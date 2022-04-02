Рейтинг сборных перед стартом ЧМ! Фаворит очевиден, в топ-10 – Дания

И нет Бельгии.

Весь год авторы Sports.ru каждый месяц делились своей версией топ-20 клубов Европы. Почему бы не повторить трюк со сборными во время чемпионата мира? Но сначала нужно проговорить несколько деталей.

1. Все расклады перед стартом очень условны. Они нужны скорее для объяснения базовых вещей – чтобы вы поняли, какой футбол ждать от фаворитов. Да, мы расставили команды по местам от 10 до 1, но не относитесь к этому распределению слишком серьезно. Ведь турниры сборных отличаются от клубных. Мы не можем наблюдать команды в еженедельном режиме, перед финальной стадией ЧМ участники могут значительно меняться.

2. Рейтинг основан на наших впечатлениях, а значит – субъективный. Но мы стремимся к объективности – топ определяем голосованием авторов с разными футбольными предпочтениями.

3. Расклад будет меняться после каждого тура группового этапа, из топ-10 кто-то может вылететь, а кто-то может туда влететь. ЧМ скоротечны, но команды эволюционируют, удивляют, разочаровывают, мы постараемся все это подсветить.

В общем, он нужен для навигации по футбольным тонкостям чемпионата мира. Надеемся, вам понравится.

Поехали!

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова