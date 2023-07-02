21 комментарий

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Мэддисон – символ перемен в «Тоттенхэме», «Бавария» забрала звезд у конкурентов. Разбираем трансферы лета

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Рома Рома
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Эван Ндика Эван Ндика
Уссем Ауар Уссем Ауар
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Денис Суарес Денис Суарес
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Вильярреал Вильярреал
Футбол Футбол

Привет. Во второй половине евросезона по понедельникам мы регулярно выпускали тактический дайджест по матчам выходных. 

Летом, пока нет матчей, мы переключаемся на трансферы в похожем формате: недельная подборка с комментариями футбольных авторов Sports.ru по свежим подтвержденным сделкам. 

Это первый выпуск, потому мы включили сюда и важные трансферы июня вроде укрепления «Баварии» видными игроками из «РБ Лейпцига» и «Боруссии». 

Важное замечание: в дайджест попадают переходы, по которым не выходили отдельные разборы (роль Беллингема в «Реале» и незвездные новички «Мадрида», а также Николас Джексон в «Челси» – уже рядом). 

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Нкунку – лучший трансфер «Челси» при Боули по цена-качество. Доказываем 👏

Алексис Мак Аллистер – в «Ливерпуль» из «Брайтона»

Сделка прошла почти без шума, но имеет потенциал стать лучшей по соотношению цена/качество. Суть прекрасно описал Джейми Каррагер: «По любым меркам великолепный трансфер, а уж с учетом стоимости. 35 миллионов фунтов за чемпиона мира с опытом игры в АПЛ, которому не исполнилось даже 25 – грабеж среди бела дня». 

С помощью Мак Аллистера «Ливерпуль» рассчитывает перестроить полузащиту, которую много критиковали в прошлом сезоне. Возраст Алексиса – важное преимущество, но пригодится и тактическая гибкость аргентинца. Алексис начинал в «Брайтоне» как десятка, но способен сыграть и в паре опорников, и восьмеркой. В этом смысле отличная альтернатива Джуду Беллингему, от которого «Ливерпуль» отказался еще по ходу сезона. 

Лучшие качества Алексиса – открывания между линиями и способность удерживать мяч под давлением (было очень важно для футбола Де Дзерби). Для выхода на совсем топовый уровень не хватает лишь остроты: за время в АПЛ создал всего 6 явных моментов для партнеров, а забивает в основном лишь с пенальти. Если аргентинец прибавит и в этом отношении, то траты станут еще смешнее.

Юри Тилеманc – в «Астон Виллу» из «Лестера», свободный агент

Год назад бельгиец мог рассчитывать на переход в топ-клуб (были серьезные разговоры про «Арсенал»). Прошлый сезон Юри провел слишком скомканно, чтобы снова заинтересовать грандов. Ситуация с контрактом сыграла свою роль, но даже главный фанат Тилеманса, Пеп Гвардиола, перестал хвалить его после каждой встречи с «Лестером». Юри отчаянно не хватало стабильности – иногда настолько, что тренеры даже оставляли в запасе. 

Вариант с «Астон Виллой», учитывая контекст, – весьма неплохой. У проекта есть и привлекательность в виде еврокубков и прогресса при Унаи Эмери, и стиль, которому Юри соответствует. Эмери строит футбол, основанный на коротких розыгрышах и выманивании соперника в прессинг. Обычные выносы под давлением испанец сравнивает с подбрасыванием монетки с не самыми высокими шансами на успех. Пока эффективность далека от уровня «Брайтона», но направление очевидно. 

Тилеманс за счет классной техники отлично подходит. В «Лестере» были отрезки, когда бельгиец опускался под прием мяча на одну линию с защитниками. Далее разгонял атаки по ближнему (как правило, правому) флангу или затевал вертикальные передачи на ход Джейми Варди. В «Астон Вилле», кстати, есть похожий кандидат: скоростной и тоже любящий открываться за спины Олли Уоткинс. 

Внезапно остро при этом стоит вопрос прямого попадания в старт. Пара Дуглас Луис – Бубакар Камара здорово себя зарекомендовала в прошлом сезоне. Учитывая еврокубки, времени точно хватит всем, но Юри должен вернуть уровень двухлетней давности. 

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Джеймс Милнер и Махмуд Дауд – в «Брайтон» из «Ливерпуля» и «Боруссии Д», свободные агенты

Кажется, «Брайтон» использует рынок свободных агентов для усиления состава под еврокубковый график. Милнер и Дауд – нетипичные для клуба подписания. Обычно «Брайтон» находит даже не молодых звездочек, а тех, кто заменит нынешних после большого трансфера. Исключения вроде Адама Лалланы и Дэнни Уэлбека проскальзывают, но значительно реже. А тут сразу два в одно окно. 

Милнер – прямо эталонное усиление глубины. Универсален, дисциплинирован, добавит опыта за пределами поля, а на поле закроет 5-7 позиций в системе Роберто Де Дзерби. В то же время тяжело представить его в качестве безоговорочного игрока старта.

Дауд – подписание большего риска, но и больших выгод в случае успеха. Шесть лет назад он справедливо считался одним из самых перспективных плеймейкеров Бундеслиги. Отлично играл под давлением, продвигал мяч и не терялся в прессинге. Звучит как набор характеристик игрока, которого должен был взять «Брайтон». Но тогда его забрал «Дортмунд», где его мучили травмы и несовместимость с идеями некоторых тренеров.

Ни в один из сезонов он не отыграл больше 55% от доступного времени. В прошлой кампании провел всего 11%. Дауду уже 27 и у него неприятная история повреждений (еще в 17 лет получил травму, которая могла закончить карьеру – и с тех пор в той или иной степени от них страдает). 

На другой чаше весов правда хороший набор характеристик для игры у Де Дзерби – отлично вписывается на позицию одного из пары опорников, которые играют ключевую роль в выходе из-под прессинга (система приумножает их качества). Комментируя переход, итальянец намекнул, что лично попросил подписать Махмуда.

Вероятно, по Дауду у «Брайтона» есть несколько сценариев. Если принесет эпизодическую пользу в рамках ротации, то будет достойный логичный трансфер. Если вернется в лучшую форму, то может быть вообще суперпопадание. Возможно, даже в клубе не знают наверняка, сколько можно выжать из этого перехода, но идут на вполне разумные риски.

Наби Кейта – в «Вердер» из «Ливерпуля», свободный агент

По набору качеств и уровню Кейта – большой подарок для «Вердера». Если бы не сомнения в способности обходиться без травм, то даже речи о клубе из нижней части таблицы Бундеслиги не было бы. Увы, очереди за ним не выстроилось – пришлось урезать зарплату на 75% и соглашаться на стилистически интересный, но не самый амбициозный проект. В лучшем сценарии Наби может стать его центром – в прямом и переносном смысле.

«Вердер» Олы Вернера играл в доминантный футбол во второй Бундеслиге, но в высшем дивизионе превратился в чрезмерно открытую в обе стороны команду без контроля. Устойчивый к прессингу Кейта может это исправить, а еще добавить креатива из центральной зоны. В прошлом сезоне в лидерах по созданным шансам была пара нападающих и латераль. Полузащитники не давали нужных качеств, хотя имели право рисковать. 

Например, Йенс Стаге (2-й среди игроков центра поля по сыгранным минутам) пасовал с точностью 68%. В общем, очень легко представить, как Кейта становится лидером такого центра поля и оказывает позитивное влияние – улучшает и контроль, и созидание. Нужно только вернуть ему уверенность и минимизировать число травм. Успешность трансфера упирается в это.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Алекс Гримальдо – в «Байер» из «Бенфики», свободный агент

Напоминание: ему уже 27 лет. Кажется, Алексу надоело вычитывать паршивые слухи каждое лето настолько, что он договорился с «Байером» без литья инсайдов еще в мае.

Гримальдо перерос чемпионат Португалии. Рвануть, обвести, навесить, разыграть комбинацию накоротке, пробить – на текущем уровне он все довел до предела, теперь нужно проверять качество в лиге сильнее. Конкретно в сезоне-2022/23 при Рогере Шмидте Гримальдо еще и показал, что может быть крайне ценным футболистом в агрессивной прессинг-системе. 

Позиция левого защитника была проблемной для «Байера». Митчелл Баккер не соответствует уровню основы команды с ЛЧ-амбициями, Пьеро Инкапье – надежная, но безопасная опция (ему гораздо лучше в тройке ЦЗ). С Гримальдо «Байер» в любом случае станет грознее на левой стороне поля. Только важно не разбалансировать команду: усилить атаку, при этом сохранить крепкую оборону. Серьезная задача перед Алонсо.

Конрад Лаймер и Рафаэл Геррейру – в «Баварию» из «РБ Лейпциг» и «Боруссии Д», свободные агенты 

Лидеры «Лейпцига» и «Дортмунда» приходят в «Баварию» бесплатно и без гарантии места в основе – такова данность современной Бундеслиги.

Лаймер – одна из главных прессинг-машин в мире. Но не опорник, который будет страховать летящего в агрессивный выпад Киммиха (кажется, Тухель очень хотел бы в пару к Йозуа именно страхующего полузащитника). Лаймер, как и Киммих, как и Горетцка, – игрок выдергиваний, смелого и рискованного стиля защиты. В этом он правда силен. Но на фоне уже имеющихся игроков не выглядит кем-то свежим, дающим нужную вариативность. Хотя именно для глубины состава это сильный футболист.

Геррейру – лучший ассистент Бундеслиги-2022/23. Очень качественный левый защитник, если говорим о вкладе в атаку, и не всегда надежный, если говорим про оборону. Сила Геррейру в атаке – комбинации накоротке у края штрафной. С абсолютно разными партнерами устанавливал прочную связь. И запускал кого-нибудь в штрафную, и сам мог зайти через стенку или игру на третьего. Слабость Геррейру в обороне – низкая скорость, из-за которой он уязвим и при высокой линии защиты, и даже при позиционной обороне без должной подстраховки. 

Интересно, как «Бавария» уместит Дэвиса и Геррейру одновременно. Оба сильны, хотя ведущие качества абсолютно разные. Приятная головная боль – выбирать из них лучший вариант под конкретного соперника. Дэвис заточен на скорость, Геррейру – на комбинации.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Уссем Ауар и Эван Ндика – в «Рому» из «Лиона» и «Айнтрахта», свободные агенты

Ауар – громкое имя, но сомнительное усиление.

Уссем – физически ограниченный полузащитник, который раскрывается в связной игре с множеством ориентиров для короткого паса. То есть не профиль Моуринью. Француз, конечно, даже в сегодняшнем состоянии разнообразит владение «Ромы» (особенно в паре с Дибалой), но проблема в том, что Жозе избегает владения. Тем более плотного. А в обороне и переходных фазах новичок не помощник. Диапазон полезного применения чрезвычайно узок.

К тому же время, когда он считался одним из самых перспективных полузащитников континента, давно прошло. Ауар сдал. Но здесь Моуринью как раз поможет. Свои звездные сезоны Уссем отыграл у Руди Гарсии – возможно, раскроется у еще одного тренера-мотиватора.

Зато Ндика, по всей видимости, с ходу займет место Ибанеса в старте. Он, во-первых, намного аккуратнее и надежнее в обороне. Во-вторых, Моуринью несколько раз жаловался на нехватку левши с хорошим первым пасом. Учитывая потенциал «Ромы» на левом краю, это важная недостача. Ндика усилит и оборону, и выход из нее.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Свежие трансферы

А эти сделки оформили совсем недавно – ныряем.

Джеймс Мэддисон – в «Тоттенхэм» из «Лестера» 

С лета-2018 только два игрока в АПЛ создали больше моментов, чем Джеймс Мэддисон за «Лестер» (конечно же, это Де Брюйне и Трент). Уже одного этого факта достаточно, чтобы описать, кого покупает «Тоттенхэм». Мэддисон – реально машина по созданию остроты через пас. На нем строилась чуть ли не каждая опасная атака «Лестера». В «Тоттенхэме» такого креативного полузащитника не было, пожалуй, со времен Кристиана Эриксена. 

Стиль Джеймса – пританцовывающие движения между соперниками и тонкие передачи из опорной. Большинство касаний в прошлом сезоне Мэддисон сделал между линиями соперника (так называемая зона 14). Вырисовывается любопытная интрига по поводу того, как Джеймс разделит обязанности с Харри Кейном, который тоже любит опускаться в эту зону за мячом. Потенциальное решение от нового тренера Энджа Постекоглу – разместить Мэддисона восьмеркой. Несколько лет назад Джеймс называл эту позицию идеальной для себя. 

Перспективной выглядит и союз с Джанни Вио – тренером «Тоттенхэма» по стандартам, по будущему которого, правда, пока есть вопросы. Одной из редких сильных сторон «шпор» в прошлом сезоне были именно его идеи. Мэддисон за счет качества подач может даже улучшить аспект. А за счет классного дальнего удара решить давнюю проблему штрафных: после ухода Эриксена «Тоттенхэм» нанес после них больше всего ударов в лиге, но при этом забил всего один раз. Мэддисон с момента дебюта в АПЛ уступает по голам со штрафных только Джеймсу Уорду-Проузу. 

Из-за вылета «Лестера» и истекающего у Мэддисона контракта «Тоттенхэм» в любом случае выбил бы скидку. Но 40 миллионов фунтов за игрока с таким набором потенциальной пользы – очень мощный ход от Дэниэла Леви. За смешные по нынешним меркам деньги «шпоры» берут игрока, который должен стать символом перемен и более привлекательного стиля.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Джастин Клюйверт – в «Борнмут» из «Ромы» после аренды в «Валенсии»

Приход Клюйверта за 9,5 млн фунтов – первый ход в рамках кампании под Андони Ираолу, нового тренера «Борнмута». Для голландца это важный фактор: «Думаю, Ираола хорошо знает мои возможности. Я знаю, как играют его команды – и был крайне впечатлен этим. Он отличный тренер. Очень рад, что буду работать с ним».

Последний сезон Клюйверт провел в «Валенсии», где познал тяготы игры против прессинг-машины Ираолы. Сезон получился неровным, но подчеркнул сильные качества Джастина – он очень хорош 1-в-1, весьма универсален и классно открывается. Прямолинейный, но крайне полезный вингер с отличной результативностью – в пересчете на 90 минут он выбивал 0,41 xG и 0,37 голов (больше, чем Винисиус – пускай при меньшей выборке). 

Адаптации к прессингу поможет школа «Лейпцига». Туда Клюйверта тоже отправляли в аренду. В плане действий с мячом подходит под фланговый типаж Ираолы. В «Борнмуте», вероятно, займет левый фланг (признавался, что ему там удобнее). В прошлом сезоне в клубе не было футболиста, который отыграл бы на этом краю в атаке больше 10 матчей в АПЛ (иногда вообще не было такой позиции из-за схемы, но новому тренеру она нужна). 

Рубен Лофтус-Чик – в «Милан» из «Челси»

Плюс Лофтуса-Чика – универсальность и умение тащить на дистанции (его единственное безоговорочное топовое качество). Минусы – ритм игры в пас, чтение эпизодов и нестабильность. Томас Тухель около года назад использовал в его адрес точную формулировку: «прячет талант». С тех пор она стала лишь актуальнее – качества яркие, но стабильности, постоянной роли или хотя бы топовых отрезков не хватает; только отдельные вспышки. 

В качестве игрока ротации и опции под конкретных соперников Рубен будет однозначно полезен. В качестве постоянного игрока старта по нему есть сомнения, но если позиции и сценарии, где ему будет проще реализовать себя.

Во-первых, ему приятен сценарий, когда есть возможность тащить мяч на пространстве. В некоторых нетоповых командах такие эпизоды возникают естественным образом (важный фактор успешной аренды в «Пэлас» и вспышек в «Фулхэме»). Во-вторых, он лучше себя проявляет на фланге (даже в роли латераля), чем в центре – опять же там больше пространства, есть возможность разогнаться, как он любит.

Лофтус-Чик выглядит хорошим приобретением в обойму, но может не оправдать ожиданий, если от него попросят закрыть одну из позиций в центре (хотя, возможно, в Серии А ему будет попроще в плане ритма). 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Денис Суарес и Санти Комесанья – в «Вильярреал» из «Сельты» и «Райо», свободные агенты

Про возвращение Дениса Суареса в «Вильярреал» стало известно еще полгода назад, когда президент Фернандо Роиг приезжал в офис «Сельты», но финансовые трудности вынудили включить в сделку третью сторону, так что Суарес поехал в «Эспаньол», где выглядел блекло. Несмотря на это, игровой интеллект испанца все еще на высоте, что делает из него потенциальную замену Парехо, которого манит «Барса». 

Переход Санти Комесаньи из «Райо» – усиление под ротацию, клуб готовится рвать на три фронта с интенсивным стилем Сетьена. Санти – универсальный боец, склеивал «Райо», за что получал комплименты от тренера Андони Ираолы. 

Все это важно, потому что «Вильярреал» готовится к перестройке и начнет ее именно в центре поля. 

Тимур Боков (телеграм-канал)

Рауль Белланова – в «Торино» из «Кальяри» после аренды в «Интере»

Рауль не самый заметный игрок, хоть и сыграл в финале Лиги чемпионов, но его трансфер все-таки важно отметить – в теории он влияет на расклад в Серии А.

Во-первых, сам Белланова исключительно одарен от природы. Проблема в том, что ничего другого в нем нет. Рауль силен, вынослив и удивительно быстр, отлично работает с мячом на скорости, и на этом все. Остальное – сплошной пробел в обучении.

Но очень примитивный и крайне атлетичный латераль теоретически идеален для тренера, привыкшего упрощать игру и развивающего физические характеристики. У Юрича такие исполнители меняют баланс сил на краю.

Во-вторых, покупка Беллановы означает почти неизбежную продажу Синго – латераля, которого Костакурта называет наследником Майкона. По крайней мере, удерживать его «Торино» не станет. Вопрос только в том, кто из топов усилится: «Юве», «Рома» или миланцы.

Маркус Тюрам – в «Интер» из «Боруссии М», свободный агент

Шикарное усиление в плане прямого размена – бесплатный 25-летний форвард на зарплату постаревшего Джеко. Но неоднозначное на уровне системы.

Тюрам значительно усилит контратакующий потенциал «Интера». Его скорость и мощь прекрасно работают на больших пространствах, и весь его стиль заточен на реализацию преимуществ. Он скорее полукрайний, чем девятка: часто сваливается на край, чтобы найти простор для разбега, избегает плотной игры между линиями и не слишком силен спиной к воротам.

Маркус сделает «Интер» еще острее в прямых атаках. Но он не замена ни Лукаку, ни Джеко. Он не потянет ни творческие всплески Эдина в глубине, ни изобретательность Рома спиной к воротам. Индзаги остался без нападающих, способных связать игру. Если новых покупок не будет, миланцы точно потеряют в качестве позиционных атак. Скорее всего, даже в контратаках связка Тюрам – Лаутаро не даст максимума: одному придется жертвовать, выполняя неудобные функции.

Тимоти Веа – в «Ювентус» из «Лилля»

Веа – универсал: нападающий, который не умеет забивать, и защитник, неспособный обороняться.

Его роль в «Юве» сложно предугадать: сейчас даже Аллегри не знает наверняка, во что заиграет осенью. Но Веа в любом случае не замена ушедшему Куадрадо. Хуан вносил в неподвижное туринское владение немного текучести: регулярно менялся с полузащитником или десяткой, творчески контактировал со структурой и подстраивался под нехватку пространства.

Американец попроще. Он не вписывает себя в структуру, не ломает шаблоны сменой позиции и не особенно взаимодействует с напарниками. Он игрок сольных спринтов. У него те же вводные, что у Костича: для вингера он чересчур примитивен даже в проходах, для фулбека слаб в обороне. Сейчас он опция для 4-4-2 или схем с тремя защитниками.

Очевидно, правый фланг «Юве» изменится (безотносительно того, как часто там будет появляться сам Веа). Но у Тимоти есть плюсы. Во-первых, он хорошо открывается за спины – то есть обещает больше вариантов применения в качестве вингера, чем Костич. Во-вторых, добавит природного атлетизма – туринцы давно не играли с электричкой на фланге. В-третьих, и близко не раскрыл потенциал на краю.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Онлайн трансферного окна от Sports.ru

Фото: Instagram/alemacallisteravfcofficialofficialbhafcwerderbremenkonradlaimerhoussem_aouarspursofficialafcbacmilanintertimothyweah; Twitter/bayer04_en

21 комментарий

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Паненка Смолова
Ну наконец то Илья получит визу. ГОЙДА друзья
+40
-4
+36
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Arty K.
хорошо Илюха устроился, так рад за него 👍
+41
-6
+35
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Алексей Полиенков
Илюха придёт, штаны подтянёт!
+29
-3
+26
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Montenegro Serbian
Классно. Люблю новости про Мэддисона.
Тут обычно такие ламповые и добрые шутки.

А ещё люблю угарать с тех, кто не выкупает движ в комментах🤣🤣
+24
-2
+22
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Пирс Морган
Илья совсем не изменился
+13
-2
+11
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ESHEIIR
Желаю Илье отыграть хотя бы 1 матч целиком и весь сезон радовать нас фотографиями кружки Гинесса в пабах Лондона
+9
-2
+7
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klara100500@gmail.com
Ответ Arty K.
хорошо Илюха устроился, так рад за него 👍
променял родное Динамо на заграницу
+6
-2
+4
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Илья Ганин
Челси покупает тотальный шлак, а на Мэддисона с учётом ухода Маунта, Ковачича и Жоржиньо летом даже на посмотрели. Я не понимаю мой клуб.
+2
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Yuri Popov
Герой Рутуба
+1
0
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Денис Давыдов
Ответ Stewart D.
>обычная покупка полузащитника с целью улучшить положение в следующем сезоне sports: СИМВОЛ ПЕРЕМЕН ТОТТЕНХЭМА!!!!
От ттх любят ждать чего то, на что клуб просто не способен изначально. Ну не для трофеев он
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паяльная лампа
Ответ Артем Еф
кто такой Илюха?
был же такой недостример
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Артем Еф
Ответ Сергей Миронов
кто это?
кто такой Илюха?
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Артем Еф
а связь с футболом и этим сайтом?
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Madyavchik
Открывает такой раздевалку, а там все как в той серии симпсонов, где Фландерсу дом построили, а там сужающийся коридор…
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zhimipe
Очень не удобно написано. Обычно пишут откуда-куда, а у вас куда-откуда, ещё и по 2 футболиста бывает.
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panchovilla
Гримальдо, конечно, тотальное разочарование. Несколько лет назад был интересен многим клубам, говорили даже о желании Барсы вернуть его + на своей позиции выглядел действительно качественно и показывал отличную стату
А теперь переходит в Байер
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t n
я не люблю руководство Милана. просто сравните кого подписывает Интер, а кого Милан
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Stewart D.
>обычная покупка полузащитника с целью улучшить положение в следующем сезоне

sports: СИМВОЛ ПЕРЕМЕН ТОТТЕНХЭМА!!!!
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