А еще Сарри против Аллегри.

Футбольные авторы Sports.ru рассказывают, что интересного в плане тактики на выходных показали тренеры топ-лиг и игроки.

По главным матчам европейского уик-энда вышли отдельные разборы: яркая ничья «Баварии» и «Байера», провал «Милана» в дерби.

«Ман Юнайтед» попробовал ромб. «Брайтон» быстро приспособился

На игру с «Брайтоном» команда Эрика тен Хага вышла в схеме 4-1-2-1-2. Ромб в полузащите – ход не только из-за отсутствия вингеров. Но проговорим и эту часть: Санчо и Антони отстранены, Пельистри всего раз выходил в старте «Юнайтед». Можно поставить направо Бруну или Рэшфорда, но это не лучшие их позиции.

Вторая причина – желание накрывать прессингом центр «Брайтона», в который постоянно оттягивались Дэнни Уэлбек и Адам Лаллана. С Уэлбеком это было особенно сложно – об этом в соседнем пункте расскажет Слава Палагин.

Скрытый плюс такой расстановки: Рэшфорд центрфорвард, но не единственный, поэтому может действовать слева и бежать за спины.

Важная роль в ромбе ложилась на крайних полузащитников в схеме – Мактоминея и Эриксена: они прикрывали фулбеков и одного из опорников «Брайтона», второго держал Бруну.

Скотт отлично справлялся – по крайней мере, в первом тайме. Ярчайший момент возник благодаря шотландцу: накрыл Лэмпти справа, мяч достался Эриксену – тот через Бруну развернул контратаку.

Эриксен на старте тоже справлялся: накрывал и Велтмана, и Гросса. «Брайтон» был в шоке первые 15 минут, но перестроился – из-за выбора Бруну (чаще накрывал статичного Дауда) и гениальности Паскаля Гросса. Немец стал уходить подальше от Велтмана – Эриксен выбирал идти за опасным соперником и бросал флангового защитника.

На скрине ниже Джоэля не видно – он выше и совершенно один.

А ведь еще был Уэлбек, который часто опускался к центру поля – тогда датчанин вообще сходил с ума. Так пришел первый гол: Кристиан не решил, кого закрывать – и в итоге не закрыл никого. Левый фланг «МЮ» вообще слаб в прессинге: Эриксену тяжело, Регилон выдергивался невпопад, а Рэшфорд просто ленился. Из хорошего: возвращение Маунта и Амрабата решат проблему с физикой.

Узкая схема «Брайтона», казалось, идеально подходила под ромб «МЮ» – но команда Де Дзерби справилась.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Уэлбек снова разнес «Юнайтед», но теперь как ложная девятка

Кажется, у Дэнни Уэлбека появилась привычка: раз в год возвращаться на «Олд Траффорд» и разбивать сердца фанатам «МЮ». А еще по касательной восхищать гиков.

В прошлом сезоне Уэлбек впечатлил как магнит для длинных передач. Тен Хаг тогда признавался, что его удивил подход «Брайтона»: ожидал от коротких розыгрышей, а выходили забросами на Дэнни.

На этот раз ожидания Тен Хага совпали с реальностью: теперь «Брайтон» тренирует Роберто Де Дзерби, поэтому выносы запрещены на законодательном уровне. Уэлбек не растерялся и тут. Отличный перфоманс в роли ложной девятки.

Пользу приносил по-разному. Иногда спусками в глубину просто становился вариантом для выхода из обороны.

Иногда выдергивал Лисандро Мартинеса и освобождал пространство для рывка партнеру.

Иногда доставалось Эриксену – его Дэнни вынуждал разрываться между соперниками.

Гол Уэлбека – похожей типологии эпизод. Забавно, что Дэнни чуть ли не полностью описал его в апрельском интервью The Guardian, рассказывая о требованиях Де Дзерби: «В схеме Роберто нет девятки. Сначала ты должен помогать защитникам и полузащитникам с выходом из обороны в атаку. Вовлекаешься и участвуешь в розыгрыше, а потом как можно быстрее поднимаешься вперед и используешь зоны, которые образовались у соперника».

«Ливерпуль» без Трента – постоянные поиски. В конце концов нашли рабочий вариант

Ключевым вопросом перед игрой «Ливерпуля» с «Вулвз» было отсутствие Трента Александра-Арнольда (пропускал из-за травмы). Как Клопп собирался его заменить? Номинально позицию справа в защите занял Джо Гомес, но интересно было понаблюдать за розыгрышами «Ливерпуля», в которых у Трента обычно главная роль.

В первом тайме Клопп пытался напрямую заменить ТАА – возможно, даже чересчур прямолинейно, учитывая уникальные качества защитника. Структура оставалась прежней, ротировались лишь игроки в привычной зоне Трента. Иногда его функции брал сам Гомес:

Иногда Доминик Собослаи. В таком случае Гомес поднимался в атакующую линию:

Идея провалилась. Розыгрыши часто губили ошибки Алексиса Мак Аллистера (его заменили уже в перерыве), но Гомес и Собослаи тоже тормозили игру. Что часто приводило к контратакам «Вулвз».

Ближе к концу первого тайма Клопп нащупал рабочий вариант. После замены в перерыве он на 100% стал основным. «Ливерпуль» отказался от структуры, в которой обычно блистает Трент. Гомес и Энди Робертсон получили задание постоянно создавать ширину впереди:

Это не привело к граду моментов, но позволило растянуть схему соперника и запереть его на своей половине. В какой-то момент тренер «Вулверхэмптона» Гари О’Нил выпустил второго правого защитника – лишь бы сдержать смелую расстановку «Ливерпуля».

Помимо контроля, перестановки позволили охладить главного игрока «Вулвз» Педру Нету. Из-за того, что приходилось следить за рывками Гомеса, португалец окончательно позабыл об атаке, хотя уничтожал Джо в первом тайме. Оцените контраст: в первом тайме у Нету было сразу 5 попыток дриблинга, во втором – только одна.

Новичок «Сити» Жереми Доку больше не стесняется и уже разрывает АПЛ через дриблинг

Дебют Доку за «Манчестер Сити» перед уходом на сборные получился скомканным: гений дриблинга настолько стеснялся, что впервые в карьере закончил матч с перекосом в сторону оборонительных показателей, а не обводок. Вернувшись после операции на спине, Пеп сразу же рекомендовал бельгийцу раскрепоститься:

«Я смотрел матч в Барселоне, мне показалось, что он немного стеснялся. Это нормально: он пришел в клуб несколько дней назад, провел две или три тренировки, оказался в команде, которая недавно выиграла требл. Но сегодня он был в порядке. Мы поговорили с ним перед игрой, сказали, чтобы он использовал свои качества вингера: шел в дриблинг 1-в-1, собирал на себе соперников, а если чувствовал, что не уверен, отдавал на Йошко Гвардиола и потом шел в обводку снова. Никаких проблем, если это приведет к потере».

Возможно, Доку воспринял совет Пепа слишком буквально. Именно с потери бельгийца началась контратака «Вест Хэма», которая позволила хозяевам открыть счет. В концовке за привоз Жереми пришлось отдуваться Родри – испанец вынужденно сфолил и получил желтую.

И все же атакующий вклад Доку перевесил. Бельгиец 9 раз вступал в дриблинг – у всех его партнеров за игру совокупно набралось только 7. Пользу от агрессии Жереми можно разделить на три типа.

Первый – классические обыгрыши 1-в-1. Доставалось правому защитнику «Вест Хэма» Владимиру Цоуфалу:

Второй прием – примагничивание соперников. Когда Цоуфулу пытался помочь Джарред Боуэн, Доку отдавал на свободного Гвардиола. Тот пользовался свободой и тоже обострял:

Третий элемент проявился в голе Жереми. Цоуфал остался без поддержки, но в отбор вступить побоялся. В итоге чересчур попятился назад, а Доку получил пространство для прохода и удара в дальний.

В общей сложности Жереми 11 раз проникал в штрафную через проход с мячом. Это инопланетный уровень для увлеченного передачами «Сити» (у всех остальных игроков – только 4). Команда Гвардиолы создавала моменты не только через Доку, но его качества тоже пригодятся против автобусов.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Дебют Феликса в основе «Барсы» – топ!

Жоау Феликс дебютировал в стартовом составе «Барселоны». И очень понравился!

С «Бетисом» португалец не только сделал гол+ассист, но и впечатлил работоспособностью: пахал на левом фланге, постоянно перемещался и создавал для партнеров свободное пространство. Феликс шикарно помогал Левандовскому, который после травмы Педри почти не связан с остальной командой.

Кажется, такого горящего Жоау не было со времен игры за «Бенфику». Креатив на месте – оцените, как португалец создал второй гол. «Бетис» поймал Феликса, тот не имел даже пространства для маневра.

Но Жоау и не стал уходить, а просто отыграл пяткой под Роберта. Со вкусом.

Значит ли это, что все опасения по поводу интеграции Жоау – бред? Конечно, нет. Все еще не ясно, сможет ли Феликс перенести топ-форму на долгий отрезок. Он показывал нестабильность и в «Атлетико», и в «Челси».

Провал «Атлетико» – 0:3 против «Валенсии». Как так?

«Это худший матч «Атлетико» с тех пор, как я возглавил команду», – краткое резюме от Диего Симеоне, ошарашенного 0:3 с «Валенсией».

Все три гола «Атлетико» привез себе сам.

1. Серджи Канос прострелил с левого фланга, Стефан Савич пытался прервать пас, но оформил финт Гатагова. Уго Дуро оставалось лишь переиграть Яна Облака.

2. «Валенсия» летит в контратаку, Марио Эрмосо выбрасывается на Франа Переса – и выбивает мяч прямо в него. Результат: шокированный Аксель Витцель и выход один на один.

3. В этом эпизоде напортачил и Эрмосо, но Облак просто теряет ворота перед ударом Хави Герры. Без шансов.

Кажется, матч против «Валенсии» – аномалия. Ощущения, что у «Атлетико» спад, пока нет. Симеоне замучили кадровые потери: снова сломался Тома Лемар, Коке и Мемфис Депай также не играют, Гризманн никак не может войти в сезон. Светлое пятно – Пабло Барриос, он показал себя как мобильный, цепкий и подвижный хавбек.

Хорошо, что «Валенсия» с «Атлетико» случилась на старте сезона.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Мастер-класс «Ниццы» по нейтрализации «ПСЖ»

«Ницца» победила в Париже – 3:2. Предполагается, что 34-летний тренер Франческо Фарьоли построит доминантную команду, но это только начало пути, и «Ницца» не пыталась победить «ПСЖ» в игре «кто больше держит мяч». С 31% владения «Ницца» адаптировалась к «ПСЖ» в двух режимах – оба реализованы достойно, у «ПСЖ» были серьезные проблемы.

Первый режим – смелый высокий прессинг с персональными ориентировками. В прошлом дайджесте мы подсвечивали, как Луис Энрике вспыхнул из-за длинного паса Джанлуиджи Доннаруммы. Тренер запрещает выносить мячи – под любым прессингом нужно играть в короткий пас. Будет либо выход из обороны, либо потеря.

«Ницца» прилично прессинговала; первый гол – следствие давления. Центральный защитник Жан-Клер Тодибо отнял мяч у Килиана Мбаппе на чужой половине и запустил результативную атаку.

Второй режим – надежная позиционная оборона. «Ницца» садилась к штрафной в схеме 5-4-1, играющий опорника при владении Юссуф Ндайишими превращался в третьего центрального защитника. В первом тайме «ПСЖ» пару раз взломал оборону пасами в опорную зону, где неожиданно открывался Килиан Мбаппе. Во втором тайме – вообще никакой угрозы. «Ницца» держалась компактно, всегда была подстраховка после дриблеров, без мяча качественно отрабатывал левый вингер Софиан Диоп.

Атакующий инструмент – быстрые выпады через вертикальные пасы на центрфорварда Терема Моффи. Так «Ницца» забила еще дважды, а у Моффи 2+1 за матч.

Второй режим вряд ли кого-то удивит – пока у «ПСЖ» большие трудности с позиционной атакой. Владение есть, а качественной позиционной атаки нет. Слишком статичная структура, низкий ритм передач, мало открываний в недодачу и за спины.

Первый режим с прессингом пробовали «Ланс» и «Лион», но не так качественно, как «Ницца». «ПСЖ» тогда гораздо чаще выходил из обороны и создавал моменты, такой футбол – рай для Килиана Мбаппе. «Ницца» прессинговала дисциплинированнее.

Органично сочетать два режима в рамках одной игры не так уж и просто, но это стоящий рецепт нейтрализации «ПСЖ». При хорошей реализации подобного плана у «Парижа» наверняка опять будут проблемы.

Странноватый прессинг «Фрайбурга» закрыл «Дортмунд» на своей половине поля. Очередной симптом, что с «Боруссией» все не в порядке

«Боруссия» победила «Фрайбург» 4:2 при посредственном качестве футбола. В первом тайме «Дортмунд» долгими отрезками не мог даже выйти со своей половины, во втором тайме перешел на игру вторым номером с жидкими контратаками. Выручили стандарты и конкретно Матс Хуммельс с дублем.

Тактически интересен первый тайм, где «Фрайбург» презентовал спорный, но точно оригинальный прессинг-план. «Фрайбург» перекрывал двух центральных защитников Хуммельса и Шлоттербека, опорника Джана, левого защитника Бенсебаини, игроков повыше – всех, кроме правого защитника «Дортмунда» Рюэрсона.

Цель «Фрайбурга» – закрыть главных двигателей мяча и гарантов контроля (это как раз Хуммельс, Шлоттербек, Джан и Бенсебаини). Но «Фрайбург» не хотел чересчур сильно раскрываться и поднимать на Рюэрсона, например, своего левого защитника. Других вариантов не было: номинальный левый вингер Лукас Хелер поднимался вторым форвардом, иначе оставался свободным либо Хуммельс, либо Шлоттербек.

Так что можно сказать, что «Фрайбург» забил на Рюэрсона. Его не боялись.

Вроде бы реакция «Дортмунда» очевидна – нужно пытаться выводить мяч из защиты через Рюэрсона, Но ему не доверяли эту задачу. «Дортмунд» так и катал мяч по своей половине без нормального продвижения. Как-то оригинально решить проблему тоже не смогли – не было спусков ни Забитцера, ни Брандта, ни более атакующих игроков. Дошло до того, что Грегор Кобель затягивал время еще в первом тайме.

Вся эта тактическая история – очередная деталь в проблемном портрете «Дортмунда» на старте сезона. Команда выглядит плохо. Да, пока не проигрывает. Но с таким качеством футбола первое поражение – это дело времени. Нужно сильно-сильно прибавлять.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Такефусо Кубо против Франа Гарсии – самая яркая дуэль уик-энда

Матч «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» решился в очной дуэли Кубо-Гарсия. Оба игрока атаковали максимально неудобным для оппонента образом.

В первом тайме перевес был на стороне японца. Частым был сценарий, в котором он получал мяч 1-в-1 и творил (смещение с ударом, обостряющий пас в штрафную). Партнеры здорово ему ассистировали вспомогательными рывками, но ключевым аспектом было именно мастерство японца в таких эпизодах.

Во второй половине динамика изменилась. На первый план вышли моменты с подключениями Франа. Крайний защитник «Мадрида» получал мяч на скорости и эффективно доставлял его в штрафную:

В дуэлях 1-в-1, которые начинались в стоячем положении, доминировал взрывной Кубо. В эпизодах, где нужно было использовать свободу после отрыва, решал сделавший два ассиста Гарсия (кстати, лучший результат для левого защитника «Мадрида» со времен Марсело – бразилец оформил аналогичный дубль в 2012-м).

Артета поменял вратаря. И анонсировал вратарские замены прямо по ходу матчей!

В воротах «Арсенала» против «Эвертона» стартовал Давид Райя. После матча Микель Артета объяснил решение – эта часть была весьма скучной: «Мы хотим иметь по два игрока на каждую позицию. Случившееся с Тимбером (серьезная травма) может случиться с вратарем. Поэтому у нас два великолепных вратаря».

Дальше тренер признался, что давно вынашивает идею вратарских замен по ходу игр (без травм): «Я все еще очень молод как тренер. Только три с половиной года работаю самостоятельно. Конечно, есть вещи, о которых сожалею. За этот период было два матча, когда в промежуток между 60-85 минутами я хотел поменять вратаря, но не сделал этого. Мне банально не хватало смелости.

Я менял вингера или нападающего, выпускал центрального защитника, переходил на пятерку, чтобы удерживать результат. Мы закончили те игры вничью, что меня сильно злило. Такая замена будет странной – и вы точно будете спрашивать тренера, почему он так поступил. Я спрошу: «Почему нет?» Если у вратаря на скамейке есть набор качеств для конкретного сценария, команда оказывается в этом сценарии, а характер матча уже изменился, то нужно действовать».

Вероятно, речь о ситуациях, когда «Арсенал» слишком прижимался после замен и пропускал. Вратарь с лучшим контролем штрафной площади давал бы защитникам возможность располагаться чуть выше и играть увереннее. Это как раз один из больших плюсов Давида Райи.

Против «Эвертона» у испанца были другие задачи: остался почти без работы по части отражения ударов, но отлично играл в пас. Тем не менее анонс Артеты интригует.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Сарри проиграл тренерскую дуэль Аллегри, но вернул инициативу, отказавшись от принципов

Статистически оба тайма «Лацио» против «Юве» похожи – подавляющее владение, примерное равенство по ударам, отрицательный разрыв в остроте. Но в первом тайме Сарри не контролировал матч. 66-процентное владение набивалось на своей половине; римляне отдали в атакующую треть всего 31,9% всех передач. Пространство принадлежало туринцам.

Во втором тайме показатель вырос до 41%: «Лацио» сделал 119 пасов в атакующую треть всего за 45 минут. При этом количество вертикалей даже уменьшилось – то есть римляне не просто совали вперед, а качественно выдергивали соперника и проникали в бреши. Территориальное доминирование выросло до 74,4%.

Секрет преображения – в неожиданном выходе Николо Ровеллы. В целом Аллегри переиграл Сарри: «Юве» детально прочитал механику «Лацио» и перекусил стандартные направления передач. Но Ровелла – пока не продукт саррибола. В полузащите одновременно оказались сразу два классических плеймейкера (он и Альберто), которые стягиваются к мячу и привязывают игру к своим ногам вместо того, чтобы разрывать пространство и следовать механизмам.

Прямое следствие – вместо четкой структуры появилось непредсказуемое движение, иногда приводившее к толкучке в зоне мяча. Но Аллегри готовился к сарриболу, а не к десяткам. Отказ от принципов позволил Сарри вернуть инициативу. Глобально это ничего не решило, но хотя бы вернуло «Лацио» шансы.

Новый левый защитник «Фиорентины» сломал стартовый план «Аталанты»

Одна обводка, 91 передача с 82% точностью, больше 10% владения (в два раза больше, чем у ближайших преследователей из обеих команд) – так Фабиано Паризи дебютировал в старте «Фиорентины».

Его движение, точность и легкость в индивидуальных дуэлях сломали стартовый план «Аталанты».

Бергамаски вышли на матч с выраженным стремлением к тотальному персональному прессингу, и поначалу план сработал. «Аталанта» четверть часа не выпускала флорентийцев на свою половину; редкие выходы почти всегда сопровождались неподготовленными пасами – форварды в секунду теряли мячи.

Если бы так продолжилось, «Фиорентина» ушла б с игры без ударов по воротам, но перелом случился еще до гола «Аталанты» на 20-й минуте. Флорентийцы начали забирать инициативу, выстраивая атаки через край Мартинеса (хорошо пасующий центрбек) и Паризи. Фабиано набил такую вовлеченность именно потому, что оказался единственным игроком, способным разбить давление «Аталанты» (разным инструментарием – дриблингом, пасом, движением).

Недостаток персонального прессинга в том, что каждая проигранная дуэль дает сопернику численное преимущество. После матча Гасперини пожаловался, что команда без указки откатилась ниже – но, кажется, это было адаптацией под Паризи: отказ от тотального давления во избежание еще худших последствий.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Поразительно детальная претензия к судьям от тренера «Шеффилд Юнайтед»

«ШЮ» стал соучастником самого позднего камбэка в истории АПЛ – «Тоттенхэм» забил на 90+8 и 90+10.

Тренер Пол Хекингботтом заявил, что судьи убили игру, но дело не в тонне добавленного времени. Что тогда?

На 45-й минуте вратарь «Шеффилда» Уэсли Фодерингэм получил желтую за руку вне штрафной – тут окей. После этого судья грозил второй карточкой, когда Фодерингэм долго вводил мяч в игру.

Как будто все логично, да? А теперь послушаем Хекингботтома. Важно для контекста: «Шеффилд» был настроен разыгрывать от ворот коротко – сейчас поймете, зачем эта деталь.

«Мы начинаем через Анела [ЦЗ Ахмедходжич] или Баша [ЦЗ Башем] и играем вперед. Сделали так пару раз – и «Тоттенхэм» подстроился [увеличив давление]. Так что Уэсли надо было начинать по-другому. И ему говорят поторопиться. Почему? Нам нужно ответить на перестроение «Тоттенхэма» и вести себя иначе.

А чтобы решить, что именно делать, вратарю надо оценить передвижение соперника. Но судьям не понять, о чем я говорю.

Ответ был таким: «Выбивайте далеко». Всю неделю мы работаем над тем, как играть, а в итоге судьи диктуют нам, что делать. Так просто не должно быть».

Картинка как подтверждение изменений: слева – розыгрыши от ворот в первом тайме, справа – во втором.

Никита Киселев (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Gabriele Maltinti, Valerio Pennicino, Michael Regan