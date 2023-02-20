Защищаем Поупа, оцениваем прессинг «Лилля» с «ПСЖ» и аплодируем Мхитаряну: тактические детали выходных

Привет! Ниже – наблюдения футбольных авторов Sports.ru по итогам выходных.

Здесь мы делаем упор на интересные тактические сюжеты, а не на статус команд и матчей, задачи охватить все нет (потому что это невозможно в формате одного текста). Поэтому в дайджест выходных попадают не все топ-клубы .

«Бавария» в режиме раненого волка

«Гладбах» уже пятый матч подряд отнимает очки у «Баварии» (3:2). Главное условие свежей победы – более 80 минут в формате 11 на 10 из-за удаления Дайо Упамекано на 8-й минуте.

Нагельсманн получил карт-бланш на любые тактические изменения. Первым делом убрал Мюллера, выпустил Канселу, стартовая схема 3-1-4-2 трансформировалась в 4-3-2, где Гнабри из правого латераля превратился во второго форварда, а правый фланг прикрыл Канселу.

Блинд, оказавшийся в паре с Паваром, пару раз дал очень рискованные продвигающие передачи – для игры в меньшинстве выглядело аномально дерзко. И пару раз серьезно ошибся с агрессивными выпадами – тоже неуместная роскошь для команды вдесятером.

В перерыве Нагельсманн нахимичил еще: Мусиала и Сане вместо Гнабри и Гравенберха, переход на 5-3-1, где самым центральным защитником был Киммих, а Мусиала и Сане заняли места восьмерок по бокам от Горетцки. Вероятно, тренер хотел, чтобы Дэвис и Канселу штурмовали фланги, им бы ближе к центру помогли Мусиала и Сане. И защита с вернувшейся тройкой центральных должна быть надежнее. Но «Баварии» не хватало ни физики, ни розыгрышей – Сане пробовал сольные проходы без последствий для «Гладбаха».

Киммих как центральный защитник – Макото Хасебе на минималках. 39-летний японец схожим образом играет за «Айнтрахт»: профильный опорник, переделанный в страхующего центрального защитника. Йозуа сыграл терпимо, но и хвалить не за что. На 62-й Нагельсманн сделал последние замены (Тель вместо Шупо-Мотинга и Де Лигт вместо Горетцки), Киммих после 15 минут в защите поднялся в центр полузащиты, ниже ушел Де Лигт.

По итогам матча можно выделить трех игроков: Шупо-Мотинг традиционно хорошо цеплялся за длинные передачи; электричка Альфонсо Дэвис проносил мяч сквозь «Гладбах», но спотыкался с финальным пасом – однажды все-таки прострелил, и Шупо забил, а во втором тайме подкараулил ошибку Лайнера и ассистировал Телю; Горетцка эпично отпахал час в постоянных единоборствах – готовая визуализация раненого волка, которым и была «Бавария» против «Гладбаха».

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Лилль» интенсивно и высоко прессинговал «ПСЖ», не предав принципы

По данным Understat, «Лилль» предложил «ПСЖ» самый интенсивный прессинг в этом сезоне Лиги 1 (PPDA – 6,65). Так не давил даже «Марсель» Игора Тудора.

Ценный факт: в августе 2022-го «ПСЖ» уничтожил «Лилль» 7:1, забивая в контратаках. «Лилль» и тогда высоко прессинговал, даже зарабатывал моменты, но в ответ получал гораздо больше уколов. Тренер Паулу Фонсека говорил: «Я не слишком сержусь на игроков. Если требуешь от них смелости, странно потом боязливо говорить о слабой защите. Даже когда мы много пропускаем, должны прессинговать высоко. Это наша философия, идентичность. Я поддерживаю ребят, мы проанализируем игру, станем лучше, сохранив ту же идею».

«Лилль» и теперь в схожем стиле летел 0:2 к 15-й минуте, но не расклеился, продолжил прессинговать, лучше блокировал поытки быстрых атак «ПСЖ». Забил с розыгрыша углового, с пенальти (тоже после углового) и после коллективного отбора мяча у Верратти с быстрым забросом за спины защитникам. 3:2 на 69-й.

Что именно работало? Форвард Джонатан Дэвид хорошо цеплялся за длинные передачи, в штрафной нашел пару шансов. Однажды после навеса, однажды после старательного давления: Кимпембе скидывал мяч Доннарумме, но вместо этого дал неловкий пас на Дэвида.

Реми Кабелла классно искал пространство перед штрафной. И явно наслаждался игрой. То выписал ноу-лук пас, то пробовал бить ножницами.

Активный матч от Тимоти Веа: Фонсека переделал крайнего нападающего (иногда даже выходил в паре с кем-то в центре) в крайнего защитника. С оговорками. Без мяча Веа реально играет на краю обороны, при владении другой крайний защитник превращается в третьего центрального (тут – Бафоде Диаките), а Веа дает ширину в атаке. Но не только грузит в штрафную и простреливает – может через перепас или рывок сместиться в опорную, может забежать в штрафную под пас с другого фланга.

Вот структура «Лилля» в позиционных атаках. В скобках указаны позиции игроков без мяча в схеме 4-2-3-1.

Это не уникальная роль Веа под «ПСЖ», но ее стоит подсветить, поскольку американец был заметен. А вообще Веа используют и слева, и справа. Даже с «ПСЖ» начинал слева, заканчивал справа.

Артем Денисов

Мален – центрфорвард «Дортмунда»

Вынужденный эксперимент: Мукоко травмирован, Модест очень плох, Аллеру после онкологии физически сложно играть в старте раз в четыре дня. Против «Герты» (4:1) Терзич сохранил знакомую структуру 4-1-4-1, но на острие отправил вингера Дониэлла Малена.

Голландец проводит ужасный сезон (0+1 по гол+пас за 13 игр), но в необычной роли выглядел достойно. Цеплялся за длинные передачи, ставя корпус крупным центральным защитникам. Зарабатывал фолы – аж пять, больше всех в команде. Помогал с подыгрышем вне штрафной. Однажды опасно давал под удар, построив стенку с Байно-Гиттенсом. И забил, замкнув на дальней штанге прострел Адейеми.

На контрасте с типичным уровнем игры Малена (стабильно один из худших в составе «Боруссии») матч и вовсе прорывной. Может, наконец очнется в непривычной позиции. Учитывая проблемы с форвардами и нагруженный календарь, Терзич наверняка еще посмотрит на Малена-центфорварда.

Артем Денисов

Защищаем обезумевшего (на самом деле нет) Ника Поупа

Удаление Ника Поупа в матче против «Ливерпуля» выглядит как помешательство – и еще один аргумент против выхода вратарей за пределы штрафной. Да, конкретно в этом эпизоде кипер «Ньюкасла» учудил нечто невообразимое (хотя ниже объясним, что действовал правильно) – но пользы по сезону гораздо больше.

Для Поупа этот эпизод – негативная часть его успешного стиля (sweeper keeper), мы же не говорим Нойеру оставаться в воротах после каждого неудачного выхода. Ник играет вне штрафной в среднем 2,2 раза за матч – чаще всех в лиге. Своевременными выходами Поуп предотвратил 35 шансов соперника (лучший результат в АПЛ) и 1,14 xG (второй в Премьер-лиге, лучше только Алиссон).

Страховка от Поупа позволяет полевым играть выше, цельно прессингуя, и не думать о забросах. За 21 минуту против «Ливерпуля» Ник сыграл вне штрафной 4 раза (больше было только в 3 матчах сезона), среднее расстояние от ворот – 32 метра (личный рекорд в этом сезоне).

Ник отлично выходил на длинные передачи Алиссона и защитников «Ливерпуля» – например, на второй минуте было так же дико, как и в эпизоде с удалением, но чисто.

Да и в моменте с удалением Ник прочитал эпизод правильно и стоял наготове.

И опередил Салаха. Но мяч вильнул в последний момент под неудобную левую – кажется, поэтому вратарь запаниковал и нырнул головой.

Безусловная ошибка, но не повод отказываться от стиля.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Атака «Тоттенхэма» без Сона гибче и интереснее (но не факт, что сильнее)

Нам нравится «Тоттенхэм», когда на матчах нет Антонио Конте!

Если что, это не пожелание его уволить, а просто перечисление интересных идей, которые родились, пока Антонио отсутствовал.

Против «Сити» был ход с Эриком Дайером в роли дополнительного прессингующего – очень неожиданный, учитывая позицию (центральный в тройке ЦЗ). Ассистент Конте Кристиан Стеллини позже рассказывал, что это было именно его с Райаном Мейсоном (да-да, тоже ассистент Конте!) решение – распознали схему Гвардиолы и дали задание Эрику прямо по ходу игры.

Мы уже об этом рассказывали, можно освежить в памяти.

Против «Вест Хэма» другое решение – в запасе остался Сон. Давно напрашивалось, но осмелились только сейчас. Не верится, что и на этот раз принимали решение без Конте (даже если главный отсутствует, все равно, как правило, подбирает состав), но получилось интересно.

«Интересно» тут – ключевое слово. Не путать с «круто» и «здорово». «Тоттенхэм» не создавал явных моментов и бил в основном издали, но атака точно стала гибче. В атакующей пятерке, в которой Сона подменил Ришарлисон, появилось больше свободы – возможно, фактор бразильца, который привык менять позицию в «Эвертоне».

Решающий мяч вообще организовали Бен Дэвис и Эмерсон Роял. На один эпизод пара латералей превратилась в пару форвардов, хотя поочередно заходили туда и перед этим:

Сон ответил после выхода на замену. В любимой манере – на пространстве и после паса Харри Кейна. В первой части сезона у него получилось в аналогичном стиле прибить «Лестер». Проблема в том, что у Сона до сих пор только 1 гол в матчах, когда он выходил в основе. Видимо, поэтому начались поиски альтернативы.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Связка Трента и Нуньеса заработала (наконец-то!)

Событие в «Ливерпуле» номер 1 – Трент Александер-Арнольд отдал голевой пас. Всего второй для него в АПЛ (столько же, например, у Тиаго Силвы). Событие номер 2 – наконец-то после его паса забил Дарвин Нуньес. До этого была только одна такая вспышка, но в АПЛ – первая.

Легендарные промахи Дарвина заслонили на самом деле впечатляющие показатели Трента. Да, ТАА организовал только второй мяч, но по количеству созданных явных моментов идет четвертым в АПЛ – больше только у Де Брюйне, Триппьера и Фернандеша. Одна проблема: партнеры ужасно этими шансами распоряжаются. Особенно Дарвин – перед голом «Ньюкаслу» упустил четыре таких момента после передач Трента.

Главное: несмотря на такую скромную реализацию, у связки уже есть классический прием – передачи ТАА на ход Нуньесу. Хорошо заметно даже по длине передач – с явным расчетом на скорость и открывание Дарвина.

То, что от связки пострадал именно «Ньюкасл», – тоже не сюрприз: команда Эдди Хау играет с высокой линией защиты. Кстати, тренер отметил, что у «Ливерпуля» есть те, кто здорово открывается за спину, и те, кто здорово отдает на ход. Точечный комплимент Дарвину и Тренту.

Вячеслав Палагин

Коутиньо впервые вышел в старте при Эмери. Забил, но создал дыру в оборонительной схеме

«Астон Вилла» провела нетипичный для команды Унаи Эмери матч – дважды выходила вперед, но вообще не показала надежности в обороне, когда нужно было удерживать преимущество. Обычно в сценарии с первым голом команды Эмери отлично готовы к позиционной осаде со стороны соперника. В этот раз «Вилла» допустила 5 явных шансов – и должна была сыпаться намного раньше. Вообще не было надежности без мяча, хотя рисунок и сценарий были удобными.

Это совпало с первым выходом Филиппе Коутиньо в старте при новом тренере. Обычно надежность системы Эмери связана с компактностью и слаженными смещениями в схеме, которая из 4-4-2 может перетекать в 5-3-2 через опускания фланговых полузащитников до предела. Коутиньо стартовал на левом фланге, но крайне халтурно проделывал эту работу. Иногда просто выключался, иногда не понимал, как реагировать на смещения партнеров. В результате у «Арсенала» образовалось совсем очевидное направление для давления.

В этом эпизоде Бубакар Камара выдвигается в прессинг, Коутиньо не реагирует и даже отдаляется от Зинченко (в опорной зоне) – он ориентируется на более безопасное направление паса на фланг, а опорная пусть остается свободной (пас пойдет именно туда):

В эпизоде с первым голом Коутиньо сначала изобразил, что отработает, а потом остановился и досматривал эпизод:

Регулярно повторялась ситуация, когда он просто смотрит футбол, а пахать на левом фланге приходится опорнику Камара:

Частыми были два сценария. Первый – «Арсенал» рвет оставшегося без поддержки крайнего защитника на фланге Коутиньо. Второй – на фланговую помощь приходит опорник Камара, но тогда пожар переносится в центральную зону. Проблема хорошо прослеживается через карту ожидаемой угрозы передач от канала «Футбол в цифрах»:

Халтура Коутиньо стала настоящим праздником для Эдегора и Сака. Филиппе компенсировал часть ущерба голом, но подарил «Арсеналу» слишком явное и легкое направление для атак. Только после замены бразильца «Вилла» обрела относительную надежность в этой зоне (вышел Джейкоб Рэмзи). В концовке команде Микеля Артеты пришлось искать другие источники угрозы – лучшие моменты были из прессинга и со стандартов, а победный гол пришел из дальнего удара Жоржиньо.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Уорд-Проуз снова забил со штрафного. У него есть фирменная зона – «Челси» знал, но не помогло

Мощь штрафных Джеймса Уорд-Проуза не секрет для всех в АПЛ. В ворота «Челси» он забил 17-й гол прямым ударом – рекорд у Дэвида Бекхэма (18). Этот навык у полузащитника «Саутгемптона» максимально прокачан – реализация даже выше, чем у Месси.

Внутри общей крутости у Джеймса есть фирменная зона, в которой он – монстр. Это левая часть поля, откуда удобно закручивать мяч с правой. Если брать именно эту зону, то с сезона 2017/18 у него 59 ударов, 33 в створ, 16 голов. Реализация – 27%.

Для контекста: общая реализация Холанда – 34% (топ-нападающий, который часто бьет из штрафной). Формально Уорд-Проуз кладет из трудных позиций за пределами штрафной, но конкретный навык у него прокачан категорически мощно.

«Челси» стал очередной жертвой этого великолепия. Важный момент: команда Поттера отлично понимала уровень угрозы. Это видно из осознанной стратегии не фолить на своей трети. Лондонцы нарушали правила 16 раз, но только один фол был в зоне, откуда реально пробить – Джеймсу хватило этого для гола:

Вадим Лукомский

Пиоли нашел работающую формулу для кризисного «Милана»

Кажется, Пиоли нащупал опору для расшатавшегося проекта – пассивный футбол с пятью защитниками в стадии без мяча. Последние четыре матча «Милан» отыграл именно так. Три из них выиграл по 1:0, причем против серьезных противников – «Торино», «Тоттенхэма» и вот теперь «Монцы».

Новый модуль – адаптация к плохой форме Жиру и Тео после чемпионата мира. Спад Оливье ослабил качество прессинга – худшие январские матчи «Милана» стали следствием неспособности навязать высокий возврат.

Тео в хорошей форме держал весь фланг, компенсируя оборонительные недостатки пользой в атаке и успевая возвращаться (или нагонять соперников) благодаря выносливости и скорости. Но сейчас он явно не готов к постоянным рывкам на полполя. Это тоже подставляло «Милан»: когда давление проваливалось, быстрые чужие вингеры вскрывали оставленный край – Эрнандес не успевал.

Сегодняшний стиль – не особенно эффектный и яркий. В чем-то даже автобусный. Но судя по всему, он лучше других минимизирует потери до выхода из кризиса. 5-3-2 с тремя центрбеками надежно прикрывает Тео, позволяя сэкономить энергию для атаки (это помогло: грозный левый край снова заработал – почти вся острота оттуда). А низкая оборона снизила зависимость от высокого прессинга.

При этом не верим, что изменения необратимы. Прессинг – фишка Пиоли. Когда команда выберется из физической ямы, он откатится к прежней игре

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Мхитарян блистает в свободной полузащите «Интера». Против «Удинезе» он делал ВСЕ

Мхитарян – лидер матча «Интер» – «Удинезе» по отборам (5), блокам (3), продвигающим пасам (11), предударным действиям (6), точным передачам в штрафную (4). Это следствие игры в свободной полузащите «Интера».

В этой зоне Индзаги обходится вообще без фиксированных позиций. Иногда все полузащитники собираются на маленьком участке поля для комбинаций:

Иногда меняются позициями внутри тройки – так, что, например, Генрих становится разыгрывающим опорником:

Вся тройка получает высокий уровень свободы. Есть некоторые базовые направления (например, Барелла чаще открывался в последней линии), но вообще каждый полузащитник в конкретном моменте может оказаться в любой из ролей.

Ротации в центре не новинка конкретно под «Удинезе», Симоне Индзаги решил сохранить их даже после возвращения основного опорника Марцело Брозовича. Мхитарян особенно здорово раскрывается в таких условиях – свобода позволяет ему показывать высочайший игровой интеллект (трактовать, в какой момент какое открывание уместнее), а ситуативная необходимость выполнять разные роли подсвечивает его универсальность и диапазон качеств.

Правда у такого подхода есть и минус – у «Интера» нет четкого ответа на вопрос, как эта свободная полузащита должна действовать сразу после потери мяча. Порой игроки увлекаются, все оказываются в смелых позициях, а в опорной образуется дыра, через которую идет контратака соперника. Команда Индзаги победила, но допустила неприлично много таких эпизодов. Чаще всего это означало дополнительную нагрузку и подставную ситуацию для центральных защитников, но иногда вернуться и героически выручить успевал Мхитарян:

Вадим Лукомский

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier