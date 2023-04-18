26 комментариев

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Почему «Барса» не забивает? Как Лэмпард помог «Брайтону» обыграть «Челси»? Главное о тактике выходных

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Привет! Здесь футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Эти выходные обошлись без прямых столкновений грандов, но это не значит, что мы не подметили ничего интересного.

«Барселона» отмучилась с «Хетафе». Голов нет три матча подряд – в чем проблема? 

«Барса» не побеждает и не забивает три матча: если с «Реалом» и «Жироной» просто не хватало качества в финальной стадии, то с «Хетафе» выяснили, что в такой комплектации каталонцы некомфортно чувствуют себя с автобусами. Штанга Рафиньи пришла из ошибки защитника Дуарте, который просто клюнул на обманное движение Левандовского. 

В остальном – печаль. Команда Хави опять скатилась в навесы, хотя иногда Рафинья разбавлял пресную игру нотками магии. Бразилец снова хорош, но его не хватает, что наводит на мысль о зависимости «Барсы» от Педри и Дембеле. Вылет парочки совпал со стартом серий побед «Барсы» по 1:0 – похоже, это не просто совпадение. Титул в Ла Лиге оформят и без них, но Хави пора что-то делать. 

Педри – мастер умных движений, он уже один из лучших в мире в этом параметре. Его стиль хорошо подходит Левандовскому и Гави, которые подстраиваются под движения испанца и постоянно получают от него передачи. Усман – яркий технарь, он генерирует остроту на правом фланге, а за счет двуногости легко исполняет пасы в штрафную из любой точки. Еще один плюс для Роберта. 

Возможно, спад «Барсы» связан с потерей Френки де Йонга. Голландец связывал всю игру каталонцев, без него прямо чехарда в центре: пробовали даже Эрика Гарсию, и он неплохо сыграл с «Эльче». Кессиэ и Гави более прямолинейны, их культура паса намного хуже, они хуже в продвижении. Против «Хетафе» качества голландца точно бы пригодились. 

Но Хави видит проблему в другом: «Мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь».

Тимур Боков (телеграм-канал)

Цыганков уже изменил «Жирону». Но там есть и другие интересные игроки

Простой факт: до зимнего приезда Виктора Цыганкова «Жирона» набирала в среднем 1,1 очка за матч, а после его дебюта – уже по 1,7 балла. Прогресс связан не только с формой украинца, но в целом он шикарно начал первый сезон в топ-лиге: 6 результативных действий в 10 матчах – в том числе дубль мощному «Райо» и крутой матч с «Атлетиком», там была голевая.

Уникальный навык – дриблинг. Виктор легко собирает по несколько оппонентов, ранее такого исполнителя в клубе просто не было.

К приходу Цыганкова прибавилось то, что лидеры «Жироны» вышли на пик: центрхав Алеиш Гарсия – второй по количеству отданных передач под удар в Ла Лиге, впереди только Яго Аспас. Ориоль Ромеу стабильно прекрасен, контролирует темп игры и при этом отвечает за разрушение. Форвард Кастельянос начал забивать, хотя раньше его переход многие считали провалом. 

Яркая звезда «Жироны» – 19-летний латераль Арнау Мартинес. Аналог Тео Эрнандеса на правом фланге, он обожает бегать в атаку и успевать возвращаться назад, хорошо чувствуя себя при переходе на три центральных. Арнау – воспитанник «Барсы», за ним гоняется «Атлетико», там в нем видят конкурента Молине. Фишка Арнау – любит смещаться в центр, путая опорников соперника. 

Тимур Боков (телеграм-канал)

«Брайтон» разрывал опорную зону «Челси». Выбранное Лэмпардом сочетание помогло сопернику

«Брайтон» одержал волевую выездную победу над «Челси» с явным доминированием по ударам (26:8), несмотря на две вынужденные замены в первом тайме. Мощное достижение. Кроме естественных сильных сторон, помогли и ходы Фрэнка Лэмпарда. 

Оказалось, что выпустить против комбинационного соперника максимально несыгранный центр поля, в котором все игроки агрессивны и нацелены на игру по мячу (следовательно, не было полузащитника, способного читать эпизоды и адаптироваться под партнеров) – очень плохая идея. 

Изначально Денис Закария и Энцо Фернандес составили пару опорников в 4-2-3-1, а выше действовал Конор Галлахер. Такое сочетание рождало пугающие дыры на границе штрафной:

Такое ощущение, что футболисты действовали интуитивно и поэтому оказывались в таких комичных ситуациях. Четкого распределения функций или естественной химии между ними не было вообще.

По ходу матча Лэмпард пытался повлиять на ситуацию – сначала перешел на 4-3-3, потом выпустил Матео Ковачича вместо Фернандеса, но проблема тотальной нехватки координации редко решается по ходу матча. Перед решающим голом «Челси» снова исполнил классику:

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Опенда из «Ланса» – самый яркий скоростной игрок в матче, где был Мбаппе

«ПСЖ» обыграл «Ланс» (3:1) – матч мог возродить чемпионскую гонку, но уже на 19-й минуте гости остались в меньшинстве. Слишком трудная ситуация. «ПСЖ» уверенно наказал, но одно символическое достижение нужно отметить. Нападающий Лои Опенда собрал 8 ударов (7 после удаления) против «ПСЖ» – больше всех в матче.

Это вдвойне впечатляет при понимании контекста. В меньшинстве «Ланс» выстраивался 5-3-1 – у Опенды не было поддержки. В случае отбора нападающий оставался один против 2-3 оппонентов:

Из таких условий Опенда регулярно выжимал шансы, которые доводил до ударов. Залог успеха – потрясающая скорость, безупречное понимание момента для начала движения, умение тащить мяч под давлением. 

При наличии пространства (оно было в рисунке, где у «ПСЖ» на игрока больше) Опенда может выгрызать шансы, даже контратакуя в одно лицо. Именно Лои лучше всех распоряжался скоростью в этом матче. Килиан Мбаппе сделал 1+1, разыгрывая тонкие стеночки и комбинации. Тоже прекрасный матч, но совсем в другом стиле. 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Марсьяль напомнил, что он топ-форвард. Но физически не может играть на таком уровне постоянно

У Антони Марсьяля 10 голов+ассистов всего за 930 минут футбола во всех соревнованиях (голевое действие каждые 93 минуты) – при этом в статистику не пойдет первый гол «Ноттингему: его забил бразилец Антони. Но француз все подготовил. 

Сначала полез на фланге на троих соперников и потерял мяч. Но не выключился, а запрессинговал Фелипе. 

Дальше обыгрался с Бруну, влетел в штрафную и пробил. Навас потащил, но партнер был первым на добивании. 

При этом взгляните на первый скрин еще раз: Бруну и Антони против двух соперников, потому что на Марсьяля, Санчо и Эриксена стянулись пятеро. 

А вот эпизод из матча с «Севильей» – у Марсьяля есть великолепный ассист на второй гол Забитцера, но и в первом он сильно помог. 

Марсьяль из центра смещается налево, утягивая за собой Ньянзу. 

Дальше выдернувшийся центральный защитник попробует прыгнуть на Санчо и побежит на позицию. В момент гола Забитцера он уже на месте – но не особо следит за австрийцем: Марсель смещается в зону Танги и пробивает с левой. 

После матча с «Ноттингем Форест» Тен Хаг хвалил Марсьяля и дал точную характеристику: «Он обладает качествами топ-игрока. Когда Антони здоров, команда играет лучше». 

К сожалению, Марсьяля не хватает на весь матч – а тем более на 90 минут каждые 3-4 дня: с «Севильей» сыграл 62 минуты, против «Ноттингема» – 72, последний полный матч – в сентябре 2021-го. 

Тен Хаг подчеркивал это в январе, говоря о необходимости покупки нового форварда: «Марсьялю физически сложно выполнять требования из матча в матч при такой нагруженности. Поэтому нам нужен еще один нападающий».

Летом «МЮ» пойдет за форвардом, но не потому что Марсьяль плох. Просто он не может выдавать такую форму в каждом матче.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

«Астон Вилла» Эмери смяла «Ньюкасл», воспламенив фланг Триппьера

«Астон Вилла» разгромила претендующий на тройку «Ньюкасл» (3:0), выдав лучший матч при Унаи Эмери. Всего же в последних 8 турах у бирмингемцев – 7 побед и 1 ничья. Возвращение в еврокубки – вполне реальная цель.

Так убедительно обыграть «Ньюкасл» получилось благодаря мощному левому флангу. Здесь собрались любящий подключаться защитник Алекс Морено, мобильный Джейкоб Рэмзи и склонный сваливаться налево Олли Уоткинс. Два гола (плюс один незасчитанный) пришли отсюда. Каждый из троицы набрал результативные баллы, а Уоткинс забил 10-й и 11-й мячи в АПЛ после Нового года. 

