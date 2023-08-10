Свежий выпуск подкаста Порошина и Лукомского.

В этот выпуск мы позвали любимого комментатора и друга подкаста C&C Стаса Минина, чтобы нанести на карту европейского футбола самые интересные проекты сезона. Расскажем про самое необычное, а в конце текста вы найдете ссылку на выпуск целиком. К каждому выпуску есть таймкоды – можно слушать от начала и до конца или выбрать команды по вкусу.

Итак, в списке – два с половиной испанских стартапа, два французских, два итальянских, по одному немецкому и нидерландскому. Возможно, вы спросите: а где же «Тоттенхэм» и «Борнмут»? Как можно без АПЛ?! Дело в том, что английскую Премьер-лигу обсудили в предыдущем выпуске. В этот раз путешествуем по континентальной Европе.

Кто такой Франческо Фариоли?

Первая остановка гида по стартапам – «Ницца». Самая зыбкая, но очень интересная позиция в списке. Принадлежность «Ниццы» к стартапам определяет назначение тренера. Франческо Фариоли всего 34 года, а его карьера уже похожа на вертикальный взлет.

Итальянец пришел в футбол без игрового опыта, но с дипломом по философии. На конференции тренеров в Барселоне его доклад назывался «Футбол как воля и представление» – предельно конкретная отсылка к работе немецкого философа Артура Шопенгауэра.

В 2018-м Роберто Де Дзерби приглашает Фариоли к себе тренером вратарей в «Беневенто». Вместе они переходят в «Сассуоло». Затем Фариоли становится помощником главного тренера в турецком «Аланьяспор». Через полгода ему предлагают возглавить «Фатих Карагюмрюк», откуда он возвращается в «Аланьяспор», но уже в качестве главного тренера.

Этим летом Фариоли отказал «Шахтеру», проиграл творческий конкурс в «Сампдории», но от этого, нам кажется, только выиграл. Теперь он – главный тренер далеко не бедной команды Лиги 1 – «Ниццы».

Стилистически Фариоли близки – кроме Де Дзерби – такие тренеры как Спаллетти, Гвардиола, Бьелса, Гасперини и Артета. Иными словами: контроль мяча, короткий пас, высокий агрессивный прессинг.

Расхождение идей Фариоли и стиля и состава «Ниццы» прошлого года, по мнению Лукомского, не такое сильное, как у «Тоттенхэма» и «Борнмута». И все же беспокоит, насколько полузащита и защита укомплектованы под игру с высокой линией и агрессивным высоким прессингом. Есть вопросы по игре в пас. Неизвестно, останутся ли главные звезды команды – вроде Кефрена Тюрама, стилистически похожего, как считает Стас, на полузащитника «Наполи» Замбо-Ангисса.

Самая спорная фигура – защитник Данте. Ему 39 лет. Будет ли он справляться с высокой линией обороны?

Из тех, за кем интересно следить, можно отметить опорника Юссуфа Ндайшими. Кроме этого Лукомский предлагает обратить внимание на левый фланг. Там играют два разноплановых игрока. Жереми Бога, с которым Фариоли знаком еще по «Сассуоло» – непростой, но эффективный футболист для игры 1-в-1. Там же играет Софиан Диоп, который хорошо чувствует пространство, умеет созидать и открываться в полуфланге.

По первым матчам понятно, что это еще не вполне слаженная, но уже сугубо тренерская, системная команда. В общем, следим за новой философией «Ниццы»!

Клуб-Золушка или клуб-Дракула? Сказочная история берлинского «Униона»

«Унион» на карту стартапов нового сезона нанес Лукомский. Стас говорит про «Унион», что это – клуб-вампир (почему – узнаете, если послушаете!).

Порошин недоумевает: ну какой же это стартап?! Тренер прежний, принципы те же, сказочным путем попали в Лигу чемпионов, на трансферном рынке потратили жалкие 30 миллионов евро – «Челси» тратит столько на туалетную бумагу!

Лукомский приводит в ответ два аргумента: стилистическая уникальность «Униона» и поведение на трансферном рынке, ранее для клуба совсем не характерное. «Унион» прессингует не так много, как принято в Бундеслиге – хотя умеет это делать! – и блестяще проявляет себя на пространстве. В прошлом сезоне команда прокачала это до невероятного уровня и вышла в Лигу чемпионов. А теперь к этому добавились интересные трансферы. Это то, что позволяет говорить о перезапуске или выходе стартапа на новый уровень.

Каких игроков получил Урс Фишер перед новым сезоном? Вадим и Стас хором: Робин Гозенс! Действительно, интересно посмотреть, как немецкий футболист, раскрывшийся и состоявшийся в Италии у Гасперини, сможет перезапустить свою карьеру на родине.

Кроме этого «Унион» подписал еще одного игрока сборной Германии – Кевина Фолланда, и Люку Тузара из «Герты». В аренду взяли Давида Фофана из «Челси» и Брендена Ааронсона из «Лидса».

Стас считает, что «Унион» занял в Лиге чемпионов место «Байера», но уже только из-за Гозенса готов следить за командой Урса Фишера в новом сезоне. Скорее всего они продолжат играть по той же системе, но живут теперь по новым средствам и в новых условиях. За этим интересно следить.

Игорь признает: как социальное явление «Унион» – крутой проект. Но и как футбольное явление, как футбольный олдскул они стоят того, чтобы за ними последить в новом сезоне.

Стартап, запущенный в середине прошлого сезона: новая структура игры с мячом мадридского «Атлетико»

Больших брендов в нашем списке стартапов тоже предостаточно. Чтобы не выкладывать все карты на стол, возьмем один пример: мадридский «Атлетико».

Почему «Атлетико» – с прежним тренером и более-менее прежним составом игроков – мы называем стартапом?

Лукомский предлагает рассматривать «Атлетико» как команду, которая запустилась или перезапустилась после чемпионата мира в Катаре. Это команда интересна структурой игры с мячом. Процент владения у «Атлетико» не изменился, но изменилось то, что они делают с мячом. В этой команде достаточно открытое атакующее наполнение центра, где Коке или Родриго де Поль играют разыгрывающего опорника. Гризманн исполняет свободную роль, умно двигаясь так, чтобы это не сковывало команду. Под чужим прессингом – Вадим эту стадию называет «терпеливая атака» – «Атлетико» уже превосходит «Реал» и «Барселону» на короткой дистанции после ЧМ.

Если взять стартовую точку – момент возвращения европейских чемпионатов после Катара, то сейчас начинается первый полноценный сезон этого «Атлетико» и их можно считать стартапом. Стартапом новой структуры игры с мячом. Прессинга «Атлетико» мы скорее всего не увидим, а интересную игру с мячом – вполне.

Кто мог бы стать ключевой фигурой при владении «Атлетико»? Стас ожидал перехода Хейбьерга из «Тоттенхэма», но тут пока все заглохло, а Коке сломался. При здоровых игроках и сохранении такого качества игры с мячом «Атлетико» видится Стасу претендентом на чемпионство не меньшим, чем «Барселона» и «Реал». Вадим согласен: на его взгляд по стилю «Атлетико» больше претендент на чемпионство, чем в сезоне, когда команда Симеоне действительно стала чемпионами.

Да, у Симеоне есть комплексы, когда речь идет про игру без мяча, и для него характерно, когда все идет не так, откатываться в классический режим. И все же о классических 4-4-2, долгое время ассоциировавшихся с «Атлетико», можно забыть. Даже при отказе от каких-то установок мы ожидаем сохранение схемы с тройкой защитников.

Вадим резюмирует: если у вас устойчивая психика и вас не смущает риск возвращения Симеоне к консервативным настройкам, за «Атлетико» нужно следить.

Что еще?

Если интересно узнать про остальные команды в нашем списке и выяснить, по какому поводу Порошин и Лукомский едва не подрались, слушайте новый выпуск подкаста C&C на любых удобных для вас платформах.

00:00 О символе веры и блуждающих душах.

04:15 Навигационная карта новых идей. C&C – пространство глобализма и романтизма. В гостях – Стас Минин.

10:10 Что такое стартап? Первая остановка: «Ницца». Футбол как воля и представление: философия Франческо Фариоли.

20:06 «Ницца» прошлого сезона. Что ожидать в сезоне новом и на кого смотреть?

31:19 Едем дальше. Стартап со звездочкой. Интеллигентная бергамская резня бензопилой. Продажи и покупки «Аталанты».

47:21 Персонально прессингующие команды и где они обитают. Подбираем команду для Миранчука.

53:21 1/2 стартапа. Достаточно арабский город Севилья. Еще один любимый ребенок подкаста: Хосе Луис Мендилибар.

1:00:01 «Я хочу другого» с Яндекс Практикумом. В гостях – генеральный менеджер ХК «Торпедо» Максим Гафуров.

1:11:46 Переносимся душой в Амстердам. На связи – Игорь Геннадьевич. Золото «Аякса».

1:18:32 Что такое Морис Стейн? Пациент заговорил на болгарском.

1:23:40 Уходящая натура: «ложный» Кудус. За кем еще интересно смотреть в новом «Аяксе».

1:37:20 Сказка о лабутенах с Алиэкспресса. Остановка: Берлин. Клуб-вампир. Новые лица «Униона».

1:44:44 Юран и Юрановичи. Нано-камео Владимира Перетурина.

1:50:50 Мадрид. Несмываемые краски «Атлетико». Структура с мячом.

1:56:31 Новые игроки для Диего Симеоне. Стартап для людей с устойчивой психикой.

2:04:00 Необратимое. Новое мышление «Милана». Пиоли пытается стать структурным тренером?

2:13:53 Смотреть «Тулузу», чтобы понимать «Милан».

2:17:48 Летние приобретения: кто лучше Тонали?

2:27:07 Парижское время. Le jour de la marmotte для ПСЖ.

2:37:43 Команда-монстр Франкенштейна. Нужно ли знать испанский, чтобы играть у Луиса Энрике? Мергим Войвода может спасти мировую текстильную промышленность.

2:43:41 «Вы приехали!» Снова Мадрид. Любимая (пятая?) точка Стаса Минина. Как «Реал» провел это лето.

2:54:43 Нужен ли «Реалу» Мбаппе? Прощальная гастроль Карло Анчелотти.

3:10:52 Новая работа Жозе Моуринью: работа лицом.