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  4. Клопп о Месси: «Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент – так могут не все»

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Клопп о Месси: «Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент – так могут не все»
Юрген Клопп комплиментарно высказался в адрес Лионеля Месси .

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после наблюдения за Лионелем Месси в матче ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Австрии (2:0).

«Я наблюдал за Месси, и когда смотришь его игру и видишь, что он пробежал восемь километров, то думаешь: мы нашли оптимальную дистанцию.

Восемь километров – это потому что он оказывается в нужном месте в решающий момент. Так могут не все футболисты. Наблюдать за Лео – это невероятно, просто потрясающе.

Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле».

Я так часто смотрел на него, даже когда мяч был где-то в другом месте. Просто хотел понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния на поле. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас я займу позицию справа, сейчас я в центре.

Матч против Австрии долгое время проходил не в его стиле. Однако он забил первый гол, потому что мог. Он забил второй гол, потому что захотел. И не реализовал пенальти. А это значит, что после двух игр у него могло быть шесть голов.

Златан Ибрагимович сказал, что у Месси пять голов на одном чемпионате мира, а у него самого – ноль на двух. Невероятно, что нам посчастливилось увидеть это поколение. Это особенное событие.

Когда мы ненадолго встретились на бровке поля, и Месси любезно поприветствовал нас, я, даже в свои 59 лет, понял, насколько это особенное чувство. Это было особенное событие.

Я также был рад увидеть своего бывшего игрока Алексиса Мак Аллистера и немного пообщаться с ним. Но потом появился Месси. А это уже совсем другое дело», – сказал Юрген Клопп.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoЮрген Клопп
logoАлексис Мак Аллистер
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoЗлатан Ибрагимович
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Так говорят не люди, а хейтеры, что с них взять, у них Месси, который даже сейчас делает 2-3 сольных прохода с мячом, почти в каждом матче, это пешеход. А Роналду, который 90% времени крутится около штрафной и ждет пасс, про неибовый пахарь.
Он просто не бегает бездарно за всем, как собачка за мячиком. Он анализирует, а потом начинает действовать и использовать свой талант.
ОтветSs_1102
Он просто не бегает бездарно за всем, как собачка за мячиком. Он анализирует, а потом начинает действовать и использовать свой талант.
Он анализирует, пока остальные за него впахивают в защите
ОтветСергей Лимонников
Он анализирует, пока остальные за него впахивают в защите
Каждый должен заниматься своим делом.. Или не?..
Леопольд - самый титулованный футболист в истории
рекордсмен по золотым бутсам и по наградам лучшего плеймейкера года
на первом месте в истории по количеству голевых действий на чемпионатах мира
на втором - в лиге чемпионов
да он может хоть один километр за матч пробегать, пока есть такая сумасшедшая результативность)
Месси ходит пешком и забивает по 2,5 гола за игру на ЧМ-2026, однозначно инопланетянин.
Какой же Клопп проницательный!
Второй гол с Австрией.
Я уже не говорю, про обработку мача и искусство паса. Но то как мяч всегда опять как магнитом притягивался обратно к Месси, это про то, о чем и говорит Клопп. Это "то поколение".
Да, Месси это совсем другое дело в футболе.. Клопп прав.. ☝️
Пока кто-то рвет жопу в зале, чтобы держать форму в свои 41. Лео просто пешком 5 за два матча забивает)
Как же Клоппа не хватает сейчас. Классный тренер и харизматичный человек
Лео как старый волк, может и потерял резкость, но знает когда и где укусить)
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