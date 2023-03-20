12 комментариев

Плюс проблемы «Лейпцига», ложная девятка Сарри.

Футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Напоминаем, что это не информационный дайджест, здесь мы не стремимся рассказать о каждом большом матче, а просто обращаем внимание на интересные (на наш взгляд) тактические детали.

У нас уже вышли полноценные разборы топ-матчей выходных: класико, «Интер» – «Ювентус», а также ЦСКА против «Зенита».

Прессинг «Бохума» усугубил посттравматический синдром «Лейпцига»

«Бохум» неожиданно победил «Лейпциг» (1:0), задушив соперника прессингом в первом тайме. «Бохум» любит интенсивный прессинг, но не всегда получается качественно. Именно против «РБ» все сработало, и команда Марко Розе провела второй матч подряд под серьезным давлением.

Разумеется, прессинг «Бохума» ≠ прессинг «Ман Сити». Различалась и интенсивность (у «Сити» выкручена на максимум), и идея («Сити» шел до упора, лишь бы вернуть мяч, а цель «Бохума» – замедлить игру, дождаться длинного заброса и забрать мяч в верховой дуэли или на подборе).

Главная параллель – специфические персональные ориентировки на двух опорников «РБ». У «Ман Сити» за них отвечали Холанд и Де Брюйне, у «Бохума» – Кевин Штегер (обычно десятка в 4-2-3-1) и внезапно Такума Асано (обычно вингер). Неудивительно, что против «Бохума» меньше пасов, чем Кампль и Лаймер, сделали только Поульсен и Силва (пара форвардов) и Вернер (левый вингер).

По центральным защитникам «РБ» играли Кристофер Антви-Аджей (обычно вингер) и Филипп Хофманн (центрфорвард), на левого защитника Хальстенберга выдвигался Патрик Остерхаге (опорник). Другой опорник – Антони Лосилла – следил за попеременными спусками Собослаи и Вернера.

Вот как все это выглядело:

«Лейпцигу» сильно не хватало движения, поэтому чаще всего «РБ» выходил из защиты длинными забросами. Вроде бы нормальный план, ведь в основе появились сразу два столба Поульсен и Силва, вот только даже в ситуациях, где выигрывали верх, «Бохум» стабильно забирал подборы. Так что «Бохум» тоже устраивал такой сценарий, в нем команда сыграла лучше «РБ».

Иногда «Лейпциг» все-таки выходил по правому флангу, где «Бохум» давил меньше, но выглядело натужно, потому что Орбан (правый ЦЗ) через рывки и пасы не способен продвигать так, как это делает Гвардиол (левый ЦЗ).

Во втором тайме «Бохум» забил гол после длинного аута (об их феномене рассказывали тут) и спокойно защищался с менее интенсивным прессингом, при этом почти не подпуская «РБ» к штрафной. 1,04 xG из общего 1,80 xG «Лейпциг» набил лишь в финальном штурме после 89-й минуты.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Боруссия» забила шикарные голы в позиционных атаках

6:1 против «Кельна» – не только блестящая реализация «Дортмунда», но и редкий случай, когда почти все принципы позиционной атаки и конкретные наработки приносят результат в одном матче. Только 5-й гол – добивание после удара со штрафного, все остальные мячи нуждаются в осмыслении.

Кратко разберем в формате «видео гола – пояснение принципа и идеи».

1:0 – Геррейру, второй раз подряд стартовавший центральным полузащитником, насытил атакующую линию и оказался ситуативным форвардом под прострел Малена. Голевой передаче предшествовало взаимодействие Малена (правый вингер) и Вольфа (правый защитник) – не хватало только Беллингема, который регулярно смещался к флангу для комбинационного треугольника.

2:0 – тотальный перегруз зоны у линии штрафной – под вскрывающий пас Беллингема собирается сразу тройка партнеров. Такие столпотворения «Боруссии» редко приводят к моментам, порой не хватает ни подобной передачи, ни взаимопонимания на экстремально ограниченном пространстве. Здесь Ройс, Геррейру и Аллер разобрались.

3:0 – внимание не на завершение, а на атаку перед голом: как Беллингем спускается и сразу ищет заброс за спины защитникам. Здесь на него откликнулся Мален, в прошлых турах чаще открывались Брандт и Адейеми, сейчас недоступные из-за травмы. Есть ощущение, что Беллингем улучшает подобные передачи и качественно, и количественно.

4:0 – Геррейру сел между ЦЗ, Шлоттербек и Зюле заняли более широкие позиции, и Зюле нашел продвигающим пасом Малена, который предложил себя в пространстве между крайним и центральным защитниками «Кельна» и на рывке пробил по воротам. Обычно в роли Геррейру выступает Джан, что позволяет Зюле и Шлоттербеку комфортнее и безопаснее продвигать мяч в полуфланговых коридорах.

6:1 – недооцененная наработка: диагональные пасы Вольфа от боковой на Аллера. И низом, и верхом. Аллер пока мало забивает, но вполне хорош в подыгрыше. В таких эпизодах он прекрасно чувствует партнеров. Здесь скинул на Малена, тот элегантным пасом вывел на удар Ройса.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Байер» Хаби Алонсо нейтрализовал «Баварию». Как?

Вот рецепт хорошего оборонительного перфоманса против «Баварии» от Хаби Алонсо.

1. Органичная работа в абсолютно разных режимах. Первые 15 минут – 66% владения, много спокойного переката мяча без обрезов; с 15-й по 55-ю (счет стал 1:1) – 43%, взаимные отрезки стерильного владения, сменяющиеся взрывными атаками туда-сюда в начале второго тайма; с 55-ю до финального свистка – 24% и бескомпромиссная игра вторым номером.

«Байер» выглядел понятным в любых условиях.

2. Очень хорошая устойчивость к контрпрессингу «Баварии», то есть прессингу сразу после потери мяча. Контрпрессинг Нагельсманна, пожалуй, даже опаснее прессинга. Никто в «Байере» не валился, чуть заметнее других выделялись центральные полузащитники Керем Демирбай и Эксекиэль Паласиос, которые стабильно выживали под давлением. С их отточенных действий началась атака, приведшая к первому пенальти.

3. Проверенная идея с Андрихом (де-юре опорником) в самом центре защиты. Алонсо ранее уже хвалил Роберта за способность спускаться с позиции шестерки между двух центральных защитников. Против «Баварии» так играл почти весь матч. На мяче стабилизировал владение и дал несколько качественных продвигающих передач, при позиционной отслеживал попытки перегрузить оборонительную линию.

4. Работающий прессинг – касается первого тайма. Атакующая тройка Адли-Виртц-Диаби следила за тройкой Павар-Упамекано-Де Лигт, к Киммиху регулярно выдвигался Демирбай. «Бавария» очень много играла длинными передачами на Мане и Мюллера, их бесконечно перекусывали Коссуну и Та – те самые центральные защитники по бокам от Андриха. У Мане 8 действий с мячом, у Мюллера 19 – наименьшие результаты в команде за 45 минут, в перерыве Садьо и Томаса убрали.

Не все было идеально: Коман, например, во втором тайме навешивал, как бы его ни поддавливал Инкапье (обычно играет крайнего ЦЗ, тут – крайнего защитника). Мусиала пару раз качественно выкрутил позвонки опорникам. В моменте с единственным пропущенным на дальней штанге была ситуация 3-в-2 в пользу «Баварии» – тут скорее надо хвалить «Баварию», редко когда подобное бывает не на стандарте.

В остальном «Баварию» скорее стоит ругать: не только «Байер» был хорош, но и соперник нетипично плох по своим меркам.

Артем Денисов (телеграм-канал)

У хавбека «Райо» самый эпичный промах сезона. Но он все равно крут

Блок про матч «Райо» и «Жироны» нельзя начать не с этого пенальти. Фаворит на самый эпичный промах этого сезона Ла Лиги.

Ну как?

Самое странное, что этот же парень до этого забил из такой позиции.

Выше зарядил Иси Паласон. Удивительный промах, но критиковать его не хочется – в этом сезоне он невероятно хорош: только два полузащитника Ла Лиги собрали больше 10 баллов по гол+пас – суперталант «Сельты» Габри Вейга и лысый работяга Паласон из симпатичного «Райо» Ираолы. По стоимости состава «Райо» идет пятым с конца – зато в лиге расположился рядом с зоной ЛК и в какой-то момент даже запрыгивал на четвертое место.

Такой успех – заслуга Ираолы. Андони – гибкий тренер, заточенный под прогресс игроков. Он поставил интересный фланговый футбол и помогает футболистам выйти на новый уровень: например, «Реал» уже возвращает Франа Гарсию, прямо сейчас одного из сильнейших латералей лиги. «Райо» Ираолы играет по 4-2-3-1 с высокой позицией левого защитника. А вот на другом фланге весь креатив отдан правому полузащитнику – и Иси шикарно справляется.

Паласон постоянно создает остроту за счет смещений в центр, хотя может сыграть обычного вингера и строго оставаться на фланге. Иси универсален, может выйти и на позиции десятки, хотя Ираола это качество испанца почти не использует, полагаясь на Оскара Трехо. Однако Трехо и Паласон слишком хорошо понимают друг друга – так что Андони попросил их почаще меняться местами. Теперь Оскар часто оказывается на фланге, что плохо сказалось на его результативности.

Зато Иси расцвел – у него уже 6 голов и 5 ассистов. Если бы не 28 лет, уже был бы в сборной Испании – хотя время еще точно есть.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Еще один ученик Пепа удивил его персональным прессингом – Компани скопировал план Артеты

Счет 6:0 в матче «Ман Сити» – «Бернли» отражает пропасть между клубами, но начиналось все для фаворита не так просто. В первые полчаса команда Гвардиолы нанесла всего один удар; более того – именно «Бернли» первым в матче создал явный момент. Причина – проблемы, которые «Сити» испытывал под прессингом.

Важной деталью давления «Бернли» была персональная опека. В такой же манере команду Гвардиолы недавно сдерживал в Кубке Англии «Арсенал». За счет прессинга полуоснова Микеля Артеты маскировала разницу в классе. Аналогичный подход был и у Венсана Компани – еще одного ученика Пепа. Учитель оценил после матча:

«Мы не ожидали, что они будут играть каждый с каждым. Точно так же против нас действовал «Арсенал». У нас не было пространства – свободным оставался только Ортега. Пришлось чаще играть на третьего, чаще искать пасом Фила, Рияда и Эрлинга».

Чем хороша персональная опека? Во-первых, сбивает сопернику привычные механизмы в атаке – в случае «Сити» принципы позиционного футбола. Во-вторых, подталкивает к энергозатратным комбинациям – чтобы наказать за персоналку, нужны постоянные рывки.

«Сити» решил проблему именно ими. Помогло наполнение состава – были и любители забежать за спину (Холанд, Альварес, Фоден, Уокер), и спец по передачам на ход (КДБ). Против «Арсенала» играли только двое из этой пятерки – объясняет, почему у «Сити» возникали проблемы с остротой.

На этом история с персоналами не закончилась. Впечатлившись смелостью ученика, на второй тайм Гвардиола даже забрал прием Компани себе – теперь и «Сити» начал прессинговать персонально:

Это совсем не оставило «Бернли» шансов. Второй тайм получился односторонним (соотношение ударов – 15:1 в пользу «Сити»), но за отвагу Компани точно заслужил комплимент.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Тоттенхэм» дарит веселье, но ценой важных для Конте аспектов

Выезд «Тоттенхэма» к «Саутгемптону» навсегда запомнится спичем Антонио Конте на пресс-конференции. Но есть еще одно последствие: «шпоры» стали самой веселой командой лиги. В матчах с участием «Тоттенхэма» теперь забито больше всего голов в сезоне АПЛ (92).

Радоваться не стоит – в данном случае факт описывает не доминирование «шпор» в матчах, а их нестабильность. Грубо говоря, нынешний «Тоттенхэм» и сам играет, и дает играть остальным. В первой части сезона это проявлялось через контраст между таймами: тогда «шпоры» ужасно начинали, зато после перерыва часто возвращались в игру.

Еще одно проявление нестабильности – пропасть между аспектами, важными для всех команд Конте. Какие-то у «Тоттенхэма» все еще работают, какие-то – перестали. Игра с «Саутгемптоном» хорошо подчеркнула, какие именно.

Например, «Тоттенхэм» до сих пор здорово перегружает команды с четверкой защитников. На прошлых выходных от этого пострадал «Ноттингем». «Саутгемптон» тоже попался – латераль «шпор» Педро Порро регулярно оставался свободен:

Что больше не получается у «Тоттенхэма», так это надежно защищаться. Есть только готовность, исполнение в этом сезоне часто подводит. Матч с «Саутгемптоном» – хороший пример.

«Тоттенхэм» получал у своих ворот моменты двух типов – разные по сути, но одинаковые по абсурдности. Первый – высокая линия, но вместе с ней открытый мяч. За это здорово наказывал Тео Уолкотт – специалист по рывкам за спину, но уже весьма возрастной:

Когда «Тоттенхэм» опускал защиту, вскрывалась проблема другого типа – «шпоры» слишком вжимались в штрафную:

Среди причин – отсутствие Родриго Бентанкура: прыжками из опорной уругваец способен погасить обе разновидности проблем. Без него таких эпизодов еще больше.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Челси» снова сушил игру – «Эвертон» первым наказал

В последние недели Грэм Поттер погасил кризис «Челси». За основу взял стабильность – у команды наконец-то появился четкий рисунок.

Во-первых, схема с тремя центральными защитниками. Ее плюс – отлично знакома команде. Во-вторых, взаимопонимание между игроками. Поттер почти не тасует состав – теперь ротируются лишь 2-3 позиции (вместо 5-6). В-третьих, упор на фланговые атаки – хорошо подходит Чилуэллу и Джеймсу (блистали в этой системе у Тухеля).

Еще одна постоянная черта весеннего «Челси» – привычка удерживать результат. Поведя в счете, команда Поттера начинает осторожничать – не скатывается в автобус, но перестает играть первым номером. Часто с подачи тренера – выходы Конора Галлахера вместо кого-то из атакующей троицы стали привычным делом.

Осторожность не всегда помогает. Иногда даже вредит. Во-первых, путаются сами игроки. Мы показывали это на примере ответного матча с «Боруссией» , когда возникла путаница после замен. Во-вторых, увеличивается число эпизодов, когда от Кепы требуются выходы из ворот (давняя слабость испанца).

Против «Эвертона» было и то, и другое. Вот парочка характерных моментов, когда осторожность вредила «Челси».

Прессинг, в котором участвует только выскочивший на замену Галлахер – остальные не определились, поддерживать или опускаться назад. Итог – заработанный «Эвертоном» угловой:

Вынос Кепы в никуда, несмотря на вариант для короткой перепасовки с Чалобой (остальные тоже ждали розыгрыша). Итог – контратака с голом:

В предыдущих матчах проблема тоже проявлялась, но «Эвертон» – первый, кто реально наказал. 8 из 12 своих ударов команда Шона Дайча нанесла, уступая в счете – дважды по ходу второго тайма его удалось сравнять (2:2).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Угловые Грасии против «Вулвз» – эталонное манипулирование персональной опекой

«Лидс» обыграл «Вулверхэмптон» (4:2). Важную роль сыграли заготовки Хави Грасии на угловые. У «Лидса» было четыре попытки – две довели до острых моментов, один из которых стал голом. Задумка идеально подходила под вскрытие строгой персональной опеки, которую использует Хулен Лопетеги в «Вулвз». Исполнение тоже было на уровне.

Базовая идея – стартовым расположением создать зону на дальней штанге. Это сделать нетрудно, так как соперники играют персонально – их позициями можно манипулировать. Далее эту зону вскрывали резким рывком.

В первом случае это был рывок Уэстона Маккенни из глубины (сначала он вообще вне кадра, а потом в тотальном одиночестве завершает атаку):

Чтобы Маккенни успел добежать из глубины, «Лидс» изначально разыграл коротко, а подача пошла только вторым пасом. При прямых подачах, рывок делал игрок, который уже находится в штрафной, но по траектории, которую тяжело повторить опекуну.

Первый шаг классический – создали пространство:

Далее Люк Эйлинг открывается и отрывается от опекуна по хитрой траектории. В момент удара он полностью свободен:

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Фелипе Андерсон в роли ложной девятки запутал «Рому»

Два последних топ-матча «Лацио» Маурицио Сарри подчеркивают гибкость команды в атаке. В этом сезоне тренер выбирает между более классическим вариантом с Чиро Иммобиле и полузащитником в роли форварда Фелипе Андерсоном. Первый лучший подходит под матчи, где есть пространство (например, победа над «Наполи» при 35% владения), а второй – под соперников, которых нужно взламывать (такой сценарий читался против «Ромы» Жозе Моуринью).

По допущенным шансам у «Ромы» в этом сезоне вторая оборона Серии А. Взламывать такую команду всегда трудно, но Андерсон стал важной частью работающих механизмов «Лацио». Ложная девятка у Сарри работала именно как концепция, которая не ограничивается одним игроком. Это подразумевает, что на опускания Андерсона в опорную зону своевременными рывками отвечали Дзакканьи и Педро.

У «Ромы» не было четкого варианта реагирования. Если за Андерсоном не шел никто из защитников, то он получал мяч без опеки и зону, которая позволяла развернуться и начать проход:

Еще одна опция в случае свободы – прямое обострение. Этот эпизод прямо классика – сначала защитник (в данном случае Смоллинг) не идет и позволяет обработать мяч, а потом старается выдвинуться, из-за чего оставляет пространство для рывка Педро. На провоцировании таких ошибок и строится концепция ложной девятки:

А вот обратная ситуация (из голевой атаки). Смоллинг идет слишком плотно, что создает разрыв в линии защиты, куда следует передача:

В том числе эта путаница защитников «Ромы» привела к одной из желтых Рожера Ибанеса (сфолил, когда Андерсон опустился, чтобы связать быструю атаку). В низовом рисунке римского дерби прием Сарри помог найти хоть какие-то варианты обострения.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Взаимодвижение Перейры и Удоджи сломало защиту «Милана»

У зимнего спада «Удинезе» объективные причины: короткая скамейка и проблемы Перейры с Деулофеу лишили команду атлетизма и адаптивности. По последним матчам кажется, что фриулийцы выходят из кризиса. Ключевым стало возвращение Роберто Перейры – самого тактически гибкого игрока команды.

С «Миланом» тренер Соттиль поставил аргентинца левой восьмеркой. Взаимодвижение Перейры и Удоджи сломало защиту соперника.

Вот так это работало весь матч. Перейра смещался на край, забирая с собой миланского опорника, а Удоджи врывался в освободившуюся зону. Оппонент не успевал за ним. Тонали видел дыру и смещался правее.

«Удинезе» получал преимущество везде: из-за смещений Тонали в центре почти всегда оставался свободным Самарджич, а перегруженный фланг все равно не справлялся с забегами Удоджи.

Из этого же взаимообмена родился третий гол. Крунич задержался на краю со сместившимся Перейрой, Тиав проиграл борьбу, а Калулу бросился прикрывать его. Удоджи остался один в центре.

Когда миланцы все-таки успевали перекрыться, разницу делали скорость и атлетизм Удоджи: он стабильно уходил от соперника 1-в-1 и создавал численное преимущество, вынуждая ломать структуру защиты.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)