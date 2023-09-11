16 комментариев

Мнение авторов Sports.ru.

Каждую неделю лета-2023 на Sports.ru выходили трансферные дайджесты – осмысление свежих сделок с оптикой на игроков. Теперь, когда рынок закрыт, проанализируем летнюю закупку с позиции топ-клубов.

«Манчестер Сити» – 7

Цели на рынке: удержать лидеров, которые хотели уйти, добавить глубины полузащите, избавиться от гнилых яблок в раздевалке.

Каким получилось трансферное окно: «Сити» купил игроков на 250 миллионов, продал вместе с воспитанниками – на 150, но внутри клуба самым важным считают удержание Кайла Уокера и Бернарду Силвы. Оба хотели уйти после требла: Кайл – из-за того, что перестал попадать в основу, Бернарду – в принципе давно посматривает в сторону «Барселоны». Позиция «Сити» «отпускать тех, кто не хочет оставаться» никуда не делась, но в этот раз сделали исключение. Гвардиола даже сводил Уокера в ресторан, чтобы убедить остаться, а в новый контракт с Бернарду вообще прописали отступные (если что, Жоан Лапорта, меньше 60 миллионов).

Не удалось удержать только Илкая Гюндогана. Недавно полузащитник признался, что «Сити» слишком поздно включился в переговоры по новому контракту. Это потеря – Илкая невозможно заменить напрямую. Часть его качеств попробуют распределить между Матео Ковачичем и Матеушем Нунешем. Пеп восхищался обоими, смущает лишь то, что новички похожи друг на друга в стилистическом плане. То есть количественно полузащитников стало даже больше, вопросы есть лишь по качеству (настолько значимой была фигура Гюндогана).

Прямой размен тоже был. Вместо Эмерика Лапорта взяли Йошку Гвардиола – не на скамейку, где испанец просидел последний сезон, а в основу. Лапорт был лучшим пасующим защитником Пепа. Теперь главный претендент на эту роль – именно Гвардиол. Это однозначный апгрейд, который уже запустил цепочку изменений. Натан Аке, Мануэль Аканджи и Рубен Диаш уже пробуются в новых ролях.

Второй размен – покупка Жереми Доку на место Рияда Мареза. Явная просадка в стабильности. Жереми не хватает не только опыта – Марез на его фоне почти не травмировался. По всем параметрам размен не в пользу «Сити», но не забываем про потенциал Доку, возраст и недовольство Мареза, когда он не играл.

Гармония в раздевалке – важный пунктик для Пепа, поэтому помимо Рияда снова отправили в аренду Жоау Канселу. С португальцем покончено – Гвардиола даже не заявлял защитника на летние матчи, а перед арендой вообще отпустил тренироваться в Португалию. Прошлогодний демарш не забыт – в отношениях поставлена точка. То же самое – с молодым Коулом Палмером. Пепа можно критиковать за то, что не давал шансов, но летом Палмер поставил условие из серии «либо играю, либо ухожу». Гвардиола такое не любит.

«Арсенал» – 6

Цели на рынке: заменить Гранита Джаку; сделать обойму глубже; по возможности усилить стартовый состав (если будут доступны эксклюзивные таланты).

Каким получилось трансферное окно: «Арсенал» потратил больше 200 млн, не прокачав основу, но при этом сделал обойму значительно глубже.

Прямо сейчас Кай Хавертц не сильнее Джаки, ушедшего после лучшего сезона в клубе. Деклан Райс классно разрушает, но пока не понимает требований при владении, из-за чего выглядит хуже прошлогоднего Томаса Парти в аналогичной роли. Юрриен Тимбер уже сломался, но даже изначально брался как крайне универсальный запасной. Давид Райя крут, но пока сидит под далеко не безупречным Аароном Рэмсдэйлом – в лучшем случае это упорная конкуренция, но не четкий апгрейд.

Это именно точечная критика на фоне очень высокой планки. Стилистически игроки вполне подходящие (пускай неприлично дорогие, кроме Райи). Просто пока прошлогодний стартовый состав явно лучше нового сочетания с Райсом и Хавертцом. Оптимизм можно черпать из потенциала, который проявится по мере адаптации и развития футболистов. Ну и факт усиления глубины тоже радует.

И как это резюмировать? Провал? Отчасти. А если вспомнить, что основа и так играла в чемпионский футбол большую часть сезона, но отчаянно нуждалась в адекватной подмене? В таком случае это рискованная, но не лишенная смысла инвестиция.

Взгляд на эту кампанию будет сильно продиктован тем, как сложится сезон. Если чемпионская гонка будет открытой, то новообретенный запас прочности может стать той самой разницей между весенним коллапсом и успехом. Если «Сити» проведет сезон вообще без спадов (они могут), то сразу станет вопрос о целесообразности таких трат, ведь просто попасть в четверку можно было бы и без них.

«Манчестер Юнайтед» – 7

Цели на рынке: купить современного вратаря, форварда и минимум одного полузащитника; продать Хендерсона-вратаря, Фреда и еще несколько футболистов, чтобы влезть в ФФП.

Каким получилось трансферное окно: на секунду показалось, что «Юнайтед» возьмет футболистов на ключевые позиции до старта предсезонки. Получилось ровно наполовину: сделку по Маунту быстро закрыли, Онана приехал в первые дни зарубежного тура. Хейлунда купили в начале августа, но из-за травмы он только недавно полноценно втянулся.

Важно, что Онана приехал так рано − с ним «Юнайтед» получил мощное улучшение в билдапе: при розыгрыше Андре не боится подниматься к защитникам, ломая так прессинг соперника. Его трансфер поднял общую оценку всей трансферной кампании – да, настолько он важен, пусть и реализация замыслов пока сыровата.

Впечатление от трансферов на вход испортил переход Софьяна Амрабата: марокканец с июня ждал, пока «МЮ» продаст игроков. В итоге «Юнайтед» не избавился от Ван де Бека, а потому подписал Амрабата в аренду с опцией выкупа − и все это в дедлайн.

С продажами было еще хуже: оказалось, что неликвид «Юнайтед» особо никому и не нужен – за вменяемые деньги ушли только доморощенные Эланга и Хендерсон. Магуайр отказался переходить в «Вест Хэм» на меньшую зарплату, с Байи вообще пришлось разорвать контракт.

«Ливерпуль» – 6

Цели на рынке: максимально обновить полузащиту; усилить глубину на позиции центрального и правого защитника.

Каким получилось трансферное окно: очень странным. Именно так. Категории «плохое» или «хорошее» не подходят. В первый месяц «Ливерпуль» шел на 10-ку. Оперативно оформили переходы Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослая. Идеальные игроки в систему Юргена Клоппа. В кризисную по прошлому сезону зону. Приходят до начала предсезонки.

Команда готовилась к новому сезону с центром Фабиньо, Мак Аллистер, Собослаи. Постепенно продвигались переговоры по юному Ромео Лавии, который мог бы потратить сезон на адаптацию, учиться у Фабиньо, подменять его в случае травм. Звучит прекрасно, правда?

Потом все пошло наперекосяк. Саудовцы пришли за Фабиньо и Джорданом Хендерсоном. Хендо – потеря как лидер, но учитывая возраст, текущий уровень и зарплату, «Ливерпуль» вряд ли сильно расстроился. А вот Фабиньо терять явно не собирались.

«Ливерпуль» ужасно действовал в режиме импровизации. Не купили готового опорника и даже не дожали сделку по Лавии. Провалившись по основным направлениям, «Ливерпуль» сделал исключение из правила «не покупать игроков старше 27 лет» и подписал Ватару Эндо (хороший краткосрочный вариант). Еще под дедлайн провели трансфер Райана Гравенберха. Классный игрок, который вполне подходит Клоппу, но никак не решение главной беды.

Эту хаотичную часть окна оценим в троечку. На выходе получаем 6-7. Тяжело игнорировать уровень и стилистическую совместимость Собослая и Мак Аллистера, но в то же время в опорной зоне у «Ливерпуля» дыра, которую прикрыли, а не закрыли.

«Тоттенхэм» – 8

Цели на рынке: закупиться игроками под новый стиль; подготовиться к уходу Харри Кейна.

Каким получилось трансферное окно: за лето «Тоттенхэм» изменился радикальнее всех в АПЛ. Скачок на 10% во владении хорошо описывает трансформацию, которая произошла с приходом тренера Энджа Постекоглу.

Все трансферы на вход тоже были продиктованы изменениями.

● Гульельмо Викарио – дешевый, но очень современный вратарь. К тому же здорово играет на линии. По сравнению с Уго Льорисом, который начал резко стареть, – однозначный апгрейд.

● Микки ван де Вен – скоростной защитник, привыкший по Бундеслиге к игре в высокой линии (одно из требований Энджа). Стоимость вызывает вопросы, но ЦЗ такого плана был необходим – вменяемого напарника для Кристиана Ромеро просто не было. Еще один плюс – возраст: Микки – всего 22.

● Джеймс Мэддисон – полузащитник, которого у «Тоттенхэма» не было со времен Кристиана Эриксена. Продажа датчанина когда-то ознаменовала отход «шпор» от современного стиля. Покупка Джеймса символизирует попытку его вернуть. Склонность Мэддисона к индивидуализму вызывает опасения, но Постекоглу неплохо к нему адаптируется.

Все три трансфера оформили до продажи Харри Кейна в «Баварию». Заменить его голы – безусловно, вызов, но «шпоры» оригинально подошли к вопросу. Прямой альтернативы фактически нет. Сейчас у Постекоглу три варианта: уже имевшиеся в распоряжении Ришарлисон, Сон и купленный из «Ноттингема» Бреннан Джонсон. Ни один не похож на Кейна – компенсировать продажу попробуют через стиль. В этом есть смысл: Харри – нападающий слишком редкого набора данных, чтобы даже задумываться о замене лоб в лоб.

«Челси» – 6

Цели на рынке: кто ж знает?

Каким получилось трансферное окно: если допустить, что главная цель «Челси» – ставка на перспективных игроков и попытка растянуть их трансферную стоимость с помощью контрактов, тогда окно признается успешным. Средний возраст новичков в этот раз – всего 21,5 год. Средний возраст уже задействованных игроков в АПЛ – самый низкий в лиге. По этому параметру никаких вопросов нет.

По другим – есть.

● Не слишком ли радикальные изменения? В команде почти не осталось игроков с опытом. В центре защиты еще есть Тиаго Силва, в других линиях – только молодежь.

● Не переплатили ли за потенциал? Коул Палмер – всего три появления в АПЛ с первых минут.

Ромео Лавиа – один сезон в АПЛ. Николас Джексон – один сезон в Ла Лиге. Ставка на игроков, которые, очевидно, не привыкли к давлению.

● Почему так долго решался вопрос с полузащитой? От остатков предыдущей избавились в начале лета, новую построили только под закрытие окна. Важнейшая зона, в которой пока нет даже намека на сыгранность.

● Не переизбыток ли игроков на определенных позициях? В составе уже восемь центральных защитников: помним про травмы, но когда все здоровы, точно нездоровая ситуация. То же самое – с правым флангом атаки. Сейчас сразу три претендента на место.

Очевидно, что «Челси» делает ставку на потенциал игроков (он и правда страшный), но дал ли клуб условия, чтобы игрокам было проще раскрыться?

«Реал Мадрид» – 9

Цели на рынке: компенсировать уход Бензема; усилить позицию левого защитника; запустить процесс долгосрочной перестройки в центре поля; мониторить ситуацию вокруг Мбаппе с перспективой включиться в нужный момент.

Каким получилось трансферное окно: «Мадрид» провел почти идеальную кампанию. Все сделанные трансферы логичны с точки зрения нужд команды и адекватны по затраченному ресурсу.

● Джуд Беллингем – возможно, первый в мире выгодный 100-миллионный трансфер. На современном рынке 20-летний игрок такого уровня мог стоить намного больше. Мгновенная адаптация лишь усиливает эффект.

● Фран Гарсия – за 5 млн евро взяли одного из лучших левых защитников Ла Лиги. В идеальном сценарии закроет эту позицию (потенциал позволяет). В минимальном добавит глубины (все равно будет адекватным трансфером при такой цене).

● Хоселу – это стабильные 10+ мячей в слабых клубах Ла Лиги. Очень узкопрофильный нападающий, но для выходов со скамейки в сценарии, когда команда грузит в штрафную, почти идеален.

● Арда Гюлер – заплатив отступные, взяли главный турецкий талант поколения значительно ниже рынка. Из-за травмы и возраста кажется трансфером, который сыграет только через пару сезонов, но тоже мощь.

● Кепа – в качестве экстренной замены Тибо Куртуа выглядит хорошим ходом.

Чего не хватает, чтобы считать кампанию совсем идеальной? Более четкой реакции на уход Карима Бензема. «Реал» не форсировал переход Килиана Мбаппе и не купил другого топ-нападающего. Это точно не катастрофа, учитывая, что у Карло Анчелотти есть новая схема с ромбом. Наоборот, кажется тонким решением, которое может сэкономить кучу денег (именно поэтому оценка все равно предельно высокая). Но элементы проблемы в этом рассмотреть можно: на неординарное решение делается слишком большая ставка – «Реал Мадрид» купил лучшие яйца по хорошей цене, но сложил их в одну корзину.

«Барселона» – 8

Цели на рынке: за минимальные деньги закрыть проблемные позиции, компенсировать уход Бускетса и Альбы.

Каким получилось трансферное окно: «Барса» провела хорошее лето. За копейки нашла топ-игроков на нужные места, хотя трансферы Канселу и Феликса пока выглядят спорно. И все же: Лапорта на них не потратил ни копейки, оба пришли в аренду, почему бы и нет?

Илкай Гюндоган – огромная удача, но «Барса» долго обрабатывала немца, уже весной он знал, где хочет играть.

Иньиго Мартинес – качественный универсал за бесценок. А если помнить, сколько «Сосьедад» просил за Мартина Субименди, то Ориоль Ромеу выглядит неплохим переходным решением.

«Барса» удачно спихнула неликвид: Лангле, Дест, Умтити, Гарсия, Фати, Тринкау, Нико Гонсалес. Ушел Кессиэ, за хорошие деньги продали Дембеле. Без смешков про рычаги – прекрасная трансферная кампания. Будут ли приятные результаты?

«Атлетико» – 7

Цели на рынке: дать Симеоне ротацию, избавиться от Феликса, купить по защитнику на каждую позицию.

Каким получилось трансферное окно: «Атлетико» провел ровное окно, без вау-эффекта, но и от лишних активов избавился, и улучшил глубину состава, хромавшую последние пару лет.

Удалось слить Жоау Феликса, его зарплату полностью взяла «Барса». Продали Ренана Лоди, который ругался с Симеоне. Неплохо заработали на 30-летнем Карраско. Да и 50 млн от «Вулвз» за форварда Матеуса Кунью – огромный успех. «Атлетико» не потерял ни одного лидера, кроме Карраско, но тому оперативно нашли замену.

Хотя нет, сразу две – Хави Галан и Самуэль Лино. Оба разные, выбор у Симеоне стал еще шире. Привезли универсала Сесара Аспиликуэту, он может закрыть позицию как на фланге, так и в центре. Если сломается Хименес, на его место встанет Чаглар Сеюнджю.

На всех «Атлетико» потратил всего 5 млн евро.

«Наполи» – 5

Цели на рынке: удержать лидеров, найти качественную замену Лосано и Киму Мин Чжэ, подыскать еще одного центрбека-левшу и взять полузащитника в ротацию вместо Ндомбеле.

Каким получилось трансферное окно: слабым. Неаполитанцы рискнули и привезли малоизвестного бразильца на место фундаментально важного центрального защитника. Возможно, со временем из Натана выйдет толк. Но сейчас он проигрывает конкуренцию Жезусу, и это приговор неаполитанскому рынку без спортдира Джунтоли. Еще больший приговор – что Жезус теперь основной игрок.

Вместо Лосано взяли Линдстрема. Как и Ирвинг, он не силен без пространства и теряет часть качества справа, потому что не может смещаться под сильную ногу. Интересный, но далеко не идеальный выбор.

Вместо Ндомбеле пришел молодой Каюсте. Он больше напоминает Замбо-Ангисса и потому лучше подходит для его подмены, но на этом плюсы заканчиваются: первые матчи показали, насколько он сырой.

В итоге «Наполи» прибавил в потенциале, приподнял потолок роста, но прямо сейчас заметно ослаб.

«Ювентус» – 6

Цели на рынке: избавиться от неликвида, бегающего по арендам, и ветеранов с завышенными зарплатами, компенсировать неучастие в ЛЧ без потери качества, найти по латералю на каждый фланг и игнорировать просьбы Аллегри.

Каким получилось трансферное окно: достойным. Джунтоли выгадал около 150 миллионов евро (продажами и сэкономленными зарплатами), не потеряв ни одного важного игрока, элегантно ушел от просьб продать Кьезу и Влаховича ради Берарди и Лукаку и расчистил состав от игроков, польза от которых не стоила их оклада.

С точки зрения соответствия целям окно получилось почти идеальным. Относительно невысокая оценка отчасти объясняется незаконченностью чистки (остались необязательные игроки вроде Сандро и Костича). «Юве» удержал уровень, но не усилился. Без движения вперед оценку выше средней не получить.

«Интер» – 8

Цели на рынке: заменить Шкриньяра, Онана и Лукаку, найти по латералю на каждый фланг, купить двух полузащитников и вывезти Корреа из Милана хотя бы в багажнике, оставшись в плюсе по итогам рынка.

Каким получилось трансферное окно: почти идеальным. Щедрая переплата за Онана упростила закупку в условиях финансовых сложностей. Вместо камерунца пришел вратарь с сопоставимой игрой ногами и намного большей надежностью на линии – разница сказалась уже в первых турах.

Края усилили Карлос Аугусто и Хуан Куадрадо. Бразилец провел прошлый сезон не хуже Димарко, при этом он разностороннее и качественнее Гозенса в любой его форме. Куадрадо все еще хорош, когда не нужно играть слишком часто.

Срыв Самарджича чуть испортил впечатления от средней линии, но бесплатный Классен и Сенси – надежная страховка. Одновременно «Интер» взял полузащитника, который лучше всех атакует штрафную из глубины. Фраттези уже показал на предсезонке, как преобразит команду – осталось подождать, пока Индзаги вклеит его в основу.

Павар не Шкриньяр, но достойный (один из лучших) вариантов из доступных. Алексис Санчес точно даст больше сегодняшнего Корреа.

Тюрам заместил противоположные навыки Джеко и Лукаку и разнообразил сценарии продвижения мяча.

«Интер» качественно выполнил все цели. Оценка была бы выше, если б часть позиций не закрыли возрастные игроки с истекающей годностью. Очень скоро им понадобится замена – замкнутый круг из постоянных краткосрочных закупок замедляет прогресс.

«Милан» – 7

Цели на рынке: найти надежного правого защитника в ротацию, продав Флоренци, взять второго вратаря, двух-трех качественных восьмерок, одного-двух центрфорвардов, пару скоростных правых вингеров и подмену для Леау.

Каким получилось трансферное окно: сильным. Миланцы достигли почти всех целей. Подвела только позиция правого защитника: клуб снова вошел в сезон с двумя травматичными игроками – сложно поверить, что ни разу не возникнет ситуация, когда Флоренци и Калабрия одновременно окажутся недоступны. Понятно, что есть Калулу, но он сильнее в центре.

У Леау не было даже недостойной подмены – а теперь прикроют Окафор (очень похожий по характеристикам) и Пулишич.

Справа есть американец и Чуквуэзе, за спину Жиру сели все тот же Окафор и Йович – это явно перспективнее неубедительного Ориги и проигравших травмам Ребича и Златана.

На место Тэтэрушану пришел Спортьелло. С точки зрения качества разница невелика, но итальянец все же надежнее; для роли второго кипера неплохой выбор.

Потерю Браима и Тонали компенсировали Рейндерс, Лофтус-Чик и Муса. Все трое сбалансировали игру, привнесли необычные характеристики и идеально вписались в новый атлетичный «Милан».

Оценка чуть ниже, чем у «Интера», по трем причинам. Во-первых, правый край обороны остался потенциально проблемным. Во-вторых, многие новички травматичны и вряд ли выдержат сезон целиком. Наконец, жертва Тонали, пусть и необходимая, чуть портит впечатление. Индивидуально он сильнее любого новичка. «Милан» добавил несколько ярких качеств, но и потерял кое-что важное.

«ПСЖ» – 7

Цели на рынке: обновить атаку, усилить и дать глубину центру защиты, найти опорника, найти сменщика на позицию левого защитника, распродать неликвид.

Каким получилось трансферное окно: очередное масштабное трансферное окно «ПСЖ» и очередная перестройка.

«ПСЖ» трудно оценивать, потому что слишком многое зависит от Килиана Мбаппе. Следующим летом он может бесплатно уйти, чем нанесет страшный финансовый урон – за него заплатили 180 млн евро, одарили невероятной зарплатой и вдруг могут отпустить без компенсации. Впрочем, продление контракта тоже нанесет гигантский финансовый ущерб – может, слегка меньше.

Главное обновление – в атаке, даже с учетом оставшегося Мбаппе: Месси быстро попрощался с «ПСЖ», Неймара выгодно продали в Саудовскую Аравию. Вместо них – пакет новичков: центрфорварды Рандаль Коло-Муани (95 млн) и Гонсалу Рамуш (аренда), игроки правого фланга Усман Дембеле (50 млн) и Брэдли Барколя (45 млн), универсальные игроки атаки Марко Асенсио (свободный агент) и Ли Кан Ин (22 млн).

Забрать одновременно и Коло-Муани, и Рамуша – жутковато для нейтрального зрителя, ведь один из них мог бы колотить за другой клуб, а не сидеть на лавке, но таков уж современный футбол. «ПСЖ» качественно закрыл позицию, хотя обоим понадобится адаптация. Коло-Муани должен быть основным – пока блистал в контратакующих системах, а теперь познакомится с радикальным владением Луиса Энрике.

45 млн за Барколя – другой маркер эпохи. Зимой «Лион» чуть не сдал Брэдли в аренду в «Санкт-Галлен», летом продал в «ПСЖ» за большие деньги. Барколя провел прекрасные полгода, одновременно блистая и на скорости, и в комбинациях на фланге. Но это всего лишь полгода, и он будет сидеть под Дембеле до первой травмы Усмана. Главное, чтобы 21-летний Барколя не повторил судьбу 21-летнего Юго Экитика – этим летом «ПСЖ» выполнил обязательство и выкупил его у «Реймса» за 28,5 млн, но он больше не нужен клубу. Пытались сбагрить – не получилось.

В полузащите из новичков – только опорник Мануэль Угарте, очень сильный разрушитель. На финишной прямой продажа Марко Верратти на Ближний Восток, которого больше не видят в Париже. Сейчас полузащита не кажется топовой – в «ПСЖ» всегда о ней думали меньше, чем об атаке. Хоть какая-то стабильность.

Защиту усилили Милан Шкриньяр (свободный агент) и Люка Эрнандес (45 млн). Шкриньяр не очень подходит под доминирующий стиль «ПСЖ», но на старте сезона выглядит нормально. Здоровый Эрнандес – важное усиление. Сильный защитник, приносящий пользу на мяче, еще и позиционно вариативный (может сыграть слева в защите). Это он сейчас и делает, пока Нуну Мендеш восстанавливается от очередной травмы. С учетом покупки Эрнандеса отсутствие сменщика для Мендеша выглядит не таким страшным.

Отдельная каста в «ПСЖ» – отверженные. Те, кто больше не нужен команде. Таких обычно порядка десяти каждое лето. В этот раз не избавились только от Верратти, Экитика, Юлиана Дракслера (внутри клуба говорят, что он вообще не заинтересован продолжать играть в футбол) и Левена Курзава. Неймар, Вейналдум, Икарди, Диалло, Саншеш, Бернат. – на выход. Важно, что в аренду отправили только Саншеша и Берната, остальные – полноценная продажа. Год назад многих сдали в аренду, выдохнули, а через год – новый круг ада. Теперь получше.

«Бавария» – 7

Цели на рынке: найти центрфорварда, центрального защитника (возможно, двух – в зависимости от трансфера Павара), опорника-разрушителя, сменщика для Дэвиса слева в защите. Еще явно не хватало нового правого защитника в случае продажи Павара.

Каким получилось трансферное окно: главный успех – трансфер Харри Кейна. 100 млн не очень смущают – это лучший форвард, доступный на рынке, элитный бомбардир, сильный ассистент, полезный в подыгрыше. Атака выглядит крепко, за Садьо Мане получены хорошие деньги. Побольше бы стабильности у вингеров – и все хорошо.

Но есть большие вопросы по комплектованию оборонительного блока.

Томас Тухель так и не получил опорника-разрушителя, который подчистит за Йозуа Киммихом. Уже знаем, что им должен был стать Жоау Пальинья, который в дедлайн трансферного окна прилетел в Мюнхен, но официально не перешел, потому что «Фулхэм» не нашел замену. Так что на две позиции в центр поля будут три игрока: Киммих, Леон Горетцка и новичок Конрад Лаймер. По мнению Тухеля, среди них нет чистых шестерок. Но мы видели, как Киммих и Горетцка могут держаться на топ-уровне – зависит от тренера, может ли он сбалансировать игру с этой парой.

В линии защиты все еще сложнее. Слева полный набор: Альфонсо Дэвис и Рафаэл Геррейру (пока травмирован). Три центральных защитника на два места: Дайо Упамекано, Ким Мин Чжэ, Маттейс Де Лигт. И только один правый защитник Нуссаир Мазрауи. Его уже однажды подменял Лаймер, для которого это новая позиция. «Бавария» продала Бенжамена Павара, сдала в аренду Йосипа Станишича (могли сыграть и справа, и в центре) и не нашла им замен. В дедлайн обсуждали переход Армеля Белла-Кочапа из «Саутгемптона», но не успели договориться.

Даже додумывать не нужно: «Бавария» в дедлайн хотела и опорника, и еще одного центрального защитника для глубины, но переговоры провалились. Это объективные неудачи.

Есть более спорный пункт – вратарская позиция. «Бавария» продала Яна Зоммера, отправила в аренду Александра Нюбеля и узнала, что возвращение Мануэля Нойера затягивается. На всякий случай за 5 млн куплен Даниэль Перец из «Маккаби Тель-Авив». Он должен стать сменщиком Ману – а пока вообще играет Свен Ульрайх.

«Боруссия Дортмунд» – 6

Цели на рынке: повыгоднее продать Беллингема и найти ему и Геррейру хотя бы терпимые замены. По возможности еще усилить состав.

Каким получилось трансферное окно: тихим.

«Боруссия» быстро продала Беллингема в «Реал» за фиксированные 103 млн – по итогам трансферного окна сумма кажется не очень большой. Столь же быстро из «Дортмунда» в «Баварию» свободным агентом ушел Рафаэл Геррейру. Так «Дортмунд» остался без двух очень важных игроков, чье исчезновение нужно было восполнить новичками.

С Геррейру все просто: на его место левого защитника свободным агентом пришел Рами Бенсебаини. Он хуже Геррейру в атаке, но лучше в обороне. Крепкий футболист для околотопового уровня – не больше и не меньше.

С Беллингемом труднее. Прямую замену найти практически невозможно – слишком большой инструментарий навыков. «Дортмунд» купил двух игроков на место Джуда: Феликса Нмечу из «Вольфсбурга» и Марселя Забитцера из «Баварии». Нмеча – спорная покупка, он хорошо вписывается в концепт «биться-бороться», но мало что может предложить в более сложном футболе. Забитцер поприличнее, хотя по первым турам порой сильно выпадает и недостаточно продвигает мяч.

Единственное усиление, не касающееся ухода Геррейру и Беллингема, – центрфорвард Никлас Фюллькруг. Чистая девятка, от которого ждут только голов. Может принести пользу, если не будет травм. Но травма уже есть.

Вот и все. «Дортмунд» долго раздумывал над Эдсоном Альваресом из «Аякса» в опорную зону, но Эдин Терзич отверг кандидатуру – ему достаточно одного Эмре Джана. К началу сезона казалось, что все под контролем: спортдир Себастьян Кель высоко ценит мнение тренера и отталкивается от его предпочтений. Прошло всего три тура – и теперь гигантское число инсайдов, что боссы клуба недовольны Терзичем, а он – трансферной кампанией. Пока без публичной ругани, но количество слухов пугает.

Авторы: Слава Палагин, Вадим Лукомский, Руслан Копылов, Андрей Клещенок, Тимур Боков, Артем Денисов

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff Marco Luzzani / Freier Fotograf, Alex Livesey / Freier Fotograf, Michael Steele / Staff, Shaun Botterill / Staff, Clive Rose / Staff, Eddie Keogh / Freier Fotograf, Eric Alonso / Freier Fotograf, Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Francesco Pecoraro / Freier Fotograf, Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Alex Broadway / Freier Fotograf