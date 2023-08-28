8 комментариев

Что творит 16-летний Ямаль.

В очередном тактическом дайджесте – детали от футбольных авторов Sports.ru по матчам главных лиг мира.

У «Юнайтед» теперь свой Канселу?

Эрик тен Хаг перед матчем с «Ноттингем Форест» остался без левых защитников: к травмированному Маласиа присоединился Шоу. Поэтому слева сыграл правша Диогу Далот, который раньше иногда выходил на неродном фланге – но не у Тен Хага.

При владении португалец регулярно поднимался в центр поля. Чем это помогало «Юнайтед»?

Про схожие функции Жоау Канселу в «Ман Сити» рассказывал Илкай Гюндоган: «Он начал чаще заходить в центр, благодаря этому мы получали там численный перевес и могли разыграть лишнего».

«Ноттингем» регулярно накрывал Бруну, Эриксена и Каземиро – подключения Далота в центр превращались в еще одну опцию для передач.

Присутствие Далота давало +1 в центре – и по цепочке в атаку: Эриксен врывался в штрафную (и забил), а Каземиро не оставался в одиночку против быстрого соперника («Вулверхэмптон» уничтожал за такое в первом туре). Хотя иногда бразилец тоже поднимался, а Диогу страховал. Получались 3-1-6 в атаке.

Присутствие Далота вместо Шоу подарило один из лучших, если не идеальный выход из обороны: Каземиро опускается между центральными защитниками, Далот и Эриксен в центре поля. Уан-Биссаке не нужно смещаться, он дает ширину на своем фланге. Хотя иногда Аарон все равно смещался, путая соперника.

Конечно, это вынужденный и не очень показательный эксперимент: «Юнайтед» владел мячом 68% времени, «Ноттингем» мог наказывать в редких контратаках. Штрафной, с которого забили второй мяч, пришел после обреза – Каземиро физически не успевал подстраховать фланг, Далот догнал и сфолил уже у линии штрафной.

Но раньше «МЮ» страдал против команд с низким блоком – присутствие Далота стало идеальным инструментом для насыщения трети соперника, который сел в оборону после 2:0.

Интересно посмотреть, как ложные фулбеки Далот и Парти встретятся в центре поля. Уже в воскресенье.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Виртц сделал 10 пасов под удар – выдающийся показатель. О чем он говорит?

Статистический портал Opta поделился фактом: Флориан Виртц создал 10 моментов с игры в матче «Байера» и «Гладбаха» (3:0). Больше в топ-лигах в последний раз было у Давида Сильвы (11) аж в 2015 году, когда «Ман Сити» играл против «Вест Бромвича». Уже восемь лет никто не повторяет статистику Сильвы. Виртц был максимально близок.

Под созданными моментами Opta подразумевает пасы под удар. У Виртца еще есть, например, один удар в створ.

Пожалуй, лучшей передачей была та, что в итоге стала результативной (у Виртца один ассист против «Гладбаха»). Флориан получил мяч из глубины, шикарно на рывке прошел в опорную зону и разрезал защиту пасом за спины на Виктора Бонифасе.

Здесь можно посмотреть видео.

Фиксация одного из любимых приемов Виртца: поиск пространства в центральной оси или в полуфланге, дриблинг на рывке и финальный обостряющий пас с прицелом на ситуацию один на один с вратарем.

Но глобально матч с «Гладбахом» вряд ли тянет на шедевр одного Виртца. Разумеется, он один из лучших на поле, но главное, что он был частью очень качественной команды. Солидная часть пасов под удар – результат отличной коллективной игры накоротке, где именно пас Виртца оказывался последним.

Вот пример: «Байер» в позиционной атаке нарисовал ромб, за счет которого вскрыл позиционную защиту «Гладбаха». Виртц затем простреливал на Бонифасе, который здесь пробил рядом со штангой.

Еще пару пасов под удар Виртц заработал в быстрых выпадах. Можно без лишней претенциозности говорить, что Флориан – один из опаснейших игроков Европы в контратаках. Высокое качество решений на скорости, особенно передачи.

Но главный генератор остроты (и «Байера», и для самого Виртца) – позиционные атаки, теперь уже точно. Вместе с новичком Йонасом Хофманном в схеме 3-4-2-1 создали симпатичный дуэт двух слегка оттянутых к флангу десяток, которые успешно делят пространство перед штрафной.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Фланг Хакими-Дембеле – ребус и фишка «ПСЖ»

Размещение Ашрафа Хакими и Усмана Дембеле в одном составе – одна из ключевых интриг «ПСЖ». Луис Энрике любит структурный футбол. В структурном футболе и Дембеле, и Хакими предпочитают широкую позицию справа.

Матч против «Ланса» – их первый совместный старт. Он показал и некоторые проблемы, и потенциал. В стадии продвижения «ПСЖ» использовал структуру 4-2-4 – почти без центра. Хакими оставался рядом с защитниками, Дембеле давал ширину справа:

Такая структура затрудняла продвижение мяча – делала его слишком предсказуемым и заточенным на фланги. В командном плане между Хакими и Дембеле пока не построено взаимодействие.

В то же время частыми были эпизоды индивидуального читерства. Когда «ПСЖ» так или иначе выбирался в атаку, они разрывали фланг по простой формуле. Дембеле боятся оставлять 1-в-1 – к опекуну приходит подстраховка:

Это открывает зону, в которую врывается реактивный Хакими:

Дембеле – один из самых опасных игроков мира в изоляциях, Хакими – один из самых скоростных под оголение вот таких разрывов. У приема огромный потенциал:

Креативные угловые не помогли «Арсеналу» обыграть «Фулхэм», но заслуживают вашего внимания

Матч «Арсенала» против «Фулхэма» получился содержательным. Снова подчеркнул слабости новой структуры команды Микеля Артеты (с трансформациями Парти), в то же время качественные замены частично уравновесили проблемы. Эта обновленная версия «Арсенала» с новыми минусами (и пока лишь потенциальными плюсами) заслуживает отдельного внимания – возможно, скоро напишем текст. А этот формат лучше подсветит отдельную деталь – необычные угловые.

«Арсенал» атаковал зонную систему «Фулхэма», собирая четыре футболиста в одной точке на дальнем краю штрафной. В момент подачи они начинали забег:

Все эти футболисты открываются под скидку, а настоящая угроза исходила от набегавшего по центру Мартинелли:

Такие рывки вынуждали соперников прямо по ходу эпизода переориентироваться и через приманку открывали ценную зону для настоящей угрозы.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Решительность Ди Франческо позволила «Фрозиноне» переиграть «Аталанту»

Сенсация «Фрозиноне» (2:1 с «Аталантой») – самоучитель по тактической смелости.

Новичок классно смотрелся и в предыдущем туре, особенно в первый час – загонял «Наполи» прессингом и быстрыми вертикальными розыгрышами. Во втором матче Ди Франческо убрал левого вингера Джузеппе Казо – лидера клуба. Казо самый быстрый, изобретательный и техничный в команде; ни у кого нет его таланта и качеств. Почти все моменты против неаполитанцев родились в его голове.

Но Казо слишком любит мастера в себе и потому выключается без мяча. Его лень дала свободу Ди Лоренцо, и «Наполи» переломил игру. Ди Франческо не простил. С «Аталантой», которая выстраивает атаку на цепочке фланговых взаимодвижений, Казо остался в запасе. В каком-то смысле решение – оттиск современной игры: тренер предпочел прессинг и синхронность красоте и индивидуализму. И оказался прав.

Вдобавок Ди Фра доверился Энцо Барренечеа – 22-летнему полузащитнику, арендованному полторы недели назад. Аргентинец отказывался играть. Перед матчем он предупредил тренера, что после предсезонки в «Ювентусе» физически отстает от новых одноклубников и вывезет только 60-70 минут на скоростях «Фрозиноне».

Эусебио рискнул, поставив на характеристики, а не готовность – и опорник отблагодарил умными вертикалями (второй по пасам в атакующую треть), безупречной защитой мяча (ни одной невынужденной потери под традиционно плотным прессингом «Аталанты») и грамотным выбором позиции, замедлявшим чужие атаки.

Мотта поменял вингеров местами, чтобы выключить Камбьязо и запутать «Юве»

Повторяющийся паттерн во владении «Болоньи» – перегруз слева и создание справа ситуаций 1-в-1, максимизирующих плюсы Орсолини (скорость, дриблинг, удар с левой). Против «Юве» Мотта сыграл иначе: Рикки перешел налево, Ндойе – направо.

Очевидно, решение было адаптацией конкретно под туринцев:

1. Левый край «Юве» закрывает Камбьязо, который был важной деталью «Болоньи» в прошлом сезоне. Он в курсе ключевых механизмов и к тому же здорово читает диагонали. Ему по силам было выключить Орсолини;

2. Камбьязо часто оказывается в неширокой позиции в фазе без мяча – это усложнило бы игру Орсолини с его постоянными смещениями с края в центр. Отказ от инвертированных вингеров вынудил Ндойе играть шире, создав пространство;

3. Выдающийся первый тайм «Юве» в матче против «Удинезе» строился на квадрате слева и во многом на тактической гибкости и интеллекте Камбьязо. Перевод Орсолини на другой фланг – попытка разрушить туринский план (удачная). Ндойе намного обязательнее в прессинге – часто уходил за латералем даже в центр.

Вдобавок Мотта поменял полюса во владении – правый край перенасыщался, левый (с Орсолини) изолировался под обострения. Пользы это не принесло, но адаптация под Ндойе сработала – он стал одним из лучших в матче. Край Камбьязо и Сандро, который отвечает в «Юве» за продвижение, выпал из игры.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Секрет мегакамбэка «Ливерпуля» – высокая линия «Ньюкасла». Дарвин вышел наказывать

После драмы на «Сент-Джеймс Парк» Юрген Клопп рассказал, о чем говорил команде в раздевалке: «В перерыве мы показали ребятам один эпизод, когда Коди Гакпо сместился с левого фланга, а Трент вывел его передачей на ход – за спину обороне. Это стало ориентиром для нас: вот так мы могли проникать в их штрафную и создавать моменты в меньшинстве».

Акцент на высокой линии «Ньюкасла» не случаен. Команда Эдди Хау – одна из самых прессингующих в АПЛ. По интенсивности давления были в топ-4 прошлого сезона. В воскресенье тоже не отказались от смелой манеры – имели право, учитывая преимущество в одного игрока. Клопп хотел подловить именно на этом.

Еще до выхода Дарвина Нуньеса у «Ливерпуля» возникали перспективные моменты, когда можно было наказать. Но то, что именно уругваец стал героем, – показательно. Даже по ходу прошлого (неудачного для Дарвина) сезона Клопп утверждал, что ни один защитник в мире не сможет догнать Нуньеса, если дать ему разогнаться. «Ливерпуль» обратил это качество против уже уставшего, но все еще игравшего смело «Ньюкасла».

Не менее символичным было другое замечание Юргена. На вопрос, заслужил ли Дарвин шанс в основе, Клопп ответил, что не выбирает состав только на основе предыдущего матча. Приоритет Юргена – по-прежнему игра первым номером с терпеливыми розыгрышами. Дарвин пока не вписывается в эту манеру: после перемещения Трента в опорную всего дважды выходил в основе «Ливерпуля». Сможет ли Клопп включить Нуньеса в состав без вреда стилю – интересная интрига на будущее.

Кайл Уокер вспомнил молодость: снова носится по флангу будто в «Тоттенхэме»

Весной Бернарду Силва рассказывал, как Пеп продолжает мотивировать игроков на новые свершения. Один из приемов – тактические эксперименты и поиск новых ролей.

На старте сезона Пеп уже испытал нескольких игроков, но самые радикальные перемены в жизни – пожалуй, у Кайла Уокера. Все последние годы англичанин отыграл в роли скоростного пожарного – помогал с розыгрышами из глубины, благодаря чему мог прижигать контратаки, когда мяч оказывался у соперника. Сейчас Пеп возвращает Кайлу вторую молодость – как и в «Тоттенхэме», Уокер снова высоко подключается по флангу.

Матч с «Шеффилд Юнайтед» – самый яркий пример изменений. Уокер умудрился стать лучшим в «Сити» по передачам в штрафную – шесть штук. Более того, это его личный рекорд за всю карьеру в Манчестере. Последний раз такие цифры у Уокера были в «Тоттенхэме».

Получилось оригинально. Уокер не просто высоко поднимался в атаку, но и принимал интересные решения. Тут подсечкой вывел Холанда 1-в-1 с защитником:

Здесь прострелил мимо семерых соперников – снова на ногу Эрлингу:

После глупого привоза Уокер тоже не раскис. Сначала убрал одним финтом двух соперников, а затем отдал предголевой пас в решающей атаке.

Помимо того, что роль дает новую мотивацию Кайлу, это кажется еще и попыткой компенсировать травму Кевина Де Брюйне. В данном случае – не напрямую (позицию бельгийца занимал Бернарду), а косвенно – через динамику в любимой зоне КДБ.

Атака «Брайтона» заглохла. Виноват наследник Райса в «Вест Хэме», сыгравший в стиле Норманна

«Брайтон» нанес кучу ударов против «Вест Хэма», но их острота была ничтожной. 0,06 xG на попытку – хуже при Роберто де Дзерби было только в одном матче в этом году.

И это при таком доминировании на мяче:

Одной из головоломок стал Эдсон Альварес, дебютировавший в старте «Вест Хэма». Опорник, купленный на замену Деклану Райсу, здорово отыграл в гибридной роли. Она должна быть хорошо знакома любителям РПЛ – в похожей манере часто действовал Матиас Норманн за «Ростов» (позже – Данил Глебов).

Когда «Брайтон» начинал атаки, Альварес оставался в опорной зоне и создавал там компактность. Схема – 4-1-4-1, Эдсон контролирует пространство между линиями:

Во время затяжных атак «Брайтона» мексиканец опускался пятым защитником в линию. Схема – 5-4-1, Альварес играет третьего центрального:

Кажется, Дэвид Мойес не просто так использовал идею именно против «Брайтона . Запуская розыгрыши, Де Дзерби целится в опорную соперника. Устроившись у чужих ворот, пытается растянуть оборону. Олицетворяет манеру Эван Фергюсон, которого Де Дзерби называет десяткой в начале атак и девяткой на последние двадцати метрах. Альварес часто ориентировался именно по нему.

За исключением одного эпизода, Эдсон здорово отработал. Помог опыт: Альварес предпочитает играть в опорной, но за плечами у него куча выступлений в центре защиты. Мойес грамотно использовал прошлое новичка и, возможно, подсказал коллегам по АПЛ, как можно остановить «Брайтон».

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

16-летний Ямаль – готовый конкурент для Рафиньи

Как Ламин Ямаль играл с «Вильярреалом», категорически ненормально для 16 лет.

Вингер порвал правый фланг, поучаствовал в двух из четырех голов, два раза мог забить сам (не хватило пары сантиметров). Но очаровал Ламин не только этим – он нередко принимал рискованные решения, не боялся брать игру на себя.

Пример из четвертого гола: перед Ламином два простых сценария атаки, он выбирает идти сам, а не отдать на Роберто или Гюндогана.

Кажется, Илкай так и хотел, когда уводил из зоны Парехо. Хорошо, что Ямаль – наглец.

Замена Дембеле нашлась там, где ее никто не ждал. Да, Ламин пока не на уровне Усмана, но базис прямо впечатляет.

«Ламин испытывает трудности в игре в обороне, но это нормально. Ему всего 16 лет, и то, что он дает нам в атаке, компенсирует это», – вердикт Хави.

Рафинья возвращается, но Ламин смотрится уже не хуже, он заслужил новые шансы.

Тимур Боков (телеграм-канал)