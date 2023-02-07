Большое обновление топ-20 лучших клубов. Мы впервые не определились с лидером

Рейтинг лучших клубов возвращается после длительной паузы из-за ЧМ. Хороший повод напомнить важное: несмотря на то, что в этом раскладе есть соревновательный элемент (мы все-таки расставляем клубы по местам), наща основная задача – навигация в футбольном потоке. Внимательно следить за главными турнирами Европы сложно, поэтому пара резюмирующих абзацев от авторов, которые специализируются на отдельных лигах и иногда даже клубах, иногда могут помочь. Кроме того, мы стараемся обращать внимание на интересные проекты, которые остаются в тени больших событий. Например, в этом рейтинге появились «Марсель» и «Реал Сосьедад». Почему бы не посмотреть их пару матчей в ближайшие недели?

И второй нюанс: в этот раз команды из разных лиг сравнивать было сложнее, потому что сезоны возобновились в разное время. Через месяц такой проблемы не будет, к тому же вернутся еврокубки, которые помогут проложить сравнительные мосты от одной лиге к другой.

И по традиции пара уточнений.

Вылетели из топ-20: «Челси» и «Порту»

Где-то рядом с топ-20: «Аталанта», «Унион», «Атлетико», «Челси», «Порту», «Фрайбург».

И мы впервые не сошлись, кого назвать лучшей командой периода.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова