Привет! Футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

63 навеса – олицетворение паники «Боруссии»

В матче против «Майнца» «Боруссия» вешала в штрафную 63 раза. Это с гигантским отрывом клубный рекорд сезона. Второй результат – 34, а средний – 19,9. «Дортмунд» не привык так играть и не умеет максимизировать этот стиль.

В контексте конкретного матча 63 навеса отображали панику и безысходность. Из-за количества атак и объема рисков «Боруссия» все равно создала немало шансов, но они были неудобными, а качество построения атак сильно хромало.

Команда Эдина Терзича даже не пыталась манипулировать соперником, заставлять его смещаться, проверять переводами, искать свободные зоны. Было всего два варианта развития событий – либо попытка отдать через центр, когда там все перекрыто, в надежде, что игроки разберутся вопреки давлению на индивидуальном мастерстве, либо доставка на фланг и в штрафную.

Первый вариант давал «Майнцу» прямое количественное преимущество, а второй их скорее устраивал из-за дичайшей предсказуемости. Еще одним следствием такой ужасной структуры атаки стали острейшие контратаки соперника, которые «Боруссия» регулярно пускала (особенно в начале второго тайма, когда вполне могли пропустить третий) – они рождались из-за желания форсировать обострения без хорошего расположения (контрпрессинга просто не было).

Позиционная атака – проблема «Боруссии» на протяжении сезона. Ситуативно ее прикрывали Джуд Беллингем и Юлиан Брандт, но полноценных решений не давали даже они. Первый всю игру просидел в запасе (из-за травмы), второго заменили на 17-летнего бельгийского юниора в начале тайма. Мы увидели худшую версию «Дортмунда».

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Мусиала спас удивительно пассивную «Баварию»

Для must-win матча «Бавария» крайне блекло сыграла против «Кельна». Гол в первом тайме родился из редкой атаки на скорости. Постоянного давления и осознанных попыток забить второй не было. А в начале второй половины команда перешла на тройку центральных защитников и максимально пассивную манеру.

Сначала Тухель передвинул Кингсли Комана на правый фланг и попросил его садиться пятым игроком в линию, а тройку составляли Бенжамен Павар, Дайо Упамекано и Маттейс де Лигт:

А после замены Томаса Мюллера на Жоау Канселу «Бавария» перешла на пятерку в чистом виде:

В таком пути нет ничего ужасного, но он нетипичен и неудобен для «Баварии». Команда привыкла прессинговать, а не переносить отрезки давления в пассивной манере. Ошибка была вероятной.

В то же время действия Тухеля кажутся вынужденными адаптациями на фоне проблемы общекомандной усталости, о которой тренер многократно рассуждал. После поражения от «Лейпцига» Томас дал команде два дополнительных дня отдыха – и выражал надежду, что это приведет к снижению количества ошибок на чужой трети и прогрессу в движении с мячом и без него.

Эта ставка не сработала. Команду все равно не хватило на решающий матч сезона. Пришлось врубать режим перестраховок, который почти привел к катастрофе. От нее уберег Джамал Мусиала.

Тухель выпустил его на 85-й минуте в финальной порции замен. С поля ушел Леон Горетцка (обратная замена – сыграл всего 14 минут). Этот ход раскрывал центр поля (относительно прежней конфигурации), но в первую очередь был интуитивным. Горетцка тоже способен подключаться до штрафной и нести угрозу, но тренер поверил именно в Мусиалу, который спас титул.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Главный по стеночкам в АПЛ – внезапно Харви Барнс из «Лестера». Прием сделает его ценным активом на рынке

«Лестер» вылетел из АПЛ и в ближайшие недели начнет распродажу. Харви Барнс – один из главных лотов. Шарма англичанину добавляет мини-эволюция. В Премьер-лигу Барнс врывался с классного дриблинга, но из-за травм этот аспект сильно пострадал. Эффективность обводок Харви снижается буквально с каждым сезоном – 61,2%, 53,1%, 44,9%, 41,3%, 29,5%.

В качестве альтернативы Барнс предложил новое оружие – стеночки с партнерами. В этом сезоне Харви забил после таких комбинаций больше всех в АПЛ – 5 голов. Последний – в игре с «Вест Хэмом», после которой «Лестер» вылетел в Чемпионшип. Помог Келечи Ихеаначо:

Забавно, что во всех пяти случаях Барнсу ассистировали разные партнеры – драйвером комбинаций был именно Харви. Сам он объяснял, что по ходу матчей оказывается выше номинального нападающего и по эпизоду забирает у него функции завершителя – в интервью даже приводил в пример Мо Салаха, который тоже играет на фланге, но при этом много забивает. Прием со стеночками хорошо раскрывает потенциал.

В какой-то степени новый инструмент даже эффективнее старого – стеночки позволяют отрезать не одного, а двух-трех (иногда даже четырех) соперников. Посмотрим, кто оценит это качество Харви летом – покупатель на Барнса точно найдется.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

У «Интера» самые вариативные розыгрыши в мире. «Сити» стоит их бояться

Оценив силу «Интера» в выходные, Джан Пьеро Гасперини сказал, что эта команда способна потрепать нервы «Манчестер Сити» в финале ЛЧ. Один из аспектов, который впечатлил тренера «Аталанты», – розыгрыши от вратаря. Все три мяча «Интера» (плюс еще один незасчитанный) пришли именно после них. Учитывая персональный прессинг соперника – шикарный результат.

Помимо смелости разыгрывать под давлением, поражает разнообразие приемов, которые есть у Симоне Индзаги. Против «Аталанты» особенно запомнилась структура, когда команда перестраивалась с пятерки на четверку защитников. Часто это происходило за счет движения Франческо Ачерби и Николы Бареллы. Первый превращался из центрального защитника в дополнительного опорника, а второй – уходил из полузащиты на правый фланг обороны.

Этим движением запутывали соперников, которые персонально следили за ними. По Барелле чаще всего играл центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини – ему приходилось очень высоко выдвигаться в прессинг. Когда «Интер» выманивал его, Скальвини не успевал вернуться назад и помочь партнерам.

По Ачерби действовал единственный нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд. Ему из-за движения соперника наоборот приходилось слишком глубоко опускаться назад. В одном из эпизодов Франческо чуть не наказал его за потерю концентрацию:

Помимо этого «Интер» предложил еще пару классических приемов, которые эксплуатируют индивидуальные качества игроков. Например, были фирменные проходы Алессандро Бастони и забросы на отлично укрывающего мяч Ромелу Лукаку. «Аталанта» с ними не справилась.

Справится ли Пеп?

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Весна имени аутов «Ноттингема» в штрафную! Разблокировали навык в разгар драки за выживание

«Ноттингем Форест» зарезервировал место в АПЛ на следующий сезон еще в прошлом туре, поэтому на выходных просто наслаждался матчем с «Кристал Пэлас» (1:1), но не отказался от важной части весеннего стиля – аутов в штрафную!

В прошедшем матче два из них привели к ударам, по голевым моментам после длинных вбросов «Ноттингем» второй в АПЛ (первый «Брентфорд»).

Еще любопытнее, что к такому стилю команда Стива Купера пришла в конце сезона, а если точнее – после 29-го тура!

Что же произошло? Может быть, разгадка ниже?

Центральный защитник (!) Мусса Ниакате до 23 апреля – 2 матча в старте

Мусса Ниакате после 23 апреля – 12 матчей в старте!

И это не совпадение. Как только сенегалец залечил травму, в штрафную соперников «Ноттингема» полетели длинные передачи из-за боковой. Из 67 таких аутов 45 – дело Ниакате.

Мы уже подсвечивали этот навык Ниакате после матча с «Ливерпулем», где один из аутов привел к голу. Но на этом «Ноттингем» не остановился – длинные ауты помогли забить и «Брентфорду», и – что самое главное – «Челси» в 36-м туре, когда «Форест» схватил одно очко.

Это если и не ключевой фактор в подвальной драке АПЛ, то точно фактор.

И если бы Ниакате не лечился весь сезон, то, возможно, «Ноттингем» бы обезопасил место в АПЛ уже к апрелю.

Павел Тихонов (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm