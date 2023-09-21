Восхищаемся «Сосьедадом».

В Лиге чемпионов сыграли первый тур. Самый статусный матч недели «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» заслужил отдельный разбор, как и две другие большие вывески («Милан» – «Ньюкасл» с классным планом Пиоли и «ПСЖ» против «Боруссии»).

Что еще было интересного?

Габи Жезус вернулся! ПСВ попал под лучший «Арсенал»

Лучший матч «Арсенала» в сезоне совпал с первым стартом Габи Жезуса – и, кажется, это совсем не совпадение.

В любимых аспектах бразилец был традиционно хорош. Изящество фиксирует первое место в команде по попыткам дриблинга (8 штук). Работоспособность без мяча – лидерство по попыткам отбора и прерванным передачам на чужой половине (по 2). В этот раз была и острота: Жезус нанес больше всех ударов в матче (6).

Кроме того, Габи здорово дополнял команду в ключевых начинаниях. Не задавал тон, но тоже бил по слабостям ПСВ, на которых осознанно сыграл Микель Артета.

Во-первых, помогал с выходом из-под прессинга, который у ПСВ был построен на персоналках в полузащите. Главным проводником «Арсенала» стало умное движение Мартина Эдегора. Жезус освобождал норвежца, опускаясь за мячом:

Во-вторых, Габи насыщал правый фланг, где у ПСВ недорабатывал Ноа Ланг. «Арсенал» по-разному вскрывал зону, но смещения Жезуса тоже пригодились.

Смелость ПСВ, очевидно, помогла Жезусу раскрыться, но своим шансом бразилец точно воспользовался. Этого едва ли хватит для выхода на лондонское дерби, но о своих лучших качествах Габи здорово напомнил.

Родриго разнообразил заточенную на навес атаку «Мадрида»

В первом тайме попытки «Реала» взломать автобус «Униона» привели к пугающему однообразию. Весь позитив строился только вокруг подач на Хоселу. Испанец 4 раза пробил из штрафной с игры. Отличный показатель, но все остальные игроки «Реала» сподобились только на один удар.

Новых красок добавило возвращение Родриго в привычную зону на правом фланге. До перерыва бразилец обитал по всему полю. После – сосредоточился на комбинациях с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем. Контраст хорошо заметен по тепловой карте:

За счет перегрузов бразилец мог и самостоятельно получить момент, и создать для партнеров. Самое главное – движение создавало дыры в структуре «Униона», без чего организовать остроту невозможно:

За слабую реализацию Родриго часто достается на старте сезона (против «Униона» тоже загубил несколько шансов), но такие смещения уже не первый раз помогают вскрыть соперника. Сразу вспоминается стартовый матч в Ла Лиге с «Атлетиком».

«Сити» начал клонировать голы. Стиль «копировать-вставить» утопил «Црвену»

На старте сезона «Сити» лишился Кевина Де Брюйне. Пеп компенсирует потерю через качества других игроков. Один из приемов, который уже неплохо работает, – комбинации накоротке между Хулианом Альваресом, Филом Фоденом и Эрлингом Холандом.

В отличие от КДБ, который любит смещения вправо, Фоден и Альварес располагаются максимально близко к Эрлингу. Фактически образуется треугольник. Так Пеп использует лучшие свойства игроков: Альвареса он ценит за чувство гола, а Фила – за игру между линиями.

Троица уже соорудила два пугающе одинаковых гола. Перед международной паузой пострадал «Фулхэм», в Лиге чемпионов досталось «Црвене Звезде», которая выиграла первый тайм, несмотря на соотношение ударов 1:22.

Идентично в комбинациях было абсолютно все.

В обоих случаях Альварес и Фоден перегружают опорника соперника. Фил в данном случае выступает в роли приманки и выманивает опорника на себя. Когда это происходит, Родри находит пасом свободного Альвареса:

В обоих случаях Хулиан без промедлений реагировал на рывок Холанда и выводил норвежца пасом на ход. Против «Фулхэма» нападающий забил сам, против «Црвены» дождался Альвареса и вывел его на удар – ладно, это единственное отличие.

Под двухметрового фулбека «Ньюкасла» уже приспосабливаются. Еще не раз проверят в скорости

Мы уже хвалили Стефано Пиоли за подготовку к «Ньюкаслу». С подачи тренера добавим еще один штрих. После матча Пиоли объяснял, почему впервые в сезоне выпустил в основе Сэмюэла Чуквуэзе: «Он очень быстро перебирает ногами и хорош один в один, поэтому мы решили выпустить его против высоченного и мощного фулбека, который не обладает такой же скоростью».

Этот высоченный, но медлительный фулбек – Дэн Берн. Могучий рост – 198 см – делает его уникальным на своей позиции. Ближайшего преследователя по АПЛ (Дестини Удоджи из «Тоттенхэма») Дэн выше сразу на 12 сантиметров. Скорость – очевидная и естественная слабость Берна. «Милан» пытался ей воспользоваться.

Оголить недостаток Берна напрямую не получилось. Чуквуэзе пробовал открывания за спину, но партнеры либо не реагировали, либо плохо пасовали.

Зато проявилась косвенная польза. Берн неохотно шел в отбор (понимал, что соперник легко обойдет), благодаря чему Чуквуэзе мог свободно распоряжаться мячом. Например, вешал на дальнюю, где у «Милана» образовывался численный перевес.

Скоростные качества Берна – далеко не первая проблема, которую нужно решить «Ньюкаслу» перед возобновлением ЛЧ, но ход Пиоли – очевидная подсказка «ПСЖ» и «Дортмунду», как получить дополнительное преимущество. Исполнители в этих командах есть: у «Парижа» – Усман Дембеле, у «Дортмунда» – Дониэлл Мален. Оба в топе своих лиг по частоте обводок – Берну снова придется несладко.

«Сосьедад» смял «Интер» прессингом. Это было смело!

Кажется, даже «Интер» шокирован тем, как играл «Сосьедад».

Индзаги признал, что «Реал» просто был лучше. Лаутаро не понял, что стряслось с командой, которая недавно снесла «Милан». Фраттези размышляет о везении, Зоммер – об ошибках, но хвалит характер.

«Интер» не мог прийти в себя – и это полностью заслуга «Сосьедада».

Иманоль Альгуасиль ловил Индзаги в ловушку, которую не смог организовать Пиоли – гипердавление. Обычно «Интер» быстро адаптируется к такому плану, но «Сосьедад» прессинговал настолько нагло, что финалист ЛЧ не смог разобраться, что делать.

Ключевой элемент – фланги. «Сосьедад» умно ограничил эту зону: полузащитники и опорник не были закреплены в одной позиции, а центральные защитники не боялись выдергиваться. Особенно выделялся Робин Ле Норман: он раз за разом перекрывал дыхание Думфрису, всегда располагаясь в нетипично высокой для себя позиции.

Плюс «Сосьедад» крайне высоко встречал «Интер». Яркий пример – гол, родившийся из того, что Мендес и Ойарсабаль накрыли Бастони.

А ведь Алессандро – мастер игры под давлением. Он не верил, что за ним пойдут до конца.

«Сосьедад» героически шел – и наиграл на победу. «Мы провели идеальный матч. Я запомню этот вечер, хоть мы и не выиграли», – слова Альгуасиля.

Может позволить.

«Атлетико» оборонялся через владение мячом. И это работало, пока не сломался Витцель

В дуэли Маурицио Сарри и Диего Симеоне был отрезок, способный шокировать неподготовленного зрителя даже сильнее гола Ивана Провиделя.

«Атлетико» подошел к перерыву с форой в один мяч и потерей еще одного полузащитника. К Коке, Тома Лемару и Родриго де Полю присоединился Пабло Барриос. Испанцы играли с полностью неосновным центром, а Симеоне вынужден был переместить в опорную зону Акселя Витцеля.

В такой конфигурации «Атлетико» выдал получасовой отрезок с 65% владения и 91% точностью передач. Еще раз: с резервным центром, на выезде против команды Сарри, ведя в счете. Нетипичный способ удержания преимущества, но хорошо подчеркивающий новые достоинства команды Чоло.

Перевод Витцеля в полузащиту был ключевым элементом. В первой половине так здорово играть на сохранение не получалось – на позиции опорника Аскель пасовал со 100% точности и, что еще важнее, в очень правильном ритме. Увы, он встречу не доиграл из-за травмы. Концовка без него получилась другой – сами знаете, чем завершилось.

Пугающая легкость связки Хакими-Дембеле

В матче против «Дортмунда» у «ПСЖ» было много стерильного владения, но связка на правом фланге всегда может прийти на помощь. Она работает на индивидуальных суперсилах, но противодействовать очень трудно. Дембеле не любят оставлять 1-в-1 (так как обыграет), а Хакими – чудовищно быстрый (против него нельзя оставлять разрывы в линии защиты – оторвется и накажет).

Проблема: эти простые принципы тяжело исполнять вместе в одной зоне. Дембеле обыграл левого защитника Юлиана Рюэрсона, на страховку выдвигается Нико Шлоттербек, но чтобы страховать, он увеличивает разрыв в линии защиты, в который влетает отрывающийся от Феликса Нмечи Хакими:

Численное преимущество было у «Дортмунда», но скорость Хакими и дриблинг Дембеле быстро перевернули ситуацию, создав сценарий, в котором Шлоттербек вынужден разрываться между ними.

Пас в учебники от Ярослава Ракицкого

«Шахтер» разочаровал в матче против «Порту», но один эпизод заслуживает внимания как теоретическое пособие.

В розыгрыше перед первым голом очень крутой пас организовал Ракицкий:

Именно этот пас создал преимущества на противоположной стороне поля:

Прямо эталонный пример того, как не голевой и даже не предголевой пас может быть ключевым. Атакующим игрокам нужно было разыграть преимущество, но его создал именно Ракицкий.

Ярослав не просто нашел и исполнил максимально полезный с точки зрения развития атаки вариант, но и классно замаскировал передачу. Язык тела Ракицкого указывал на передачу в правую часть поля, но в последний момент он выкрутил пас в другом направлении. Мастер таких замаскированных пасов – Серджи Бускетс. Они дают важную фору не только из-за адресата, но и из-за влияния на соперника. При хорошем исполнении обманки игроки соперника начинают движение в неверном исполнении, а потом теряют важную секунду для разворота.