. По голевым передачам – вообще делит первое место. «Ньюкасл» пользуется лучшим качеством капитана либо на стандартах, либо через комбинации на правом краю.
Матч с «Дортмундом» – внезапное затмение в ряду классных матчей Кирана. Обязательно похвалим центральных защитников «Боруссии» и вратаря Грегора Кобеля, но даже если мерять Триппьера по обычным (а не собственным высоким) стандартам, случился провал. Из 18 навесов дошли только два. И вы только оцените милосердие, которое проявили к Кирану операторы Opta. В удачные кроссы записали короткий розыгрыш углового и перелет за пределы штрафной.
Забавно, что единственный момент «Ньюкасла» после подачи со стандарта организовал не Триппьер, а вышедший на замену Мэтт Таргетт, которому Киран передал исполнение штрафного. Все остальное – результат навала хозяев, а не крутых кроссов англичанина.
Добивкой к перфомансу Кирана стали постоянные контратаки «Дортмунда» из его зоны. Гости здорово ловили его на высоких подключениях и наказывали (в том числе голом). Короче, не день Бекхэма для игрока, которые в любой другой день вешает почти как Дэвид.
У Эдерсона есть слабость: она проявляется в каждом матче этой ЛЧ
«Сити» с уверенным отрывом лучшая команда розыгрыша. Прямо сейчас разница xG у действующих чемпионов – плюс 8,5. У «Барселоны», которая идет второй, – всего +4,8. Все три матча команда Гвардиолы уверенно выигрывала и создавала кучу моментов. Единственной проблемой были внезапные пропущенные голы, которые слегка усложняли жизнь и продлевали интригу.
Все три мяча – результат выходов один на один с Эдерсоном. Разумеется, бразилец не первопричина проблем. Например, в двух случаях (против «Лейпцига» и в среду с «Янг Бойз») команда плохо реагировала на подключение в атаку одного из центральных защитников.
Но проявилась и слабость вратаря.
По подсчетам Джона Харрисона (энтузиаст с классной моделью, оценивающей вратарей), Эдерсон – один из худших киперов АПЛ, когда дело касается выходов 1-на-1. С сезона-2017/18 бразилец – второй с конца по их отражению. Забавно: когда речь об ударах в упор, Эдерсон – уже второй с начала.
«Галатасараю» – респект за смелость. Прессинговали «Баварию» вопреки инстинкту самосохранения
У «Баварии» антирекорд по допущенным ударам в первом тайме – «Галатасарай» организовал сразу 16. Фундаментом стал прессинг турецкой команды.
Просто оцените смелость: в давление у «Галатасарая» шли сразу шесть игроков, в том числе пара опорников. Сзади постоянно образовывалась ситуация 4-в-4 – максимально рискованное соотношение, учитывая качества соперников. От защитников требовались и отвага, и чтение эпизодов, чтобы «Бавария» не смогла наказать.
По манере напомнило подход «Ньюкасла» в игре с «ПСЖ». Команда Эдди Хау плевала на страх и тоже оставляла четверку защитников без подстраховки:
Риски, на которые шел «Галатасарай», обернулись первым пропущенным – «Бавария» наказала именно за прессинг. Мюнхенцы могли забивать еще несколько раз, но хозяева выжали из давления, пожалуй, больше плюсов, чем минусов. Получалось не только высоко накрывать – за счет прессинга еще и отвоевали территорию. Натурально вся игра шла на половине «Баварии».
Ключевой перелом случился из-за усталости «Галатасарая». Интенсивность прессинга снизилась, «Бавария» могла дольше контролировать мяч и даже проводить позиционные атаки, о которых в первом тайме даже не помышляла. Характерен контраст: до перерыва «Галатасарай» 13 раз пытался отнять мяч на чужой половине, после – всего 4.
Итальянский Лэмпард из «Интера» разрывал рывками. Барелле стоит напрячься?
Матч с «Зальцбургом» – второй старт для Давиде Фраттези после трансфера в «Интер». Пока итальянец страдает из-за конкуренции с Николо Бареллой, но в ЛЧ продемонстрировал качества, за счет которых может ее навязать. Самый мощный потенциал у Давиде – это открывания в штрафной. После недавнего матча сборной, за которую Фраттези регулярно забивает, Gazzetta dello Sport даже назвала Давиде итальянским Лэмпардом.
Против «Зальцбурга» (2:1) рывки Фраттези здорово помогли. Пользу можно разглядеть даже по хайлайтам: Давиде отдал голевой пас, заработал пенальти и был близок ко второму ассисту, но судьи зафиксировали миллиметровый офсайд. Все три эпизода – результат качественных открываний. Особенно понравился второй: нападающие увели защитников в разные стороны, а Фраттези нырнул в образовавшуюся дыру.
Косвенная польза от рывков Давиде – свобода, которую получали латерали «Интера. Учитывая их важность в системе Симоне Индзаги, штрих, который нельзя не отметить.
Теперь интересно последить, как Симоне будет интегрировать Фраттези в состав. Например, второй тайм против «Зальцбурга» Давиде отыграл вместе с Бареллой. Чтобы разместить обоих, Индзаги отправил Николо ближе к левому флангу – там, где он почти не играет.
Артета продолжает поиски нового Джаки
Кажется, матч с «Севильей» (2:1) Микель Артета расценил как шанс устроить кастинг игроков, претендующих на позицию ушедшего летом швейцарца. Через левый фланг «Арсенал» провел 46% атак – абсолютный рекорд сезона. В процессе получилось просмотреть сразу два варианта.
Первый – позицию Джаки занимает Деклан Райс, а вспомогательным опорником становится левый защитник Такэхиро Томиясу. Для «Арсенала» не что-то новое – Александр Зинченко часто смещается в опорную, когда выходит в основе.
Второй – Райс остается в опорной, а позицию Джаки занимает Томиясу. Что-то подобное мы видели после выхода японца на замену в матче с «Сити» (тогда защитник даже помог в голе). Против «Севильи» таких эпизодов было намного больше:
Какие успехи? Томиясу на новой позиции пытался комбинировать с Габриэлом Мартенилли и совершал рывки, которые были так присущи Джаке. Райс в привычном для Гранита стиле нагружал штрафную. Пригодилось перед вторым голом, когда Деклан увел соперника и создал Габи Жезусу удобные условия для прохода под удар. Полноценно заменить Джаку пока не получается, но видны по крайней мере попытки.
Вопросы по-прежнему вызывает способность «Арсенала» блокировать контратаки, когда Райс в высокой позиции. Проблемы проявились в выходные против «Челси», «Севилья» организовала только одну контратаку, но тоже весьма опасную.
Вячеслав Палагин (телеграм-канал)
Может быть попробовать формат разбора некоторых голов? Текущий формат кратких обзоров зашел явно на ура
А насчёт залетело/не залетело, в этом и заключается опыт ЛЧ когда надо реализовать тот Единственный шанс. Боруссия как команда может и слабее НЮ, но этот опыт у них есть в отличие от НЮ.
Зато Артета внезапно осознал, какие возможности дал бы команде хороший бокс-ту-бокс. И начались лихорадочные изыскания внутренних резервов. Эдегор переезжать отказался, Хаверц не сработал, вытаскивать Райса и оголять опорную зону - самоубийство, Томиясу (и Зина) всё-таки защитники, а БТБ должен всё-таки уметь забивать... Смит-Роу следующий в очереди.
Вне игры фиксируют, когда игрок получает мяч от партнера. Потому что в правилах сказано:
"Игрок находится в положении «вне игры», если:
• любая часть его головы, тела или ноги находится на половине поля
соперника (исключая среднюю линию) и
• любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот
соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника"
Игрок бьющий или владеющий мячом никак не может быть вне игры, потому что он не может находиться к воротам ближе, чем мяч, которым он владеет!
Кстати, гипотетическое задевание вратаря или другого игрока соперника никак не влияет на то, что игрок находится вне игры. Вне игры не считается, если игрок, находящийся вне игры получил мяч от соперника, который играл в мяч.
пересматривал много раз,если у кого-то есть фото, что Харт коснулся мяча, пришлите,
но вопрос, почему никто не спорил и не смотрел ВАР