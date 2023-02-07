Power Rankings
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Большое обновление топ-20 лучших клубов. Мы впервые не определились с лидером

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Бенфика Бенфика
Наполи Наполи
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Марсель Марсель
Интер Интер
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
Тоттенхэм Тоттенхэм
бундеслига Германия бундеслига Германия
Ланс Ланс
серия А Италия серия А Италия
Милан Милан
Футбол Футбол

Рейтинг лучших клубов возвращается после длительной паузы из-за ЧМ. Хороший повод напомнить важное: несмотря на то, что в этом раскладе есть соревновательный элемент (мы все-таки расставляем клубы по местам), наща основная задача – навигация в футбольном потоке. Внимательно следить за главными турнирами Европы сложно, поэтому пара резюмирующих абзацев от авторов, которые специализируются на отдельных лигах и иногда даже клубах, иногда могут помочь. Кроме того, мы стараемся обращать внимание на интересные проекты, которые остаются в тени больших событий. Например, в этом рейтинге появились «Марсель» и «Реал Сосьедад». Почему бы не посмотреть их пару матчей в ближайшие недели? 

И второй нюанс: в этот раз команды из разных лиг сравнивать было сложнее, потому что сезоны возобновились в разное время. Через месяц такой проблемы не будет, к тому же вернутся еврокубки, которые помогут проложить сравнительные мосты от одной лиге к другой. 

И по традиции пара уточнений. 

Вылетели из топ-20: «Челси» и «Порту» 

Где-то рядом с топ-20: «Аталанта», «Унион», «Атлетико», «Челси», «Порту», «Фрайбург».

И мы впервые не сошлись, кого назвать лучшей командой периода.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Рейтинг лучших клубов Европы перед паузой: «Бавария» первая, «Бенфика» прыгнула в десятку, в топ-20 впервые «Ньюкасл»!

23 комментария

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Ахма Начоо
Если справедливо то Арсенал сейчас номер 1 .
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Нурбол Жумаскалиев
челси вылетел из топ-20, а барсенола (из ЛЕ) и ливерпуль (сосед по таблице) - нет)))
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Контрольный выстрел
Мдаааа. Ну что же, автор художник. Он так видит ))
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Xm.md
Мешок на 1?!
0
0
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Rick Sanchezz
Вполне себе адекватный рейтинг, все на своих местах
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0
-3
-3
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болела всея Италии
Ливерпуль??? Автор что ты куришь???
+3
0
+3
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Rick Sanchezz
Ответ Адепт Суперлиги
Я считаю, что на данный момент Барселона - сильнейший клуб Европы. Также Реал неоправданно занизили: не могут он быть ниже Наполи и Арсенала.
Наполи и Арсенал обыграют нынешний Реал, сейчас не сезон 17-18, и Барсу точно так же
0
0
0
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Ник88
Унион должен быть ни где-то рядом , а в топе. Команда одним составом не из самых известных игроков играет на несколько фронтов и проходит дальше. А в чемпе лишь на одно очко отстаёт от Баварии
+3
0
+3
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& Co1366
имхо: Наполи, Арсенал, МС.
0
-1
-1
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Wekil Halylow
Ответ T.RUS12
Наверно все-таки Наполи должен быть на первом месте а не Арсенал.
Зачем? у Арсенала топовие соперники
+1
-1
0
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En1ex
рейтинг составлен на основе личных предпочтений?
+1
0
+1
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Glukinho
Текст гуляет, скобки хотя бы отделите от предыдущих чисел, позор какой-то.

> Качество игры уже не обсуждается – сейчас оно и правда на уровне середняка АПЛ

Какого тогда Ливерпуль делает на 19 месте среди лучших в мире?
+3
0
+3
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Sergey Mikhaylenko
Ливерпуль всё равно кажется, что слишком высоко с такой игрой :( Хоть и печально это признавать
+5
0
+5
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T.RUS12
Наверно все-таки Наполи должен быть на первом месте а не Арсенал.
+1
-1
0
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ABarca
Арсенал - калиф на час! Вы там что курите, ставя его на #1, как и Наполи - всегда будет как Боруссия или Шахтер.
+1
-2
-1
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Wekil Halylow
Тен Хаг мошно ворвался а АПЛ
0
0
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Адепт Суперлиги
Я считаю, что на данный момент Барселона - сильнейший клуб Европы. Также Реал неоправданно занизили: не могут он быть ниже Наполи и Арсенала.
+1
-3
-2
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DolJun
конте поперхнулся увидев сити на первом месте
+2
-3
-1
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SayCoffet
МЮ на уровне Лейпцига, Ливерпуль на уровне Сосьедада
+1
-1
0
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Akmor
Бавария выше Барселоны? Да ну бросьте.

Бавария ничего не показала в январе - выигрыш в чемпе был уже в феврале.
Растеряла все преимущество по очкам.
А там еще и Нойер вынес сор из избы и закрутилось и завертелось

Барса выиграла Суперкубок Испании у Реала и идет в +8 от того же Реала в чемпе.

Барса должна быть четвертой или даже третьей. Ман Сити не так впечатлил в январе.
+5
-5
0
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Лёха Курилович
Спасибо, хорошая статья. Исправьте только Боруссия Дортмунд (указан тренером Антони Конте, а Тоттенхэм без тренера) и неужели Реймс не заслужил находиться рядом с 20-кой?) А то и замыкать ее.
+2
-2
0
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SayCoffet
Проблема Наполи, что у них не было ни одного топового соперника. В чемпе всё печально, а в ЛЧ разобранный Ливерпуль и слабый Аякс. Я думаю, что в топ-20 клубов он по праву, но быть на первом месте, не встречаясь с топами - ошибка или очень большой аванс.
+17
-4
+13
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av_ nik
поправьте - тренер Боруссии Д не Антонио Конте
+6
0
+6
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