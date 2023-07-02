21 комментарий

Привет. Во второй половине евросезона по понедельникам мы регулярно выпускали тактический дайджест по матчам выходных.

Летом, пока нет матчей, мы переключаемся на трансферы в похожем формате: недельная подборка с комментариями футбольных авторов Sports.ru по свежим подтвержденным сделкам.

Это первый выпуск, потому мы включили сюда и важные трансферы июня вроде укрепления «Баварии» видными игроками из «РБ Лейпцига» и «Боруссии».

Важное замечание: в дайджест попадают переходы, по которым не выходили отдельные разборы (роль Беллингема в «Реале» и незвездные новички «Мадрида», а также Николас Джексон в «Челси» – уже рядом).

• Ковачич не будет новым Гюндоганом, но может сделать «Сити» неуязвимым против больших команд

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• Новый кипер «Тоттенхэма» умеет все. Но почему он в большом клубе только в 27 лет?

• Нкунку – лучший трансфер «Челси» при Боули по цена-качество. Доказываем 👏

Алексис Мак Аллистер – в «Ливерпуль» из «Брайтона»

Сделка прошла почти без шума, но имеет потенциал стать лучшей по соотношению цена/качество. Суть прекрасно описал Джейми Каррагер: «По любым меркам великолепный трансфер, а уж с учетом стоимости. 35 миллионов фунтов за чемпиона мира с опытом игры в АПЛ, которому не исполнилось даже 25 – грабеж среди бела дня».

С помощью Мак Аллистера «Ливерпуль» рассчитывает перестроить полузащиту, которую много критиковали в прошлом сезоне. Возраст Алексиса – важное преимущество, но пригодится и тактическая гибкость аргентинца. Алексис начинал в «Брайтоне» как десятка, но способен сыграть и в паре опорников, и восьмеркой. В этом смысле отличная альтернатива Джуду Беллингему, от которого «Ливерпуль» отказался еще по ходу сезона.

Лучшие качества Алексиса – открывания между линиями и способность удерживать мяч под давлением (было очень важно для футбола Де Дзерби). Для выхода на совсем топовый уровень не хватает лишь остроты: за время в АПЛ создал всего 6 явных моментов для партнеров, а забивает в основном лишь с пенальти. Если аргентинец прибавит и в этом отношении, то траты станут еще смешнее.

Юри Тилеманc – в «Астон Виллу» из «Лестера», свободный агент

Год назад бельгиец мог рассчитывать на переход в топ-клуб (были серьезные разговоры про «Арсенал»). Прошлый сезон Юри провел слишком скомканно, чтобы снова заинтересовать грандов. Ситуация с контрактом сыграла свою роль, но даже главный фанат Тилеманса, Пеп Гвардиола, перестал хвалить его после каждой встречи с «Лестером». Юри отчаянно не хватало стабильности – иногда настолько, что тренеры даже оставляли в запасе.

Вариант с «Астон Виллой», учитывая контекст, – весьма неплохой. У проекта есть и привлекательность в виде еврокубков и прогресса при Унаи Эмери, и стиль, которому Юри соответствует. Эмери строит футбол, основанный на коротких розыгрышах и выманивании соперника в прессинг. Обычные выносы под давлением испанец сравнивает с подбрасыванием монетки с не самыми высокими шансами на успех. Пока эффективность далека от уровня «Брайтона», но направление очевидно.

Тилеманс за счет классной техники отлично подходит. В «Лестере» были отрезки, когда бельгиец опускался под прием мяча на одну линию с защитниками. Далее разгонял атаки по ближнему (как правило, правому) флангу или затевал вертикальные передачи на ход Джейми Варди. В «Астон Вилле», кстати, есть похожий кандидат: скоростной и тоже любящий открываться за спины Олли Уоткинс.

Внезапно остро при этом стоит вопрос прямого попадания в старт. Пара Дуглас Луис – Бубакар Камара здорово себя зарекомендовала в прошлом сезоне. Учитывая еврокубки, времени точно хватит всем, но Юри должен вернуть уровень двухлетней давности.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Джеймс Милнер и Махмуд Дауд – в «Брайтон» из «Ливерпуля» и «Боруссии Д», свободные агенты

Кажется, «Брайтон» использует рынок свободных агентов для усиления состава под еврокубковый график. Милнер и Дауд – нетипичные для клуба подписания. Обычно «Брайтон» находит даже не молодых звездочек, а тех, кто заменит нынешних после большого трансфера. Исключения вроде Адама Лалланы и Дэнни Уэлбека проскальзывают, но значительно реже. А тут сразу два в одно окно.

Милнер – прямо эталонное усиление глубины. Универсален, дисциплинирован, добавит опыта за пределами поля, а на поле закроет 5-7 позиций в системе Роберто Де Дзерби. В то же время тяжело представить его в качестве безоговорочного игрока старта.

Дауд – подписание большего риска, но и больших выгод в случае успеха. Шесть лет назад он справедливо считался одним из самых перспективных плеймейкеров Бундеслиги. Отлично играл под давлением, продвигал мяч и не терялся в прессинге. Звучит как набор характеристик игрока, которого должен был взять «Брайтон». Но тогда его забрал «Дортмунд», где его мучили травмы и несовместимость с идеями некоторых тренеров.

Ни в один из сезонов он не отыграл больше 55% от доступного времени. В прошлой кампании провел всего 11%. Дауду уже 27 и у него неприятная история повреждений (еще в 17 лет получил травму, которая могла закончить карьеру – и с тех пор в той или иной степени от них страдает).

На другой чаше весов правда хороший набор характеристик для игры у Де Дзерби – отлично вписывается на позицию одного из пары опорников, которые играют ключевую роль в выходе из-под прессинга (система приумножает их качества). Комментируя переход, итальянец намекнул, что лично попросил подписать Махмуда.

Вероятно, по Дауду у «Брайтона» есть несколько сценариев. Если принесет эпизодическую пользу в рамках ротации, то будет достойный логичный трансфер. Если вернется в лучшую форму, то может быть вообще суперпопадание. Возможно, даже в клубе не знают наверняка, сколько можно выжать из этого перехода, но идут на вполне разумные риски.

Наби Кейта – в «Вердер» из «Ливерпуля», свободный агент

По набору качеств и уровню Кейта – большой подарок для «Вердера». Если бы не сомнения в способности обходиться без травм, то даже речи о клубе из нижней части таблицы Бундеслиги не было бы. Увы, очереди за ним не выстроилось – пришлось урезать зарплату на 75% и соглашаться на стилистически интересный, но не самый амбициозный проект. В лучшем сценарии Наби может стать его центром – в прямом и переносном смысле.

«Вердер» Олы Вернера играл в доминантный футбол во второй Бундеслиге, но в высшем дивизионе превратился в чрезмерно открытую в обе стороны команду без контроля. Устойчивый к прессингу Кейта может это исправить, а еще добавить креатива из центральной зоны. В прошлом сезоне в лидерах по созданным шансам была пара нападающих и латераль. Полузащитники не давали нужных качеств, хотя имели право рисковать.

Например, Йенс Стаге (2-й среди игроков центра поля по сыгранным минутам) пасовал с точностью 68%. В общем, очень легко представить, как Кейта становится лидером такого центра поля и оказывает позитивное влияние – улучшает и контроль, и созидание. Нужно только вернуть ему уверенность и минимизировать число травм. Успешность трансфера упирается в это.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Алекс Гримальдо – в «Байер» из «Бенфики», свободный агент

Напоминание: ему уже 27 лет. Кажется, Алексу надоело вычитывать паршивые слухи каждое лето настолько, что он договорился с «Байером» без литья инсайдов еще в мае.

Гримальдо перерос чемпионат Португалии. Рвануть, обвести, навесить, разыграть комбинацию накоротке, пробить – на текущем уровне он все довел до предела, теперь нужно проверять качество в лиге сильнее. Конкретно в сезоне-2022/23 при Рогере Шмидте Гримальдо еще и показал, что может быть крайне ценным футболистом в агрессивной прессинг-системе.

Позиция левого защитника была проблемной для «Байера». Митчелл Баккер не соответствует уровню основы команды с ЛЧ-амбициями, Пьеро Инкапье – надежная, но безопасная опция (ему гораздо лучше в тройке ЦЗ). С Гримальдо «Байер» в любом случае станет грознее на левой стороне поля. Только важно не разбалансировать команду: усилить атаку, при этом сохранить крепкую оборону. Серьезная задача перед Алонсо.

Конрад Лаймер и Рафаэл Геррейру – в «Баварию» из «РБ Лейпциг» и «Боруссии Д», свободные агенты

Лидеры «Лейпцига» и «Дортмунда» приходят в «Баварию» бесплатно и без гарантии места в основе – такова данность современной Бундеслиги.

Лаймер – одна из главных прессинг-машин в мире. Но не опорник, который будет страховать летящего в агрессивный выпад Киммиха (кажется, Тухель очень хотел бы в пару к Йозуа именно страхующего полузащитника). Лаймер, как и Киммих, как и Горетцка, – игрок выдергиваний, смелого и рискованного стиля защиты. В этом он правда силен. Но на фоне уже имеющихся игроков не выглядит кем-то свежим, дающим нужную вариативность. Хотя именно для глубины состава это сильный футболист.

Геррейру – лучший ассистент Бундеслиги-2022/23. Очень качественный левый защитник, если говорим о вкладе в атаку, и не всегда надежный, если говорим про оборону. Сила Геррейру в атаке – комбинации накоротке у края штрафной. С абсолютно разными партнерами устанавливал прочную связь. И запускал кого-нибудь в штрафную, и сам мог зайти через стенку или игру на третьего. Слабость Геррейру в обороне – низкая скорость, из-за которой он уязвим и при высокой линии защиты, и даже при позиционной обороне без должной подстраховки.

Интересно, как «Бавария» уместит Дэвиса и Геррейру одновременно. Оба сильны, хотя ведущие качества абсолютно разные. Приятная головная боль – выбирать из них лучший вариант под конкретного соперника. Дэвис заточен на скорость, Геррейру – на комбинации.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Уссем Ауар и Эван Ндика – в «Рому» из «Лиона» и «Айнтрахта», свободные агенты

Ауар – громкое имя, но сомнительное усиление.

Уссем – физически ограниченный полузащитник, который раскрывается в связной игре с множеством ориентиров для короткого паса. То есть не профиль Моуринью. Француз, конечно, даже в сегодняшнем состоянии разнообразит владение «Ромы» (особенно в паре с Дибалой), но проблема в том, что Жозе избегает владения. Тем более плотного. А в обороне и переходных фазах новичок не помощник. Диапазон полезного применения чрезвычайно узок.

К тому же время, когда он считался одним из самых перспективных полузащитников континента, давно прошло. Ауар сдал. Но здесь Моуринью как раз поможет. Свои звездные сезоны Уссем отыграл у Руди Гарсии – возможно, раскроется у еще одного тренера-мотиватора.

Зато Ндика, по всей видимости, с ходу займет место Ибанеса в старте. Он, во-первых, намного аккуратнее и надежнее в обороне. Во-вторых, Моуринью несколько раз жаловался на нехватку левши с хорошим первым пасом. Учитывая потенциал «Ромы» на левом краю, это важная недостача. Ндика усилит и оборону, и выход из нее.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Свежие трансферы

А эти сделки оформили совсем недавно – ныряем.

Джеймс Мэддисон – в «Тоттенхэм» из «Лестера»

С лета-2018 только два игрока в АПЛ создали больше моментов, чем Джеймс Мэддисон за «Лестер» (конечно же, это Де Брюйне и Трент). Уже одного этого факта достаточно, чтобы описать, кого покупает «Тоттенхэм». Мэддисон – реально машина по созданию остроты через пас. На нем строилась чуть ли не каждая опасная атака «Лестера». В «Тоттенхэме» такого креативного полузащитника не было, пожалуй, со времен Кристиана Эриксена.

Стиль Джеймса – пританцовывающие движения между соперниками и тонкие передачи из опорной. Большинство касаний в прошлом сезоне Мэддисон сделал между линиями соперника (так называемая зона 14). Вырисовывается любопытная интрига по поводу того, как Джеймс разделит обязанности с Харри Кейном, который тоже любит опускаться в эту зону за мячом. Потенциальное решение от нового тренера Энджа Постекоглу – разместить Мэддисона восьмеркой. Несколько лет назад Джеймс называл эту позицию идеальной для себя.

Перспективной выглядит и союз с Джанни Вио – тренером «Тоттенхэма» по стандартам, по будущему которого, правда, пока есть вопросы. Одной из редких сильных сторон «шпор» в прошлом сезоне были именно его идеи. Мэддисон за счет качества подач может даже улучшить аспект. А за счет классного дальнего удара решить давнюю проблему штрафных: после ухода Эриксена «Тоттенхэм» нанес после них больше всего ударов в лиге, но при этом забил всего один раз. Мэддисон с момента дебюта в АПЛ уступает по голам со штрафных только Джеймсу Уорду-Проузу.

Из-за вылета «Лестера» и истекающего у Мэддисона контракта «Тоттенхэм» в любом случае выбил бы скидку. Но 40 миллионов фунтов за игрока с таким набором потенциальной пользы – очень мощный ход от Дэниэла Леви. За смешные по нынешним меркам деньги «шпоры» берут игрока, который должен стать символом перемен и более привлекательного стиля.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Джастин Клюйверт – в «Борнмут» из «Ромы» после аренды в «Валенсии»

Приход Клюйверта за 9,5 млн фунтов – первый ход в рамках кампании под Андони Ираолу, нового тренера «Борнмута». Для голландца это важный фактор: «Думаю, Ираола хорошо знает мои возможности. Я знаю, как играют его команды – и был крайне впечатлен этим. Он отличный тренер. Очень рад, что буду работать с ним».

Последний сезон Клюйверт провел в «Валенсии», где познал тяготы игры против прессинг-машины Ираолы. Сезон получился неровным, но подчеркнул сильные качества Джастина – он очень хорош 1-в-1, весьма универсален и классно открывается. Прямолинейный, но крайне полезный вингер с отличной результативностью – в пересчете на 90 минут он выбивал 0,41 xG и 0,37 голов (больше, чем Винисиус – пускай при меньшей выборке).

Адаптации к прессингу поможет школа «Лейпцига». Туда Клюйверта тоже отправляли в аренду. В плане действий с мячом подходит под фланговый типаж Ираолы. В «Борнмуте», вероятно, займет левый фланг (признавался, что ему там удобнее). В прошлом сезоне в клубе не было футболиста, который отыграл бы на этом краю в атаке больше 10 матчей в АПЛ (иногда вообще не было такой позиции из-за схемы, но новому тренеру она нужна).

Рубен Лофтус-Чик – в «Милан» из «Челси»

Плюс Лофтуса-Чика – универсальность и умение тащить на дистанции (его единственное безоговорочное топовое качество). Минусы – ритм игры в пас, чтение эпизодов и нестабильность. Томас Тухель около года назад использовал в его адрес точную формулировку: «прячет талант». С тех пор она стала лишь актуальнее – качества яркие, но стабильности, постоянной роли или хотя бы топовых отрезков не хватает; только отдельные вспышки.

В качестве игрока ротации и опции под конкретных соперников Рубен будет однозначно полезен. В качестве постоянного игрока старта по нему есть сомнения, но если позиции и сценарии, где ему будет проще реализовать себя.

Во-первых, ему приятен сценарий, когда есть возможность тащить мяч на пространстве. В некоторых нетоповых командах такие эпизоды возникают естественным образом (важный фактор успешной аренды в «Пэлас» и вспышек в «Фулхэме»). Во-вторых, он лучше себя проявляет на фланге (даже в роли латераля), чем в центре – опять же там больше пространства, есть возможность разогнаться, как он любит.

Лофтус-Чик выглядит хорошим приобретением в обойму, но может не оправдать ожиданий, если от него попросят закрыть одну из позиций в центре (хотя, возможно, в Серии А ему будет попроще в плане ритма).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Денис Суарес и Санти Комесанья – в «Вильярреал» из «Сельты» и «Райо», свободные агенты

Про возвращение Дениса Суареса в «Вильярреал» стало известно еще полгода назад, когда президент Фернандо Роиг приезжал в офис «Сельты», но финансовые трудности вынудили включить в сделку третью сторону, так что Суарес поехал в «Эспаньол», где выглядел блекло. Несмотря на это, игровой интеллект испанца все еще на высоте, что делает из него потенциальную замену Парехо, которого манит «Барса».

Переход Санти Комесаньи из «Райо» – усиление под ротацию, клуб готовится рвать на три фронта с интенсивным стилем Сетьена. Санти – универсальный боец, склеивал «Райо», за что получал комплименты от тренера Андони Ираолы.

Все это важно, потому что «Вильярреал» готовится к перестройке и начнет ее именно в центре поля.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Рауль Белланова – в «Торино» из «Кальяри» после аренды в «Интере»

Рауль не самый заметный игрок, хоть и сыграл в финале Лиги чемпионов, но его трансфер все-таки важно отметить – в теории он влияет на расклад в Серии А.

Во-первых, сам Белланова исключительно одарен от природы. Проблема в том, что ничего другого в нем нет. Рауль силен, вынослив и удивительно быстр, отлично работает с мячом на скорости, и на этом все. Остальное – сплошной пробел в обучении.

Но очень примитивный и крайне атлетичный латераль теоретически идеален для тренера, привыкшего упрощать игру и развивающего физические характеристики. У Юрича такие исполнители меняют баланс сил на краю.

Во-вторых, покупка Беллановы означает почти неизбежную продажу Синго – латераля, которого Костакурта называет наследником Майкона. По крайней мере, удерживать его «Торино» не станет. Вопрос только в том, кто из топов усилится: «Юве», «Рома» или миланцы.

Маркус Тюрам – в «Интер» из «Боруссии М», свободный агент

Шикарное усиление в плане прямого размена – бесплатный 25-летний форвард на зарплату постаревшего Джеко. Но неоднозначное на уровне системы.

Тюрам значительно усилит контратакующий потенциал «Интера». Его скорость и мощь прекрасно работают на больших пространствах, и весь его стиль заточен на реализацию преимуществ. Он скорее полукрайний, чем девятка: часто сваливается на край, чтобы найти простор для разбега, избегает плотной игры между линиями и не слишком силен спиной к воротам.

Маркус сделает «Интер» еще острее в прямых атаках. Но он не замена ни Лукаку, ни Джеко. Он не потянет ни творческие всплески Эдина в глубине, ни изобретательность Рома спиной к воротам. Индзаги остался без нападающих, способных связать игру. Если новых покупок не будет, миланцы точно потеряют в качестве позиционных атак. Скорее всего, даже в контратаках связка Тюрам – Лаутаро не даст максимума: одному придется жертвовать, выполняя неудобные функции.

Тимоти Веа – в «Ювентус» из «Лилля»

Веа – универсал: нападающий, который не умеет забивать, и защитник, неспособный обороняться.

Его роль в «Юве» сложно предугадать: сейчас даже Аллегри не знает наверняка, во что заиграет осенью. Но Веа в любом случае не замена ушедшему Куадрадо. Хуан вносил в неподвижное туринское владение немного текучести: регулярно менялся с полузащитником или десяткой, творчески контактировал со структурой и подстраивался под нехватку пространства.

Американец попроще. Он не вписывает себя в структуру, не ломает шаблоны сменой позиции и не особенно взаимодействует с напарниками. Он игрок сольных спринтов. У него те же вводные, что у Костича: для вингера он чересчур примитивен даже в проходах, для фулбека слаб в обороне. Сейчас он опция для 4-4-2 или схем с тремя защитниками.

Очевидно, правый фланг «Юве» изменится (безотносительно того, как часто там будет появляться сам Веа). Но у Тимоти есть плюсы. Во-первых, он хорошо открывается за спины – то есть обещает больше вариантов применения в качестве вингера, чем Костич. Во-вторых, добавит природного атлетизма – туринцы давно не играли с электричкой на фланге. В-третьих, и близко не раскрыл потенциал на краю.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Instagram/alemacallister, avfcofficial, officialbhafc, werderbremen, konradlaimer, houssem_aouar, spursofficial, afcb, acmilan, inter, timothyweah; Twitter/bayer04_en