Упор на этот фланг был явной задумкой Эмери. Здесь у «Ньюкасла» играет проактивный Триппьер. Его важность в атаке безусловна, но, идя вперед, Киран часто оставляет позади себя свободную зону. «Астон Вилла» постоянно загружала этот участок поля длинными передачами – это не только создавало напряжение, но и помогало без риска обходить (вернее – перебрасывать) отлаженный прессинг «Ньюкасла». 

Вот карта длинных передач «Виллы». Крен и замысел очевидны. Например, в двух предыдущих матчах – против «Лестера» и «Ноттингем Форест» – количество длинных пасов не доходило и до 30 (и не было такого явного акцента налево). 

Ставка сыграла. Таким беспомощным «Ньюкасл» мы не видели очень давно. 

Никита Киселев (телеграм-канал)

Умтити привез гол и испортил безупречный матч, но ошибка для него не характерна: он один из лучших защитников Серии А

«Лечче» растаптывал «Сампдорию»: взял пространство под полный контроль, легко забил и вел 19:0 по нанесенным ударам к 70-й минуте.

Безупречный матч испортила одна ошибка. Умтити неправильно прочитал эпизод и выбросился из линии на Хесе, которого и так уже держали двое. Испанец отыграл на край, рванул в брешь, оставленную французом, принял ответный пас и сравнял счет.

Апулийцев немного жаль – они провели один из лучших матчей в сезоне. Особенно обидно, потому что провалилась одна из самых надежных зон. Ошибка не характерна для сегодняшнего Умтити. Он наконец вернулся.

Сэм – один из лучших центрбеков сезона. Он похудел, чтобы снизить нагрузку на ноги, и уже не так опасен в прямых силовых дуэлях, но сохранил выдающееся чтение игры и чистоту отборов. Узнаваемые агрессивные выпады тоже оставил – до последнего тура они почти не приносили проблем: француз считывал пространство и атаковал с идеальным таймингом.

Здесь виноват именно стиль Умтити. Он всегда предпочитал превентивный отбор, а в этом году играет и тренируется с зашкаливающей заряженностью. Пару месяцев назад тренер «Лечче» Марко Барони даже жаловался, что приходится притормаживать Сэма: «Он пытается сделать вообще все».

Матч показал, что это не всегда хорошо. «Лечче» вышел в 4-1-4-1 и компенсировал разреженность опорной зоны выбросами центрбеков, но в конкретном эпизоде в них не нуждался: Хесе уже накрывали. Сэм неверно оценил эпизод – предугадывал передачу на ближнего, которую легко накрыть и превратить в контратаку.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

В «Юве» стагнирует главный талант итальянского поколения. Что случилось?

Прогрессирующая потерянность 19-летнего Фабио Миретти – загадка и разочарование сезона в «Ювентусе».

Итальянцы справедливо называют его одним из главных талантов мирового футбола, сравнивают с Педри и ждут прорыва. Фабио всегда оправдывал ожидания. Он разрывал ровесников в клубе и сборной, а в первые месяцы в главной команде как будто не почувствовал разницы с молодежкой: легко обыгрывал, обострял, созидал.

С ним даже можно было делать кадры в стиле Иньесты. С «Салернитаной» он остался на пятачке против пятерых и разобрался одним движением. Вторым должен был забивать, но пробил бесхитростно.

А сейчас Миретти почти все делает невпопад и некстати. В унылой воскресной игре с «Сассуоло» (0:1) он запомнился только одним ярким действием: сложился после игры в корпус, отпустив соперника в потенциально голевую атаку.

Если отбросить банальную возрастную нестабильность, есть два возможных объяснения. Первая – роль. Фабио играет под нападающим и часто работает спиной к воротам либо в завершении, а это совсем не его. Ему удобнее глубже. В зоне комфорта он и сейчас бывает неплох. В недавнем матче с «Сампдорией» каждый его прием лицом к воротам превращался в хайлайт.

Вторая – ментальная. Миретти обостряет всегда, когда есть возможность. Продвигает из глубины. Пробует сложные диагонали. Ускоряет игру. Разрезает. И именно этим выделяется с первого дня во взрослой команде. Даже сейчас он второй в «Юве» по дриблингу и первый по предголевым действиям на 90 минут.

Аллегри такое не любит. Постоянные вертикали – главная причина, по которой Кулусевски отправился в Англию. Макс жаловался, что швед не читает игру. Такие же претензии он мог предъявить Фабио: игре нужны паузы, чтобы не скатиться в примитивный встречный футбол.

Чтение ритма – важная вещь, особенно в итальянском футболе и тем более для полузащитника вроде Миретти. Но он, кажется, не совсем понимает, как с этими новыми знаниями быть, где баланс между его стилем и требованиями тренера. И потому постоянно растерян.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO

26 комментариев

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Даник
Умтити против Хесе, кто бы мог подумать лет 5 назад, что это матч Лечче против Сампдории )
+124
0
+124
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Harry Hole
Мы действительно обвиняем Миретти в нестабильности? Парня 19 лет, который дебютировал в профессиональном футболе менее года назад? Вменяем ему неспособность тянуть основу такого клуба, как Ювентус?

Кулушевски - состоявшийся футболист на момент перехода в Ювентус. А Фабио - юноша, который еще сам толком не знает, что у него хорошо получается, а что нет. Пока мы увидели то, что Миретти очень недурно читает телодвижения соперников и умеет чисто отбирать мячи, вовремя включая контрпрессинг. Тут напомнил Рабьо. Фабио техничен, не страдает пока болезнью Ругани и Куадрадо - в любой непонятной ситуации пас назад. Миретти старается продвинуть его как можно дальше даже ценой потери, но забывает, что против него не мальчишки из Примаверы и NextGen.

Миретти выставляют под нападающим именно благодаря его цепкости - Аллегри не доставляет мяч в штрафную по центру, отдавая предпочтение флангам и навесам. Следовательно, основная функция Миретти в этой схеме - работать на подборах и не давать мячу быстро уходить назад на половину поля Ювентуса. Двигателем атак он никогда не был и вряд ли будет, этим занимаются Костич, Ди Мария и Куадрадо.

Удар у парня ужасный, но Альбанезе неоднократно писал, что Аллегри оставляет парня после тренировок тренироваться. Пока что юный Миретти - это глина, из которой можно лепить все, что угодно. Его нестабильность - это абсолютно нормальная ситуация, он начал карьеру футболиста не в Венеции, не в Кремонезе и не в Лечче - а сразу в Ювентусе. Требования там куда выше. Кто сравнивает его, к примеру, с Фаджоли, видимо забывает, что Николо на три года старше и уже отыграл год в Серии Б в основе нынешнего полуфиналиста Кубка Италии.

Миретти растет соразмерно своему таланту, свои минуты на поле использует правильно, возможно будет не лишним сходить на год в аренду, но на мой взгляд его класс уже позволяет оставаться в ротации Ювентуса и впитывать систему топового клуба со всеми вытекающими - давлением, конкуренцией, борьбой на три фронта, вниманием прессы. Так он рано познает тяжесть футболки и раньше повзрослеет.
+40
-6
+34
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Ferran Torres Garcia
Ответ Zombieset
>Но Хави видит проблему в другом: «Мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, очевидно. Комментарии излишни. Это тренер. Тренер Барселоны
Ну да, вот эти вот тренеры Барсы, только они одни какие-то оправдания невнятной игре ищут. Остальные говорят прямо - "Мы обосрались"))
+31
-7
+24
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Zombieset
>Но Хави видит проблему в другом: «Мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, очевидно.
Комментарии излишни. Это тренер. Тренер Барселоны
+31
-16
+15
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I am Timur >>M<<
Барса не забивает по вине Аллегри.
+16
-3
+13
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Denis2403
Левандовски в начале карьеры в Барселоне ⬆⬆⬆
В конце 〽〽〽
+14
-3
+11
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Somik-1
Ответ Denis2403
Левандовски в начале карьеры в Барселоне ⬆⬆⬆ В конце 〽〽〽
Узнал видимо что придется зарплату снижать и мотивация на нуле
+10
-1
+9
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Serge Rutso
Рафинья то хорош? Кажется, я смотрю совсем другие матчи Барселоны. Рафинья – это тихий ужас. Магией там и не пахнет
+8
-1
+7
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Тюменский медвежонок
При Поттере по факту не было проблем с "игрой", была лишь одна проблема - это реализация своих моментов, взяли убрали Поттера, теперь у Челси даже игры нет, поэтому реализовывать нечего, гении...
+3
0
+3
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Kanonir152
Лэмпард помог Брайтону своим назначением.
+3
0
+3
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инсэйн ин зе брэйн
Лукомский горе аналитик, причём тут игроки, у лэмпарда всегда такие дыры в опорной зоне
+3
-1
+2
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Никита Алексеев
Цыганков топ, желаю ему повышения поскорее
Слежу за ним еще с дебюта за Динамо, интересный игрок
+2
0
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Марслан Акматалиев
Ориоль Ромеу топ!
В матче с Барсой был ничуть не хуже того же Бускетса. Здоров контролирует центр, отбирает, читает игру, начинает атаки.
+2
0
+2
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Madhamish
Ответ Zombieset
>Но Хави видит проблему в другом: «Мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, очевидно. Комментарии излишни. Это тренер. Тренер Барселоны
Очевидно, что Хави пошутил в данном случае.
+9
-7
+2
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Evgeny Trifonov
Лэмпард легенда Сити.
+1
0
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miguel_diaz
Прочитал о Миретти поймал себя на мысли,а о Миретти ли пишет автор."каждый его прием лицом к воротам превращался в хайлайт"))) Летом ждём зарубу между топ клубами за возможность подписать Миретти)))
+1
0
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Ненавидящий2.0
Почему гостевая форма Барсы так напоминает один из вариантов формы Кристалл Пэласа?
+1
0
+1
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Рома Голованов
Ответ Zombieset
Ну так я и говорю, что уровень тренера Барселоны - пошутить словно четвероклассник. Но не видеть и не объяснить реальных проблем.
то есть отсутствие 4 основных игроков для вас не оправдание? как только отпали педри и де Йонг атака совсем просела. говорить о вкладе Дембеле и того не надо. +Кристенсен добавлял в продвижении. это все влияет. у Барсы на скамье нету равнозначной замены в полузащите.
+3
-2
+1
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AVSamaranch
Ответ Kanonir152
Лэмпард помог Брайтону своим назначением.
И всем, заодно, всем остальным клубам Премьер лиги тоже.
+1
0
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E.P.L.
Наемник Лэмпзи как всегда топит этот рассадник наемников))
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Valery Fan
спал барсы связан с отсутствием мотивации
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demchuk79
Без Педри дембеле де Йонга сложно пусть реал с играет без Модрича кросса И Вальверде посмотрим на результат
0
0
0
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Макс Саид
Ответ Harry Hole
Мы действительно обвиняем Миретти в нестабильности? Парня 19 лет, который дебютировал в профессиональном футболе менее года назад? Вменяем ему неспособность тянуть основу такого клуба, как Ювентус? Кулушевски - состоявшийся футболист на момент перехода в Ювентус. А Фабио - юноша, который еще сам толком не знает, что у него хорошо получается, а что нет. Пока мы увидели то, что Миретти очень недурно читает телодвижения соперников и умеет чисто отбирать мячи, вовремя включая контрпрессинг. Тут напомнил Рабьо. Фабио техничен, не страдает пока болезнью Ругани и Куадрадо - в любой непонятной ситуации пас назад. Миретти старается продвинуть его как можно дальше даже ценой потери, но забывает, что против него не мальчишки из Примаверы и NextGen. Миретти выставляют под нападающим именно благодаря его цепкости - Аллегри не доставляет мяч в штрафную по центру, отдавая предпочтение флангам и навесам. Следовательно, основная функция Миретти в этой схеме - работать на подборах и не давать мячу быстро уходить назад на половину поля Ювентуса. Двигателем атак он никогда не был и вряд ли будет, этим занимаются Костич, Ди Мария и Куадрадо. Удар у парня ужасный, но Альбанезе неоднократно писал, что Аллегри оставляет парня после тренировок тренироваться. Пока что юный Миретти - это глина, из которой можно лепить все, что угодно. Его нестабильность - это абсолютно нормальная ситуация, он начал карьеру футболиста не в Венеции, не в Кремонезе и не в Лечче - а сразу в Ювентусе. Требования там куда выше. Кто сравнивает его, к примеру, с Фаджоли, видимо забывает, что Николо на три года старше и уже отыграл год в Серии Б в основе нынешнего полуфиналиста Кубка Италии. Миретти растет соразмерно своему таланту, свои минуты на поле использует правильно, возможно будет не лишним сходить на год в аренду, но на мой взгляд его класс уже позволяет оставаться в ротации Ювентуса и впитывать систему топового клуба со всеми вытекающими - давлением, конкуренцией, борьбой на три фронта, вниманием прессы. Так он рано познает тяжесть футболки и раньше повзрослеет.
Так это клещенок, у него замылены глаза...
+2
-2
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Zombieset
Ответ Рома Голованов
то есть отсутствие 4 основных игроков для вас не оправдание? как только отпали педри и де Йонг атака совсем просела. говорить о вкладе Дембеле и того не надо. +Кристенсен добавлял в продвижении. это все влияет. у Барсы на скамье нету равнозначной замены в полузащите.
Когда он такое и где говорил?
0
0
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