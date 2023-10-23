Кем «Ливерпуль» заменит Робертсона? В чем Мойзе Кин лучше Влаховича? Тактика выходных

Азмун порадовал за «Рому».

Разбираем первый после сборных евротур. По матчу «Челси» – «Арсенал» вышел отдельный текст. А вот здесь – вся тактика РПЛ.

Аллегри построил многоуровневую ловушку для опеки Леау

Макс Аллегри очень высоко ценит Рафаэла Леау. Тренер сказал, что португалец уравнивал составы даже после удаления у «Милана», а в первом тайме «выскальзывал даже из-под двойной опеки».

Аллегри объяснил, что специально заточил Веа и Маккенни (играл латераля в других матчах) под двойную опеку, а страховал их Федерико Гатти. Даже формулировка «страховал двойную опеку» выдает масштаб!

Иногда динамика менялась. Например, в этой ситуации Веа и Гатти организуют двойную, а Маккенни встречает оппонента на фланге (в обычном сценарии на него выдвинулся бы правый латераль Веа):

Даже в таких условиях Леау создавал остроту (например, момент для Жиру в первом тайме). Рафа был остр при контратаках, но в эпизодах позиционной обороны перестраховки Аллегри скорее работали.

После удаления динамика изменилась. Теперь «Юве» чаще владел мячом. «Милан» атаковал реже, но именно на скорости. Сценарий с двойной опекой был невозможен, стало больше дуэлей с Гатти, в которых португалец доставлял сопернику проблемы. После желтой карточки Аллегри заменил Федерико. Вместо него вышел молодой Дин Хейсен, а новым оппонентом Леау после перестановок стал Бремер.

Ходы Аллегри показали огромную степень уважения к таланту Рафы. Иногда казалось, что обезвредить его Максу было даже важнее, чем выиграть встречу. Это он тоже, кстати, сделал – победа «Юве» 1:0.

Все угловые «Эвертона» были очень опасны – для «Эвертона»

«Ливерпуль» выиграл дерби – 2:0.

Это ситуация после углового «Эвертона» (если что, ворота команды Шона Дайча слева):

«Ливерпуль» повторял вариации этого сценария с быстрым отрывом регулярно. Все четыре угловых «Эвертона» приводили к угрозе у ворот «Эвертона»:

Нетипичная ситуация для команды Дайча, которая лидирует в АПЛ по голам после стандартов. Здесь сошлась совокупность факторов – стремление «Эвертона» перегружать вратарскую, умысел «Ливерпуля» играть агрессивно (выбивать так, чтобы начинать контратаку) и убегать большим количеством, плюс особенности игроков.

Это скорее наложение особенностей команд, а не чистая тактика. Клопп лишь максимизировал эту деталь – попросил Алиссона и защитников играть на выходах рискованнее, чтобы каждый раз получать потенциальную ситуацию под контратаку. Возможно, бить в эту точку Юргена вдохновил гол в прошлом дерби против «Эвертона» (уже при Дайче).

Солер из «ПСЖ» – теперь ложный фулбек (хорош в этой роли)

Луис Энрике затеял ротацию перед Лигой чемпионов. В роли дублера Ашрафа Хакими против «Страсбура» выступил Карлос Солер. Выбор испанца в этом качестве подчеркивает многогранность нынешней роли Хакими.

При владении он перемещался в центр полузащиты:

Кроме помощи при контроле, Солер делал своевременные диагональные рывки до штрафной:

В этой роли он сделал 1+1, включая гол из вратарской после именно такого подключения. Из-за 78% владения в обороне тоже не возникло проблем – легкая победа 3:0. В стерильном «ПСЖ» такие рывки – один из главных источников угрозы. Она сохранилась даже без Хакими в старте.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Клопп попробовал трех левых защитников: кто будет основным, пока лечится Робертсон?

Сборные как всегда подкинули «Ливерпулю» проблемы: Энди Робертсон получил самую серьезную травму за время в клубе. Без него придется играть три месяца. Поиски замены начались уже в дерби с «Эвертоном»: Клопп умудрился попробовать сразу трех игроков.

С первых минут стартовал основной сменщик Робертсона Костас Цимикас. В игре грека акцент смещен в сторону атакующих рывков и последующих кроссов. Это интересно повлияло на структуру с мячом. В отличие от Робертсона, Цимикас реже участвовал в розыгрыше – третьим центральным защитником (роль Энди) часто становился Алиссон:

Эксперимент пока без оценки. Слишком рано, чтобы делать выводы, но точно интересно, если Клопп продолжит. Возможно, будет вариантом под взлом автобусов.

Концовку на левом фланге отыграл Джо Гомес – вообще-то правша, но Клопп тоже видит его альтернативой Робертсону. Учитывая качества Джо, видится вариантом, когда «Ливерпулю» нужна в первую очередь надежность без мяча.

Третьей опцией внезапно стал Луис Диас – закрывал фланг после ухода Цимикаса и до выхода Гомеса. Едва ли Клопп рассматривает его на постоянной основе. Перевод в защиту – оригинальный ход, чтобы вскрыть игравший вдесятером «Эвертон».

Юрген пояснил, что сделал это из-за схемы соперника – 5-3-1 оставляют пространство именно на флангах. Диас воспользовался – дважды заходил на пенальти, во втором случае все-таки его заработал. Как сказал Клопп после игры, не худшее решение в его тренерской карьере.

Эксперимент с форвардом Мактоминеем продолжается: снова гол, но еще и польза для Бруну

После героического дубля в последнем матче Скотт получил шанс от Эрика Тен Хага в основе на «Шеффилд» (2:1). На графиках шотландца рисовали в полузащите «МЮ», но скорее номинально – за отведенный час Мактоминей сделал всего 9 передач. Часто Скотт располагался под Расмусом Хейлундом – фактически вторым нападающим. А основной работой снова стали рывки в штрафную.

Одно из открываний завершилось голом, но была и косвенная польза от того, что Мактоминей постоянно нагружал штрафную. Чтобы не оставлять защитников на растерзание, за ним часто следовали опорники «Шеффилда». Это оставляло пространство перед штрафной для Бруну Фернандеша.

Выше карта созданных моментов португальца, пока Мактоминей был на поле. Во всех четырех случаях передачи шли из опорной «Шеффилда» – весьма показательно.

Шикарная дуэль дриблеров в матче «Сити» – «Брайтон»

После игры с «Брайтоном» (2:1) Пеп учил тактической мудрости: когда соперник играет с тобой персонально (фишка Роберто де Дзерби), в состав нужно ставить тех, кто здорово обыгрывает 1-в-1. Именно этим был продиктован выход Жереми Доку, а не Джека Грилиша, объяснил Гвардиола.

Сам Пеп тоже прессинговал в этот раз персонально, поэтому на первый план вышла заочная дуэль между Доку и главным дриблером в составе «Брайтона» Каору Митомой. Оба блистали: на двоих собрали 9 обыгрышей. Все остальные игроки в сумме набили только 8.

Интересно было следить за развитием идеи. Например, Пеп специально натравил Доку на немолодого Джеймса Милнера. 48% атак «Сити» прошли через левый фланг. Жереми замучил англичанина настолько, что того пришлось менять в перерыве. Но важный контекст от Де Дзерби: итальянец не критиковал Милнера, а обвинял команду, которая позволяла доводить мяч до Доку. Исправились: до перерыва активность Жереми вылилась в 45 действий, после – всего 12.

У Митомы была задача посложнее – дуэль с Кайлом Уокером. Несколько раз японцу удалось его переиграть, но иногда Каору поступал мудрее и выбирал более удобную и медлительную мишень – например, кого-то из центральных защитников «Сити».

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Захарян впервые в старте «Сосьедада»

Арсен отыграл первый тайм за «Реал Сосьедад». Вышло не так ярко, но похвалить хочется.

Иманоль Альгуасиль предложил «Мальорке» 4-4-2 ромб, привычный по прошлому сезону, хотя сейчас баски чаще используют 4-3-3, где вингеры прикованы к флангам, а свободное пространство получают за счет движений крайних хавов.

Захарян вышел в самом центре, ситуативно менялся позициями с Микелем Мерино. Их взаимодействие очень понравилось: Мерино – тонкий игрок, хорошо чувствует рывки партнеров и готов под них подстраиваться. Арсен подключал его к атакам, но пока без остроты.

За 45 минут у Арсена 2 удара, 0 пасов под удар и 0 предударных действий. Не густо, но можно оправдать силой «Мальорки»: ограничили «Реал», а победный гол пришел только за счет индивидуального мастерства Такефусы Кубо.

«Вильярреал» покатился. Какие причины?

Недавний полуфиналист ЛЧ скатал грустные 1:1 с «Алавесом». Оцените цифры:

● 12:16 по ударам;

● 3:7 – ударам в створ;

● Ожидаемые голы: 1,53 против 1,87.

Поверхностно, но отражает положение дел: «Алавес» идет 16-м, «Вильярреал» – на две позиции выше (у обоих по 9 очков). По ожидаемым очкам первые возле еврокубков, «Вильярреал» – рядом с зоной вылета. Хотя финансовые возможности у клубов, очевидно, совершенно разные.

Что случилось? В начале осени «Вильярреал» уволил Кике Сетьена, который уходил от конспектов Эмери, и назначил экс-тренера «Вальядолида» Пачету, хотя долго вел Рауля. Ставка не оправдалась: Пачета пытается раскрепостить команду, добавляет больше вертикальности, но привыкшие к строгости Эмери игрока не понимают, как вести себя при таком рисунке.

Уже пять матчей «Вильярреал» не побеждает в Ла Лиге, по игре не были лучше ни одного из соперников («Райо», «Жирона», «Хетафе», «Лас-Пальмас» и вот «Алавес»). Пока спасает мастерство Жерара Морено (два гола в двух матчах), но положение печалит.

Новый трюк Хави: Феликс – ложная девятка

Пока Левандовски травмирован, а Ферран Торрес забивает только после выходов со скамейки, «Барса» ищет временный источник голов.

В матче с «Атлетиком» (1:0) Хави попробовал Жоау Феликса в роли ложной девятки. Вышло интересно: португалец получал мяч достаточно глубоко, подключал Фермина и Гави, а свободное пространство генерировал себе сам – за счет умных перемещений на левый фланг.

Яркий пример – победный гол. Жоау подхватил мяч чуть левее, а Гиу ушел в центр. Классная обработка и сразу два варианта для паса – Ферран тоже открыт.

Жоау выжал момент на 100%. «Феликс провел отличный матч. На той позиции, что он сыграл, он тоже приносит много пользы. Я рад, что Феликс находится в такой хорошей форме», – радуется Хави.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Браян Груда – запоминайте имя. Томас Мюллер уже фанат

После победы «Баварии» над «Майнцем» 3:1 Томас Мюллер опубликовал в соцсетях фотографию с футболкой Браяна Груды: «Спасибо за футболку! Продолжай трудиться, мой друг».

Раз Грудой восхищается даже Мюллер, точно следует присмотреться.

Груда – 19-летний игрок атаки, правый инсайд в схеме 3-4-2-1, любящий смещаться к центру. Сделал ассист против «Баварии», в прошлом туре забил пушечный гол «Гладбаху», в позапрошлом туре напряг «Байер».

Обводит, пасует, бьет, бросает ауты в стиле Рори Делапа, исполняет стандарты, инициирует прессинг (и заряжает на него партнеров).

Против «Баварии» у Груды 6 успешных обводок – лучший результат в матче наравне с Мусиалой, только у Груды 9 попыток, а у Мусиалы 13, так что КПД у Груды даже выше. Неприятный вечер для Альфонсо Дэвиса – именно его возил Браян.

Наглый парень. По поведению напоминает Флориана Виртца. Обводками тоже. Техничный дриблинг. Виртц, конечно, талант другого уровня, исключительного, но и Груда молодец. Очень хорошо, что такие ребята появляются в Бундеслиге.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Азмун по-настоящему дебютировал за «Рому» – неплохо, пусть и вторым форвардом

Сердар впервые в сезоне отыграл более-менее долго – больше получаса с учетом добавленного времени. Вывод: у римлян есть еще одно решение в роли второго форварда.

Азмун придумал момент, открывшись между линиями и качественно продвинув мяч в штрафную, нанес три удара – один оказался предголевым, второй попал в штангу. Вдобавок он помог римлянам с позиционным превосходством: Белотти чаще смещался на полуфланги и продвигал игру через борьбу, а Сердар увереннее чувствовал себя в тесноте и обеспечил постоянное предложение между линиями.

Он не изменил игру. Но не факт, что «Рома» дожала бы «Монцу» без него (1:0).

Мойзе Кин лучше Влаховича?

Тайм с «Миланом» – триггер для вопроса, назревшего еще в прошлом сезоне: а 80-миллионный Влахович точно лучше ровесника Кина?

Боссы «Ювентуса» третью осень подряд справедливо называют сезон «нулевым годом». Когда вечная перестройка наконец закончится, Мойзе должен стать частью проекта. Есть сценарии, где он объективно полезнее Влаховича. И в целом ему есть что предложить команде с выраженной тактической идентичностью.

Фактически они с Душаном – противоположности. Кин техничнее, резче, лучше в воздухе и спиной к воротам. Влахо сильнее в завершении, лучше принимает решения и минимизирует касания. Он дает больше остроты на переднем крае. Но сделать игру так, как Мойзе с «Миланом» (одним ускорением оставил соперника в меньшинстве), принести столько пользы против персонального прессинга («Аталанта», «Торино»), неспособен.

Сейчас оба выглядят игроками эпизодов, но нельзя судить, пока команда играет урывками. Кин предлагает совершенно другие, чем Влахо, решения в выходе к воротам. И гарантирует больше постоянства во всем, кроме завершения (при том в прошлом сезоне был одним из лучших в Серии А по голам на минуту).

Кин как минимум лучше, чем привыкли думать туринские фанаты. У тренера с цельным рисунком, постоянно использующим его изобретательность 1-в-1 и качественный подыгрыш (лидер «Юве» по умным пасам, разрезающим линии), может оказаться объективно хорош.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Spada, Ricardo Larreina, Keystone Press Agency/Global Look Press