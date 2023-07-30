17 комментариев

Свежая недельная подборка с комментариями футбольных авторов Sports.ru по подтвержденным трансферам.

Марсель Забитцер – из «Баварии» в «Дортмунд»

Не потянул уровень – банальное, но справедливое резюме Забитцера в «Баварии». Нет трагедии: даже на момент перехода из «Лейпцига» казалось, что Марсель по качеству уступает и Горетцке, и особенно Киммиху. Он достаточно играл на старте сезона-2022/23, когда Горетцка был недоступен, неплохо подчищал за Киммихом – но не более.

Единственное сожаление – Забитцер мог быть полезнее как игрок ротации. Но это специфическая роль, не каждый способен стабильно усилять команду, выходя на замену. Забитцер не преуспел. «Не все шло гладко, но я не хочу говорить ничего плохого», – финальные слова Марселя о «Баварии».

По меркам Бундеслиги Забитцер остается качественным игроком. Опасным в переходных фазах, дисциплинированным и активным в прессинге, угрожающим дальними ударами. Его сложно назвать архитектором атак, но темповые переводы и диагонали пригодятся в позиционных атаках «Боруссии».

Это не Беллингем, но Забитцер может балансировать фазы «Дортмунда» с мячом и без мяча. Прямо сейчас Марсель точно выглядит сильнее Феликса Нмечи, купленного у «Вольфсбурга». Хотя в контексте «Дортмунда» важно проговорить: Забитцеру уже 29, а Нмече всего 22.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Уилфрид Заа – «Кристал Пэлас» в «Галатасарай»

Уилфрид Заа – легенда «Кристал Пэлас» и, возможно, лучший игрок в современной истории клуба. В формулировке есть элемент читерства – звучит максимально пафосно, но конкуренции за этот статус в «Пэлас» не самая высокая. Тем не менее, 13 сезонов: 9 из них в АПЛ – подряд без вылетов, в чем огромный вклад Уилфа (иногда казалось, что тащит в одиночку). 458 матчей, 90 голов.

«Пэлас» все-таки преодолел период тотальной зависимости от Заа. В последние два сезона на разных этапах статус лучшего игрока клуба у него перехватывали Конор Галлахер, Майкл Олисе и Эберечи Эзе. Заа оставался ярким и полезным – просто уже не был таким критически важным.

«Пэлас» умолял его остаться и предложил контракт на 200 тысяч фунтов в неделю (повышение со 130 тысяч). Это решение выглядело красивой данью уважение, но, пожалуй, переоценивало его текущую важность – зарплата была бы в два раза больше, чем у любого другого игрока клуба. Уилф долго думал, но все-таки принял непростое решение.

На выходе от сделки могут выиграть все. Заа нужен был новый вызов – в Турции он получает шанс играть в Лиге чемпионов. «Пэлас» может эффективнее расходовать ресурс, который ушел бы на отчаянную попытку удержать 30-летнего игрока, чья игра сильно зависит от резкости.

Исмаила Сарр – из «Уотфорда» в «Марсель»

Сарр – ярчайший игрок «Уотфорда» последних сезонов. Взрывной вингер/второй нападающий, который блестяще действует на пространстве, очень любит открывания за спину и наказывает соперников на широком шаге. При этом весьма хорош внутри штрафной – движение, отрыв, завершение одним касанием (в том числе головой).

Исмаила – часть амбициозной перестройки «Марселя» под нового тренера. В 4-4-2 Марселино его качества лучше всего подходит для игры в паре форвардов, так как на флангах испанец предпочитает выпускать более креативных игроков.

Если все пойдет по плану, то Сарр будет врываться в зоны, которые оставляют защитники, опекая другого нападающего (более фиксированного) – кажется, эта роль достанется Пьеру-Эмерику Обамеянгу. В отдельных матчах может играть с флангов – особенно если тренер видит в крайнем защитнике соперника слабое звено.

Жереми Бога – из «Аталанты» в «Ниццу»

Бога – отличный дриблер, которому нужна система с хорошей доставкой мяча и правом часто брать на себя игру. Когда ему дают нужные условия, Жереми отвечает на тренерские молитвы результативные действиями.

В «Ницце» работает старый знакомый ивуарийца – Франческо Фариоли. Он входил в штаб Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло» (с 2018-го по 2020-й он работал с Бога). Фариоли придерживается схожей философии. Ее важные элементы – структурный розыгрыш и создание вингерам условий под игру 1-в-1. «Ницца» Фариоли интригует, пускай детали пока неясны, но для Жереми точно просматривается весьма удобная роль.

Игор Жулио – из «Фиорентины» в «Брайтон»

Футболу Де Дзерби крайне необходим левоногий пасующий защитник. Во второй части прошлого сезона роль качественно закрыл Леви Колвилл. Он принадлежит «Челси», поэтому «Брайтон» вышел на рынок.

Игор Жулио классно попадает в нужный профиль и приходит из системы Винченцо Итальяно, у которого похожий культ поклонения розыгрышам, но пока ниже эффективность. В «Брайтоне» система дает больше вариантов, поэтому Жулио может раскрыться даже ярче, чем во Флоренции, где ни разу не сыграл больше 66% от доступного времени. Когда играл, точно показывал качества, которые ценит Де Дзерби. Также может сыграть левого защитника в матчах, где команда планирует создавать асимметричную схему с тройкой при розыгрышах.

Джордан Хендерсон – из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак»

Этим летом «Ливерпуль» обновляет возрастную травматичную полузащиту. Новыми лидерами должны стать Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи. Они уже в клубе – и это еще не конец.

Разместить их вместе с Хендерсоном практически нереально – точно отпадает фирменная роль правого центрального полузащитника. Впервые в эру Юргена Клоппа Джордан начинал бы сезон без места в старте. Да, спады и травмы были, но статус игрока основы не вызывал больших вопросов. В новом раскладе Джордан выбирал между существенным сокращением значимости и уходом из клуба. Выбрал второе.

Возможность не платить капитанскую зарплату игроку ротации и получить 12 млн компенсации (и это, не отпуская его в другой клуб АПЛ) – подарок для «Ливерпуля». Конечно, открыто этого не признают, но правда идеальный момент для расставания и вполне выгодный вариант. Хендерсон в той стадии карьеры, когда отъезд на заработки – уместная опция, а новый клуб тренирует старый знакомый Стивен Джеррард.

Все сходилось почти идеально, если бы не бэкграунд Хендо. Его прошлые высказывания в поддержку ЛГБТ и весьма активное донесении этих позиций резко контрастируют устоями нового места работы. Английские медиа уже вылили на Джордана тонны критики. Но это уже другая история – чисто с футбольной точки зрения на удивление выгодный для всех трансфер.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Арно Данджума – из «Вильярреала» в «Эвертон»

Вторая попытка Данджумы закрепиться на «Гудисон Парк». Первая была зимой, когда голландец прошел медобследование и согласовал личный контракт, но в последний момент передумал и отправился в «Тоттенхэм». В «Эвертоне» не затаили обиду: зазывавший Данджуму Фрэнк Лэмпард был на грани увольнения, тогда как лагерю Арно хотелось определенности. В Лондоне игрок тоже ее не получил: катастрофическая аренда всего с одним появлением в основе за «Тоттенхэм».

Задача Данджумы в Мерсисайде – расшевелить одну их худших атак АПЛ (предпоследнее место по голам в прошлом сезоне). Шон Дайч этим летом пробует схему 4-4-2, в которой Арно может сыграть в паре с Домиником Кэлвертом-Льюином. Альтернативный вариант из-за травм англичанина – роль единственного нападающего. В прошлом сезоне полноценного сменщика у Доминика не было – впереди стартовали либо непрофильные игроки (Демерэй Грэй), либо совсем зеленые (Эллис Симмс). С появлением Данджумы джокер наконец есть.

Харви Барнс – из «Лестера» в «Ньюкасл»

Вылетевший «Лестер» завершил роспуск ценных активов. Вслед за Юри Тилемансом и Джеймсом Мэддисоном команду покинул Харви Барнс (если что, Джейми Варди остается). Барнс не был лидером «Лестера», но в правильной системе тоже приносил много пользы. Стоимость трансфера прекрасно говорит о том, как его ценил рынок. «Тоттенхэм» заплатил за Мэддисона всего на 2 миллиона больше, чем «Ньюкасл» выложил за Барнса.

Стиль Харви хорошо описывает мантра «отдал – открылся». Любимая фишка Барнса – стеночки: по их исполнению был одним из лучших игроков АПЛ. Чаще всего выступал в роли завершителя, из-за чего был перекос в сторону голов, а не голевых передач. Тут явно нужен баланс, но потенциальный напарник под стеночки уже есть – Александер Исак любит опускаться за мячом, причем в зону, которую обычно занимает Барнс (левый фланг).

Формально Харви приходит на место Аллана Сен-Максимена, который уезжает в Саудовскую Аравию. Фактически продолжает путь «Ньюкасла» в сторону атлетичного футбола, который француз уже не тянул. В прошлом сезоне у команды Эдди Хау была одна из самых прямолинейных атак в АПЛ (второе место по ударам после таких комбинаций). Интенсивный стиль Барнса хорошо вписывается в эту ДНК.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Энтони Эланга – из «Ман Юнайтед» в «Ноттингем Форест»

Трансфер win-win-win для всех сторон.

Для самого шведа. Прорывным для Эланги был сезон-2021/22: после прихода в «МЮ» Ральф Рангник подметил Энтони на первой тренировке – так впечатлился, что заблокировал аренду. Дальше парень хватался за каждый шанс – Рангник и Йорк отмечали невероятное трудолюбие. При Рангнике за полсезона Эланга сыграл 1400 минут – с Тен Хагом за полный год не набрал и 800, даже с кризисом на правом фланге. Весной Эланга прямо говорил: «Я люблю этот клуб, но для меня важно играть».

В «Ноттингеме» будет и игровое время, и прогресс: Стив Купер – мастер прокачивать молодых футболистов.

«Юнайтед» получил 15 млн фунтов за ненужного игрока – скорее справа заиграет левша Амад Диалло, похожий по качествам на Антони.

«Ноттингем» получил идеальное оружие для контратак: Эланга – быстрый пахарь, который может тарабанить всю бровку и помогать фланговому защитнику, а потом убежать в прорыв. Прошлый сезон «Ноттингем» заканчивал в 3-4-3, на предсезонке этим летом пробуют такую же схему. Эланга может закрыть оба фланга атаки, а в сборной вообще выходит и в центре – для своего роста (178) швед неплохо толкается и выпрыгивает. Авантюрная идея, которой вряд ли воспользуется Купер: попробовать Элангу правым вингбеком (достойные оборонительные цифры для игрока атаки).

Неочевидный плюс: Эланге 21, его можно не регистрировать на АПЛ – не придется никого выкидывать из заявки ради новичка.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Рауль Хименес – из «Вулверхэмптона» в «Фулхэм»

До страшной травмы головы в 2020-м Хименес был среди лучших форвардов АПЛ, не играющих за топ-клуб. В манере мексиканца было много от Роберто Фирмино: умные опускания в центр, подыгрыш, большое желание участвовать в комбинациях. Связка с Адама Траоре была классным контратакующим оружием для «Вулверхэмптона»: Рауль запускал реактивного партнера пасом из середины поля и мчался в штрафную.

Столкновение с Давидом Луизом все изменило. До конца карьеры мексиканец будет играть с защитной повязкой на голове.

Хименес вернулся в футбол, но уже другим. В прошлом сезоне он забил трижды – все голы пришлись на Кубок лиги. Вместе с этим нет и прежнего «Вулверхэмптона», ушли все, кто еще недавно определял лицо клуба (хотя Доэрти вот вернулся!): Невеш, Моутиньо, Адама, Коуди. Теперь и Хименес.

Хименес выглядит подстраховкой, если Митрович все же уедет в Саудовскую Аравию (а он настроен). Но это не решение большой проблемы. Карлос Винисиус, Хименес и молодой Родриго Муниз – едва ли кто-то из этого трио способен компенсировать голевую мощь Митровича (57 голов в Шипе и АПЛ за два сезона).

Никита Киселев (телеграм-канал)

Сэмюэл Чуквуэзе – из «Вильярреала» в «Милан»

Первый вывод из трансфера: «Милан» еще больше приблизился к переходу на 4-3-3. Пулишич не гарантировал постоянного доступа, а Чуквуэзе готов к игре весь сезон и пришел явно не на скамейку. Миланские фланги станут ровнее. Но Пиоли больше не сможет компенсировать недоработки левого края пахотой правого, и лучший способ сбалансировать новый набор вингеров – окончательно перебраться на игру в три полузащитника.

В остальном один из лучших переходов лета в Италии. Чуквуэзе не Леау, но тоже техничен, быстр и силен 1-в-1. Удачный трансфер для всех, кроме «Вильярреала» – есть ощущение, что за Сэмюэла недоплатили.

Матео Ретеги – из «Бока Хуниорс» в «Дженоа»

Ретеги становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины и результативно дебютировал в сборной Италии (с 2 голов в 3 матчах), поэтому многие ждали его в клубе посерьезнее – но он послушал Диего Милито и выбрал «Дженоа» для адаптации.

Ретеги форвард без особых изысков – не слишком быстрый и не больно техничный. Но он физически развит, точен в завершении и очень хорош спиной к воротам.

Клубу вроде сегодняшней «Дженоа» как раз такой форвард и нужен. Джилардино ставит адаптивный футбол без четких принципов. Такие команды обычно испытывают сложности с закреплением на чужой половине, а Ретеги решает вопрос. Он недостаточно быстр для остроты в контратаках, но станет полезной опорой для вертикальных переводов. Вдобавок Матео не нужно много моментов, чтобы забить – важный плюс для генуэзцев.

Эльдор Шомуродов – из «Ромы» в «Кальяри», аренда

Переход в «Кальяри» для Эльдора, пожалуй, лучшая возможность вернуться к эффективности времен «Дженоа». Раньери ценит скоростных форвардов, а его контратакующий футбол превозносит их сильные стороны. Если учесть, что сардинцы идут в сезон с одним из слабейших составов в лиге, постоянная работа с большими пространствами неизбежна.

Шомуродов самый быстрый чистый нападающий в ростере – получит и время, и удобный сценарий. А у «Ромы» наконец появится шанс удачно его продать.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Александр Серлот – из «РБ Лейпциг» в «Вильярреал»

За два года Александр стал своим в «Сосьедаде», помог клубу выйти в ЛЧ, но испанцы не договорились с «Лейпцигом» по цене, так что норвежец помчал к конкуренту. Новый сезон «Реал» встречает с Умаром Садиком (травмировался после двух матчей) и Мохамедом-Али Чо, которые за прошлый год забили 5 мячей на двоих.

Серлот – пример эволюции под воздействием стиля команды. Переходя в «Сосьедад», норвежец был типичным форвардом штрафной, караулящим финальные пасы. Теперь стал вариативным игроком, способным помочь не только в завершении, но и на стадии продвижения. Это наверняка оценит Кике Сетьен.

«Вильярреалу», этим летом потерявшему Джексона и Данджуму, точно пригодится.

Маттео Габбия – из «Милана» в «Вильярреал», аренда

«Вильярреал» отчаялся искать замену Пау Торресу по качеству, поэтому решил взять количеством. По другому переход итальянца объяснить не получается.

Габбия почти не играл за «Милан», пару лет назад заглядывал в основу, травмировал колено, а когда вернулся, сел в глубокий запас. По стилю – типичный центрдеф, почти не двигает мяч, зато неплох в борьбе. Весомый минус – игра головой, в «Милане» был чуть не худшим защитником в этом компоненте.

А еще Габбиа правша. Не очень-то клеится с заменой Пау, правда?

Хоан Мохика – из «Вильярреала» в «Осасуну», аренда

Первое усиление «Осасуны», которую все-таки пустили в ЛК. «Атлетико» вернул Ману Санчеса из аренды, чтобы использовать в сделке по Галану из «Сельты». Памплонцам пришлось искать дешевые варианты.

До «Вильярреала» Мохика успел засветиться в «Аталанте». Нигде не был основным, а у Сетьена попал в глухой резерв, проиграв конкуренцию Альберто Морено и Альфонсо Педрасе. Хоан – латераль с уклоном в атаку, хорошо двигает мяч, но и не конструирует атаки. Под комбинационный стиль Мохика не очень подходит.

Зато в «Осасуне», которая ставит на физику и любит вертикальность, подходит.

Серхио Каналес – из «Бетиса» в «Монтеррей»

Уход Каналеса – потеря не только для «Бетиса», но и для всей Ла Лиги, которая точно убавит в волшебстве.

Несмотря на то, что привычно оценивать игру «Бетиса» сквозь призму Фекира, именно Серхио был главным элементом команды. Пеллегрини строил вокруг него игру, хавбек связывал атаку и защиту, доводил мяч до Набиля. Каналес сочетал функции шестерки, восьмерки и десятки, а по попродвигающим пасам стабильно входил в топы лиги.

Каналесу всего 32, но он решил уйти на пенсию из-за травм. Очень жаль.

Нико Гонсалес – из «Барселоны» в «Порту»

Сезон Нико в «Валенсии» вышел скомканным, так что один из претендентов на замену Бускетса, которого по таланту равняли на Гави, бесславно ушел из «Барсы».

Гонсалес – воспитанник, но по стилю так и не унаследовал местные традиции. Неплох в продвижении, но комфортнее себя чувствует в обороне. Парню не повезло с травмой посреди сезона: когда Нико вернулся, из «Валенсии» уже ушел Гаттузо, который в него верил. При Барахе испанец просто проиграл конкуренцию Хави Герре.

«Порту» кажется хорошим вариантом для исправления ошибок. Нико берут как замену Матеусу Урибе, ушедшему в Катар.

Иско – в «Бетис», свободный агент

Полгода Иско сидел без футбола, успел выплеснуть негатив на «Севилью», сорвать трансфер в «Унион».

Форма Иско – загадка. Когда он выходил на поле в «Севилье», выглядел очень блекло даже на фоне Папу Гомеса. Иско 31 год, он все еще высококлассный игрок, способный на магию, но прямо не напрягающийся в прессинге. Испанец не похож на Каналеса, но если Пеллегрини придумает, как освободить его от черновой работы, может дать клубу многое.

Они любят друг друга еще со времен «Малаги», так что шанс блеснуть у Иско будет.

Марк Бартра – из «Трабзонспора» в «Бетис», свободный агент

После ухода Эдгара Родригеса в «Альмерию» у «Бетиса» осталось два номинальных центрдефа, поэтому возвращение Бартры выглядит крайне логичным.

Несмотря на отпуск в Турции, Марк все еще хорош в продвижении, вариативен, умеет подстроиться под партнеров. Кажется, в паре с агрессивным Луисом Фелипе он будет чувствовать себя максимально комфортно, оставаясь сзади как страховщик. Бартра – хороший вариант в условиях финансовой ограниченности клуба.

Если что-то пойдет не так, «Бетис» купил Шади Риада из «Барсы». Он был не нужен Хави, но уровень второй команды явно перерос.

Антонио Бланко – из «Реала» в «Алавес»

Один из лучших игроков ЧЕ-2021 до 21 года. Бланко вырос в структуре «Реала», но с учетом конкуренции в главной команде не мог рассчитывать на что-то большее. Клуб продал 50% прав на игрока, так что возвращение еще возможно.

Бланко – добротный опорник, сочетает в себе все необходимое: от качества в защите до футбольного интеллекта. Прошлой осенью попробовал заиграть в «Кадисе», но не справился со скоростями Ла Лиги. Несмотря на то, что испанцу уже 23, он пока никак не может раскрыться. «Алавес» – хороший шанс.

Поможет ему там защитник Рафа Марин, тоже из «Реала». Его талант оценивают как минимум на уровне Серхио Аррибаса.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Фото: instagram.com/bvb09; instagram.com/galatasaray; instagram.com/olympiquedemarseille; instagram.com/ogcnice; instagram.com/officialbhafc; instagram.com/acmilan; instagram.com/ettifaq; instagram.com/everton; instagram.com/nufc; instagram.com/officialnffc; twitter.com/GenoaCFC; instagram.com/cagliaricalcio; instagram.com/villarrealcf; Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/rayados; instagram.com/fcporto; realbetisbalompie; instagram.com/deportivoalaves; instagram.com/fulhamfc